УКР
Новини
9 354 54

Лукашенко: Захід зрозумів, що треба домовлятися про мир в Україні і готовий "на нічию"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що зараз Захід нібито готовий  "на нічию" для того, щоб завершити російсько-українську війну.

Про це він заявив під час виступу на II Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки, заяву цитує державне інформагентство "Белта", передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко стверджує, що нібито контактував з деякими представниками країн Заходу, які, за його словами, готові "домовлятися".

"Останні мої контакти з розумними представниками "цивілізованого Заходу" говорять про те, що у нас намітився якийсь крен. Захід, нарешті, зрозумів, що треба домовлятись щодо України. Може бути нічия, якщо сьогодні. Я так по-спортивному говорю", - сказав білоруський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приєднання Білорусі до Росії може означати війну, - Лукашенко

Він стверджує, що Захід "уже розуміє", що "на полі бою Україна не переможе". 

Лукашенко вкотре повторив, що потрібні переговори між Україною та РФ. За його словами, важливо повернутися за стіл переговорів без попередніх умов, а основою нібито може стати документ зі Стамбулу.

Тоді як у продовженні війни самопроголошений очільник Білорусі звинуватив президента України Володимира Зеленського, мовляв, усе через "амбіції".

Читайте також: Якщо Путін залучить війська з КНДР до війни, то це буде ескалація конфлікту, - Лукашенко 

Також Лукашенко розповів, що у 2022 році, коли російські війська були під Києвом, йому нібито дзвонили українські генерали.

"Мені дзвонили генерали українські, просили звʼязатися з Путіним через мене, щоб зупинити війну і якось здатися в полон", - заявив він.

Білорусь (8083) Лукашенко Олександр (2695) росія (67966) переговори з Росією (1447)
+28
З передастамі не спілкуємось.
31.10.2024 14:57 Відповісти
+12
Вусатий тарган теж ******** наркоту
31.10.2024 14:58 Відповісти
+12
Ніхера собі ничья...25% окупировано.Вторые %25 в полуруинах...Ничья
31.10.2024 15:04 Відповісти
З передастамі не спілкуємось.
31.10.2024 14:57 Відповісти
Вусатий тарган теж ******** наркоту
31.10.2024 14:58 Відповісти
Готує проект нової мініатюри для дизель шоу
31.10.2024 14:59 Відповісти
І навіщо публікувати вологі мрії майже відрубаної голови???
31.10.2024 15:35 Відповісти
Орбан схвалює.
31.10.2024 14:59 Відповісти
тарган-бульбофюрер, а хто ж у тебе "цивілізований Захід" - підху@ловські підстилки орбан та фіцо?
31.10.2024 15:00 Відповісти
спортсмени-пі@ари, млять...

