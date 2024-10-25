Приєднання Білорусі до Росії може означати війну, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у "високих колах" Росії є ті, хто прагне приєднати його державу. Це, як зазначив диктатор, призведе до війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Лукашенка російським пропагандистам.

Він зазначив, що його державі та Росії слід розвивати співпрацю. Він також прокоментував заяви про "вступ до складу" РФ.

"Ви менші, ми більші, а в нас економіка така, сяка. Ми вам допомагатимемо і далі вступайте до складу Росії". Так питання ставити не можна. Це неможливо та неможливо реалізувати. Боюся навіть сказати, що це війна", - заявив Лукашенко.

Він сказав, що Білорусь та Росія створюють Союзну державу, що дозволяє сформувати тісніші відносини, ніж навіть в унітарній державі.

"Ми можемо вибудувати такі відносини, які будуть тісніші та міцніші, ніж в унітарній державі. І ніхто ні на кого не ображатиметься", – зазначив білоруський диктатор.

"Це не Середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш і добре - світ змінився, інший світ. Тому дурні завдання ставити перед собою не треба, і завжди треба думати про те, що буде потім", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи б не став залучати армію іншої країни до війни проти України. Участь військ КНДР на боці РФ у війні є нібито "нісенітницею" і "кроком до ескалації".

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