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Новости Война
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Украина получит $50 миллиардов замороженных российских активов в 2025 году, - Шмыгаль

Шмигаль про надходження Україні заморожених російських активів

Украина получит $50 миллиардов замороженных российских активов в 2025 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

"Пока продолжается юридическая процедура создания компенсационного механизма, пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов, первые $50 млрд начнем получать уже в следующем году", - отметил Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, прямую трансляцию которой в ютубе ведет народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Эти средства станут частью международных усилий по компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией.

Напомним, на днях на брифинге государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит от США и Европейского Союза 50 миллиардов долларов, которые будут получены за счет замороженных российских активов.

Автор: 

помощь (7784) Шмыгаль Денис (2680) замороженные активы (282)


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Топ комментарии
+3
Цікаво - скільки з тих 50 мільйярдів отримає Україна? А скільки порозпихують по матрацах зелені мародери?
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06.12.2024 15:51
+2
Зал пустий, парламент нелегітимний...
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06.12.2024 15:58
+1
Запускайтє Бєрлагу
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06.12.2024 16:18
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Цікаво - скільки з тих 50 мільйярдів отримає Україна? А скільки порозпихують по матрацах зелені мародери?
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06.12.2024 15:51 Ответить
Все будет как когда Украина сдавала ЯО. Деньги получат чиновники за то что подготовят Украину к капитуляции а народ отдадут в рабство рашистам на следующие 100 лет.
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06.12.2024 16:12 Ответить
Зал пустий, парламент нелегітимний...
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06.12.2024 15:58 Ответить
Може ще і не отримує, бо нема ніяких змін на краще, ні з корупцією ні зі зрадниками.
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06.12.2024 15:59 Ответить
Пилку точит .
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06.12.2024 16:06 Ответить
Я так понимаю тянут ето выделение денех к приходу к власти Тампона который поставит ультиматум или капитуляция или етих денег не дадим?
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06.12.2024 16:10 Ответить
Т.е. Байден тянет?
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06.12.2024 16:19 Ответить
Запускайтє Бєрлагу
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06.12.2024 16:18 Ответить
Дадуть, бо знають що вони назад повернуться в придбанні дорогих прикрасах, авто, нерухомості.
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06.12.2024 16:37 Ответить
оце гешефт у мохнорилих....
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06.12.2024 16:54 Ответить
Це ж наче як перша особа в нашій державі, якщо ми парламентсько-президентська республіка, чи ні?
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06.12.2024 16:59 Ответить
Зброєю, зеленим гроші не давати
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06.12.2024 17:18 Ответить
Вже у когось ЗЕ-ЄРМ руки чухаются..... до нестями чухаются.
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06.12.2024 18:00 Ответить
Долю кожного вже встановили? Яка пропорція? Чи хто скільки донесе?
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06.12.2024 18:38 Ответить
Цікаво, ці Зе-звиздуни не паряться різницею в арештованих, конфіскованих, і просто заморожених рахунках?
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06.12.2024 18:39 Ответить
 
 