Решение о выделении Украине кредита в $20 млрд останется в силе при Трампе, - Еллен

Министр финансов США Джанет Еллен считает, что будущая администрация Дональда Трампа не будет менять предоставленный в пользу Украины заем в $20 млрд, который будет выплачиваться за счет замороженных активов РФ.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg TV, информирует Цензор.НЕТ.

Еллен отметила, что кредит для Украины в 20 миллиардов долларов не предусматривает использование денег американских налогоплательщиков. Он будет гаситься за счет замороженных российских активов.

"Этот кредит со временем будет выплачен за счет чрезвычайных доходов, заработанных в Европе в депозитарии Euroclear, от замороженных российских активов",- сказала американский министр.

Она выразила надежду, что решение стран G7 о предоставлении Украине кредитов за счет замороженных российских активов останется в силе при президентстве Трампа.

"Я уверена, что решение о предоставлении кредитов Украине может остаться в силе при новой администрации",- сказала Еллен.

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Министр добавила, что США пытаются укрепить положение Украины, ее способность защищаться от российской агрессии.

"Что мы на самом деле пытаемся сделать, то это укрепить положение Украины, ее способность защищать себя и, надеюсь, в какой-то момент сесть за стол переговоров с Россией для достижения справедливого мира",- заявила глава Минфина США.

Напомним, что 10 декабря Министерство финансов США объявило о предоставлении Украине кредита в 20 миллиардов долларов, полученных от замороженных российских активов.

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