УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10730 відвідувачів онлайн
Новини НАТО
5 103 67

НАТО - це добре доти, доки вони сплачують свої рахунки, - Трамп

Трамп сказав Макрону про внески Європи в НАТО

Обраний президент США Дональд Трамп у розмові з французьким лідером Емманюелем Макроном заявив, що Європа має більше вкладатися у колективну безпеку НАТО.

Про це пише видання The New York Post, передає Цензор.НЕТ.

Трамп розповів, що у розмові з Макроном обговорювали питання НАТО та те, що союзники "мають платити чесні внески".

"Я сказав, що НАТО це добре доти, доки вони сплачують свої рахунки. Але вони їх сплатять, тому що знаєте, коли я тільки почав взаємодію з НАТО, то ніхто не платив, а потім вони почали платити… І він (Емманюель Макрон.- Ред.) зі мною погоджується", - сказав обраний президент США.

Зустріч Трампа, Макрона та Зеленського 7 грудня

Нагадаємо, 7 грудня 2024 року в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не підтримував ідею зустрічі з Зеленським, але Макрон переконав, - Axios

Автор: 

НАТО (6436) Трамп Дональд (5576) Макрон Емманюель (1455)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Позбудьтеся у НАТО відвертих ворогів - угорщину і словаччину, і прийміть Україну, яка кров"ю заплатила за це право.
показати весь коментар
09.12.2024 10:41
+17
...сказав той, що усе власне життя ухилявся від податків!
показати весь коментар
09.12.2024 10:43
+9
До Трампа має бути різне ставлення але у цьому питанні він має рацію-платити мають всіхто є членами НАТО...
показати весь коментар
09.12.2024 10:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Платити будуть всі...
Всі, крім США!
показати весь коментар
09.12.2024 10:37 Відповісти
Шо Ви мелете? США забезпечують близько 22% прямого фінансування НАТО, що покриває витрати на утримання штаб-квартири, на спільні інвестиції у сфері безпеки, а також на окремі військові операції.
До 2014 року європейські члени НАТО відраховували 5% ВВП своїх держав до бюджету НАТО. Після окупації Криму вони скоротили взноси до 2% ВВП.!! Це що норм?
Подобається Вам Трамп, чи ні, але, на жаль, він має рацію.
показати весь коментар
09.12.2024 10:48 Відповісти
Коли Якщо Україну приймуть в НАТУ... інвестиції попруть!!!
показати весь коментар
09.12.2024 10:53 Відповісти
США забезпечують забезпечували близько 22% - як буде далі побачимо!
Я пишу у майбутньому часі.....
показати весь коментар
09.12.2024 10:53 Відповісти
Ні. Саме забезпечують і досі. І ні хто того не відміняв. Говорити і робити- це різні речі. Так, Трам погрожує скороченням фінансування НАТО у разі , як що європейські держави не підвищить свої відрахування, але,що буде на справді, не знає ні хто.
показати весь коментар
09.12.2024 11:05 Відповісти
Valentina Grin , ви мішаєте все до купи, розповідаючи про те про що не тямите:
"До 2014 року європейські члени НАТО відраховували 5% ВВП своїх держав до бюджету НАТО. Після окупації Криму вони скоротили взноси до 2% ВВП.!! Це що норм?"

