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Новости Война
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США разрешили бить вглубь РФ, чтобы Украина имела рычаги влияния во время мирных переговоров, - Белый дом

Білий дім відповів на критику Трампа щодо ударів України американськими ракетами вглиб території Росії

Действующая администрация США стремится обеспечить Украине лучшие позиции на передовой и за потенциальным столом переговоров о завершении войны. Именно поэтому ВСУ получили разрешение на дальнобойные удары американским вооружением по территории России.

Об этом в ответ на критику Дональда Трампа заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отказался прибегать к спорам с новоизбранным президентом и тем, о чем он говорит в медиапространстве. Однако повторил позицию действующего лидера США Джо Байдена относительно помощи Украине.

Кирби отметил, что правительство Соединенных Штатов делает все возможное, чтобы обеспечить для Украины способности защищаться и в дальнейшем от РФ.

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Чтобы в случае, если - и когда - дело дойдет до переговоров, президент Зеленский находился в лучшей из возможных позиций, чтобы у него было больше рычагов влияния, и он имел наибольший успех на поле боя", - подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, именно это предусматривало также распоряжение Байдена разрешить Украине применять ракетные дальнобойные системы военных по целям на территории РФ, и эта политика, добавил Кирби, остается в силе.

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Напомним, днем 12 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает удары Украины ракетами американского производства вглубь территории России, потому что это якобы "обостряет войну".

Разрешение США на дальнобойные удары по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть атаку по Брянской области РФ.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты изменили установки для Украины и разрешили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

Читайте также: Россия и Иран не смогли помочь Асаду, потому что ослаблены американской поддержкой Украины и Израиля, - Белый дом

Автор: 

оружие (10212) США (26583) Кирби Джон (452) Трамп Дональд (5178) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+9
Чого команда Байдена,в 22 році не дала такого дозволу?
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12.12.2024 23:36
+8
"переговорів"

ТАК РФ ВСЕ СКАЗАЛА ЧІТКО

- українців не існує
- українська мова має зникнути
- Україна НЕ має мати армію, ракети, бути в ЕС і НАТО
- і в принципі все що має чекати українець це коли рузкій прийде його вбити і пограбувати

ОЦЕ ВСЕ ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ І ЇХ ХОТІЛКИ НЕ МІНЯЛИСЬ
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13.12.2024 00:17
+5
Трамп сцикло та шістка пуйла.
Пуйло має компромат на Трампа, тому Трамп і пляше під його дудку.
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12.12.2024 23:38
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Правила форума Совет форумчан
Вчергове раз ми бачимо як мага-чортів серед тупеньких вкраїнчиків їх ідол трамп макнув обличчям у лайно

Трамп проти ударів України по РФ далекобійною зброєю США: "Це тільки загострює війну" Джерело: https://censor.net/ua/n3524775

Навідмінно від нього команда Байдена ,як і завжди , діє на боці України
І це попри те , що зазвичай подібні дозволи не офішуються , як усі 2.5 роки було до цього
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12.12.2024 23:28 Ответить
Чого команда Байдена,в 22 році не дала такого дозволу?
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12.12.2024 23:36 Ответить
Боже, хтось передивився зомбофону і не розуміє як це працює.
Тому плутає наданий з опрелюднений
Чи ви гадаєте ми лопатами кульоби били об'єкти на росії до того , як його оприлюднили ?
Чи ви з тих хто вірить у "мільйон дронів" ?
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12.12.2024 23:56 Ответить
В 22 році авіація дуже близько до кордонів була і ще багато чого було.Не били тоді.Точками-У кілька ударів було.Але точок немає зараз.Навіть тими припасами до HIMARS,не можна було по москальській території бити.
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13.12.2024 00:13 Ответить
Били і саме по об'єктах на території РФ особливо після того ,як "раптово" виявилось , що надали atacms
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13.12.2024 07:43 Ответить
В 22 році не було цих ракет і ще багато чого не було.Розповідали казочки,що комплекси HIMARS заблоковані програмно і не можуть стріляти,цими ракетами.
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13.12.2024 14:01 Ответить
А в 2022 році в нас були ще свої "Нептуни" і "Вільхи" і ми могли бити ними, а вже після того ми чомусь не стали робити своїх ракет, а чому?
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13.12.2024 00:06 Ответить
потомушо....
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13.12.2024 00:07 Ответить
Не було.Кілька Нептунів було.а вільхи це як смерч,тільки керований.Їх одразу вистріляли.Там мали бути колись потужніші припаси не Вільху,але їх немає.
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13.12.2024 00:09 Ответить
Закон про 61млрд
Sec. 505. (a) Transfer of Long-Range ATACMS Required.--As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.

