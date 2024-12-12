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Конгресс США хочет оценить последствия прекращения американской поддержки Украины, - The Hill

Конгрес США вимагає від розвідки звіт про наслідки припинення підтримки України

Американские законодатели хотят, чтобы руководители разведки оценили риски для безопасности США, если Америка прекратит предоставлять оружие Украине, а Россия выиграет войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Законодатели поручили директору Национальной разведки, директору Разведывательного управления Министерства обороны и директору Центрального разведывательного управления представить доклад с оценкой хода борьбы Украины в начатой Россией войне, с учетом американской помощи и последствий для противников Америки.

"Отчет должен включать влияние на способность украинских военных защищаться от российской агрессии, если Соединенные Штаты продолжат или прекратят военную и экономическую поддержку, а также если США сохранят или отзовут разрешение на использование предоставленных Украине ракет большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России", - говорится в материале.

Законодатели также хотят, чтобы руководители разведки оценили влияние потенциального поражения Украины на интересы национальной безопасности США, включая возможную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Доклад должен быть представлен в незасекреченном виде, но может иметь засекреченное приложение, и передан комитетам по вопросам разведки Палаты представителей и Сената, а также комитетам по вооруженным силам, иностранным делам и международным отношениям и по вопросам ассигнований.

Напомним, директор ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку после инаугурации Дональда Трампа - хотя может оставаться в должности еще несколько лет.

Читайте также: НАТО может предоставить Украине дополнительную помощь в 2025 году, - глава Представительства Альянса Тернер

Автор: 

помощь (7794) США (26583) Украина (44936)