Куди і хто відраховував, та відраховує ваших уявних 5% та 2% від ВВП?
Країна яка входить до Альянсу зобов'язана витрачати не менше ніж 2% свого ВВП на власну оборону.
Внески про які ви пишете це геть інше, і це на порядки менші цифри.
Не існує ніякої "армії НАТО" на яку хтось робить якісь "внески".
показати весь коментар
09.12.2024 11:08 Відповісти
Так,безперечно Ви праві, я не явлюясь експертом у цій сфері. Але факт залишається фактом.абсолютних показниках (у поточних цінах), за минулі десять років сукупні витрати союзників по НАТО на оборону зросли з 943 млрд 218 млн доларів США у 2014 році до 1 трлн 474 млрд 399 млн доларів США у 2024 році (за прогнозом). Левова частина цьогорічних витрат припадає на США - 967 млрд 707 млн доларів, в той час, як сукупні витрати на оборону європейських союзників і Канади еквівалентні 506 млрд 693 млн
показати весь коментар
09.12.2024 11:27 Відповісти
Факт у тому що США у цьому році витратять на оборону десь 65,6% (десь 3,7% ВВП) від витрат країн членів Альянсу загалом. Це набагато більше зазначених вами 22%.
Тих 22% - це геть про інше, це гроші на утримання штаб-квартири та на утримання штабів, і там загальна сума десь менше ніж 2 мільярди.
показати весь коментар
09.12.2024 12:36 Відповісти
Дякую, що Ви маєте час та наснагу цікавитись цією інформацією та роз'яснювати іншим.
Але ми говоримо про одне і теж: США внесла 65.6% всього бюджету НАТО.Це 967млрд707млн доларів. В той саме час усі інші 34,4%, що складає 506млрд693млн доларів.То що саме тут не так?
https://www.ukrinform.ua/
показати весь коментар
09.12.2024 13:13 Відповісти
Так, я вже давно не є невігласом у елементарних питаннях стосовно Альянсу.
До чого тут "Укрінформ"?

Не так там лише те про що я написав що воно не так.
1. Тут взагалі все не так: "До 2014 року європейські члени НАТО відраховували 5% ВВП своїх держав до бюджету НАТО. Після окупації Криму вони скоротили взноси до 2% ВВП.!! Це що норм?"
2. І це не так: "...США внесла 65.6% всього бюджету НАТО".

Що таке "бюджет НАТО"?
Ви досі не зрозуміли того про що я написав? Ви бачите різницю між внесками на утримання управлінської структури Альянсу загальна сума яких на три порядки (у тисячу разів) менша ніж сума витрат кожної окремої країни НАТО на власну оборону?
показати весь коментар
09.12.2024 13:55 Відповісти
Зазначте, жодного разу я до Вас не ставилась як до невігласа. Укрінформ- один з джерел моєї їнформаціі. І щоб Ви заспокоїлись- Ви молодець, а я ні. Ваше зверху)).
показати весь коментар
09.12.2024 14:01 Відповісти
Дивна реакція.
Я написав те все лише для того щоби ви розібралися у питанні і наступного разу використовували коректні терміни та не звалювали все до купи. В притомних людей критика - це бажання допомогти людині.
Не приписуйте мені якісь ваші бажання у чомусь змагатися. Саме ви навіщось почали якійсь дріб'язковий тролінг про мій час та "наснагу".
показати весь коментар
09.12.2024 14:20 Відповісти
Рудий з Ілоном шукають точку опори, щоб перевернути все. Вони двоє банкують....
показати весь коментар
09.12.2024 10:39 Відповісти
Трамп не банкував, а банкрутів 40 раз

