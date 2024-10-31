Лукашенко: Запад понял, что нужно договариваться о мире в Украине и готов "на ничью"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что сейчас Запад якобы готов "на ничью" для того, чтобы завершить российско-украинскую войну.

Об этом он заявил во время выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявление цитирует государственное информагентство "Белта", передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко утверждает, что якобы контактировал с некоторыми представителями стран Запада, которые, по его словам, готовы "договариваться".

"Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился какой-то крен. Запад, наконец, понял, что надо договариваться по Украине. Может быть ничья, если сегодня. Я так по-спортивному говорю", - сказал белорусский диктатор.

Он утверждает, что Запад "уже понимает", что "на поле боя Украина не победит".

Лукашенко в очередной раз повторил, что нужны переговоры между Украиной и РФ. По его словам, важно вернуться за стол переговоров без предварительных условий, а основой якобы может стать документ из Стамбула.

Тогда как в продолжении войны самопровозглашенный глава Беларуси обвинил президента Украины Владимира Зеленского, мол, все из-за "амбиций".

Также Лукашенко рассказал, что в 2022 году, когда российские войска были под Киевом, ему якобы звонили украинские генералы.

"Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен", - заявил он.