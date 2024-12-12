Байден завтра обсудит вопрос поддержки Украины с лидерами G7, - Белый дом

Действующий президент США Джо Байден планирует завтра провести разговор с лидерами стран G7 относительно ситуации вокруг Украины, а также продолжения усилий по ее поддержке.

Об этом заявил на пресс-брифинге в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завтра он (президент Байден. - Ред.) собирается пообщаться в виртуальном режиме со своими коллегами, лидерами стран G7. Они обсудят ряд вопросов нашей совместной поддержки Украины",- отметил представитель администрации США.

Кирби не конкретизировал деталей, однако напомнил, что разговор будет происходить после выделения США $20 млрд в фонд Всемирного банка, который будет оказывать экономическую поддержку Украине в рамках чрезвычайного займа G7 на сумму $50 миллиардов.

В этом контексте представитель администрации подчеркнул, что это направлено на то, чтобы использовать доход от замороженных суверенных активов РФ на восстановление Украины, что также должно уменьшить бремя для налогоплательщиков западных стран.

"Здесь, в Соединенных Штатах, мы продолжим изучать пути максимального использования этих активов", - отметил Кирби.

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Напомним, летом лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 млрд за счет использования замороженных российских активов. 25 октября лидеры стран "Большой семерки" подтвердили свои обязательства.

Согласно этому плану, ЕС и США выделят примерно по $20 млрд, а остальные $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.