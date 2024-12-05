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Новости Война
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Украина начала переговоры с командой Трампа относительно прекращения войны, - WSJ

Україна та команда Трампа ведуть переговори про припинення війни

Украинские официальные лица в США ведут переговоры с администрацией Трампа относительно войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что Украина пытается уменьшить большие разногласия по достижению урегулирования войны Киева с Россией еще до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

По данным издания, Андрей Ермак встретился с Китом Келлогом, избранным Трампом на должность специального представителя по вопросам России и Украины, и Майком Волтцом, будущим советником по вопросам национальной безопасности.

Украинская делегация в США

Ранее сообщалось, что украинская делегация, которую возглавил глава Офиса Президента Андрей Ермак, встретилась с представителями избранного президента США Дональда Трампа, ответственными в новой команде за формирование политики на украинском направлении.

Читайте также: Украинская делегация во главе с Ермаком встретилась с командой Трампа, - Reuters

Автор: 

США (26489) Трамп Дональд (5128) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+28
Завгосп рєшаєт. Дожилися. Зробили всіх разом.
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05.12.2024 08:25
+21
Найголовніше, що не знають українці, це те, за кого слід голосувати. Все інше - наслідки
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05.12.2024 08:22
+19
особа без повноважень веде перемовини. ******
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05.12.2024 08:37
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Чому украінци не знають умови ціх переговорів? Це не Украіна почала.
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05.12.2024 08:18 Ответить
Найголовніше, що не знають українці, це те, за кого слід голосувати. Все інше - наслідки
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05.12.2024 08:22 Ответить
"Українські офіційні особи" це про не приший кобилі хвіст - єрмака ?
Зовсім зелень з бодуна говою в дуб врізалась.
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05.12.2024 11:24 Ответить
Читай стамбульські домовленості. Там все написано
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05.12.2024 08:23 Ответить
Бо українці живуть у тилу і не знають ніякої війни, окрім нетривалих відключень світла. Український тил не тільки не став на військові рейки, а
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05.12.2024 08:25 Ответить
Хоч ви поясніть, що по-вашому військові рейки? Скільки людей не питав - ніхто не може внятно пояснити. Так само, як і що таке "перемога".
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05.12.2024 08:54 Ответить
Пояснюю... Це, коли економіка держави налаштована на війну... Це - коли цех консервного заводу, замість банок для згущонки", переважно клепає корпуси гранат і мін. Коли гліцерин з заводу по виготовленню мила іде, переважно, на виготовлення вибухівки. Коли ткацькі фабрики та підприємства з пошиття одягу тчуть тканини для військової форми. І шиють, переважно, її - а не модні плаття... Але для цього треба буть "державником" - а не "блазнем"... Державника ВИ "просрали" та лайном облили - на радість кацапам...
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05.12.2024 09:18 Ответить
"Державника ВИ "просрали" та лайном облили" - не було таких.
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05.12.2024 11:25 Ответить
"ТАТИШО?!!!" А як "Блазень" на "троні" умостився? Звідки взялися73/43 %?
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05.12.2024 11:36 Ответить
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05.12.2024 11:50 Ответить
"Киздіть і робить - різні речі." - Кирило Верес.

Щоб те все робити, що ви переназвали - треба мати ресурси. Вони є? Україна не совєцький союз під час ДСВ. Ворогу відомо де всі заводи і ворог має засоби для їх ураження.
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05.12.2024 18:29 Ответить
От саме ти і "киздиш"... Ти задав питання? Я тобі дав змістовну відповідь... Форумчанам вона сподобалася своєю змістовністю та детальністю... А от тобі вона не сподобалася... У тебе є конструктивні заперечення стосовно мого пояснення? Викладай...
Але мені здається - що тебе пояснення по суті поставленого питання не цікавить... Бо твоє завдання - саме "киздіть" та сіять сумніви та розгубленість у людях...
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05.12.2024 21:13 Ответить
Бо не всі українці зможуть адекватно відреагувати на їх зміст. Мовчання - золото...
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05.12.2024 08:35 Ответить
Нагадує шашлички-2022.

