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Новости Война
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"Украина никаких переговоров с Россией не ведет", - Ермак

Україна не веде переговори з Росією

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не ведет переговоров с Россией.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.

"Якобы переговоры Украины-России - это точно неправда. Что происходит? Мы провели тематические конференции. Первая конференция была по энергетической безопасности, она была онлайн, но соорганизатором был Катар. ... И когда закончилось, было много стран с разных континентов, мы зафиксировали принципы. После этого мы сказали, что если сегодня, например, Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно и, например, отдельно с Российской Федерацией, пожалуйста", - рассказал Ермак.

По словам главы ОП, все эти тематические конференции проходили без России.

Такая же ситуация, добавил он, с продовольственной безопасностью.

Также читайте: Неприглашение в НАТО из-за коррупции в Украине - это поиск причин для того, чтобы этого не делать, - ОП

"Если кто-то готов в этих рамках имплементировать достижения этой конференции (по продовольственной безопасности. - Ред.), пожалуйста. Что мне известно на сегодня: пока никаких договоренностей ни у кого нет. Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть. Потому что это абсолютно соответствует тем принципам, которые заложены в Формуле мира Украины. Все эти разговоры происходят как возможно реакция после тематических конференций. Но точно могу сказать - Украина никаких переговоров с Россией не ведет", - пояснил Ермак.

Глава ОП также опроверг, что партнеры якобы требовали не бить по определенным объектам на территории РФ. В то же время он сказал, партнеры поддержали бы соглашения, касающиеся энергетической безопасности, в частности с участием, например, Катара или другой страны.

"Прежде всего не потому, что их там беспокоит что-то, что происходит с Россией. Прежде всего, понимая, что для нас это тоже важно, чтобы наша энергетическая система не была под постоянными атаками", - подытожил он.

Ранее издание The Financial Times сообщало, что между Украиной и Россией происходят предварительные переговоры о взаимном прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захват власти Зеленским - плохо для Украины, - Politico

Автор: 

энергетика (2579) Ермак Андрей (1277) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+38
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04.11.2024 17:45 Ответить
+29
значить веде, а Козир приховує...
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04.11.2024 17:37 Ответить
+24
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04.11.2024 17:42 Ответить
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Зуб даешь?
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04.11.2024 17:35 Ответить
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04.11.2024 17:54 Ответить
Тут мабуть не "зуб", а вже за "клик" тре питати!
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04.11.2024 18:49 Ответить
А я йому вірю: Україна не веде, а єрмачня таки домовляється. І так, єрмачня - не Україна.
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04.11.2024 19:42 Ответить
Свиня з городини каже, що все під контролем.
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04.11.2024 17:36 Ответить
"Соврал"
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04.11.2024 17:37 Ответить
значить веде, а Козир приховує...
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04.11.2024 17:37 Ответить
Веде, ось і доказ.
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04.11.2024 21:40 Ответить
Але й Пика-цеглинупросить!
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04.11.2024 17:39 Ответить
і не одну!
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04.11.2024 18:00 Ответить
а що кажуть свідки пів шостого?
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04.11.2024 17:40 Ответить
Втікай вже.
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04.11.2024 17:40 Ответить
Ні в якому разі!!! Воно зі своєю шоблою стільки накрали що можно купити зброї на цілу армію!!! Маю надію що не помиляюсь!!!
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04.11.2024 17:48 Ответить
Нініні!! Воно повинно сісти!!!! З конфіскацією всього майна, авторських прав і т.і.

