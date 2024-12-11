Зеленский о $20 млрд от США: Это решение является весомым актом справедливости

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выделение 20 миллиардов долларов в рамках механизма ERA.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что эта важная поддержка, финансируемая за счет замороженных российских активов, усилит обороноспособность Украины и поможет защитить наш суверенитет и народ от неспровоцированной агрессии.

"Это решение является весомым актом справедливости. Используя российские активы для поддержки Украины, "Большая семерка" привлекает агрессора к ответственности. Это четкий и решительный сигнал: Россия должна заплатить за свою жестокую войну, а режим Путина должен понести последствия за нарушение международного права, военные преступления и нападение на демократию. Поддержка Украины - это не только поддержка одной нации. Это укрепление безопасности в Европе и важный урок для всех, кто стремится разжигать войны: ответственность за такие действия неизбежна", - написал Зеленский.

Напомним, министерство финансов США объявило о предоставлении Украине займа в 20 миллиардов долларов, полученных от замороженных российских активов.

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