Ракети дали - тому що закон
Навіть трохи раніше, тому що знали, що закон пройде голосування.

А от дозвіл на використання дали чере півроку, після програшу на виборах.
Ракет дали обмаль, в різних джерелах від 20 до 50шт, можливо 100шт.
Добре хоч щось, проте запізно та недостатньо...
З такою кілкістю еффект, як від 31 абрамса, або від 10 Ф16 (котрі навіть не вони надали)
Якщо б кожного місяця поставляли 100шт, та використовували би 100шт - тоді може й був би результат

Після саміту НАТО влітку, коли відмовили, надано техніки
США: 1 батарея петріот (була 1шт), 212 страйкерів - це все, не рахуючи боеприпаси
50+ союзників:
літаки 12шт
гелікоптери 6шт
ппо 31шт
танки 93шт
гаубиць 27шт
бмп 20шт
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13.12.2024 00:11 Ответить
Після цих слів свого ідола ти маєш сипати голову попелом ,а не вкидати черговий фейк , мага-чорте
Трамп проти ударів України по РФ далекобійною зброєю США: "Це тільки загострює війну" Джерело: https://censor.net/ua/n3524775
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13.12.2024 07:46 Ответить
Тому що сцялись ***** як і Трамп зараз.
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13.12.2024 08:33 Ответить
Не сцялися.А війну затягували і заробляюли на зброї мільярди.Ось і в цьому суть.Війна це гроші і вигода для окремих людей.
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13.12.2024 14:03 Ответить
Для окремих людей прибуток а для держав взагалі великі збитки.
Досить повторювати ці примітивні пропагандонські мантри.
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14.12.2024 08:39 Ответить
Які збитки для тих же США?
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14.12.2024 12:17 Ответить
Тобто великий бізнесмен Трамп та його таке саме оточення - Маск та інші, лають Байдена за дозвіл, закликають як умога швидше закінчити цю війну на будь яких умовах бо вона приносить прибутки?
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14.12.2024 15:49 Ответить
Війна не приносить прибутки Трампу і Маску.
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14.12.2024 16:09 Ответить
А шо, державі приносить?
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14.12.2024 16:18 Ответить
США є вигода в тому,що москалі весь стратегічний запас ракет вистріляли.
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14.12.2024 16:35 Ответить
А ну так це ж американці і взагалм і клятий захід посварили два братні народи...
Якби вони не профінансували майдан зараз би долар по 8 був і мир та дружба.
Я все правильно написав?
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14.12.2024 16:51 Ответить
Не сварили.Але зробили так,щоб війну затягнути,як мінімум.Що заважало ракети ATACMS надати в 22 році році? До початку війни позабирали всі військові кораблі з Чорного моря.І казали,що москалі за 72 години захоплять Київ.