Ті гроші потрібні на реабілітацію вояків та сім'ям загиблих!!!
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04.11.2024 18:03 Ответить
Як це веде? Сектанти святого п'ятого кажуть що веде.
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04.11.2024 17:40 Ответить
Всі хто критикує Зеленського - то є "сектанти святого п'ятого"?
А те що зелена єрмачня брехала про Стамбул, а на ділі капітулянтські перемовини з кацапами проходили в країні-агресорі Білорусі - це також "сектанти п'ятого"?
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04.11.2024 17:50 Ответить
Тримай цукерку, патц.
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04.11.2024 17:51 Ответить
Слухай, рускій, ти нашу мову довго вчив? "Паляниця" вже виходить?
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04.11.2024 17:52 Ответить
Наведи хоть щось, де зелені ******** не збрехали
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04.11.2024 18:09 Ответить
Ти вже спалився, їпанько - хай ОПа нового ідіота запускає. ))
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04.11.2024 18:10 Ответить
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04.11.2024 17:42 Ответить
******* як троцкий!!! єрмаков, ти ******!!!
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04.11.2024 17:42 Ответить
Козир сказав, як відрізав
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04.11.2024 17:42 Ответить
До речі, Трамп (Тrump) - перекладається як "козир".
Щось в цьому є...
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04.11.2024 17:56 Ответить
tramp - bastard
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04.11.2024 21:30 Ответить
Єрмаку "вірю"!
Про операцію "Авеню" він казав: "детективна історія вигадана від початку й до кінця".
Ну як такому завзятому брехуну не вірити...?
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04.11.2024 17:43 Ответить
бреше, як віскі хлище
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04.11.2024 17:43 Ответить
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04.11.2024 17:45 Ответить
Краще вибори. І без жартів
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04.11.2024 17:50 Ответить
Чесні вибори. Бо вибори як зеля захоче, він же їх і виграє з рейтингом 150 %
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04.11.2024 18:01 Ответить
Вибори в одні ворота виграє Залужний
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04.11.2024 18:04 Ответить
А де він ? Хто його команда.
Потрібна людина яка зі старту почне витягувати державу з прірви, всіма методами, а не вчитись ще років 2-3.
Українців не вистачить.
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04.11.2024 18:07 Ответить
У зєлі виграє тільки Валєра. So it goes...
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04.11.2024 19:08 Ответить
А якщо голоси рахуватиме єрмак ? А він їх рахуватиме. І він же врахувавши помилки яніка значно посилив себе армією поліцаїв.
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04.11.2024 19:16 Ответить
Адмінресурс заважить найбільше 5-10% не більше. Навіть у 2010му Янек сфальшував 5%. А цього зєлє не вистачить.
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05.11.2024 07:58 Ответить
не *****, ти перший побіжиш за вону голосувати
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04.11.2024 19:02 Ответить
Юля підтримала Залужного, продажний
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04.11.2024 19:04 Ответить
😲 Коли? Та Юля спить - і бачить себе президентом. Навіть тепер. А Залужному від 'ї підтримки буде лише проблема.
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04.11.2024 19:46 Ответить
А хто мав би Залужного підтимати? Ти з Януковічем?
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05.11.2024 08:00 Ответить
😁 Ні, Йуля з януковичем. Про їхні союзи історія пам'ятає, а йулині фанати чомусь ні. Пам' ятаєш антиющенківський ПРіБЮТ, створене януковочем і йулею. "ПРіБЮТ - це суміш бандитів-гопників і фсбшників, тільки в різних пропорціях"( Оасана Забужко, 29.05. 1913). "Оприлюднений тижневиком «Дзеркало тижня» проект Конституції, який напрацювали Блок Юлії Тимошенко та Партія регіонів, викликав критичні відгуки в експертному середовищі."(Радіо" Свобода") "Гриценко закликав Януковича та Тимошенко одуматися і не створювати хунту. "Я категорично проти створення хунти, яка буде здійснювати кроки злодійкуватого характеру - відбирати у людей право обирати президента, красти собі додаткові повноваження" (Захід.НЕТ.) і так далі. Забув? А люди пам'ятають.
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05.11.2024 09:16 Ответить
Іванко який голосує або за вону або за клоуна щось розповідає про продажність.
п.с. скинь цитату Вони, де костата підтримала Залужного як кандидита в президенти.
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04.11.2024 19:58 Ответить
гнилу систему не переможе тільки президент..
потрібен і парламент, який хотів би змін, та прийняв відповідні закони..

