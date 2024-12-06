Украина получит $50 миллиардов замороженных российских активов в 2025 году, - Шмыгаль

Украина получит $50 миллиардов замороженных российских активов в 2025 году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

"Пока продолжается юридическая процедура создания компенсационного механизма, пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов, первые $50 млрд начнем получать уже в следующем году", - отметил Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, прямую трансляцию которой в ютубе ведет народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Эти средства станут частью международных усилий по компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией.

Напомним, на днях на брифинге государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит от США и Европейского Союза 50 миллиардов долларов, которые будут получены за счет замороженных российских активов.