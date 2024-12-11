Зеленский о $20 млрд от США: Это решение является весомым актом справедливости
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выделение 20 миллиардов долларов в рамках механизма ERA.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что эта важная поддержка, финансируемая за счет замороженных российских активов, усилит обороноспособность Украины и поможет защитить наш суверенитет и народ от неспровоцированной агрессии.
"Это решение является весомым актом справедливости. Используя российские активы для поддержки Украины, "Большая семерка" привлекает агрессора к ответственности. Это четкий и решительный сигнал: Россия должна заплатить за свою жестокую войну, а режим Путина должен понести последствия за нарушение международного права, военные преступления и нападение на демократию. Поддержка Украины - это не только поддержка одной нации. Это укрепление безопасности в Европе и важный урок для всех, кто стремится разжигать войны: ответственность за такие действия неизбежна", - написал Зеленский.
Напомним, министерство финансов США объявило о предоставлении Украине займа в 20 миллиардов долларов, полученных от замороженных российских активов.
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Кошти США Україна отримає не напряму - їх передадуть до Фонду фінансових посередників для сприяння інвестуванню у зміцнення фінансової системи України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) через Світовий банк. Джерело: https://censor.net/ua/n3524424
буба ночями не спить,
список накидує кому скільки - 10 йому,
а там вже бийтеся самі за свій зелений кусок.
стефанішина сказала "Україні не достає вьязниць!"
як не дати зеленому бидлу втекти? - точно на всіх зелених їх недостане))
не достає всього для фронту,
шо би стабілізувати кацапнячє просування - дронів не достає,
міни вітчизняного виробнивцтва? - лайно непрохідне,
молися мінометник і не чекай підтримки піхота,
а целеним не достає вьязниць в Україні!
навіть і цензурних слів нема на що це все схоже.
маємо наслідкі свого вибору...
було до останньгого чясу...
наче очі всім позатуляли і не роззявляються, шо саме цікаво.
43% відсотка українців досі вірять, шо трамп приде, все зупинить і припинить, шо він говорить не то шо думає,
а думає він суто за Україну з ранку до вечора!
висновок - *********** непереможна!
давай всі транзакції, банкі, номера карток + офшорні - перешлю.
перешлю по пей пелу!
і порада - ніколи не хріпи по англійські - не твоє це.
засрані штани, майка і кеди - о це твоє!
Внесок мож бути вагомим. Акт (дія) - ні.
Бачили карикатуру на нього у іранцузських СМІ?