А перед виборами в США в 2019 році Байден казав,що ***** знає,як тільки я стану президентом,дні його тиранії закінчаться.Чогось в нас ніхто ці слова не цитує.Дні тиранії не те що не закінчилися,а навпаки,***** на повну розпоясався.
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14.12.2024 17:32 Ответить
А варто цітувати відверто популістке, під час предвиборчих перегонів, висловлювання?
Зважло і заважає досі страх перед ядерною державою.
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14.12.2024 18:11 Ответить
Варто,бо це найголовніше висловлювання.Ну якщо є страх,то навіщо це все?Про яку тоді перемогу можна казати?
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14.12.2024 19:33 Ответить
Про абсолюту перемогу ніхто не каже.
Порівняйте вислів Байдена з передвиборчою програмою Зеленського, за публічне цитування якої жорстко затримують мусора...
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15.12.2024 08:31 Ответить
Той вислів Байдена монументальний.І не потрібно порівнювати з Україною взагалі.
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15.12.2024 11:50 Ответить
Уж яяано не більш монументальний ніж офіційна заява Трампа закінчити війну за 24 години як тільки його оберуть.
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15.12.2024 12:26 Ответить
Більша.Бо за Байдена тиранія тільки посилилася.***** велику війну розпочав взагалі.
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15.12.2024 12:34 Ответить
***** повномаштабно вторгся в першу чергу через вибір "мудрого" народу.
Невже це досі треба пояснювати?
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16.12.2024 06:47 Ответить
Москалі на США завжди дивляться.Вибір мудрого народу,це півбіди.
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16.12.2024 11:13 Ответить
Може це Байден винен, що Боневтік на голвні обласні посади в СБУ відвертих зрадників призначив, які одразу перейшли на бік росії? Моавчу вже за Чонгар і шашликі коли всі світові розвідки попереджали за неминуче вторгнення...
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16.12.2024 14:09 Ответить
Він мав кораблі з Чорного моря не забирати.США це єдиний світовий поліціянт.А за посад,.я знаю і мені повторювати не потрібно.Я і за клістрони знаю.Але це пів біди.Для України стався дабл кіл.Я вже це писав.
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16.12.2024 14:29 Ответить
Ці попередження це не те.Нам вже надали багато зброї.але цього не вистачає.То те що було в України,навіть якби все правильно використовувати,би не змогло відвернути війну.Сьогодні проти кабів,нічого протиставити.Москалі на жаль сильні у військовому плані.
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16.12.2024 14:32 Ответить
Какби у москалів з'являється відносно недавно...
Якби Зеля не підготовив грунт, ***** б не наважився. І навіть якби наважився то явно не з такими руйнівними для України наслідками.
Невже все це треба досі пояснювати?
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16.12.2024 14:50 Ответить
Сотні тисяч вбиті вже. А ще є десяток мільйонів біженців з яких добре якщо мільйон повернеться... Це все наслідки вибору в19-му році.
Занадто перебільшуєте вплив США. Тим паче в 22-му році... Там все прогнило ще з часів "пєрєзазрузкі"...
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16.12.2024 15:40 Ответить
Почалася війна саме за демократів.І це двічі сталося.Байден,це продовження обамівської політики.А США впливає на всю світову політику.Найбільше впливає.
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16.12.2024 17:27 Ответить
Це мантра трампістів які пів року блокували винесення на голосування чергової частини військової допомоги, завдяки цьому ми втратили Авдіївку де були побудовані капітальні укріплення ще за часів Пророшенка... Після цього фактично і посипався фронт на Донеччині...
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16.12.2024 18:43 Ответить
Втратили Авдіївку,як і Бахмут,як і те що зараз.В тому пакеті було намішано все.Авдіївку всю рознесли,як і інші міста.А посипалось все,того що війна на виснаження і в лоб і проти москальської авіації нічого протиставити.Вони би по любому посипалось.А щоб не посипалось,потрібно нищити багато цілей на території москалів.
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17.12.2024 15:16 Ответить
Тобто, коли було найгірше для нас співвідношення *********** 1 до 10, трампісти зі своєю піврічною затримкою тут ні до чого?
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17.12.2024 16:33 Ответить
Було і 1 до 20,ще раніше.Зараз яке співвідношення? Вже 7 місяців пройшло після того пакету,а ситуація ще гірша.
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17.12.2024 16:40 Ответить
Годі вже фантазувати. Береться фронт взагалом а не окремі ділянки в певній період.
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17.12.2024 20:33 Ответить
Україні ракети потрібні були,якщо вже війна почалася.Ще в 22 році.
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17.12.2024 16:42 Ответить
А хто це заперечує?
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17.12.2024 20:31 Ответить
Так чого США їх не надали в 22 році? Хто тоді заважав?
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17.12.2024 20:32 Ответить
Страх ескалації. Трамп зараз взагалі заявляє, що може заборонити дозвіл...
Мовчу вже за його оточення....
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17.12.2024 20:36 Ответить
Та вже зараз немає ефекту від тих кілька ударів.Авіацію москалі забрали.Пакети ATACMS біли найбільше потрібні в 22 році,а не тоді,коли москалі всю авіацію відвели.За Трампа,буде зупинка війни.
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17.12.2024 20:40 Ответить
Тобто те що, москалі змушені тримати авіацію та основні склади далеко від лінії фронту ніяк не впливає?
Молетесь на припинення бойових дій на будь-яких умовах?
Тоді якажіть прямо:
Байден - президент війни. Трамп - президент миру.
Це те, що нам тут кацапська пропаганда повторює щогодини.
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18.12.2024 06:00 Ответить
Кожен день сотня кабів летить.Ракети потрібні,щоб авіація перестала існувати.Літаку реактивному, не так важливо,якщо він ще на дві сотні кілометрів пролетить.Трішки більше зноситься і палива більше візьме.Кацапи кажуть,що їм Байден кращий.То ви яким кацапам більше довіряєте?Проти кабів,як я казав,немає ефективної протидії,окрім як нищення авіації на аеродромах.Все інше призводить до руйнувань,втрати територій і смертей.Авіація,це найсильніший рід військ,зараз в москалів.Вони проти України використовують 400 бойових літаків.І ше кілька сотень вертольотів.Це дуже багато.За рік дуже мало знищилося москальської авіації.
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18.12.2024 09:23 Ответить
Де можна подивитися як москалі кажуть що їм Байден кращий?.
Я довіряю тим москалям що на російському ТБ пили шампанське ргазом з Жереновським.
А ще білоруській пропаганді де я кожен день чую як Трамп хое зупинити "кровопролиття" а поганий Байден йому заважає...
Якби не дозвіл, кабів було б ще більше. Хоча кому я намагаюся це пояснити...
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18.12.2024 10:16 Ответить
***** сам це казав.Він не москаль? Напали за Байдена то.Байден забрав всі кораблі перед вторгненням.А в 2019 році було навчання,де прилітали Б-52.Чого ж таких навчань за Байдена не було перед вторгненням?

