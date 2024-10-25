УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6481 відвідувач онлайн
Новини Війна
8 164 23

Приєднання Білорусі до Росії може означати війну, - Лукашенко

Лукашенко Лукашенко пригрозив Росії війною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у "високих колах" Росії є ті, хто прагне приєднати його державу. Це, як зазначив диктатор, призведе до війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Лукашенка російським пропагандистам.

Він зазначив, що його державі та Росії слід розвивати співпрацю. Він також прокоментував заяви про "вступ до складу" РФ.

"Ви менші, ми більші, а в нас економіка така, сяка. Ми вам допомагатимемо і далі вступайте до складу Росії". Так питання ставити не можна. Це неможливо та неможливо реалізувати. Боюся навіть сказати, що це війна", - заявив Лукашенко.

Він сказав, що Білорусь та Росія створюють Союзну державу, що дозволяє сформувати тісніші відносини, ніж навіть в унітарній державі.

"Ми можемо вибудувати такі відносини, які будуть тісніші та міцніші, ніж в унітарній державі. І ніхто ні на кого не ображатиметься", – зазначив білоруський диктатор.

"Це не Середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш і добре - світ змінився, інший світ. Тому дурні завдання ставити перед собою не треба, і завжди треба думати про те, що буде потім", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи б не став залучати армію іншої країни до війни проти України. Участь військ КНДР на боці РФ у війні є нібито "нісенітницею" і "кроком до ескалації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У війні я підтримував і підтримуватиму Росію. Україна поводилася вороже щодо Білорусі, - Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Олександр (2661) росія (66144)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Ха-ха, дурко ти вже в *уйла в пащі. Йому лишилося лише оту пащу захлопнути та проковтнути тебе, і країну з народом.
показати весь коментар
25.10.2024 12:12 Відповісти
+14
щось, після казані, бульбадранік зовсім ********.
упав і корчить з себе опосума.
показати весь коментар
25.10.2024 12:13 Відповісти
+13
лицемірна потвора
показати весь коментар
25.10.2024 12:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ха-ха, дурко ти вже в *уйла в пащі. Йому лишилося лише оту пащу захлопнути та проковтнути тебе, і країну з народом.
показати весь коментар
25.10.2024 12:12 Відповісти
Якби так легко було то зробити уйло зробив би то у 2020 - му році, після того, як щосили грав у створення " опозиції диктатору Лукашенко", що б максимально останнього ослабити.
показати весь коментар
25.10.2024 19:39 Відповісти
лицемірна потвора
показати весь коментар
25.10.2024 12:12 Відповісти
Вже й мапу намалював?
показати весь коментар
25.10.2024 12:12 Відповісти
щось, після казані, бульбадранік зовсім ********.
упав і корчить з себе опосума.
показати весь коментар
25.10.2024 12:13 Відповісти
Бо він побачив що після поглинання буде не потрібним. І він і Коля випють чайку і поїдуть прямісінько в рай. А помирати не хочеться
показати весь коментар
25.10.2024 12:16 Відповісти
Що воно меле, в лютому 25 буде оформлено вступ Білорусії до Союзної держави.
показати весь коментар
25.10.2024 12:14 Відповісти
Білорусь і так майже російська ,єдина прикмета "незалежності" це незамівний президент лукашенко,а і ще радянський бсср прапор ,герб ,гімн.
показати весь коментар
25.10.2024 12:14 Відповісти
о, знову закрутив анусом , вибори, чо що?
показати весь коментар
25.10.2024 12:14 Відповісти
Шо це він наговорив?
показати весь коментар
25.10.2024 12:16 Відповісти
Гвалт!!! Чому мовчить мзс кацапії? Де захерова? Це ніж у спину (чи куди там)! Погроза війною! Нацикі в белорусії!
показати весь коментар
25.10.2024 12:18 Відповісти
Трохи "углублю" Гебельса - чим божевільніша маячня...
показати весь коментар
25.10.2024 12:19 Відповісти
Карта есть, откуда готовится нападение?
показати весь коментар
25.10.2024 12:20 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2024 12:23 Відповісти
Отже,тварюка,Україною торговати він може та у склад раши втюхівати ...А як до його країни - так одразу згадав про суверенітет....Щоб ти задавився картоплиною, істота рашинська...
показати весь коментар
25.10.2024 12:24 Відповісти
Пуйлу все рівно після програшу війни в Україні прийдеться якось відволікати увагу свого рашостада.І це якраз буде повна і легка окупація з подальшим приєднанням всієї білорашки.От там дійсно буде реалізований сценарій "Мінськ за три дні"
показати весь коментар
25.10.2024 12:31 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2024 12:32 Відповісти
Ця хвороба називається - шизофренія.
Постійно говорити взаємовиключні речі.
показати весь коментар
25.10.2024 12:36 Відповісти
ні блд, скотиняка, це конфлікт
показати весь коментар
25.10.2024 12:42 Відповісти
Етому мудню еще не сказали что его уже присоеденили? И чем оно собирается воевать если все оружие отдало *****
показати весь коментар
25.10.2024 12:50 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2024 13:03 Відповісти
Крутився Лука 30 років, але бачить, що вже не викрутиться. Ніякої війни не буде - Білорусь вже де факто інтегрована, тільки змінити вивіску на "федеральний округ", прийняти рублі та замінити Луку на губернатора.
Докрутився ти діду, до фіналу.
показати весь коментар
25.10.2024 14:30 Відповісти
Какая 'война', придурок? У тебя пол армии - кацапы с кацапстана, а другая половина - кацапы с ***********. Тебя, мразь плешивую пристрелят как бродячую собаку как только путька прикажет.
показати весь коментар
25.10.2024 15:10 Відповісти
 
 