.
показати весь коментар
09.12.2024 12:55 Відповісти
Ну не 40 разів, а тільки трохи більше 6.
показати весь коментар
09.12.2024 14:02 Відповісти
Позбудьтеся у НАТО відвертих ворогів - угорщину і словаччину, і прийміть Україну, яка кров"ю заплатила за це право.
показати весь коментар
09.12.2024 10:41 Відповісти
Як би Україна була розумна,вона би не платила за це кров'ю.
показати весь коментар
09.12.2024 10:51 Відповісти
Не існує порядку виключення з НАТО але порядок вступу і для кожної країни він свій.
показати весь коментар
09.12.2024 11:15 Відповісти
Це правда, не існує, але у будь-який документ, при жагучій потребі, можна внести правки. Бажання - тисяча можливостей, небажання - тисяча причин.
показати весь коментар
09.12.2024 13:48 Відповісти
Які рахунки, і'панат?
Хтось не платив членські внески?
показати весь коментар
09.12.2024 10:41 Відповісти
все таки куйло довершить те, що він задумав. Залишилося не так вже й багато.Розвалить руками "американського трамбона".якого тримає за яйця руками компромату і НАТО І ЄС і ще в додачу окупує частину України...і на США І на НАТО в міжнародній безпеці більше не можна.Куйло потихенько перетворює США І НАТО в коврик ,для витирання рашистсько- китайських чобіт
показати весь коментар
09.12.2024 10:41 Відповісти
...сказав той, що усе власне життя ухилявся від податків!
показати весь коментар
09.12.2024 10:43 Відповісти
Та він ще закликав до цього своїх виборців. Так і казав на збіговиськах: «не платіть податки і вам за це нічого не буде, як і мені».
показати весь коментар
09.12.2024 11:11 Відповісти
Когда же ты рыжий старый пердун заплатишь по счетам? Там уже накапало на десять пожизненніх
показати весь коментар
09.12.2024 10:43 Відповісти
До Трампа має бути різне ставлення але у цьому питанні він має рацію-платити мають всіхто є членами НАТО...
показати весь коментар
09.12.2024 10:45 Відповісти
Трамп сраний маніпулятор. Мають витрачати 2% на оборону. І це тільки рекомендації. Він же для тупорилих вдає що це чуть не сплата в американський бюджет...
показати весь коментар
09.12.2024 10:49 Відповісти
Ну, нет ножек - нет и компотика. Или выполняй рекомендации, или кыш из НАТО и защищайся сам.
показати весь коментар
09.12.2024 11:00 Відповісти
Ну так хай і говорить про рекомендації. Ті 2% це не його грошові і ніяких рахунків він нікому не виписує...
показати весь коментар
09.12.2024 11:15 Відповісти
Так он и говорит, или плати 2% (трать на свою оборону) или вон из НАТО. Какие ещё счета, о чем вы? Никто ни кому ничего не выписывает. А то, что получается америкосы за всех дармоедов должны мазу тянуть?
показати весь коментар
09.12.2024 12:09 Відповісти
Трам хочет изменить не им установленные правила?
Дескать девушка платит за себя, а соленый огурец (ну вы понимаете) будет её танцевать.
Если каждый платит за себя нах тот, ничем не обеспеченный доллар нужен?
показати весь коментар
09.12.2024 13:04 Відповісти
Ну тогда вони из НАТО и тацуй сам, что тут не понятно? Хотят посрать и не надуться, дармоеды.
показати весь коментар
09.12.2024 15:10 Відповісти
Та не цього він хоче. Його мета послабити НАТО та вийти з Альянсу. Він ще минулого терміну це почав робити та просто не встиг.
показати весь коментар
09.12.2024 10:53 Відповісти
цікаво коли тобі скажуть про імпічмент рижулік?
показати весь коментар
09.12.2024 10:46 Відповісти
До влади прийшов бізнесмен-банкрут, тому турбувати його будуть лише гроші, а не велич Америки. Хоча, це він ще до інавгурації такий борзий, після, коли Венс вже буде мати повноваження, а Маск буде володіти усім, чим забажає, саме тоді вони відправлять старого діда грати у гольф, а рулити Америкою та світом будуть саме вони.
показати весь коментар
09.12.2024 10:51 Відповісти
В цього рудого лише гроші понад усе ,а те що США є світовим лідером захисту демократії і світового порядку йому байдуже , в першій каденції йому вже була спроба іпічменту ,думаю з другої спроби все вийде ,так що все можливо.
показати весь коментар
09.12.2024 10:51 Відповісти
США, на жаль, вже далеко не є "лідером захисту демократії і світового порядку".

