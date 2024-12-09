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Новости НАТО
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НАТО - это хорошо, пока они платят свои счета, - Трамп

Трамп сказав Макрону про внески Європи в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп в разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что Европа должна больше вкладываться в коллективную безопасность НАТО.

Об этом пишет издание The New York Post, передает Цензор.НЕТ.

Трамп рассказал, что в разговоре с Макроном обсуждали вопросы НАТО и то, что союзники "должны платить честные взносы".

"Я сказал, что НАТО это хорошо до тех пор, пока они платят свои счета. Но они их оплатят, потому что знаете, когда я только начал взаимодействие с НАТО, то никто не платил, а потом они начали платить... И он (Эмманюэль Макрон.- Ред.) со мной соглашается", - сказал избранный президент США.

Встреча Трампа, Макрона и Зеленского 7 декабря

Напомним, 7 декабря 2024 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не поддерживал идею встречи с Зеленским, но Макрон убедил, - Axios

Автор: 

НАТО (9980) Трамп Дональд (5194) Макрон Эмманюэль (1302)


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Топ комментарии
+17
Позбудьтеся у НАТО відвертих ворогів - угорщину і словаччину, і прийміть Україну, яка кров"ю заплатила за це право.
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09.12.2024 10:41
+17
...сказав той, що усе власне життя ухилявся від податків!
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09.12.2024 10:43
+9
До Трампа має бути різне ставлення але у цьому питанні він має рацію-платити мають всіхто є членами НАТО...
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09.12.2024 10:45
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Платити будуть всі...
Всі, крім США!
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09.12.2024 10:37 Ответить
Шо Ви мелете? США забезпечують близько 22% прямого фінансування НАТО, що покриває витрати на утримання штаб-квартири, на спільні інвестиції у сфері безпеки, а також на окремі військові операції.
До 2014 року європейські члени НАТО відраховували 5% ВВП своїх держав до бюджету НАТО. Після окупації Криму вони скоротили взноси до 2% ВВП.!! Це що норм?
Подобається Вам Трамп, чи ні, але, на жаль, він має рацію.
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09.12.2024 10:48 Ответить
Коли Якщо Україну приймуть в НАТУ... інвестиції попруть!!!
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09.12.2024 10:53 Ответить
США забезпечують забезпечували близько 22% - як буде далі побачимо!
Я пишу у майбутньому часі.....
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09.12.2024 10:53 Ответить
Ні. Саме забезпечують і досі. І ні хто того не відміняв. Говорити і робити- це різні речі. Так, Трам погрожує скороченням фінансування НАТО у разі , як що європейські держави не підвищить свої відрахування, але,що буде на справді, не знає ні хто.
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09.12.2024 11:05 Ответить
Valentina Grin , ви мішаєте все до купи, розповідаючи про те про що не тямите:
"До 2014 року європейські члени НАТО відраховували 5% ВВП своїх держав до бюджету НАТО. Після окупації Криму вони скоротили взноси до 2% ВВП.!! Це що норм?"

Куди і хто відраховував, та відраховує ваших уявних 5% та 2% від ВВП?
Країна яка входить до Альянсу зобов'язана витрачати не менше ніж 2% свого ВВП на власну оборону.
Внески про які ви пишете це геть інше, і це на порядки менші цифри.
Не існує ніякої "армії НАТО" на яку хтось робить якісь "внески".
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09.12.2024 11:08 Ответить
Так,безперечно Ви праві, я не явлюясь експертом у цій сфері. Але факт залишається фактом.абсолютних показниках (у поточних цінах), за минулі десять років сукупні витрати союзників по НАТО на оборону зросли з 943 млрд 218 млн доларів США у 2014 році до 1 трлн 474 млрд 399 млн доларів США у 2024 році (за прогнозом). Левова частина цьогорічних витрат припадає на США - 967 млрд 707 млн доларів, в той час, як сукупні витрати на оборону європейських союзників і Канади еквівалентні 506 млрд 693 млн
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09.12.2024 11:27 Ответить
Факт у тому що США у цьому році витратять на оборону десь 65,6% (десь 3,7% ВВП) від витрат країн членів Альянсу загалом. Це набагато більше зазначених вами 22%.
Тих 22% - це геть про інше, це гроші на утримання штаб-квартири та на утримання штабів, і там загальна сума десь менше ніж 2 мільярди.
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09.12.2024 12:36 Ответить
Дякую, що Ви маєте час та наснагу цікавитись цією інформацією та роз'яснювати іншим.
Але ми говоримо про одне і теж: США внесла 65.6% всього бюджету НАТО.Це 967млрд707млн доларів. В той саме час усі інші 34,4%, що складає 506млрд693млн доларів.То що саме тут не так?
https://www.ukrinform.ua/
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09.12.2024 13:13 Ответить
Так, я вже давно не є невігласом у елементарних питаннях стосовно Альянсу.
До чого тут "Укрінформ"?

