Присоединение Беларуси к России может означать войну, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в "высоких кругах" России есть те, кто стремится присоединить его государство. Это, как отметил диктатор, приведет к войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Лукашенко российским пропагандистам.

Он отметил, что его государству и России следует развивать сотрудничество. Он также прокомментировал заявления о "вступлении в состав" РФ.

"Вы - меньше, мы - больше, а у нас экономика такая-сякая. Мы вам будем помогать, и дальше - вступайте в состав России". Так вопрос ставить нельзя. Это невозможно, и невозможно реализовать. Боюсь даже сказать, что это война", - заявил Лукашенко.

Он сказал, что Беларусь и Россия создают Союзное государство, что позволяет сформировать более тесные отношения, чем даже в унитарном государстве.

"Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого не будет обижаться", - отметил белорусский диктатор.

"Это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь, и хорошо. Мир изменился, другой мир. Поэтому глупые задачи ставить перед собой не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", - добавил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда бы не стал привлекать армию другой страны к войне против Украины. Участие войск КНДР на стороне РФ в войне является якобы "чушью" и "шагом к эскалации".

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