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Новости Война
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Украина должна переломить ситуацию на фронте, прежде чем сесть за стол переговоров, - Foreign Affairs

країні необхідно переломити ситуацію на фронті,

Чтобы получить рычаг влияния, Киеву нужен стабильный фронт на Донбассе и западные гарантии безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Foreign Affairs.

Издание отмечает, что западные партнеры все чаще склоняют Киев к переговорам. Это может привести к опасным для страны последствиям. Старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований Джек Уотлинг считает, что сейчас Украине опасно идти на переговоры с РФ. По его словам, это может привести к тому, что россияне впоследствии возобновят наступательные операции и изменят ситуацию на фронте.

Аналитик оценил операцию ВСУ в Курской области и отметил, что она имела целью три основные цели: демонстрация силы западным партнерам, попытка отвлечь российскую армию от Донбасса и захват вражеской территории на случай переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шольц о переговорах с РФ: Кроме поддержки Украины, надо гарантировать, что война не будет длиться вечно

Уотлинг добавил, что первая цель Курской операции была достигнута. Вторая - провалилась, поскольку россияне продолжают наступать на Донбассе. Третья цель может быть достигнута, если Украине удастся удержать территории РФ под своим контролем.

Кроме этого, во время переговоров будет сложно урегулировать ряд важных вопросов. В частности, контроль над Запорожской АЭС, которую россияне оккупировали в марте 2022 года.

Еще одним важным объектом переговоров являются санкции. Украина и ее западные партнеры хотят, чтобы они сохранились и после завершения войны, но, скорее всего, им придется пойти на некоторые уступки.

Аналитик добавил, что Украина и Россия пока выдвигают несовместимые требования друг к другу. Наиболее вероятным условием переговоров может стать прекращение огня без заключения более широкого мирного соглашения.

Россия может потребовать, чтобы Украина отказалась от любых военных соглашений с Западом. Киев же будет настаивать на том, чтобы Москва вернула все захваченные территории.

Главный риск для Украины заключается в том, что после переговоров ее партнеры могут уменьшить свою поддержку. Если Киев останется с низким уровнем мобилизации и без перспектив значительных иностранных инвестиций, то Россия может возобновить наступательные операции в любой момент.

Уотлинг подчеркнул, что Киеву нужно привлечь коалицию западных войск при поддержке США после договора о прекращении огня. Провал Будапештского меморандума 1994 года, в котором РФ, Штаты и Великобритания обязались поддерживать территориальный суверенитет Украины, говорит о том, что необходимость в присутствии иностранных военных является справедливой.

Чтобы Россия согласилась на такое условие, европейской оборонной промышленности нужно показать, что она может оснастить и поддерживать развернутые формирования. Поэтому Европе придется увеличить инвестиции в оборону.

"После почти трех лет полномасштабной войны Украина оказалась в лучшем положении, чем ожидали ее партнеры. Несмотря на потенциальное нежелание подписывать "План победы" Зеленского, Европе и США необходимо действовать быстро и слаженно, чтобы не потерять жизненно важные рычаги влияния на РФ и как можно скорее завершить конфликт", - пишет издание.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина должна "равноправно" сидеть за столом с Россией во время переговоров. Он отметил, что Украине нужно достаточное количество оружия и приглашение в НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все чаще слышим от партнеров слово "переговоры". Украина открыта к дипломатии, но к честной, - Зеленский

Автор: 

Украина (45017) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+13
Чим переломити ***..ом по піаніно? Не потужнічайте тут лідор сказав що формула міра всі падєрживають.
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21.10.2024 13:45 Ответить
+12
мясом рашку не победить сколько повторять
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21.10.2024 13:59 Ответить
+7
Все правильно. Але чим ті мобілізовані мають воювати, лопатами, коли і тим що є зброї не вистачає?
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21.10.2024 13:53 Ответить
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Чим переломити ***..ом по піаніно? Не потужнічайте тут лідор сказав що формула міра всі падєрживають.
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21.10.2024 13:45 Ответить
І безпекові угоди, їх до фіга
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21.10.2024 14:24 Ответить
10 Ф - 16 фронт не переломлять - навіть 200 літаків без ракет - тільки будуть мішенню на аеродромах
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21.10.2024 13:49 Ответить
Чтобы переломить надо больше мобилизовать людей, нужно обязательно снизить мобилизационую планку до 18 лет, а то почему это все дожны воевать, а 18-24 летние нет? Они что, особенные что ли.
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21.10.2024 13:50 Ответить
Все правильно. Але чим ті мобілізовані мають воювати, лопатами, коли і тим що є зброї не вистачає?
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21.10.2024 13:53 Ответить
Бо попередніх солдатів вбили через брак зброї.
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21.10.2024 14:22 Ответить
мясом рашку не победить сколько повторять
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21.10.2024 13:59 Ответить
Усі говорять великі істини, а коли доходить до дій, то тільки занепокоєння.
Притисніть рашу санкціями, дійсними, а не бутафорськими.
Дайте зброю, дайте можливість бити по всій раші і т.д.
А так все це бла-бла-бла...
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21.10.2024 13:50 Ответить
вони б і раді притиснути, але не знають як - це повністю потрібно притиснути Китай
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21.10.2024 13:59 Ответить
Як?(((
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21.10.2024 13:52 Ответить
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21.10.2024 13:52 Ответить
Агов гаранти! США,велика британія,де ваші гарантії,чи це був тільки трьоп хлопчаків а не чоловіків,аби тільки розброїти Україну та знищити.Ви усі без яєць та хребта.
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21.10.2024 13:56 Ответить
продовжую статтю..(віртуально) - "але наразі немає консенсусу за перелічених позиціях і існує ризик ескалації, тому буде обрана позиція "вичікувати""
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21.10.2024 13:57 Ответить
Наскільки згуртованою є взаємодія новітньої вісі зла, настільки ж ганебною є реакція колективного Заходу.
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21.10.2024 14:01 Ответить
стільки радників просто очманіти... Кожне видання знає що і як. Але тільки не каже ЧИМ !
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21.10.2024 14:13 Ответить
Перемога України не входить у плани зермаків!
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21.10.2024 14:22 Ответить
І знову ключова теза аналітики - низький рівень мобілізації ! Як же хочуть наші "партнери" щоб українців по швидше перемололи кабами та ракетами і по швидше закінчився цей збитковий для них український "конфлікт". Н
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21.10.2024 14:23 Ответить
нормальний такий ЗЕбільний нахрюк. То не Зєля мобілізацію через сраку проводив і не він свой корінний лохторат - молодь - береже не дивлячись на реальні потреби війська -а поганий Захід винуватий
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21.10.2024 15:10 Ответить
Юрко дурко, в 2023-му теж мобілізація погана була, що цілу "гвардію наступу" набрали, поїхали на міни і там її всю поклали?
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21.10.2024 15:19 Ответить
де ти бачив нормальну мобілізацію в 2023, чудо диванне?
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23.10.2024 14:24 Ответить
Зєлє на це з кремля команду не давали.

Зєлю геть. Вибори
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21.10.2024 14:25 Ответить
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21.10.2024 16:57 Ответить
Угу. І що ще вам усім Україна повинна в умовах допомоги чайними ложками у порціях "щоб не миттєво здохла?"
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21.10.2024 18:03 Ответить
 
 