"Украина никаких переговоров с Россией не ведет", - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не ведет переговоров с Россией.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.

"Якобы переговоры Украины-России - это точно неправда. Что происходит? Мы провели тематические конференции. Первая конференция была по энергетической безопасности, она была онлайн, но соорганизатором был Катар. ... И когда закончилось, было много стран с разных континентов, мы зафиксировали принципы. После этого мы сказали, что если сегодня, например, Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно и, например, отдельно с Российской Федерацией, пожалуйста", - рассказал Ермак.

По словам главы ОП, все эти тематические конференции проходили без России.

Такая же ситуация, добавил он, с продовольственной безопасностью.

Также читайте: Неприглашение в НАТО из-за коррупции в Украине - это поиск причин для того, чтобы этого не делать, - ОП

"Если кто-то готов в этих рамках имплементировать достижения этой конференции (по продовольственной безопасности. - Ред.), пожалуйста. Что мне известно на сегодня: пока никаких договоренностей ни у кого нет. Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть. Потому что это абсолютно соответствует тем принципам, которые заложены в Формуле мира Украины. Все эти разговоры происходят как возможно реакция после тематических конференций. Но точно могу сказать - Украина никаких переговоров с Россией не ведет", - пояснил Ермак.

Глава ОП также опроверг, что партнеры якобы требовали не бить по определенным объектам на территории РФ. В то же время он сказал, партнеры поддержали бы соглашения, касающиеся энергетической безопасности, в частности с участием, например, Катара или другой страны.

"Прежде всего не потому, что их там беспокоит что-то, что происходит с Россией. Прежде всего, понимая, что для нас это тоже важно, чтобы наша энергетическая система не была под постоянными атаками", - подытожил он.

Ранее издание The Financial Times сообщало, что между Украиной и Россией происходят предварительные переговоры о взаимном прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захват власти Зеленским - плохо для Украины, - Politico