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Україна отримає $50 мільярдів заморожених російських активів у 2025 році, - Шмигаль

Шмигаль про надходження Україні заморожених російських активів

Україна отримає $50 мільярдів заморожених російських активів у 2025 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Доки триває юридична процедура створення компенсаційного механізму, доки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів, перші $50 млрд почнемо отримувати вже наступного року", - зазначив Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в ютубі веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"). 

Ці кошти стануть частиною міжнародних зусиль щодо компенсації збитків, завданих російською агресією.

Нагадаємо, тижнями на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна отримає від США та Європейського Союзу 50 мільярдів доларів, що будуть отримані коштом заморожених російських активів.

Автор: 

допомога (8341) Шмигаль Денис (4572) заморожені активи (561)


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Топ коментарі
+3
Цікаво - скільки з тих 50 мільйярдів отримає Україна? А скільки порозпихують по матрацах зелені мародери?
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06.12.2024 15:51
+2
Зал пустий, парламент нелегітимний...
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06.12.2024 15:58
+1
Запускайтє Бєрлагу
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06.12.2024 16:18
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Цікаво - скільки з тих 50 мільйярдів отримає Україна? А скільки порозпихують по матрацах зелені мародери?
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06.12.2024 15:51 Відповісти
Все будет как когда Украина сдавала ЯО. Деньги получат чиновники за то что подготовят Украину к капитуляции а народ отдадут в рабство рашистам на следующие 100 лет.
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06.12.2024 16:12 Відповісти
Зал пустий, парламент нелегітимний...
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06.12.2024 15:58 Відповісти
Може ще і не отримує, бо нема ніяких змін на краще, ні з корупцією ні зі зрадниками.
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06.12.2024 15:59 Відповісти
Пилку точит .
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06.12.2024 16:06 Відповісти
Я так понимаю тянут ето выделение денех к приходу к власти Тампона который поставит ультиматум или капитуляция или етих денег не дадим?
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06.12.2024 16:10 Відповісти
Т.е. Байден тянет?
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06.12.2024 16:19 Відповісти
Запускайтє Бєрлагу
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06.12.2024 16:18 Відповісти
Дадуть, бо знають що вони назад повернуться в придбанні дорогих прикрасах, авто, нерухомості.
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06.12.2024 16:37 Відповісти
оце гешефт у мохнорилих....
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06.12.2024 16:54 Відповісти
Це ж наче як перша особа в нашій державі, якщо ми парламентсько-президентська республіка, чи ні?
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06.12.2024 16:59 Відповісти
Зброєю, зеленим гроші не давати
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06.12.2024 17:18 Відповісти
Вже у когось ЗЕ-ЄРМ руки чухаются..... до нестями чухаются.
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06.12.2024 18:00 Відповісти
Долю кожного вже встановили? Яка пропорція? Чи хто скільки донесе?
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06.12.2024 18:38 Відповісти
Цікаво, ці Зе-звиздуни не паряться різницею в арештованих, конфіскованих, і просто заморожених рахунках?
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06.12.2024 18:39 Відповісти
 
 