Не так там лише те про що я написав що воно не так.
1. Тут взагалі все не так: "До 2014 року європейські члени НАТО відраховували 5% ВВП своїх держав до бюджету НАТО. Після окупації Криму вони скоротили взноси до 2% ВВП.!! Це що норм?"
2. І це не так: "...США внесла 65.6% всього бюджету НАТО".

Що таке "бюджет НАТО"?
Ви досі не зрозуміли того про що я написав? Ви бачите різницю між внесками на утримання управлінської структури Альянсу загальна сума яких на три порядки (у тисячу разів) менша ніж сума витрат кожної окремої країни НАТО на власну оборону?
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09.12.2024 13:55 Ответить
Зазначте, жодного разу я до Вас не ставилась як до невігласа. Укрінформ- один з джерел моєї їнформаціі. І щоб Ви заспокоїлись- Ви молодець, а я ні. Ваше зверху)).
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09.12.2024 14:01 Ответить
Дивна реакція.
Я написав те все лише для того щоби ви розібралися у питанні і наступного разу використовували коректні терміни та не звалювали все до купи. В притомних людей критика - це бажання допомогти людині.
Не приписуйте мені якісь ваші бажання у чомусь змагатися. Саме ви навіщось почали якійсь дріб'язковий тролінг про мій час та "наснагу".
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09.12.2024 14:20 Ответить
Рудий з Ілоном шукають точку опори, щоб перевернути все. Вони двоє банкують....
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09.12.2024 10:39 Ответить
Трамп не банкував, а банкрутів 40 раз

.
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09.12.2024 12:55 Ответить
Ну не 40 разів, а тільки трохи більше 6.
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09.12.2024 14:02 Ответить
Позбудьтеся у НАТО відвертих ворогів - угорщину і словаччину, і прийміть Україну, яка кров"ю заплатила за це право.
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09.12.2024 10:41 Ответить
Як би Україна була розумна,вона би не платила за це кров'ю.
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09.12.2024 10:51 Ответить
Не існує порядку виключення з НАТО але порядок вступу і для кожної країни він свій.
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09.12.2024 11:15 Ответить
Це правда, не існує, але у будь-який документ, при жагучій потребі, можна внести правки. Бажання - тисяча можливостей, небажання - тисяча причин.
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09.12.2024 13:48 Ответить
Які рахунки, і'панат?
Хтось не платив членські внески?
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09.12.2024 10:41 Ответить
все таки куйло довершить те, що він задумав. Залишилося не так вже й багато.Розвалить руками "американського трамбона".якого тримає за яйця руками компромату і НАТО І ЄС і ще в додачу окупує частину України...і на США І на НАТО в міжнародній безпеці більше не можна.Куйло потихенько перетворює США І НАТО в коврик ,для витирання рашистсько- китайських чобіт
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09.12.2024 10:41 Ответить
...сказав той, що усе власне життя ухилявся від податків!
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09.12.2024 10:43 Ответить
Та він ще закликав до цього своїх виборців. Так і казав на збіговиськах: «не платіть податки і вам за це нічого не буде, як і мені».
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09.12.2024 11:11 Ответить
Когда же ты рыжий старый пердун заплатишь по счетам? Там уже накапало на десять пожизненніх
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09.12.2024 10:43 Ответить
До Трампа має бути різне ставлення але у цьому питанні він має рацію-платити мають всіхто є членами НАТО...
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09.12.2024 10:45 Ответить
Трамп сраний маніпулятор. Мають витрачати 2% на оборону. І це тільки рекомендації. Він же для тупорилих вдає що це чуть не сплата в американський бюджет...
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09.12.2024 10:49 Ответить
Ну, нет ножек - нет и компотика. Или выполняй рекомендации, или кыш из НАТО и защищайся сам.
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09.12.2024 11:00 Ответить
Ну так хай і говорить про рекомендації. Ті 2% це не його грошові і ніяких рахунків він нікому не виписує...
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09.12.2024 11:15 Ответить
Так он и говорит, или плати 2% (трать на свою оборону) или вон из НАТО. Какие ещё счета, о чем вы? Никто ни кому ничего не выписывает. А то, что получается америкосы за всех дармоедов должны мазу тянуть?
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09.12.2024 12:09 Ответить
Трам хочет изменить не им установленные правила?
Дескать девушка платит за себя, а соленый огурец (ну вы понимаете) будет её танцевать.
Если каждый платит за себя нах тот, ничем не обеспеченный доллар нужен?
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09.12.2024 13:04 Ответить
Ну тогда вони из НАТО и тацуй сам, что тут не понятно? Хотят посрать и не надуться, дармоеды.
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09.12.2024 15:10 Ответить
Та не цього він хоче. Його мета послабити НАТО та вийти з Альянсу. Він ще минулого терміну це почав робити та просто не встиг.
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09.12.2024 10:53 Ответить
цікаво коли тобі скажуть про імпічмент рижулік?
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09.12.2024 10:46 Ответить
До влади прийшов бізнесмен-банкрут, тому турбувати його будуть лише гроші, а не велич Америки. Хоча, це він ще до інавгурації такий борзий, після, коли Венс вже буде мати повноваження, а Маск буде володіти усім, чим забажає, саме тоді вони відправлять старого діда грати у гольф, а рулити Америкою та світом будуть саме вони.
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09.12.2024 10:51 Ответить
В цього рудого лише гроші понад усе ,а те що США є світовим лідером захисту демократії і світового порядку йому байдуже , в першій каденції йому вже була спроба іпічменту ,думаю з другої спроби все вийде ,так що все можливо.
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09.12.2024 10:51 Ответить
США, на жаль, вже далеко не є "лідером захисту демократії і світового порядку".