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Топ комментарии
+14
"Менше ніж 5% оборонного бюджету США - це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості. Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії. Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу", - пише Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.
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12.12.2024 07:08
+13
Очевидно що виділяючи 0,7% бюджету Пентагону на допомогу Україні США страшно ризикують власною безпекою. Тому в них немає іншого виходу ніж прокинуть союзника та зекономити ці шалені кошти. Гріт еген недешевий...
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12.12.2024 07:12
+12
іпануті
якщо Україна програє
за місяць падуть Молдова,Угорщіна та Словатчина.
А серби розпочнуть війну з Хорватами та Словенцями
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12.12.2024 07:03
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іпануті
якщо Україна програє
за місяць падуть Молдова,Угорщіна та Словатчина.
А серби розпочнуть війну з Хорватами та Словенцями
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12.12.2024 07:03 Ответить
Шо там по "великой мексиканской стене", рыжий кормчий уже начал подготовку к возведению?
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12.12.2024 07:21 Ответить
добудує
стіні не можна дати хабаря її не можна звинуватити у насильстві
бийся рогами об стіну скількі влізе
хоч я би відморозився і стріляв в усе що рухається через Ріо Гранде
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12.12.2024 07:29 Ответить
Так в Штаты столетиями лезли искатели лучшей жизни, страна на этом построена. Ты и сам в свое время был в их рядах и повезло, что тогда не было при власти ксенофоба типа Трампа, бо может и твою дурную бошку кто-то прострелить предложил бы.
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12.12.2024 07:35 Ответить
Та воно вже корінний "омериканец"... тепер героїчно може відстрілювати мігрантів.
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12.12.2024 07:40 Ответить
я за иммиграцию но легальную
on a merits basis
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12.12.2024 07:40 Ответить
Миграция НИКОГДА не была легальной.
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12.12.2024 10:54 Ответить
історія показує, що немає нікого гірше наших, як пролізли в якісь країни і освоїлися з часом. Неймовірно потворні, мерзенні скоти, які ненавидять кожного, хто хоче заїхати так, як вони це колись зробили 10 років тому. І ще більше ненавидять і зневажають своїх громадян, що залишилися. Це просто феномен якийсь.
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13.12.2024 00:01 Ответить
Одні вже з Гітлером дозагравались, буде тобі і петрушка і риба з раком.
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12.12.2024 08:07 Ответить
Це гарне рішення і бажання. У США трамписти це наші зебобіки, Трамп - це зеленський. Ця доповідь робиться для трампистів і потрібна більше для України, ніж для США, щоб амеріканські зебобики бачили у яку дупу хоче вести їх лидор.
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12.12.2024 09:22 Ответить
не факт. Якщо звіт покаже, що немає великих ризиків -нас зіллють як стеклотару.
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13.12.2024 00:02 Ответить
Дивлячить на те, хто доповідь буде робити. А взагали, і сліпий баче, якщо орків добити, то це буде зменшення напруження на Близькому Східі, Афріці, Європі і навіть Азії. Це в перспективі 5-10 років. Китай засумує і доречі йому на одного конкурента в Афріці буде менше, правда і союзників менше, що в свою чергу краще для США. Ну і якщо Трам не такий самий запроданець і російський посіпака, як зеленський, але дуже схоже що він і його оточення запроданеці і посіпаки кремля.
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13.12.2024 07:11 Ответить
покищо гарно все іде. головне, щоб блазень натіхаря не капітулював.
Посилка на статтю:
https://www.foreignaffairs.com/ukraine/price-russian-victory
Де саме написана стаття:
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14.12.2024 23:28 Ответить
Не обольщайтесь, ничего особенного не произойдёт. США выходили из многих конфликтов и небеса не рухнули на землю.
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12.12.2024 10:54 Ответить
вони мають повивчати це питання. І якщо вийде так, що впаде лише молдова, то амери скажуть: ну і х* з україною і тою молдовою, хай буде так.
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12.12.2024 23:58 Ответить
Коли собаці нема чого робити, вона...
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12.12.2024 07:08 Ответить
"Менше ніж 5% оборонного бюджету США - це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості. Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії. Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу", - пише Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.
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12.12.2024 07:08 Ответить
Очевидно що виділяючи 0,7% бюджету Пентагону на допомогу Україні США страшно ризикують власною безпекою. Тому в них немає іншого виходу ніж прокинуть союзника та зекономити ці шалені кошти. Гріт еген недешевий...
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12.12.2024 07:12 Ответить
Хто союзник для США - Україна? Так ми не союзники, а максимум "партнери"
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12.12.2024 08:16 Ответить
Ну коли в Іраку помагали то були союзники. Тепер значицця просто партньори. А партньора кинуть сам Б-г велів...
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12.12.2024 09:26 Ответить
зеленський у 2019 році похеріл всю роботу попередніків 2018-2019 років для отримання статусу "Україна основний союзник США вне НАТО". Нажаль ніхто зеленського за його підготовку України до капітуляції і усі його держзражи притягувати ніхто не буде.
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12.12.2024 09:29 Ответить
Ядєрку в 90-ті видурили, а тепер "хочуть оцінити". Аферисти.
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12.12.2024 07:12 Ответить
Это скользкая тема, поскольку украинские представители того времени провалили переговоры и не выторговали для страны более существенных гарантий чем никчемная бумажка.
