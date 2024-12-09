НАТО - це добре доти, доки вони сплачують свої рахунки, - Трамп

Обраний президент США Дональд Трамп у розмові з французьким лідером Емманюелем Макроном заявив, що Європа має більше вкладатися у колективну безпеку НАТО.

Про це пише видання The New York Post, передає Цензор.НЕТ.

Трамп розповів, що у розмові з Макроном обговорювали питання НАТО та те, що союзники "мають платити чесні внески".

"Я сказав, що НАТО це добре доти, доки вони сплачують свої рахунки. Але вони їх сплатять, тому що знаєте, коли я тільки почав взаємодію з НАТО, то ніхто не платив, а потім вони почали платити… І він (Емманюель Макрон.- Ред.) зі мною погоджується", - сказав обраний президент США.

Зустріч Трампа, Макрона та Зеленського 7 грудня

Нагадаємо, 7 грудня 2024 року в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

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