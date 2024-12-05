Украина начала переговоры с командой Трампа относительно прекращения войны, - WSJ

Украинские официальные лица в США ведут переговоры с администрацией Трампа относительно войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что Украина пытается уменьшить большие разногласия по достижению урегулирования войны Киева с Россией еще до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

По данным издания, Андрей Ермак встретился с Китом Келлогом, избранным Трампом на должность специального представителя по вопросам России и Украины, и Майком Волтцом, будущим советником по вопросам национальной безопасности.

Украинская делегация в США

Ранее сообщалось, что украинская делегация, которую возглавил глава Офиса Президента Андрей Ермак, встретилась с представителями избранного президента США Дональда Трампа, ответственными в новой команде за формирование политики на украинском направлении.

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