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12.12.2024 07:19 Ответить
Та да - лох завжди сам винуватий що його прокинули...
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12.12.2024 07:22 Ответить
лох тоді сам себе прокинув. Американці пропонували дуже хороший варіант ядерного розброєєння. а наші комуняки совкові вирішили віддати все кацапам.. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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12.12.2024 07:36 Ответить
Брєд сивої кобили...
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12.12.2024 09:28 Ответить
ну якщо Юрій Костенко для вас брєд сивої кобили, то...
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12.12.2024 13:06 Ответить
На жаль у світі міжнародних відносин саме так - "лоху" помилок не вибачають, тут усі хижаки, які намагаються урвати що небудь у слабкого, або тупого
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12.12.2024 08:19 Ответить
Трохи не так було, Україні тоді запропонували одночасний вступ до НАТО, але наші дєятєлі відмовились від цього на догоду кремлівським братушкам. То ж маємо, що маємо.
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12.12.2024 10:34 Ответить
Україна ніколи не проводила агресивної політики.
А з обранням рудого недоумка ви самі ризикуєте стати країною "третього світу". Хоча за рівнем розвитку та освіченості придурки-трампісти давно там.
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12.12.2024 07:29 Ответить
брєд не пиши.
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12.12.2024 07:37 Ответить
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12.12.2024 07:13 Ответить
путін повернеться в Сірію
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12.12.2024 07:24 Ответить
та ні.. хутін далі Африку ще втратить так як не буде вже мобільного підскоку до Африки із сирійських баз..
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12.12.2024 07:40 Ответить
)(уйлу зараз Сирія нецікава, як і усе інше - він зацікавлений лише на єдиному, як знищити Україну, все інше йому нецікаве
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12.12.2024 08:21 Ответить
В Сирію погонять вже українських призовників. І не тільки в Сирію...
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12.12.2024 09:31 Ответить
пуйло торгується з трампоном - прогрес можна відстежувати в реальному часі
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12.12.2024 07:42 Ответить
наслідки: США - пиз..да
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12.12.2024 07:43 Ответить
Шо там респи иобу дались - а де ж кричалка - респи приидуть - порядок наведуть
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12.12.2024 08:09 Ответить
Вони мали на увазі свій порядок. Он у нас зелень такий порядок навела, що у всіх адекватних людей очі на лоба лізуть дивлячись на їх "творчість".
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12.12.2024 10:30 Ответить
Ну - ми тільки погуляти виишли - а на Заході 200 - сот літні демократіі
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12.12.2024 11:02 Ответить
Але під час першої каденції ніяка 200-літня демократія не змогла завадити трампаксу розпочати рух до диктатури, а тепер надала йому ще один шанс продовжити цей шлях.
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12.12.2024 12:08 Ответить
Оцінюйте! Бо скоро США будуть важити в світі стільки ж, як Трінідад і Тобаго... І, до речі, в Америці з легкістю знайдеться новий фюрер, щось на зразок Гітлера та Путлера, з усіма наслідками...
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12.12.2024 08:23 Ответить
Він вже є - це Маск. Цей «володар» Всесвіту ще будучи ніким вже вирішує майбутнє Америки та світу та робить призначення своїх людей на державні посади. А ще - він самий заможний мудак у світі. Його статки після перемоги рудого ще збільшились.
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12.12.2024 09:33 Ответить
Є ще поганіше за Маска та ще ближче - Венс! Ото, кажуть, дійсно гібрид путлера та гітлера. А він вже віце! Тобто, стара руда мавпа рано чи пізно накриється мідним тазіком, а ось тут і венс вам в печінку!..
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12.12.2024 13:55 Ответить
Венс після виборів кудись зник. Усю його роботу виконує зараз Маск. Він навіть житло підшукує біля трампа. І це при тому, що він ніхто та звуть його Ілона. Може так статися, що Венс буде для проформи, а рулити буде Маск. У правовій державі такого раніше не було, але ж вони прийшли до влади, щоб зламати систему.
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12.12.2024 14:24 Ответить
Дурних вже немає спонсорувати корумпований режим Буби який будує свою маленьку говноРашку в Україні.
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12.12.2024 08:50 Ответить
Що там оцінювати? Все зрозуміло давно: рашка разом з китаєм іраном та кндр почнуть потихеньку скубти кому що подобається "ісконно сваї зємлі", а Америка буде сидіти на сраці прямо в трампівському ізоляціонізмі.
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12.12.2024 10:21 Ответить
Якщо трампакс не зрозуміє, що рашку зараз треба додавлювати, а не облизувати пуйла та надавати йому передишку на відновлення потенціалу, то результат буде поганий не тільки для України. Зараз поки що Ізраїль діє рішуче та Ердоган в Сирії рашці дав по іпальнику знатно.
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12.12.2024 10:26 Ответить
А що там не ясно ?
Німеччина, Франція і Великобританія консолідуються і наростять підтримку ВСУ.
Попит на америктнські товари різко впаде, як і авторитет США у Європі і в світі.
***** одержить на горіхи, бо Макрон не стримуватиме Україну ні в чому.
Ось такі наслідки.
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12.12.2024 11:10 Ответить
Наслідки. За ці гроші можна було насипати штучний материк біля Америки. І перевезти всіх з окупованої частини, де б *кліпали гранати* для вільної території.

А не цей ярмарок мародерства.

Де в бюджеті 120млрд спецпенсій, суддів з рос паспортами роками судять і платять їм зп. Буковель нахрін нам, якщо люди по третьому разу перекладають договір щоб в контейнерах виживати.
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12.12.2024 11:52 Ответить
 
 