Україна отримає $50 мільярдів заморожених російських активів у 2025 році, - Шмигаль

Україна отримає $50 мільярдів заморожених російських активів у 2025 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Доки триває юридична процедура створення компенсаційного механізму, доки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів, перші $50 млрд почнемо отримувати вже наступного року", - зазначив Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в ютубі веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Ці кошти стануть частиною міжнародних зусиль щодо компенсації збитків, завданих російською агресією.

Нагадаємо, тижнями на брифінгу державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна отримає від США та Європейського Союзу 50 мільярдів доларів, що будуть отримані коштом заморожених російських активів.