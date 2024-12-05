Украина начала переговоры с командой Трампа относительно прекращения войны, - WSJ
Украинские официальные лица в США ведут переговоры с администрацией Трампа относительно войны в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что Украина пытается уменьшить большие разногласия по достижению урегулирования войны Киева с Россией еще до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность.
По данным издания, Андрей Ермак встретился с Китом Келлогом, избранным Трампом на должность специального представителя по вопросам России и Украины, и Майком Волтцом, будущим советником по вопросам национальной безопасности.
Украинская делегация в США
Ранее сообщалось, что украинская делегация, которую возглавил глава Офиса Президента Андрей Ермак, встретилась с представителями избранного президента США Дональда Трампа, ответственными в новой команде за формирование политики на украинском направлении.
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Зовсім зелень з бодуна говою в дуб врізалась.
Щоб те все робити, що ви переназвали - треба мати ресурси. Вони є? Україна не совєцький союз під час ДСВ. Ворогу відомо де всі заводи і ворог має засоби для їх ураження.
Але мені здається - що тебе пояснення по суті поставленого питання не цікавить... Бо твоє завдання - саме "киздіть" та сіять сумніви та розгубленість у людях...
Хай українці дохнуть у Бучі з посмішкою та првним ротом.
Україна негайно "припинить" війну тільки но кацапи підітруться з нашої території
головне не результат, а процес, так?
ВВП в два рази більше
Тоді в чому питання, щоб силою забрати території?
Чого не вистачає?
ну, і звичайно,
Україна вже понад 300 років у "рингу" без судді - з суперником явно не з своєї вагової категорії .Якою б не була підтримка глядачів,битися приходиться нам.Головне вірити в перемогу,вистояти у цьому раунді,щоб відновитись до наступного.Отак і живем,в перервах між раундами...
Бункерний гарантовано відмовиться від миру, тому що, основне для нього це повне зняття санкцій з Рашки, повернення конфіскованих грошей, та відшкодування втрат. Цього не можливо досягнути без повного захоплення України і зміни влади на прокремлівських посіпак.
Це розуміють і в США, і в Європі, і в Україні
без реальних гарантій, не буде інвестицій, і це скоріша ніж повільна смерть
А це ХТО?
Він розказував, що майданівці стріляли самі в себе і до 10 разів їздив в Мордор від 2014 року.
А зараз він права рука Зе і Єрмака.
Кремль відмовить Трампу, чим дуже сильно його розгніває після чого розвиток подій може мати будь який із варіантів.
1 - Постачання Україні далекобійних ракет і зняття заборони на удари по всій території Рашки.
2 - Прийняття України в НАТО в кордонах 1991 року
3 - Армії Великобританії, Франції, США і ще чиїсь начнуть операцію по видавлюванню російських військ з України з усіма найгіршими для Рашки наслідками
Ніяк не можу звикнути до такої України.
Дякую вам, "73%".
В який момент ворюга і агент рашистів Єрмак став "офіційною особою"?
Єрмак офіційна особа тільки у Зеленського після коксохімії.
В США від України їде агент москви.
Когось ще дивує, що США нам допомагати не дуже бажають?
Але хтось у вас вперто перекладає: "щодо війни в Україні".
Якщо ви не відчуваєте різницю у термінології, то пишить хоча б: "щодо війни в Україні і в Курській області рф"...