За Байдена напали і це ключове.Радники Байдена казали,що за 72 години москалі захоплять Київ.Тим самим звеличили цих москалів.

Кабів мало би бути,як до 22 року.А зараз кабів найбільше.Москалі нам максимум працюють.
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18.12.2024 13:49 Ответить
***** щось колись пробелькотів невнятно.
Але це меньше відсотка загальної кількості випадків... І схоже було на операцію прикриття. Але упроротим трампістам це як послання з небес.
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18.12.2024 17:04 Ответить
Казав він чітко.І не тільки він це повторював.І він напав за Байдена,почав криваву війну.І де зупинка тиранії *****? Це ж Байден за це казав.Але упоротим байденістам,це не важливо.
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18.12.2024 20:40 Ответить
У нас різні уяви, що таке "чітко". Ви в упор не хочете бачити чисельні заяви самого Трампа та його найближчого оточення.
Лишайтесь у своєму світі де Трамп захистив би весь світ якби не поганий Байден.
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19.12.2024 05:52 Ответить
Я бачив заяви і бачив заяви Байдена.То де закінчення тиранії *****? За його каденції Україну нищать.
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19.12.2024 11:32 Ответить
Ти бачиш тільки те, що відповідає твоїй хворій уяві. Дуже важкий випадок.
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19.12.2024 11:54 Ответить
Я бачу те що є.Байден казав за тиранію *****,чи ні?За його каденції почалася велика війна,чи ні?
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19.12.2024 12:44 Ответить
Я тобі одне,ти мені інше.В 22 році хто президентом США був? Якщо вже війну допустили,то мали би ракети тоді надати.Зараз вже потрібні Томагавки,яких точно не нададуть.бо це як ракети стратегічного призначення.