Якби були такими -- військові дії параші не розпочалися б ні 2014-го, ані 2022-го. Але......
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09.12.2024 11:30 Ответить
НАТО це зборище сцикунів та серунів під парасолькою США.
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09.12.2024 10:51 Ответить
Ну скажемо ,так на відміну від України, Стара Європа завжди була завойовниками і маніяками, які за золото вирізали цілі міста та країни . Тому я б так не говорив. Там трохи зіскобити жирок,яким заплила Європа і можна отримати 5-10 країн головорізів.
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09.12.2024 11:00 Ответить
ОТ ЧОМУ не можна обирати кретинів в президенти. А знаєте що ще збитково? - АРМІЯ.
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09.12.2024 10:52 Ответить
Это бизнесмен а не политик.Который только думает как сэкономить и избавляеться от активов не приносящих выгоду.
Либо проводит путлеровскую политику разделяй и властвуй-внести смятение и разлад среди союзников .
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09.12.2024 10:54 Ответить
НАТО - Це договір колективної безпеки Європи та Світу з 1949 року, тому що найбільші війни були в Європі. Якщо це чучело хоче це зламати, Європі потрібно озброюватись, з розірванням договору,США також втратить вплив у світі. Незрозуміло,хто ще тоді більше програє.
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09.12.2024 10:58 Ответить
Тоді таке питання: чому б ЄС не послати США з їх фальшивими гарантіями і не зробити собі ядерну зброю??? От просто послати і вийти з усіх договорів про ЯЗ з тими ж США і зробити надійний ядерний щит!
Бо виходить США не дають нікому захищатися власною ЯЗ і своєю ЯЗ захищати відмовляються, це при тому, що всі країни-терористи і ізгої (росія, іран, кндр) стрімко накопичують ядерку і погрожують нею світу.
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09.12.2024 10:58 Ответить
У Франції є ядерна зброя
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09.12.2024 11:01 Ответить
і шо? їх ЯЗ може бути використана тільки для захисту Франції, а я говорю про ядерний щит для всього ЄС. Потрібно щоб одинаково були захищені як Франція так і Естонія, або Литва, Латвія. Трамп по тупості, а може за гроші путіна, взяв курс на вихід з НАТО і руйнування. Потрібні рішучі кроки від ЄС.
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09.12.2024 11:43 Ответить
Франція входить в структуру НАТО
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09.12.2024 11:58 Ответить
почитай за яких умов Франція застосує ЯЗ. менше дурниць писатимеш. Навіть при ядерному нападі на НАТО франція не зобов'язана використовувати власну ЯЗ.
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09.12.2024 12:39 Ответить
Десь писалось, що під час Другої світової війни Великобританія, яка цілий рік в період з 22 червня 1940 року (дата капітуляції Франції) до 22 червня 1941-го (дата нападу гітлерівської Німеччини на СРСР) одноосібно протистояла ворогу, надала ЧАС. Щоби інші країни Світу, насампепед США, зрозуміли смертельну небезпеку, яку несуть нацисти світовій цивілізації.
Продовженням цієї алегорії було те, що СРСР в свою чергу віддав на війну свою КРОВ, а Сполучені Штати надали ЗБРОЮ.
Якщо провести паралелі на сьогодення, то виходить, що Україна віддала і свою КРОВ і надала Світу ЧАС для підготовки до війни з рашистською пітьмою.
Але схоже що із Трампом на чолі США і зброї годі дочекатись.
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09.12.2024 11:00 Ответить
Та Трамп тільки і мріє засипати Україну і Європу американською зброєю. от тільки не за рахунок американського бюджету, а за рахунок бюджету ситої Європи, у якої війна під боком. на цьому дуже круто зароблять американські зброярі, в першу чергу ті, які під впливом республіканців.
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09.12.2024 11:16 Ответить
тільки чомусь акції американської оборонки якраз після перемоги трумпа покотилися до низу. усі ці нортропи, локхіди, райтеони і боінги з геренал дінаміками. напевно шось знають.
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09.12.2024 11:27 Ответить
може й знають. принаймні точно знають більше за нас диванних. тож хз, буде видно.
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09.12.2024 13:24 Ответить
Трампу НАТО не треба, йому бцльше ОДКБ до вподоби
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09.12.2024 11:04 Ответить
істинний бізнесмен
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09.12.2024 11:06 Ответить
Цікаво, а чим думали наші коли одинадцять років тому істерично орали і хотіли в НАТО? Як може країна, в якій 30+ років усі хто при владі крадуть?. І як правило ті хто прийшли крадуть більше ніж ті, хто був до них.
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09.12.2024 11:09 Ответить
Європа звичайно використовує США як безкоштовну охорону, але вони знають що Америка не може від них відмовитися. Потуги Трампа ні до чого не приведуть. У Європи просто немає грошей на це. Вони навіть допомогу Україні дають кацапськими грошима.
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09.12.2024 11:11 Ответить
Справа має інший бік: хто платить, той і замовляє музику. Якщо Европа вкладеться у власну безпеку (в рамцях НАТО або створивши нову й дієвішу організацію), тим самим дуже зменшиться вплив США на світові справи (вони, нарешті, зможуть зосередити всі зусилля на мексиканському кордоні).