Хай українці дохнуть у Бучі з посмішкою та првним ротом.
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05.12.2024 08:50 Ответить
Завгосп рєшаєт. Дожилися. Зробили всіх разом.
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05.12.2024 08:25 Ответить
навіщо постійно використовується це дебільне слово "припинення" ?

Україна негайно "припинить" війну тільки но кацапи підітруться з нашої території
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05.12.2024 08:26 Ответить
Бо це єдине реалістичне слово у даній ситуації
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05.12.2024 08:37 Ответить
План розділу, дерибану та геноциду України. Все вже давно домовлено та зрежисовано.
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05.12.2024 08:27 Ответить
Не Україна, а Єрмак.
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05.12.2024 08:33 Ответить
особа без повноважень веде перемовини. ******
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05.12.2024 08:37 Ответить
Так, в команді Трампа ще ні в кого немає офіційних повноважень на офіційні переговори, однак, мова йде про неофіційні.
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05.12.2024 08:48 Ответить
А втрата територій це перемога чи поразка?
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05.12.2024 08:43 Ответить
Хто сказав що Україна віддасть території?
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05.12.2024 08:45 Ответить
усі радники трампа, які пропонують свої пляни, про це говорять
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05.12.2024 10:11 Ответить
Мова йде не про юридичне визнання окупованих територій за кацами, а про повернення їх дипломатичним шляхом, замість військового.
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05.12.2024 10:58 Ответить
ну да, Японія дипломатично певертає куріли вже майже 80 років.
головне не результат, а процес, так?
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05.12.2024 11:21 Ответить
Населення менше всього на 10%, проте співставне
ВВП в два рази більше

Тоді в чому питання, щоб силою забрати території?
Чого не вистачає?
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05.12.2024 13:20 Ответить
мабуть неможливість першому розпочати війну.
ну, і звичайно,
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05.12.2024 14:08 Ответить
Нажаль,питання стоїть про існування держави,нації.Зелене кодло повністю просрало підготовку до війни,не змогло організувати всенародний спротив -скоріше навпаки,відкрито шкодять самоорганізації суспільства,саботують навіть ті позитивні рішення,котрі вдалось прийняти...
Україна вже понад 300 років у "рингу" без судді - з суперником явно не з своєї вагової категорії .Якою б не була підтримка глядачів,битися приходиться нам.Головне вірити в перемогу,вистояти у цьому раунді,щоб відновитись до наступного.Отак і живем,в перервах між раундами...
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05.12.2024 09:25 Ответить
Забагато піару для шопінгу пОПи .
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05.12.2024 08:43 Ответить
Вангую що миру не буде. Це скоріше перевірка Рашки на бажання миру.

Бункерний гарантовано відмовиться від миру, тому що, основне для нього це повне зняття санкцій з Рашки, повернення конфіскованих грошей, та відшкодування втрат. Цього не можливо досягнути без повного захоплення України і зміни влади на прокремлівських посіпак.

Це розуміють і в США, і в Європі, і в Україні
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05.12.2024 08:44 Ответить
Де ви бачите звʼязок між захопленням України і зняттям санкцій і поверненням конфіскованих грошей Росії? Скоріше наоборот коли Ірак захопив Кувейт ніхто санкції не знімав, а посилював. Маячня повна
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05.12.2024 08:49 Ответить
Повна маячня це ваш коментар. Рашка не хоче як Ірак. Рашка хоче тягатися з США та Китаєм що не можливо без співпраці з заходом.
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05.12.2024 08:54 Ответить
У пуйла не все так ідеально. Так, зараз він наступає через пройоби в керуванні військами, але у фінансовому секторі у них біда, по людям теж не сильно багато, раз корейців залучають. Я не кажу, що у нас краще становище, гірше звісно але для пуйла є сенс заморожувати, особливо якщо США пригрозять цінами на нафту. Тому він зараз із позиції сили ставить умови, а які будуть по факту - подивимось.
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05.12.2024 08:51 Ответить
Ви вірно говорите і до цього Рашку довели санкції. Без зняття санкцій, Рашкі потрібно років 30 відновлюватись і не факт що відновиться. Тому що - населення буде скорочуватись навіть без війни, відсутність доступу до ******** технологій призведе до відсталості армії. Санкції це повільна смерть для рашистів
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05.12.2024 08:59 Ответить
В іншу сторону також
без реальних гарантій, не буде інвестицій, і це скоріша ніж повільна смерть
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05.12.2024 13:24 Ответить
" і зміни влади на прокремлівських посіпак"

А це ХТО?
Він розказував, що майданівці стріляли самі в себе і до 10 разів їздив в Мордор від 2014 року.
А зараз він права рука Зе і Єрмака.

