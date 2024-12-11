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Зеленский о $20 млрд от США: Это решение является весомым актом справедливости

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выделение 20 миллиардов долларов в рамках механизма ERA.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что эта важная поддержка, финансируемая за счет замороженных российских активов, усилит обороноспособность Украины и поможет защитить наш суверенитет и народ от неспровоцированной агрессии.

"Это решение является весомым актом справедливости. Используя российские активы для поддержки Украины, "Большая семерка" привлекает агрессора к ответственности. Это четкий и решительный сигнал: Россия должна заплатить за свою жестокую войну, а режим Путина должен понести последствия за нарушение международного права, военные преступления и нападение на демократию. Поддержка Украины - это не только поддержка одной нации. Это укрепление безопасности в Европе и важный урок для всех, кто стремится разжигать войны: ответственность за такие действия неизбежна", - написал Зеленский.

Напомним, министерство финансов США объявило о предоставлении Украине займа в 20 миллиардов долларов, полученных от замороженных российских активов.

Читайте: Зеленский обсудил с Туском вопросы прогресса Украины на евроинтеграционном пути

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) кредит (2378) США (26564) замороженные активы (285)


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Топ комментарии
+5
коли мова іде за надані кимось гроші?
буба ночями не спить,
список накидує кому скільки - 10 йому,
а там вже бийтеся самі за свій зелений кусок.
стефанішина сказала "Україні не достає вьязниць!"
як не дати зеленому бидлу втекти? - точно на всіх зелених їх недостане))
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11.12.2024 02:37
+5
бісить сам підход до діла.
не достає всього для фронту,
шо би стабілізувати кацапнячє просування - дронів не достає,
міни вітчизняного виробнивцтва? - лайно непрохідне,
молися мінометник і не чекай підтримки піхота,
а целеним не достає вьязниць в Україні!
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11.12.2024 03:23
+4
вовік, штуку гривень від мене персонально хочеш?
давай всі транзакції, банкі, номера карток + офшорні - перешлю.
перешлю по пей пелу!
і порада - ніколи не хріпи по англійські - не твоє це.
засрані штани, майка і кеди - о це твоє!
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11.12.2024 05:01
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Правила форума Совет форумчан
ДА ДА ДА ДА розкажи тут. 90% розкрадуть
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11.12.2024 02:09 Ответить
Тупо вкрасти не вийде, - за цими грошима буде зовнішній контроль.

Кошти США Україна отримає не напряму - їх передадуть до Фонду фінансових посередників для сприяння інвестуванню у зміцнення фінансової системи України (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) через Світовий банк. Джерело: https://censor.net/ua/n3524424
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11.12.2024 02:47 Ответить
Вийде.
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11.12.2024 05:38 Ответить
Та не сміши. Такий-же контроль як і раніше був. Звідки ви такі наївні беретесь.
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11.12.2024 05:53 Ответить
Якщо не буде знищений найбільший, лютий, внутрішній ворог українського народу- 5та колона, корупція, Зло-охоронна система, то гріш ціна всій діяльності влади,-(0 без/)
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11.12.2024 07:36 Ответить
Якщо не буде знищений найбільший, лютий, внутрішній ворог українського народу- 5та колона, корупція, Зло-охоронна система, то гріш ціна всій діяльності влади,-(0 без/)
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11.12.2024 07:53 Ответить
коли мова іде за надані кимось гроші?
буба ночями не спить,
список накидує кому скільки - 10 йому,
а там вже бийтеся самі за свій зелений кусок.
стефанішина сказала "Україні не достає вьязниць!"
як не дати зеленому бидлу втекти? - точно на всіх зелених їх недостане))
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11.12.2024 02:37 Ответить
Колонії з кращими і більш ********* умовами утримання використовують для полонених кацапів, а українські засуджені це "другий сорт" для "зелених".
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11.12.2024 03:16 Ответить
бісить сам підход до діла.
не достає всього для фронту,
шо би стабілізувати кацапнячє просування - дронів не достає,
міни вітчизняного виробнивцтва? - лайно непрохідне,
молися мінометник і не чекай підтримки піхота,
а целеним не достає вьязниць в Україні!
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11.12.2024 03:23 Ответить
Це схоже на замовлення *****...
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11.12.2024 03:41 Ответить
це схоже на все що завгодно, але для відбулавлення клована під чяс війни,
навіть і цензурних слів нема на що це все схоже.
маємо наслідкі свого вибору...
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11.12.2024 04:00 Ответить
Я блазня не вибирав, але змушений вигрібати наслідки разом з дебілами які це зробили...
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11.12.2024 11:18 Ответить
Так, Володя Володю ніколи не зобидить, поділиться останнім! Тільки б режим Зе тримався на плаву!
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11.12.2024 06:17 Ответить
Ви не вірите в справедливість українських судів? Чи навіть всієї системи третьої влади?
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11.12.2024 06:22 Ответить
В будь якій країні система судочинства давним давно приватизована юристами для власного збагачення. Це не питання віри, а вже доведений факт. В Україні юристи відпускають корупціонерів спійманих на гарячому, а в Америці чувирло яке має 91 кримінальне провадження стає президентом...
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11.12.2024 11:15 Ответить
знаю одну країну в якій ні...
було до останньгого чясу...
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11.12.2024 15:12 Ответить
Мені цікаво, чому при заморозці допомоги фронт утримували, а коли дають все, дозволили бити по кацапстану, кацапи маршем просуваються Україною. Чи відповість зе за зміну військового керіаництва?
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11.12.2024 02:47 Ответить
правильно.
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11.12.2024 03:26 Ответить
кримлівский мудак плюс неголена шашлична кловуняра,
наче очі всім позатуляли і не роззявляються, шо саме цікаво.
43% відсотка українців досі вірять, шо трамп приде, все зупинить і припинить, шо він говорить не то шо думає,
а думає він суто за Україну з ранку до вечора!
висновок - *********** непереможна!
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11.12.2024 03:49 Ответить
вовік, штуку гривень від мене персонально хочеш?
давай всі транзакції, банкі, номера карток + офшорні - перешлю.
перешлю по пей пелу!
і порада - ніколи не хріпи по англійські - не твоє це.
засрані штани, майка і кеди - о це твоє!
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11.12.2024 05:01 Ответить
ви там дуже не сплаючюйтесь вокруг лідора - можете і задушити зненацька, а йому щє правити без виборів і правити...
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11.12.2024 05:22 Ответить
є вагомим актом

Внесок мож бути вагомим. Акт (дія) - ні.
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11.12.2024 05:28 Ответить
20 млрд $!!!Це ж не погано можна бути прибарахлітся,а люмпену і достятньо 1000грв."Хуже не будет"!!!
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11.12.2024 05:47 Ответить
Ручонки ліпкіє ужє спатєлі?
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11.12.2024 06:38 Ответить
А зелень біля керма країни це який акт?!
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11.12.2024 08:32 Ответить
Суіцідальний. Для країни.
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11.12.2024 09:03 Ответить
При слові "гроши" цей неголений та прострочений завжди пожвавлюєтся.
Бачили карикатуру на нього у іранцузських СМІ?
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11.12.2024 08:51 Ответить
 
 