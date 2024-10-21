Украина должна переломить ситуацию на фронте, прежде чем сесть за стол переговоров, - Foreign Affairs

Чтобы получить рычаг влияния, Киеву нужен стабильный фронт на Донбассе и западные гарантии безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Foreign Affairs.

Издание отмечает, что западные партнеры все чаще склоняют Киев к переговорам. Это может привести к опасным для страны последствиям. Старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований Джек Уотлинг считает, что сейчас Украине опасно идти на переговоры с РФ. По его словам, это может привести к тому, что россияне впоследствии возобновят наступательные операции и изменят ситуацию на фронте.

Аналитик оценил операцию ВСУ в Курской области и отметил, что она имела целью три основные цели: демонстрация силы западным партнерам, попытка отвлечь российскую армию от Донбасса и захват вражеской территории на случай переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шольц о переговорах с РФ: Кроме поддержки Украины, надо гарантировать, что война не будет длиться вечно

Уотлинг добавил, что первая цель Курской операции была достигнута. Вторая - провалилась, поскольку россияне продолжают наступать на Донбассе. Третья цель может быть достигнута, если Украине удастся удержать территории РФ под своим контролем.

Кроме этого, во время переговоров будет сложно урегулировать ряд важных вопросов. В частности, контроль над Запорожской АЭС, которую россияне оккупировали в марте 2022 года.

Еще одним важным объектом переговоров являются санкции. Украина и ее западные партнеры хотят, чтобы они сохранились и после завершения войны, но, скорее всего, им придется пойти на некоторые уступки.

Аналитик добавил, что Украина и Россия пока выдвигают несовместимые требования друг к другу. Наиболее вероятным условием переговоров может стать прекращение огня без заключения более широкого мирного соглашения.

Россия может потребовать, чтобы Украина отказалась от любых военных соглашений с Западом. Киев же будет настаивать на том, чтобы Москва вернула все захваченные территории.

Главный риск для Украины заключается в том, что после переговоров ее партнеры могут уменьшить свою поддержку. Если Киев останется с низким уровнем мобилизации и без перспектив значительных иностранных инвестиций, то Россия может возобновить наступательные операции в любой момент.

Уотлинг подчеркнул, что Киеву нужно привлечь коалицию западных войск при поддержке США после договора о прекращении огня. Провал Будапештского меморандума 1994 года, в котором РФ, Штаты и Великобритания обязались поддерживать территориальный суверенитет Украины, говорит о том, что необходимость в присутствии иностранных военных является справедливой.

Чтобы Россия согласилась на такое условие, европейской оборонной промышленности нужно показать, что она может оснастить и поддерживать развернутые формирования. Поэтому Европе придется увеличить инвестиции в оборону.

"После почти трех лет полномасштабной войны Украина оказалась в лучшем положении, чем ожидали ее партнеры. Несмотря на потенциальное нежелание подписывать "План победы" Зеленского, Европе и США необходимо действовать быстро и слаженно, чтобы не потерять жизненно важные рычаги влияния на РФ и как можно скорее завершить конфликт", - пишет издание.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина должна "равноправно" сидеть за столом с Россией во время переговоров. Он отметил, что Украине нужно достаточное количество оружия и приглашение в НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все чаще слышим от партнеров слово "переговоры". Украина открыта к дипломатии, но к честной, - Зеленский