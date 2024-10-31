Лукашенко: Захід зрозумів, що треба домовлятися про мир в Україні і готовий "на нічию"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що зараз Захід нібито готовий "на нічию" для того, щоб завершити російсько-українську війну.

Про це він заявив під час виступу на II Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки, заяву цитує державне інформагентство "Белта", передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко стверджує, що нібито контактував з деякими представниками країн Заходу, які, за його словами, готові "домовлятися".

"Останні мої контакти з розумними представниками "цивілізованого Заходу" говорять про те, що у нас намітився якийсь крен. Захід, нарешті, зрозумів, що треба домовлятись щодо України. Може бути нічия, якщо сьогодні. Я так по-спортивному говорю", - сказав білоруський диктатор.

Він стверджує, що Захід "уже розуміє", що "на полі бою Україна не переможе".

Лукашенко вкотре повторив, що потрібні переговори між Україною та РФ. За його словами, важливо повернутися за стіл переговорів без попередніх умов, а основою нібито може стати документ зі Стамбулу.

Тоді як у продовженні війни самопроголошений очільник Білорусі звинуватив президента України Володимира Зеленського, мовляв, усе через "амбіції".

Також Лукашенко розповів, що у 2022 році, коли російські війська були під Києвом, йому нібито дзвонили українські генерали.

"Мені дзвонили генерали українські, просили звʼязатися з Путіним через мене, щоб зупинити війну і якось здатися в полон", - заявив він.