Так завершилася тиранія *****,чи ні?
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19.12.2024 14:02 Ответить
Тільки імбецили розраховують на передвиборчі гасла популістів і в упор не бачать реальність.
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19.12.2024 14:07 Ответить
Байден популіст? І політиків обирають за гасла.
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19.12.2024 14:31 Ответить
Спитай краще, хто не популіст.
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19.12.2024 14:42 Ответить
Ні.Я запитав за Байдена.Він популіст,чи ні?
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19.12.2024 17:01 Ответить
Не біший ніж Трамп.
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19.12.2024 18:32 Ответить
Ну от знову,тікаєш від відповіді.
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19.12.2024 19:11 Ответить
Ще
https://censor.net/ua/news/3520486/syn_trampa_tej_vidreaguvav_na_dozvil_bayidena_byty_po_rosiyi
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19.12.2024 13:42 Ответить
І що? Син Трампа керує?
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19.12.2024 13:58 Ответить
Він лише говорить те, що не може собі дозволити сказати Трамп.
Скажу по секрету - навіть Трамп ще не керує.
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19.12.2024 14:11 Ответить
Він говорить,що хоче.Це вам усілякі блогери.показують,он дивіться,що син Трампа сказав.Трамп вже обраний президент і вже з ним зустрічаються в світі.Але поки ще,не не в кріслі президента.
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19.12.2024 14:30 Ответить
Ще скажи що його син в опозиції до нього
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19.12.2024 14:44 Ответить
Син Трампа керує США.
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19.12.2024 17:00 Ответить
Він транслює думки того хто вже скоро керуватиме повноцінно.
Невже це треба як дитині роз'яснювати?
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19.12.2024 18:34 Ответить
Ти за Байдена,не можеш відповісти.А все Трамп,тай Трамп.За Байдена ріки крові течуть.Ще кілька років саме такої війни і все.
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19.12.2024 19:13 Ответить
Ти мені цікавий був як об'єкт досліджень. Нічого нового я вже від тебе не почую.
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19.12.2024 19:38 Ответить
А ти хто такий,щоб мене досліджувати.Ви в Білорусі що зробили,що тут когось будеш досліджувати?
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19.12.2024 19:41 Ответить
Там, друже Яр стріляє з єдногою кінцівкою... Там я трохи Яра з бровнінгом чи мг підтягну... Не буде болотяним вільної "зони"!!!
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16.12.2024 18:01 Ответить
Вони використовувалися каби,ще в Сирії.Просто поставили масово на конвеєр.Ну а якби наважився,то все одно,було би багато би вбитих,може менше ніж зараз.Нам потрібно,щоб війни взагалі не було.А це тільки США можуть,не допустити.В нас і близько немає і не було би ніколи стільки ракетних систем,як в США.Вони би мали їх надати.якщо вже війна почалася.
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16.12.2024 15:34 Ответить
Трамп сцикло та шістка пуйла.
Пуйло має компромат на Трампа, тому Трамп і пляше під його дудку.
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12.12.2024 23:38 Ответить
Чаливан до инагураціі дозволив? Потім як бувший із томагавками в Украіні. Скоть пізнається у відставці.
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12.12.2024 23:40 Ответить
Черговий "абрвалг" мага-чорта. І це було б смішно якби не було так сумно
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12.12.2024 23:57 Ответить
"переговорів"

ТАК РФ ВСЕ СКАЗАЛА ЧІТКО

- українців не існує
- українська мова має зникнути
- Україна НЕ має мати армію, ракети, бути в ЕС і НАТО
- і в принципі все що має чекати українець це коли рузкій прийде його вбити і пограбувати

ОЦЕ ВСЕ ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ І ЇХ ХОТІЛКИ НЕ МІНЯЛИСЬ
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13.12.2024 00:17 Ответить
переговори? кого з ким, предмет переговорів. Ті ...матюки .... в Америці і Європі віп персони пропонують маскалеві добити українців на "переговорах" що маскаль не добив ще зброєю. про що окупант що прийшов вбивати гвалтувати може переговорювати з жертвою яка для нього або раб або труп. корея немає японія немає переговорів -якось існують.
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13.12.2024 07:07 Ответить
Зброя США це як "тисяча зуйла" - можна використовувати тільки як талон в пункті обміну на обмежений перелік продуктів. Виходить що зброя ніби то і є, але насправді її не можна застосовувати за прямим призначенням. Звідси ми програємо війну якщо будемо покладатися на іноземну зброю і виклянчувати дозволи на її застосування. Наших "любих друзів" зовсім не турбує масове винищення цивільних українців *********** без будь яких обмежень. Їм виходить можна тому що у них що? ЯО? Правильна ідеологічна позиція і українців, як нациків і корумпованих дебілів, таки треба винищити? Ну от що в очах "любих друзів" дає кацапам право на вбивство цивільних без адекватної протидії та ще й зберігає за кацапами місце в Раді Безпеки в ООН? Ось уже третій рік "любі друзі" не бачать ніяких протиріч в своїй позиції і твердо стоять раком в позі страуса який запхав голову в пісок...
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13.12.2024 01:24 Ответить
Ну іще невелика дрібничка - побачити як працює "Арешнік"
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13.12.2024 02:55 Ответить
 
 