Якби були такими -- військові дії параші не розпочалися б ні 2014-го, ані 2022-го. Але......
показати весь коментар
09.12.2024 11:30 Відповісти
НАТО це зборище сцикунів та серунів під парасолькою США.
показати весь коментар
09.12.2024 10:51 Відповісти
Ну скажемо ,так на відміну від України, Стара Європа завжди була завойовниками і маніяками, які за золото вирізали цілі міста та країни . Тому я б так не говорив. Там трохи зіскобити жирок,яким заплила Європа і можна отримати 5-10 країн головорізів.
показати весь коментар
09.12.2024 11:00 Відповісти
ОТ ЧОМУ не можна обирати кретинів в президенти. А знаєте що ще збитково? - АРМІЯ.
показати весь коментар
09.12.2024 10:52 Відповісти
Это бизнесмен а не политик.Который только думает как сэкономить и избавляеться от активов не приносящих выгоду.
Либо проводит путлеровскую политику разделяй и властвуй-внести смятение и разлад среди союзников .
показати весь коментар
09.12.2024 10:54 Відповісти
НАТО - Це договір колективної безпеки Європи та Світу з 1949 року, тому що найбільші війни були в Європі. Якщо це чучело хоче це зламати, Європі потрібно озброюватись, з розірванням договору,США також втратить вплив у світі. Незрозуміло,хто ще тоді більше програє.
показати весь коментар
09.12.2024 10:58 Відповісти
Тоді таке питання: чому б ЄС не послати США з їх фальшивими гарантіями і не зробити собі ядерну зброю??? От просто послати і вийти з усіх договорів про ЯЗ з тими ж США і зробити надійний ядерний щит!
Бо виходить США не дають нікому захищатися власною ЯЗ і своєю ЯЗ захищати відмовляються, це при тому, що всі країни-терористи і ізгої (росія, іран, кндр) стрімко накопичують ядерку і погрожують нею світу.
показати весь коментар
09.12.2024 10:58 Відповісти
У Франції є ядерна зброя
показати весь коментар
09.12.2024 11:01 Відповісти
і шо? їх ЯЗ може бути використана тільки для захисту Франції, а я говорю про ядерний щит для всього ЄС. Потрібно щоб одинаково були захищені як Франція так і Естонія, або Литва, Латвія. Трамп по тупості, а може за гроші путіна, взяв курс на вихід з НАТО і руйнування. Потрібні рішучі кроки від ЄС.
показати весь коментар
09.12.2024 11:43 Відповісти
Франція входить в структуру НАТО
показати весь коментар
09.12.2024 11:58 Відповісти
почитай за яких умов Франція застосує ЯЗ. менше дурниць писатимеш. Навіть при ядерному нападі на НАТО франція не зобов'язана використовувати власну ЯЗ.
показати весь коментар
09.12.2024 12:39 Відповісти
Десь писалось, що під час Другої світової війни Великобританія, яка цілий рік в період з 22 червня 1940 року (дата капітуляції Франції) до 22 червня 1941-го (дата нападу гітлерівської Німеччини на СРСР) одноосібно протистояла ворогу, надала ЧАС. Щоби інші країни Світу, насампепед США, зрозуміли смертельну небезпеку, яку несуть нацисти світовій цивілізації.
Продовженням цієї алегорії було те, що СРСР в свою чергу віддав на війну свою КРОВ, а Сполучені Штати надали ЗБРОЮ.
Якщо провести паралелі на сьогодення, то виходить, що Україна віддала і свою КРОВ і надала Світу ЧАС для підготовки до війни з рашистською пітьмою.
Але схоже що із Трампом на чолі США і зброї годі дочекатись.
показати весь коментар
09.12.2024 11:00 Відповісти
Та Трамп тільки і мріє засипати Україну і Європу американською зброєю. от тільки не за рахунок американського бюджету, а за рахунок бюджету ситої Європи, у якої війна під боком. на цьому дуже круто зароблять американські зброярі, в першу чергу ті, які під впливом республіканців.
показати весь коментар
09.12.2024 11:16 Відповісти
тільки чомусь акції американської оборонки якраз після перемоги трумпа покотилися до низу. усі ці нортропи, локхіди, райтеони і боінги з геренал дінаміками. напевно шось знають.
показати весь коментар
09.12.2024 11:27 Відповісти
може й знають. принаймні точно знають більше за нас диванних. тож хз, буде видно.
показати весь коментар
09.12.2024 13:24 Відповісти
Трампу НАТО не треба, йому бцльше ОДКБ до вподоби
показати весь коментар
09.12.2024 11:04 Відповісти
істинний бізнесмен
показати весь коментар
09.12.2024 11:06 Відповісти
Цікаво, а чим думали наші коли одинадцять років тому істерично орали і хотіли в НАТО? Як може країна, в якій 30+ років усі хто при владі крадуть?. І як правило ті хто прийшли крадуть більше ніж ті, хто був до них.
показати весь коментар
09.12.2024 11:09 Відповісти
Європа звичайно використовує США як безкоштовну охорону, але вони знають що Америка не може від них відмовитися. Потуги Трампа ні до чого не приведуть. У Європи просто немає грошей на це. Вони навіть допомогу Україні дають кацапськими грошима.
показати весь коментар
09.12.2024 11:11 Відповісти
Справа має інший бік: хто платить, той і замовляє музику. Якщо Европа вкладеться у власну безпеку (в рамцях НАТО або створивши нову й дієвішу організацію), тим самим дуже зменшиться вплив США на світові справи (вони, нарешті, зможуть зосередити всі зусилля на мексиканському кордоні).

