Конгресс США хочет оценить последствия прекращения американской поддержки Украины, - The Hill

Американские законодатели хотят, чтобы руководители разведки оценили риски для безопасности США, если Америка прекратит предоставлять оружие Украине, а Россия выиграет войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Законодатели поручили директору Национальной разведки, директору Разведывательного управления Министерства обороны и директору Центрального разведывательного управления представить доклад с оценкой хода борьбы Украины в начатой Россией войне, с учетом американской помощи и последствий для противников Америки.

"Отчет должен включать влияние на способность украинских военных защищаться от российской агрессии, если Соединенные Штаты продолжат или прекратят военную и экономическую поддержку, а также если США сохранят или отзовут разрешение на использование предоставленных Украине ракет большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России", - говорится в материале.

Законодатели также хотят, чтобы руководители разведки оценили влияние потенциального поражения Украины на интересы национальной безопасности США, включая возможную дальнейшую агрессию со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Доклад должен быть представлен в незасекреченном виде, но может иметь засекреченное приложение, и передан комитетам по вопросам разведки Палаты представителей и Сената, а также комитетам по вооруженным силам, иностранным делам и международным отношениям и по вопросам ассигнований.

Напомним, директор ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку после инаугурации Дональда Трампа - хотя может оставаться в должности еще несколько лет.

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