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США выделили Украине $20 млрд кредита, его будут гасить замороженными активами РФ

США надають Україні кредит

Министерство финансов США объявило о предоставлении Украине займа в 20 миллиардов долларов, полученных от замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минфина США.

Отмечается, что средства были выделены в рамках инициативы стран G7 по ускорению доходов (Extraordinary Revenue Acceleration, ERA) в размере $50 миллиардов.

"50 миллиардов долларов, которые коллективно предоставляют страны G7 через эту инициативу, помогут обеспечить Украину ресурсами для поддержки экстренных служб, больниц и других основ ее мужественного сопротивления. Вместе с помощью США Украине  в сфере безопастности и дальнейшим усилением санкций против России, эти меры направлены на то, чтобы обеспечить Украину возможностью защитить свой суверенитет и достичь справедливого мира", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Средства США Украина получит не напрямую - они будут переданы в Фонд финансовых посредников для содействия инвестированию в укрепление финансовой системы Украины (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF) через Всемирный банк.

Читайте также: Украина получит $50 миллиардов замороженных российских активов в 2025 году, - Шмыгаль

Автор: 

кредит (2378) США (26564) замороженные активы (285)


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Топ комментарии
+12
Жодноi копiйки не давайте зеленiй бандi в руки! Вкрадуть ВСЕ!!!!
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10.12.2024 20:55
+9
Прокурори та судді-основи 🤣мужнього опору
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10.12.2024 20:40
+7
Ну от і гроші на ППО чи вони вже всі розподілені ( вкрадені)? Чому ж не купити?
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10.12.2024 20:55
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Прокурори та судді-основи 🤣мужнього опору
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10.12.2024 20:40 Ответить
Жодноi копiйки не давайте зеленiй бандi в руки! Вкрадуть ВСЕ!!!!
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10.12.2024 20:55 Ответить
Ну от і гроші на ППО чи вони вже всі розподілені ( вкрадені)? Чому ж не купити?
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10.12.2024 20:55 Ответить
Солідна сума дякуємо адміністрації Байдена .
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10.12.2024 20:55 Ответить
О ти баран..
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10.12.2024 20:59 Ответить
Ти чмо.. Падай на коліна і дякуй баранюка🤣🤣🤣🤣🤣
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10.12.2024 21:09 Ответить
😂😂😂10.12. 2024, Антошка іді капать картошку водкі нет!😂😂😂
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10.12.2024 21:20 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣сам придумав дурачок ??????? 🤣🤣🤣🤣
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10.12.2024 21:24 Ответить
нормальну людину антоном не назвуть
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11.12.2024 07:48 Ответить
От 20 лярдів , Володимир Олександрович купляйте ппо - чи вже " зі своїми грішми" не хочеться розлучятися. А як же солодко отримати на халявку.
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10.12.2024 20:56 Ответить
Оце так "подарунки" на Новий Рік.
Про Покровськ можна забути, зараз не до нього.
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10.12.2024 21:04 Ответить
Чому ж на ці гроші США не закупить озброєння для ЗСУ .для того.щоб вони могли гнати рашиста з України ???
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10.12.2024 21:07 Ответить
а США прямо гроші не дає, хіба там якісь суми з конкретним цільовим призначенням, так само і ці 20 лярдів ніхто коштами не дасть, за ці гроші теж буде куплена зброя і таке інше.
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11.12.2024 07:50 Ответить
, за ці гроші теж буде куплена зброя і таке інше.(тут Ви праві на всі 100%."Такого іншого" буде дуже багато, і пару десятків ракет доM-142 в тому числі...
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11.12.2024 15:29 Ответить
Еллен як будто виправдується, ми крадемо, але це в благих цілях.
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10.12.2024 21:08 Ответить
Західні гроші розбестили тил. Під час війни стотисячні зарплати, премії та пенсії державного аппарату - це нонсенс. Полиці магазинів переповнені ширпотребом, та взагалі непотрібною продукцією - делікатесами, іноземними буд-матеріалами побутового рівня. Розбещення нагадує динозаврів, у них була не розвинута нервова система. Він міг щипати листя височенного дерева, а в цей час інший динозавр-хижак йому вже пів-сраки з'їв.
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10.12.2024 21:11 Ответить
"Викінула в пропасть..."

В липких ручонках Зеленського ці 20 ярдів зникнуть, як роса на сонці.
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10.12.2024 21:11 Ответить
О, буде що зеленим дерибанити.
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10.12.2024 21:16 Ответить
Кредит який повертати не потрібно ну це золота жила для оманських чортів!Проєктів по бруківках буде море..Нахіба тим упирям це виділяти,краще напряму створіть сайт і тих 20ярдів роздайте українцям,там толку буде більше і донатів на зсу теж.
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10.12.2024 21:37 Ответить
Отак шекель до шекеля і пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-внукам Зеленського буде спадщина...
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10.12.2024 22:33 Ответить
а якщо ми захочемо купити на ці гроші томагавки, чи що нам треба - нам продадуть? чи то ескаладція?
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10.12.2024 23:29 Ответить
С торговой наценкой 500%
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10.12.2024 23:36 Ответить
Краще б дали за ці гроші сотню винищувачів ф-16 і ракети до них.Тоді би можна було стерти наступаючі сили рашки в нуль і навіть контратакувати.
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11.12.2024 03:08 Ответить
 
 