Може, це й буде позитивний поворот. Бо наразі американці показують власну неспроможність до світового лідерства (не пропонують жодних ідей, здатних заімпонувати іншим). На пристосуванстві й угодовстві далеко не заїдеш.
показати весь коментар
09.12.2024 11:14 Відповісти
США часів Рейгана і США часів трампа - це протилежності, при чому трампізм це крах не тільки для НАТО а і для США. Буде приблизно те ж, що при горбачові - дезорієнтація, втрата сфер впливу, купа кинутих військових баз по світу, і купа безробітних військових, це розпочне сильні внутрішні розколи, які призведуть до протистояння всередині, можливо і розвал на окремі штати.
показати весь коментар
09.12.2024 11:59 Відповісти
Ната була добре поки війни не було
показати весь коментар
09.12.2024 11:15 Відповісти
НАТО це завжди добре. Це гарантії.
Врешті, це спільнота об'єднана певними цінностями, які треба захищати.
Штати хочуть виокремитись ? Тоді їх за кілька десятиліть розвалять на штати
показати весь коментар
09.12.2024 11:16 Відповісти
Європейці щосили користуються НАТО, зображуючи могутній Захід, а платити не хочуть. Це називається паразитизм.
показати весь коментар
09.12.2024 11:23 Відповісти
до пуйла і загроз не було 30 років. то які розтрати несли США? чи де вони воювали за ЄС? це просто брєд трампа.
показати весь коментар
09.12.2024 12:01 Відповісти
Тепер вже не можна ухилятися. Чи вони продовжать?
показати весь коментар
09.12.2024 12:09 Відповісти
питання набагато глибше. впевнений, що ЄС може в короткі терміни зробити балістичні/крилаті ракети та ядерні боєголовки. тоді США не матимуть ніякого впливу в ЄС та і на цілому континенті. Бо плати США за що? В разі війни, з великою ймовірністю, США кинуть ЄС, або виберуть наступного разу щось ще гірше трампа.
показати весь коментар
09.12.2024 12:34 Відповісти
Трам такі дурень, бо мислить як продавець слив на базарі і все міряє на гроші. Але НАТО це не про гроші, а про вплив на Європу і весь світ, про велич США. Коли цей вплив згине то і гроші потечуть мимо каси США. Так, що за все треба платити і за велич також, і на базарі вона не продається...
показати весь коментар
09.12.2024 11:35 Відповісти
Венс прямо заявив, що він буде робити все, щоб США не виконували функцію світового жандарма. Причому заявляв це ще до того, як Трампон обрав його своїм віце. Він взагалі за ізоляцію США від всього світу.
показати весь коментар
09.12.2024 14:10 Відповісти
 
 