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05.12.2024 09:02 Ответить
Умови будуть вкрай не вигідні для Рашки. Тому миру не буде
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05.12.2024 08:47 Ответить
Почалась ера завгоспів .....
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05.12.2024 08:47 Ответить
Повстання жлобів почалося у 2019 році.
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05.12.2024 08:52 Ответить
Фактично ера тіньового президента, якого в Америці "множать на ноль".
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05.12.2024 08:52 Ответить
Єрмак вже все обкашляв - украінців поставлять перед Фактом
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05.12.2024 08:47 Ответить
Шашлычник отправил ларечника на переговоры - потужная потужность.
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05.12.2024 08:49 Ответить
ДЄрмак хто такий? Ніхто. Він там може договорюватися про шо хоче.
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05.12.2024 08:49 Ответить
Поскоріше б уже закінчилася війна, сподіваюсь протягом 1-2 місяців буде припинення бойових дій, а там і демобілізація
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05.12.2024 08:51 Ответить
Герой рассеї здає Україну....
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05.12.2024 08:52 Ответить
Зелена Єрмаковщина здала все що могла. Останнє "Батя, я стараюсь" - диверсія з мінами. І воно буде рішати доля країни і далі?
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05.12.2024 08:54 Ответить
Що ж це таке? Невже Єрмака неможливо перемогти, що навіть США його приймають?
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05.12.2024 09:00 Ответить
"Припинення"......зе з єрмаком зробили усе щоб вже не було перемоги
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05.12.2024 09:00 Ответить
Не буде миру найближчим часом. Дайте собі спокій. Мир настане коли Рашка капітуляцію підпише. Скоріш за все мир наступить тільки після перемоги України.

Кремль відмовить Трампу, чим дуже сильно його розгніває після чого розвиток подій може мати будь який із варіантів.
1 - Постачання Україні далекобійних ракет і зняття заборони на удари по всій території Рашки.
2 - Прийняття України в НАТО в кордонах 1991 року
3 - Армії Великобританії, Франції, США і ще чиїсь начнуть операцію по видавлюванню російських військ з України з усіма найгіршими для Рашки наслідками
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05.12.2024 09:08 Ответить
це фантастика, нажаль
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05.12.2024 09:35 Ответить
Ймовірніше, що не відмовить. Але не дотримується угоди, що природньо для московитів. А далі вже по Ваших варіантах.
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05.12.2024 13:21 Ответить
"Україна веде переговори з командою Трампа."

Ніяк не можу звикнути до такої України.
Дякую вам, "73%".

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05.12.2024 09:14 Ответить
"...Українські офіційні особи у США ведуть переговори з адміністрацією..."

В який момент ворюга і агент рашистів Єрмак став "офіційною особою"?
Єрмак офіційна особа тільки у Зеленського після коксохімії.

В США від України їде агент москви.
Когось ще дивує, що США нам допомагати не дуже бажають?
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05.12.2024 09:47 Ответить
Тобто,припинення війни хоче той,хто вже на межі поразки в короткій перспективі.
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05.12.2024 09:55 Ответить
Шановна редакція, в статті The Wall Street Journal чорним по білому написано: "settlement of Kyiv's war with Russia".

Але хтось у вас вперто перекладає: "щодо війни в Україні".

Якщо ви не відчуваєте різницю у термінології, то пишить хоча б: "щодо війни в Україні і в Курській області рф"...
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05.12.2024 11:08 Ответить
Байден нібито ще живий і при владі...
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05.12.2024 13:45 Ответить
І хто тут Україна?

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05.12.2024 18:03 Ответить
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05.12.2024 18:05 Ответить
Ішак хіба-що про капітуляцію може домовитись.
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05.12.2024 19:18 Ответить
 
 