дотепер, закони пише мафія, портнов писав, організований злочин пише..
тому номенклатура - жирує,
а нарід тішиться на тисячу Зеленського..
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04.11.2024 21:41 Ответить
Спочатку президентські, потім парламентські. Все по черзі
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05.11.2024 08:01 Ответить
І хто тебе за язик тягнув... Взяв і всіх продав...
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04.11.2024 17:45 Ответить
хто це???
Чому він говорить від усієї України??
Хто дав йому такі повноваження??
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04.11.2024 17:46 Ответить
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04.11.2024 17:48 Ответить
з якого боку ти маєш стосунок до Украіни,фсбешна потвора?
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04.11.2024 17:46 Ответить
Віримо кацапському запроданцю Єрмаку!
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04.11.2024 17:48 Ответить
Ермак має подати у відставку. Тому що він звільнів Залужного та топ генералів І ЗАРАЗ УКРАЇНА ЗДАЄ ТЕРИТОРІЇ
Звернить увагу - при активних поставках заходом зброї Україна здає території.
Це означає , що фронтом керують абихто
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04.11.2024 17:49 Ответить
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04.11.2024 17:53 Ответить
Вірю Єрмаку..!
Перемовини не ведуться.
Єрмак на пряму все доповідає в кремль особливо таємно для *****.
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04.11.2024 17:49 Ответить
взяток нє бєрьом, пєрєговоров нє вєдьом. ну що ще вам сказануть. Ах, такі да, нє шпіонім а защіщаєм.
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04.11.2024 17:51 Ответить
У нас есть президент, МО, министр иностранных дел, спикер президента.
Но почему рот постоянно открывает завхоз по вопросам, к которым он не должен иметь отношения?
Или прибыл груз из Колумбии и президенту некогда выступать с заявлениями?
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04.11.2024 17:52 Ответить
Україна не веде перемовини з каzапами, а зЄрмак ще як інформує ФСБ.
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04.11.2024 17:53 Ответить
Хто це ? Чого він лізе у державні справи ?
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04.11.2024 17:56 Ответить
А віну деожавні і не лізе. Він державні замінив особистими.
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04.11.2024 19:48 Ответить
Ні, барани були завжди й державні, й особисті. Але особисті були ЖИРНІШІ.
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05.11.2024 09:20 Ответить
Перемлаини були у 19 рлці. Всі все бачвть
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04.11.2024 17:58 Ответить
"Про це він https://www.youtube.com/watch?v=PP8bzyOsR9I сказав в інтерв'ю Наталі Мосейчук" - а кому ще можна сказати і на якому каналі...?
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04.11.2024 17:59 Ответить
"операція із затримання вагнерівців - це вигадка журналістів", - правда, ******* ларьочник?!
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04.11.2024 18:00 Ответить
Пнх
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04.11.2024 18:01 Ответить
Єрмак з хазяями з ФСБ не перемовини веде, а робить регулярні доповіді.

Так що не збрехав.
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04.11.2024 18:03 Ответить
Веде тільки Офіс.
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04.11.2024 18:05 Ответить
Товстоморда падаль
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04.11.2024 18:11 Ответить
Да хто він б...ь такий? Чому воно взагалі пащеку розтуляє?
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04.11.2024 18:13 Ответить
Україна не веде, а ви?
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04.11.2024 18:14 Ответить
Один з небагатьох потужних менеджерів,показують ,час від часу,свою значимість.
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04.11.2024 18:15 Ответить
Брехло смердюче.
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04.11.2024 18:20 Ответить
Крутить-мутить словами маніпулює.
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04.11.2024 18:23 Ответить
правду каже, бо веде саме він
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04.11.2024 18:35 Ответить
Бо вже провсе домовились...
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04.11.2024 18:46 Ответить
А чё ***, если нет?!
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04.11.2024 18:58 Ответить
А Оманський горнолижний тур то не перемови були? Чі то так прелюдія??
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04.11.2024 19:08 Ответить
Таки да! Договорняки це ж не переговори.
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04.11.2024 19:24 Ответить
Пістіт як троцький!!!
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04.11.2024 19:33 Ответить
Казачок становится медийным .
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04.11.2024 19:41 Ответить
Україна, як держава, може й не веде. Але деякі приватні особи може й ведуть...
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04.11.2024 20:06 Ответить
Зеленський і його ,,ефективні менеджери"--- це не Україна .
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04.11.2024 20:34 Ответить
а буде вести перемовини з рф?
буде, чи ні?
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04.11.2024 21:44 Ответить
а ты ведёшь?
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04.11.2024 21:57 Ответить
Звичайно, що не веде. Як агент ФСБ може так примітивно спалитись. Цей муфлон тільки те й робить, що малює різні "плани" (капітуляції) та підсовує безтолковому ішаку для озвучування.
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04.11.2024 21:59 Ответить
А хто воно таке, що язиком своїм ляпає?
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05.11.2024 05:28 Ответить
 
 