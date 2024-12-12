США разрешили бить вглубь РФ, чтобы Украина имела рычаги влияния во время мирных переговоров, - Белый дом

Действующая администрация США стремится обеспечить Украине лучшие позиции на передовой и за потенциальным столом переговоров о завершении войны. Именно поэтому ВСУ получили разрешение на дальнобойные удары американским вооружением по территории России.

Об этом в ответ на критику Дональда Трампа заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отказался прибегать к спорам с новоизбранным президентом и тем, о чем он говорит в медиапространстве. Однако повторил позицию действующего лидера США Джо Байдена относительно помощи Украине.

Кирби отметил, что правительство Соединенных Штатов делает все возможное, чтобы обеспечить для Украины способности защищаться и в дальнейшем от РФ.

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Чтобы в случае, если - и когда - дело дойдет до переговоров, президент Зеленский находился в лучшей из возможных позиций, чтобы у него было больше рычагов влияния, и он имел наибольший успех на поле боя", - подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, именно это предусматривало также распоряжение Байдена разрешить Украине применять ракетные дальнобойные системы военных по целям на территории РФ, и эта политика, добавил Кирби, остается в силе.

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Напомним, днем 12 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает удары Украины ракетами американского производства вглубь территории России, потому что это якобы "обостряет войну".

Разрешение США на дальнобойные удары по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

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