"Украина никаких переговоров с Россией не ведет", - Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не ведет переговоров с Россией.
Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.
"Якобы переговоры Украины-России - это точно неправда. Что происходит? Мы провели тематические конференции. Первая конференция была по энергетической безопасности, она была онлайн, но соорганизатором был Катар. ... И когда закончилось, было много стран с разных континентов, мы зафиксировали принципы. После этого мы сказали, что если сегодня, например, Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно и, например, отдельно с Российской Федерацией, пожалуйста", - рассказал Ермак.
По словам главы ОП, все эти тематические конференции проходили без России.
Такая же ситуация, добавил он, с продовольственной безопасностью.
"Если кто-то готов в этих рамках имплементировать достижения этой конференции (по продовольственной безопасности. - Ред.), пожалуйста. Что мне известно на сегодня: пока никаких договоренностей ни у кого нет. Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть. Потому что это абсолютно соответствует тем принципам, которые заложены в Формуле мира Украины. Все эти разговоры происходят как возможно реакция после тематических конференций. Но точно могу сказать - Украина никаких переговоров с Россией не ведет", - пояснил Ермак.
Глава ОП также опроверг, что партнеры якобы требовали не бить по определенным объектам на территории РФ. В то же время он сказал, партнеры поддержали бы соглашения, касающиеся энергетической безопасности, в частности с участием, например, Катара или другой страны.
"Прежде всего не потому, что их там беспокоит что-то, что происходит с Россией. Прежде всего, понимая, что для нас это тоже важно, чтобы наша энергетическая система не была под постоянными атаками", - подытожил он.
Ранее издание The Financial Times сообщало, что между Украиной и Россией происходят предварительные переговоры о взаимном прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры.
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Ті гроші потрібні на реабілітацію вояків та сім'ям загиблих!!!
А те що зелена єрмачня брехала про Стамбул, а на ділі капітулянтські перемовини з кацапами проходили в країні-агресорі Білорусі - це також "сектанти п'ятого"?
Щось в цьому є...
Про операцію "Авеню" він казав: "детективна історія вигадана від початку й до кінця".
Ну як такому завзятому брехуну не вірити...?
Потрібна людина яка зі старту почне витягувати державу з прірви, всіма методами, а не вчитись ще років 2-3.
Українців не вистачить.
п.с. скинь цитату Вони, де костата підтримала Залужного як кандидита в президенти.
потрібен і парламент, який хотів би змін, та прийняв відповідні закони..
дотепер, закони пише мафія, портнов писав, організований злочин пише..
тому номенклатура - жирує,
а нарід тішиться на тисячу Зеленського..
Чому він говорить від усієї України??
Хто дав йому такі повноваження??
Звернить увагу - при активних поставках заходом зброї Україна здає території.
Це означає , що фронтом керують абихто
Перемовини не ведуться.
Єрмак на пряму все доповідає в кремль особливо таємно для *****.
Но почему рот постоянно открывает завхоз по вопросам, к которым он не должен иметь отношения?
Или прибыл груз из Колумбии и президенту некогда выступать с заявлениями?
Так що не збрехав.
буде, чи ні?