Може, це й буде позитивний поворот. Бо наразі американці показують власну неспроможність до світового лідерства (не пропонують жодних ідей, здатних заімпонувати іншим). На пристосуванстві й угодовстві далеко не заїдеш.
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09.12.2024 11:14 Ответить
США часів Рейгана і США часів трампа - це протилежності, при чому трампізм це крах не тільки для НАТО а і для США. Буде приблизно те ж, що при горбачові - дезорієнтація, втрата сфер впливу, купа кинутих військових баз по світу, і купа безробітних військових, це розпочне сильні внутрішні розколи, які призведуть до протистояння всередині, можливо і розвал на окремі штати.
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09.12.2024 11:59 Ответить
Ната була добре поки війни не було
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09.12.2024 11:15 Ответить
НАТО це завжди добре. Це гарантії.
Врешті, це спільнота об'єднана певними цінностями, які треба захищати.
Штати хочуть виокремитись ? Тоді їх за кілька десятиліть розвалять на штати
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09.12.2024 11:16 Ответить
Європейці щосили користуються НАТО, зображуючи могутній Захід, а платити не хочуть. Це називається паразитизм.
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09.12.2024 11:23 Ответить
до пуйла і загроз не було 30 років. то які розтрати несли США? чи де вони воювали за ЄС? це просто брєд трампа.
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09.12.2024 12:01 Ответить
Тепер вже не можна ухилятися. Чи вони продовжать?
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09.12.2024 12:09 Ответить
питання набагато глибше. впевнений, що ЄС може в короткі терміни зробити балістичні/крилаті ракети та ядерні боєголовки. тоді США не матимуть ніякого впливу в ЄС та і на цілому континенті. Бо плати США за що? В разі війни, з великою ймовірністю, США кинуть ЄС, або виберуть наступного разу щось ще гірше трампа.
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09.12.2024 12:34 Ответить
Трам такі дурень, бо мислить як продавець слив на базарі і все міряє на гроші. Але НАТО це не про гроші, а про вплив на Європу і весь світ, про велич США. Коли цей вплив згине то і гроші потечуть мимо каси США. Так, що за все треба платити і за велич також, і на базарі вона не продається...
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09.12.2024 11:35 Ответить
Венс прямо заявив, що він буде робити все, щоб США не виконували функцію світового жандарма. Причому заявляв це ще до того, як Трампон обрав його своїм віце. Він взагалі за ізоляцію США від всього світу.
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09.12.2024 14:10 Ответить
 
 