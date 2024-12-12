Конгресс США хочет оценить последствия прекращения американской поддержки Украины, - The Hill
Американские законодатели хотят, чтобы руководители разведки оценили риски для безопасности США, если Америка прекратит предоставлять оружие Украине, а Россия выиграет войну.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
Законодатели поручили директору Национальной разведки, директору Разведывательного управления Министерства обороны и директору Центрального разведывательного управления представить доклад с оценкой хода борьбы Украины в начатой Россией войне, с учетом американской помощи и последствий для противников Америки.
"Отчет должен включать влияние на способность украинских военных защищаться от российской агрессии, если Соединенные Штаты продолжат или прекратят военную и экономическую поддержку, а также если США сохранят или отзовут разрешение на использование предоставленных Украине ракет большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России", - говорится в материале.
Законодатели также хотят, чтобы руководители разведки оценили влияние потенциального поражения Украины на интересы национальной безопасности США, включая возможную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
Доклад должен быть представлен в незасекреченном виде, но может иметь засекреченное приложение, и передан комитетам по вопросам разведки Палаты представителей и Сената, а также комитетам по вооруженным силам, иностранным делам и международным отношениям и по вопросам ассигнований.
Напомним, директор ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку после инаугурации Дональда Трампа - хотя может оставаться в должности еще несколько лет.
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якщо Україна програє
за місяць падуть Молдова,Угорщіна та Словатчина.
А серби розпочнуть війну з Хорватами та Словенцями
стіні не можна дати хабаря її не можна звинуватити у насильстві
бийся рогами об стіну скількі влізе
хоч я би відморозився і стріляв в усе що рухається через Ріо Гранде
on a merits basis
Посилка на статтю:
https://www.foreignaffairs.com/ukraine/price-russian-victory
Де саме написана стаття:
А з обранням рудого недоумка ви самі ризикуєте стати країною "третього світу". Хоча за рівнем розвитку та освіченості придурки-трампісти давно там.
Німеччина, Франція і Великобританія консолідуються і наростять підтримку ВСУ.
Попит на америктнські товари різко впаде, як і авторитет США у Європі і в світі.
***** одержить на горіхи, бо Макрон не стримуватиме Україну ні в чому.
Ось такі наслідки.
А не цей ярмарок мародерства.
Де в бюджеті 120млрд спецпенсій, суддів з рос паспортами роками судять і платять їм зп. Буковель нахрін нам, якщо люди по третьому разу перекладають договір щоб в контейнерах виживати.