США выделили Украине $20 млрд кредита, его будут гасить замороженными активами РФ

Министерство финансов США объявило о предоставлении Украине займа в 20 миллиардов долларов, полученных от замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минфина США.

Отмечается, что средства были выделены в рамках инициативы стран G7 по ускорению доходов (Extraordinary Revenue Acceleration, ERA) в размере $50 миллиардов.

"50 миллиардов долларов, которые коллективно предоставляют страны G7 через эту инициативу, помогут обеспечить Украину ресурсами для поддержки экстренных служб, больниц и других основ ее мужественного сопротивления. Вместе с помощью США Украине в сфере безопастности и дальнейшим усилением санкций против России, эти меры направлены на то, чтобы обеспечить Украину возможностью защитить свой суверенитет и достичь справедливого мира", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Средства США Украина получит не напрямую - они будут переданы в Фонд финансовых посредников для содействия инвестированию в укрепление финансовой системы Украины (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) через Всемирный банк.

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