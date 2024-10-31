РУС
Лукашенко: Запад понял, что нужно договариваться о мире в Украине и готов "на ничью"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что сейчас Запад якобы готов "на ничью" для того, чтобы завершить российско-украинскую войну.

Об этом он заявил во время выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявление цитирует государственное информагентство "Белта", передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко утверждает, что якобы контактировал с некоторыми представителями стран Запада, которые, по его словам, готовы "договариваться".

"Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился какой-то крен. Запад, наконец, понял, что надо договариваться по Украине. Может быть ничья, если сегодня. Я так по-спортивному говорю", - сказал белорусский диктатор.

Также читайте: В войне я поддерживал и буду поддерживать Россию. Украина вела себя враждебно по отношению к Беларуси, - Лукашенко

Он утверждает, что Запад "уже понимает", что "на поле боя Украина не победит".

Лукашенко в очередной раз повторил, что нужны переговоры между Украиной и РФ. По его словам, важно вернуться за стол переговоров без предварительных условий, а основой якобы может стать документ из Стамбула.

Тогда как в продолжении войны самопровозглашенный глава Беларуси обвинил президента Украины Владимира Зеленского, мол, все из-за "амбиций".

Также читайте: Кремль назвал "вбросом" материал FT о переговорах Украины и РФ по прекращению атак на энергетику

Также Лукашенко рассказал, что в 2022 году, когда российские войска были под Киевом, ему якобы звонили украинские генералы.

"Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен", - заявил он.

Топ комментарии
+28
З передастамі не спілкуємось.
31.10.2024 14:57 Ответить
+12
Вусатий тарган теж ******** наркоту
31.10.2024 14:58 Ответить
+12
Ніхера собі ничья...25% окупировано.Вторые %25 в полуруинах...Ничья
31.10.2024 15:04 Ответить
З передастамі не спілкуємось.
31.10.2024 14:57 Ответить
Вусатий тарган теж ******** наркоту
31.10.2024 14:58 Ответить
Готує проект нової мініатюри для дизель шоу
31.10.2024 14:59 Ответить
І навіщо публікувати вологі мрії майже відрубаної голови???
31.10.2024 15:35 Ответить
Орбан схвалює.
31.10.2024 14:59 Ответить
тарган-бульбофюрер, а хто ж у тебе "цивілізований Захід" - підху@ловські підстилки орбан та фіцо?
31.10.2024 15:00 Ответить
спортсмени-пі@ари, млять...

