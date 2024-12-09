НАТО - это хорошо, пока они платят свои счета, - Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что Европа должна больше вкладываться в коллективную безопасность НАТО.

Об этом пишет издание The New York Post, передает Цензор.НЕТ.

Трамп рассказал, что в разговоре с Макроном обсуждали вопросы НАТО и то, что союзники "должны платить честные взносы".

"Я сказал, что НАТО это хорошо до тех пор, пока они платят свои счета. Но они их оплатят, потому что знаете, когда я только начал взаимодействие с НАТО, то никто не платил, а потом они начали платить... И он (Эмманюэль Макрон.- Ред.) со мной соглашается", - сказал избранный президент США.

Встреча Трампа, Макрона и Зеленского 7 декабря

Напомним, 7 декабря 2024 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

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