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Новости Помощь Украине
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США предоставят в поддержку экономики Украины более $440 млн помощи

Гельсінська комісія закликала США визнати Росію постійною загрозою

В ближайшее время Соединенные Штаты выделят в целом более 440 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства, восстановления и экономики Украины.

Об этом во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил заместитель государственного секретаря США Ричард Верма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, пакет поддержки экономики Украины разрабатывался в сотрудничестве с Конгрессом.

В частности, США выделят дополнительные 74,7 миллиона долларов на поддержку экспортоориентированного сельского хозяйства, "чтобы украинские фермеры и переработчики могли играть большую роль в восстановлении экономики Украины".

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Кроме того, Штаты предоставят более 223 миллионов долларов дополнительной поддержки "для восстановления украинской транспортной системы, инфраструктуры и логистики".

Средства будут направлены на модернизацию пунктов пересечения границы Украины с ЕС, портов на Черном море и Дунае, модернизацию железнодорожных участков в приграничных регионах и усиление способности Украины экспортировать товары в ЕС.

По словам Вермы, США выделят 35 миллионов долларов в Трастовый фонд восстановления Украины, что поможет наладить сотрудничество между государственным и частным сектором в процессе восстановления.

Также более 105 миллионов долларов финансирования пойдут на "подготовку и оснащение украинцев для завтрашних рабочих мест в восстановлении и промышленности", добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что 12 декабря президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи для Украины в сфере безопасности и обороны.

Автор: 

помощь (7794) США (26583) экономика (3879) Верма Ричард (4)


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Ну от - Мінекономіки може продовжувати байки про те, як "ростуть жири у маслі, довольні хами, ситі в них їбала".
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12.12.2024 23:28 Ответить
Заробітна плата депутатам, їх помічникам, витрати на Раду, заробітна платня прокурорам, суддям, пенсії "заслуженим пенсіонерам", виплати їм за інвалідністю... От і усе. Мало даєте! Як насміхаєтесь!
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13.12.2024 05:04 Ответить
оці "понад 105 мільйонів доларів фінансування, які підуть на підготовку та оснащення українців для завтрашніх робочих місць у відновленні та промисловості"(с) - вкрадуть, їх найлегше буде вкрасти, просто треба нарисувати бізгнес-плани, на які отримати державні (вже передані Україні) гранти, а потім злиняти, і ніхто не шукатиме таких грантоїдів.
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13.12.2024 07:17 Ответить
 
 