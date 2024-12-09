НАТО - це добре доти, доки вони сплачують свої рахунки, - Трамп
Обраний президент США Дональд Трамп у розмові з французьким лідером Емманюелем Макроном заявив, що Європа має більше вкладатися у колективну безпеку НАТО.
Про це пише видання The New York Post, передає Цензор.НЕТ.
Трамп розповів, що у розмові з Макроном обговорювали питання НАТО та те, що союзники "мають платити чесні внески".
"Я сказав, що НАТО це добре доти, доки вони сплачують свої рахунки. Але вони їх сплатять, тому що знаєте, коли я тільки почав взаємодію з НАТО, то ніхто не платив, а потім вони почали платити… І він (Емманюель Макрон.- Ред.) зі мною погоджується", - сказав обраний президент США.
Зустріч Трампа, Макрона та Зеленського 7 грудня
Нагадаємо, 7 грудня 2024 року в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.
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Всі, крім США!
До 2014 року європейські члени НАТО відраховували 5% ВВП своїх держав до бюджету НАТО. Після окупації Криму вони скоротили взноси до 2% ВВП.!! Це що норм?
Подобається Вам Трамп, чи ні, але, на жаль, він має рацію.
КолиЯкщо Україну приймуть в НАТУ... інвестиції попруть!!! забезпечуютьзабезпечували близько 22% - як буде далі побачимо!
Я пишу у майбутньому часі.....
"До 2014 року європейські члени НАТО відраховували 5% ВВП своїх держав до бюджету НАТО. Після окупації Криму вони скоротили взноси до 2% ВВП.!! Це що норм?"
Куди і хто відраховував, та відраховує ваших уявних 5% та 2% від ВВП?
Країна яка входить до Альянсу зобов'язана витрачати не менше ніж 2% свого ВВП на власну оборону.
Внески про які ви пишете це геть інше, і це на порядки менші цифри.
Не існує ніякої "армії НАТО" на яку хтось робить якісь "внески".
Тих 22% - це геть про інше, це гроші на утримання штаб-квартири та на утримання штабів, і там загальна сума десь менше ніж 2 мільярди.
Але ми говоримо про одне і теж: США внесла 65.6% всього бюджету НАТО.Це 967млрд707млн доларів. В той саме час усі інші 34,4%, що складає 506млрд693млн доларів.То що саме тут не так?
https://www.ukrinform.ua/
До чого тут "Укрінформ"?
Не так там лише те про що я написав що воно не так.
1. Тут взагалі все не так: "До 2014 року європейські члени НАТО відраховували 5% ВВП своїх держав до бюджету НАТО. Після окупації Криму вони скоротили взноси до 2% ВВП.!! Це що норм?"
2. І це не так: "...США внесла 65.6% всього бюджету НАТО".
Що таке "бюджет НАТО"?
Ви досі не зрозуміли того про що я написав? Ви бачите різницю між внесками на утримання управлінської структури Альянсу загальна сума яких на три порядки (у тисячу разів) менша ніж сума витрат кожної окремої країни НАТО на власну оборону?
Я написав те все лише для того щоби ви розібралися у питанні і наступного разу використовували коректні терміни та не звалювали все до купи. В притомних людей критика - це бажання допомогти людині.
Не приписуйте мені якісь ваші бажання у чомусь змагатися. Саме ви навіщось почали якійсь дріб'язковий тролінг про мій час та "наснагу".
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Хтось не платив членські внески?
Дескать девушка платит за себя, а соленый огурец (ну вы понимаете) будет её танцевать.
Если каждый платит за себя нах тот, ничем не обеспеченный доллар нужен?
Якби були такими -- військові дії параші не розпочалися б ні 2014-го, ані 2022-го. Але......
Либо проводит путлеровскую политику разделяй и властвуй-внести смятение и разлад среди союзников .
Бо виходить США не дають нікому захищатися власною ЯЗ і своєю ЯЗ захищати відмовляються, це при тому, що всі країни-терористи і ізгої (росія, іран, кндр) стрімко накопичують ядерку і погрожують нею світу.
Продовженням цієї алегорії було те, що СРСР в свою чергу віддав на війну свою КРОВ, а Сполучені Штати надали ЗБРОЮ.
Якщо провести паралелі на сьогодення, то виходить, що Україна віддала і свою КРОВ і надала Світу ЧАС для підготовки до війни з рашистською пітьмою.
Але схоже що із Трампом на чолі США і зброї годі дочекатись.
Може, це й буде позитивний поворот. Бо наразі американці показують власну неспроможність до світового лідерства (не пропонують жодних ідей, здатних заімпонувати іншим). На пристосуванстві й угодовстві далеко не заїдеш.
Врешті, це спільнота об'єднана певними цінностями, які треба захищати.
Штати хочуть виокремитись ? Тоді їх за кілька десятиліть розвалять на штати