31.10.2024 15:02 Відповісти
Ніхера собі ничья...25% окупировано.Вторые %25 в полуруинах...Ничья
31.10.2024 15:04 Відповісти
Окуповано разом з Кримом 18% території .
31.10.2024 16:12 Відповісти
Ну с чем сравнивать. Изначально они хотели Киев и Одессу. Ничья в данном контексте - это то что обе стороны не довольны военным результатом
31.10.2024 18:27 Відповісти
Оооо. Та йому все гірше стає. Страшно уявити що воно наступного разу придумає.
31.10.2024 15:04 Відповісти
Та може здохне раніше!
31.10.2024 15:18 Відповісти
Він звісно молоти мастак, як і наш, але лайна у нас досі ще вистачає, а судячи з ультимативних заяв і зебільних мирпланів то наше воно вже готове до ...
31.10.2024 15:04 Відповісти
У колективного пуйла проблеми, схоже
31.10.2024 15:07 Відповісти
,,пасиредине,, ?
31.10.2024 15:07 Відповісти
"пасиридине" - буде в наступному році, коли зеля прокладе асфальт для ворожих танків до берегів середньої частини р. Дніпро.
31.10.2024 15:11 Відповісти
Лукашенко стверджує, що нібито контактував з деякими представниками країн Заходу, які, за його словами, готові "домовлятися".
Це воно мабудь про фіцо з орбаном патякає! 🤬
31.10.2024 15:08 Відповісти
Захід просто обісрався
31.10.2024 15:08 Відповісти
Захід нам клоунів з московського КВНа не обирав.
31.10.2024 15:12 Відповісти
Не проблема у помилках, проблема у небажанні їх виправити!(виборами)
31.10.2024 15:24 Відповісти
Виборів напевно вже не буде.
31.10.2024 15:28 Відповісти
Якщо людина не хоче жити, то хто може її до цього примустити?
31.10.2024 15:38 Відповісти
З Орбаном перетер?
31.10.2024 15:09 Відповісти
Знову ця паскуда свого смердючого рота відкрило ,домовлятись на осносі стамбульських домовленостей тобто капітуляції України ? а "найвеличніший " може сказати що стамбульські так звані переговори то був примус агресора до капітуляції України ,то була наша дипломатична помилка ,але він про це мовчить він лише згадує про "мінськ".
31.10.2024 15:09 Відповісти
Після того що *уйло тут наробило воно втирає про ''нічию''. Щось забагато такої інфи в просторі..
31.10.2024 15:09 Відповісти
Вірно кажете. Яка тут "нічия"... для України це вже поразка. Просто поки що не із розгромним рахунком...
31.10.2024 15:52 Відповісти
Старий маразматик....гоне як шлюха на трасі (хотя шлюхи на голву кращі за нього)
31.10.2024 15:10 Відповісти
бошку твою пусту тобі треба відрубати та погодитись з тобою на нічию, підар пілкуйловський
31.10.2024 15:11 Відповісти
"....заявив під час виступу на II Мінській міжнародній конференції..." - учасники: білоруська губернія і рашка...
31.10.2024 15:12 Відповісти
Йому набридло, коли путінські "шахеди" залітають в Білорусь.
31.10.2024 15:23 Відповісти
31.10.2024 15:23 Відповісти
Казковий підараст!!!
31.10.2024 15:26 Відповісти
"нічия" за білоруським бульбенфюрером."зійтися десь "по- середині" за українським "зеполіоном"
31.10.2024 15:26 Відповісти
Тільки от путін вже може і не хотіти нічиї... і буде потроху рухатися до р. Дніпро. "Дорога ложка до обіду, як то кажуть. А вже потім поставить свої умови...
31.10.2024 15:51 Відповісти
не виключено ,що "дорога ложка ,до обіду куйла" була би -"я куйло всія 3,14дерації зобов'язуюся звільнити територію України в двох місячний термін з виплатою репарацій за поруйновану мною Україну і за життя українських жертв , котрих я знищив...
31.10.2024 16:18 Відповісти
На жаль, це вже нереалістично...
31.10.2024 16:50 Відповісти
Веслуй вусатий тарган лоскотати яйкі своєму володарю хйлу, теж мені важливий губернатор білоруської облості
31.10.2024 15:28 Відповісти
Хвороба явно прогресує. Бо вигадаиних історій та фантазій у цього старого маразматика стає все більше і більше.....
31.10.2024 15:39 Відповісти
Лукаш готовий допустити Гнойного Карліка собі в очко...
31.10.2024 15:44 Відповісти
Ничья ето когда Лукашонка с ****** в позе 69 денацифицируют друг друга
31.10.2024 15:44 Відповісти
А що він сказав не так? Зеля готовий злитися до мамирими, їрмак теж на стрьомі - отримає орден в мацкві. Щойно трамп скаже що він виходе з оона і нати, а китайці нападуть на тайвань і корею, Україну зіллють. Зараз вкинули це через дурника, але це реальні плани (не плутати з планом який куре зеля)
31.10.2024 15:45 Відповісти
Усатий кондом, нічия, це кордони 1991 року!
31.10.2024 16:03 Відповісти
амеба лука, йди на буй.. хвойда подзабОрная-тверская..
31.10.2024 16:06 Відповісти
нічия неможлива. По-перше треба зупинити наступ. Зафіксувати лінію фронту і накопичувати сили. Вводити міжнародний контингент. Конфіскація усіх закордонних активів рф складний процес але цим треба займатись.
Не з цією владою
31.10.2024 16:21 Відповісти
Україна готова на нічию: віддаєте половини бульбарусі нам половину рф на цьому і домовимось
31.10.2024 16:45 Відповісти
Ужас. Этому субьекту на фото одеть немецкую фуражку времен рейха и соответственно мундир с крестами и..вылитый Адольф Гитлер.
31.10.2024 17:10 Відповісти
Прізвища тих генералів назви, інакше це великий пердь в пусту бочку.
31.10.2024 19:01 Відповісти
Мало в Україні совкових старих пердунів, що є генералами?
31.10.2024 19:14 Відповісти
Вусатий п#ідар знову ротяку свою розкрив....
31.10.2024 19:06 Відповісти
Також Лукашенко розповів, що у 2022 році, коли російські війська були під Києвом, йому нібито дзвонили українські генерали.

"Мені дзвонили генерали українські, просили звʼязатися з Путіним через мене, щоб зупинити війну і якось здатися в полон", - заявив він.
Цілком можливо!
Цікаво скільки в Україні взагалі генералів....
31.10.2024 19:13 Відповісти
 
 