США разрешили бить вглубь РФ, чтобы Украина имела рычаги влияния во время мирных переговоров, - Белый дом
Действующая администрация США стремится обеспечить Украине лучшие позиции на передовой и за потенциальным столом переговоров о завершении войны. Именно поэтому ВСУ получили разрешение на дальнобойные удары американским вооружением по территории России.
Об этом в ответ на критику Дональда Трампа заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отказался прибегать к спорам с новоизбранным президентом и тем, о чем он говорит в медиапространстве. Однако повторил позицию действующего лидера США Джо Байдена относительно помощи Украине.
Кирби отметил, что правительство Соединенных Штатов делает все возможное, чтобы обеспечить для Украины способности защищаться и в дальнейшем от РФ.
Чтобы в случае, если - и когда - дело дойдет до переговоров, президент Зеленский находился в лучшей из возможных позиций, чтобы у него было больше рычагов влияния, и он имел наибольший успех на поле боя", - подчеркнул представитель Белого дома.
По его словам, именно это предусматривало также распоряжение Байдена разрешить Украине применять ракетные дальнобойные системы военных по целям на территории РФ, и эта политика, добавил Кирби, остается в силе.
Напомним, днем 12 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает удары Украины ракетами американского производства вглубь территории России, потому что это якобы "обостряет войну".
Разрешение США на дальнобойные удары по территории РФ
Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.
В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.
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Трамп проти ударів України по РФ далекобійною зброєю США: "Це тільки загострює війну" Джерело: https://censor.net/ua/n3524775
Навідмінно від нього команда Байдена ,як і завжди , діє на боці України
І це попри те , що зазвичай подібні дозволи не офішуються , як усі 2.5 роки було до цього
Тому плутає наданий з опрелюднений
Чи ви гадаєте ми лопатами кульоби били об'єкти на росії до того , як його оприлюднили ?
Чи ви з тих хто вірить у "мільйон дронів" ?
Sec. 505. (a) Transfer of Long-Range ATACMS Required.--As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.
Ракети дали - тому що закон
Навіть трохи раніше, тому що знали, що закон пройде голосування.
А от дозвіл на використання дали чере півроку, після програшу на виборах.
Ракет дали обмаль, в різних джерелах від 20 до 50шт, можливо 100шт.
Добре хоч щось, проте запізно та недостатньо...
З такою кілкістю еффект, як від 31 абрамса, або від 10 Ф16 (котрі навіть не вони надали)
Якщо б кожного місяця поставляли 100шт, та використовували би 100шт - тоді може й був би результат
Після саміту НАТО влітку, коли відмовили, надано техніки
США: 1 батарея петріот (була 1шт), 212 страйкерів - це все, не рахуючи боеприпаси
50+ союзників:
літаки 12шт
гелікоптери 6шт
ппо 31шт
танки 93шт
гаубиць 27шт
бмп 20шт
Трамп проти ударів України по РФ далекобійною зброєю США: "Це тільки загострює війну" Джерело: https://censor.net/ua/n3524775
Досить повторювати ці примітивні пропагандонські мантри.
Якби вони не профінансували майдан зараз би долар по 8 був і мир та дружба.
Я все правильно написав?
А перед виборами в США в 2019 році Байден казав,що ***** знає,як тільки я стану президентом,дні його тиранії закінчаться.Чогось в нас ніхто ці слова не цитує.Дні тиранії не те що не закінчилися,а навпаки,***** на повну розпоясався.
Зважло і заважає досі страх перед ядерною державою.
Порівняйте вислів Байдена з передвиборчою програмою Зеленського, за публічне цитування якої жорстко затримують мусора...
Невже це досі треба пояснювати?
Якби Зеля не підготовив грунт, ***** б не наважився. І навіть якби наважився то явно не з такими руйнівними для України наслідками.
Невже все це треба досі пояснювати?
Занадто перебільшуєте вплив США. Тим паче в 22-му році... Там все прогнило ще з часів "пєрєзазрузкі"...
Мовчу вже за його оточення....
Молетесь на припинення бойових дій на будь-яких умовах?
Тоді якажіть прямо:
Байден - президент війни. Трамп - президент миру.
Це те, що нам тут кацапська пропаганда повторює щогодини.
Я довіряю тим москалям що на російському ТБ пили шампанське ргазом з Жереновським.
А ще білоруській пропаганді де я кожен день чую як Трамп хое зупинити "кровопролиття" а поганий Байден йому заважає...
Якби не дозвіл, кабів було б ще більше. Хоча кому я намагаюся це пояснити...
За Байдена напали і це ключове.Радники Байдена казали,що за 72 години москалі захоплять Київ.Тим самим звеличили цих москалів.
Кабів мало би бути,як до 22 року.А зараз кабів найбільше.Москалі нам максимум працюють.
Але це меньше відсотка загальної кількості випадків... І схоже було на операцію прикриття. Але упроротим трампістам це як послання з небес.
Лишайтесь у своєму світі де Трамп захистив би весь світ якби не поганий Байден.
https://censor.net/ua/news/3525408/tramp-proty-udariv-amerykanskymy-raketamy-vglyb-rf
https://censor.net/ua/news/3520664/*************************************************************************
https://censor.net/ua/news/3512378/**************************************************************
Так завершилася тиранія *****,чи ні?
https://censor.net/ua/news/3520486/syn_trampa_tej_vidreaguvav_na_dozvil_bayidena_byty_po_rosiyi
Скажу по секрету - навіть Трамп ще не керує.
Невже це треба як дитині роз'яснювати?
Пуйло має компромат на Трампа, тому Трамп і пляше під його дудку.
ТАК РФ ВСЕ СКАЗАЛА ЧІТКО
- українців не існує
- українська мова має зникнути
- Україна НЕ має мати армію, ракети, бути в ЕС і НАТО
- і в принципі все що має чекати українець це коли рузкій прийде його вбити і пограбувати
ОЦЕ ВСЕ ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ І ЇХ ХОТІЛКИ НЕ МІНЯЛИСЬ