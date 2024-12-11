НАТО может предоставить Украине дополнительную помощь в 2025 году, - глава Представительства Альянса Тернер

В следующем году НАТО может предоставить Украине дополнительную помощь. С этим согласились многие страны-члены Альянса.

Об этом сказал глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер на круглом столе "Украина - НАТО 2024: от укрепления партнерства к поиску путей безопасности", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что НАТО имеет обещание предоставить помощь по безопасности в сумме более 40 млрд евро за 2024 год.

"В следующем году на саммите в Гааге эта сумма будет пересмотрена. Почти 21 млрд евро помощи было предоставлено уже в первой половине 2024 года. Мы делаем все, чтобы все наши обещанные взносы до конца года были сделаны", - сказал Тернер.

Помощь для Украины на 2025 год страны НАТО будут обсуждать на заседании министров обороны Альянса в феврале.

"Мы знаем, что многие страны-члены Альянса пообещали дополнительную помощь. Это касается наших союзников в Европе, США. То есть, речь идет о дополнительных объемах помощи", - добавил Тернер.

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