31.10.2024 15:02 Ответить
Ніхера собі ничья...25% окупировано.Вторые %25 в полуруинах...Ничья
31.10.2024 15:04 Ответить
Окуповано разом з Кримом 18% території .
31.10.2024 16:12 Ответить
Ну с чем сравнивать. Изначально они хотели Киев и Одессу. Ничья в данном контексте - это то что обе стороны не довольны военным результатом
31.10.2024 18:27 Ответить
Оооо. Та йому все гірше стає. Страшно уявити що воно наступного разу придумає.
31.10.2024 15:04 Ответить
Та може здохне раніше!
31.10.2024 15:18 Ответить
Він звісно молоти мастак, як і наш, але лайна у нас досі ще вистачає, а судячи з ультимативних заяв і зебільних мирпланів то наше воно вже готове до ...
31.10.2024 15:04 Ответить
У колективного пуйла проблеми, схоже
31.10.2024 15:07 Ответить
,,пасиредине,, ?
31.10.2024 15:07 Ответить
"пасиридине" - буде в наступному році, коли зеля прокладе асфальт для ворожих танків до берегів середньої частини р. Дніпро.
31.10.2024 15:11 Ответить
Лукашенко стверджує, що нібито контактував з деякими представниками країн Заходу, які, за його словами, готові "домовлятися".
Це воно мабудь про фіцо з орбаном патякає! 🤬
31.10.2024 15:08 Ответить
Захід просто обісрався
31.10.2024 15:08 Ответить
Захід нам клоунів з московського КВНа не обирав.
31.10.2024 15:12 Ответить
Не проблема у помилках, проблема у небажанні їх виправити!(виборами)
31.10.2024 15:24 Ответить
Виборів напевно вже не буде.
31.10.2024 15:28 Ответить
Якщо людина не хоче жити, то хто може її до цього примустити?
31.10.2024 15:38 Ответить
З Орбаном перетер?
31.10.2024 15:09 Ответить
Знову ця паскуда свого смердючого рота відкрило ,домовлятись на осносі стамбульських домовленостей тобто капітуляції України ? а "найвеличніший " може сказати що стамбульські так звані переговори то був примус агресора до капітуляції України ,то була наша дипломатична помилка ,але він про це мовчить він лише згадує про "мінськ".
31.10.2024 15:09 Ответить
Після того що *уйло тут наробило воно втирає про ''нічию''. Щось забагато такої інфи в просторі..
31.10.2024 15:09 Ответить
Вірно кажете. Яка тут "нічия"... для України це вже поразка. Просто поки що не із розгромним рахунком...
31.10.2024 15:52 Ответить
Старий маразматик....гоне як шлюха на трасі (хотя шлюхи на голву кращі за нього)
31.10.2024 15:10 Ответить
бошку твою пусту тобі треба відрубати та погодитись з тобою на нічию, підар пілкуйловський
31.10.2024 15:11 Ответить
"....заявив під час виступу на II Мінській міжнародній конференції..." - учасники: білоруська губернія і рашка...
31.10.2024 15:12 Ответить
Йому набридло, коли путінські "шахеди" залітають в Білорусь.
показать весь комментарий
31.10.2024 15:23 Ответить
Казковий підараст!!!
31.10.2024 15:26 Ответить
"нічия" за білоруським бульбенфюрером."зійтися десь "по- середині" за українським "зеполіоном"
31.10.2024 15:26 Ответить
Тільки от путін вже може і не хотіти нічиї... і буде потроху рухатися до р. Дніпро. "Дорога ложка до обіду, як то кажуть. А вже потім поставить свої умови...
31.10.2024 15:51 Ответить
не виключено ,що "дорога ложка ,до обіду куйла" була би -"я куйло всія 3,14дерації зобов'язуюся звільнити територію України в двох місячний термін з виплатою репарацій за поруйновану мною Україну і за життя українських жертв , котрих я знищив...
31.10.2024 16:18 Ответить
На жаль, це вже нереалістично...
31.10.2024 16:50 Ответить
Веслуй вусатий тарган лоскотати яйкі своєму володарю хйлу, теж мені важливий губернатор білоруської облості
31.10.2024 15:28 Ответить
Хвороба явно прогресує. Бо вигадаиних історій та фантазій у цього старого маразматика стає все більше і більше.....
31.10.2024 15:39 Ответить
Лукаш готовий допустити Гнойного Карліка собі в очко...
31.10.2024 15:44 Ответить
Ничья ето когда Лукашонка с ****** в позе 69 денацифицируют друг друга
31.10.2024 15:44 Ответить
А що він сказав не так? Зеля готовий злитися до мамирими, їрмак теж на стрьомі - отримає орден в мацкві. Щойно трамп скаже що він виходе з оона і нати, а китайці нападуть на тайвань і корею, Україну зіллють. Зараз вкинули це через дурника, але це реальні плани (не плутати з планом який куре зеля)
31.10.2024 15:45 Ответить
Усатий кондом, нічия, це кордони 1991 року!
31.10.2024 16:03 Ответить
амеба лука, йди на буй.. хвойда подзабОрная-тверская..
31.10.2024 16:06 Ответить
нічия неможлива. По-перше треба зупинити наступ. Зафіксувати лінію фронту і накопичувати сили. Вводити міжнародний контингент. Конфіскація усіх закордонних активів рф складний процес але цим треба займатись.
Не з цією владою
31.10.2024 16:21 Ответить
Україна готова на нічию: віддаєте половини бульбарусі нам половину рф на цьому і домовимось
31.10.2024 16:45 Ответить
Ужас. Этому субьекту на фото одеть немецкую фуражку времен рейха и соответственно мундир с крестами и..вылитый Адольф Гитлер.
31.10.2024 17:10 Ответить
Прізвища тих генералів назви, інакше це великий пердь в пусту бочку.
31.10.2024 19:01 Ответить
Мало в Україні совкових старих пердунів, що є генералами?
31.10.2024 19:14 Ответить
Вусатий п#ідар знову ротяку свою розкрив....
31.10.2024 19:06 Ответить
Також Лукашенко розповів, що у 2022 році, коли російські війська були під Києвом, йому нібито дзвонили українські генерали.

"Мені дзвонили генерали українські, просили звʼязатися з Путіним через мене, щоб зупинити війну і якось здатися в полон", - заявив він. Джерело:
Цілком можливо!
Цікаво скільки в Україні взагалі генералів....
31.10.2024 19:13 Ответить
 
 