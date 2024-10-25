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Новости Война
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Присоединение Беларуси к России может означать войну, - Лукашенко

Лукашенко Лукашенко пригрозив Росії війною

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в "высоких кругах" России есть те, кто стремится присоединить его государство. Это, как отметил диктатор, приведет к войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Лукашенко российским пропагандистам.

Он отметил, что его государству и России следует развивать сотрудничество. Он также прокомментировал заявления о "вступлении в состав" РФ.

"Вы - меньше, мы - больше, а у нас экономика такая-сякая. Мы вам будем помогать, и дальше - вступайте в состав России". Так вопрос ставить нельзя. Это невозможно, и невозможно реализовать. Боюсь даже сказать, что это война", - заявил Лукашенко.

Он сказал, что Беларусь и Россия создают Союзное государство, что позволяет сформировать более тесные отношения, чем даже в унитарном государстве.

"Мы можем выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве. И никто ни на кого не будет обижаться", - отметил белорусский диктатор.

"Это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь, и хорошо. Мир изменился, другой мир. Поэтому глупые задачи ставить перед собой не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом", - добавил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда бы не стал привлекать армию другой страны к войне против Украины. Участие войск КНДР на стороне РФ в войне является якобы "чушью" и "шагом к эскалации".

Также читайте: В войне я поддерживал и буду поддерживать Россию. Украина вела себя враждебно по отношению к Беларуси, - Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Александр (3618) россия (96216)


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Топ комментарии
+17
Ха-ха, дурко ти вже в *уйла в пащі. Йому лишилося лише оту пащу захлопнути та проковтнути тебе, і країну з народом.
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25.10.2024 12:12 Ответить
+14
щось, після казані, бульбадранік зовсім ********.
упав і корчить з себе опосума.
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25.10.2024 12:13 Ответить
+13
лицемірна потвора
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25.10.2024 12:12 Ответить
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Ха-ха, дурко ти вже в *уйла в пащі. Йому лишилося лише оту пащу захлопнути та проковтнути тебе, і країну з народом.
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25.10.2024 12:12 Ответить
Якби так легко було то зробити уйло зробив би то у 2020 - му році, після того, як щосили грав у створення " опозиції диктатору Лукашенко", що б максимально останнього ослабити.
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25.10.2024 19:39 Ответить
лицемірна потвора
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25.10.2024 12:12 Ответить
Вже й мапу намалював?
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25.10.2024 12:12 Ответить
щось, після казані, бульбадранік зовсім ********.
упав і корчить з себе опосума.
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25.10.2024 12:13 Ответить
Бо він побачив що після поглинання буде не потрібним. І він і Коля випють чайку і поїдуть прямісінько в рай. А помирати не хочеться
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25.10.2024 12:16 Ответить
Що воно меле, в лютому 25 буде оформлено вступ Білорусії до Союзної держави.
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25.10.2024 12:14 Ответить
Білорусь і так майже російська ,єдина прикмета "незалежності" це незамівний президент лукашенко,а і ще радянський бсср прапор ,герб ,гімн.
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25.10.2024 12:14 Ответить
о, знову закрутив анусом , вибори, чо що?
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25.10.2024 12:14 Ответить
Шо це він наговорив?
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25.10.2024 12:16 Ответить
Гвалт!!! Чому мовчить мзс кацапії? Де захерова? Це ніж у спину (чи куди там)! Погроза війною! Нацикі в белорусії!
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25.10.2024 12:18 Ответить
Трохи "углублю" Гебельса - чим божевільніша маячня...
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25.10.2024 12:19 Ответить
Карта есть, откуда готовится нападение?
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25.10.2024 12:20 Ответить
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25.10.2024 12:23 Ответить
Отже,тварюка,Україною торговати він може та у склад раши втюхівати ...А як до його країни - так одразу згадав про суверенітет....Щоб ти задавився картоплиною, істота рашинська...
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25.10.2024 12:24 Ответить
Пуйлу все рівно після програшу війни в Україні прийдеться якось відволікати увагу свого рашостада.І це якраз буде повна і легка окупація з подальшим приєднанням всієї білорашки.От там дійсно буде реалізований сценарій "Мінськ за три дні"
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25.10.2024 12:31 Ответить
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25.10.2024 12:32 Ответить
Ця хвороба називається - шизофренія.
Постійно говорити взаємовиключні речі.
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25.10.2024 12:36 Ответить
ні блд, скотиняка, це конфлікт
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25.10.2024 12:42 Ответить
Етому мудню еще не сказали что его уже присоеденили? И чем оно собирается воевать если все оружие отдало *****
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25.10.2024 12:50 Ответить
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25.10.2024 13:03 Ответить
Крутився Лука 30 років, але бачить, що вже не викрутиться. Ніякої війни не буде - Білорусь вже де факто інтегрована, тільки змінити вивіску на "федеральний округ", прийняти рублі та замінити Луку на губернатора.
Докрутився ти діду, до фіналу.
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25.10.2024 14:30 Ответить
Какая 'война', придурок? У тебя пол армии - кацапы с кацапстана, а другая половина - кацапы с ***********. Тебя, мразь плешивую пристрелят как бродячую собаку как только путька прикажет.
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25.10.2024 15:10 Ответить
 
 