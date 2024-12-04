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Новости Помощь Украине
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Украина получит $50 млрд из замороженных активов РФ от США и ЕС в ближайшие недели, - Блинкен

Ентоні Блінкен про $50 млрд із заморожених активів РФ для України

В ближайшие недели Украина получит от США и Европейского Союза 50 миллиардов долларов, которые будут получены за счет замороженных российских активов.

Об этом на брифинге заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ.

Госсекретарь подчеркнул, что есть скоординированный план США и ЕС по быстрой передаче средств Украине.

Сейчас мы на основе замороженных российских активов должны получить 50 млрд долларов, которые пойдут в Украину. Эти деньги пойдут от нас в последующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на определенное время в следующем году", - отметил Блинкен.

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Блинкен отметил, что союзники продолжают работать над тем, чтобы Украина имела деньги и ресурсы, необходимые для поддержки своей экономики и обороны.

"Боеприпасы, все, что с этим связано, будь то ПВО или ракеты, или бронетехника. Мы работаем очень решительно, чтобы убедиться, что на много месяцев вперед Украина будет иметь то, что ей нужно. Соединенные Штаты делают все, что могут", - добавил госсекретарь США.

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Напомним, летом лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 млрд за счет использования замороженных российских активов. 25 октября лидеры стран "Большой семерки" подтвердили свои обязательства.

Согласно этому плану, ЕС и США выделят примерно по $20 млрд, а остальные $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

Автор: 

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Добрий початок!
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04.12.2024 19:07 Ответить
Через три роки з початку війни.
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04.12.2024 19:09 Ответить
Ой п…издить і не кривиться
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04.12.2024 19:17 Ответить
Краще б зброєю, бо хз куди вони можуть дітися з тими резнікова яйцями та іншими
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04.12.2024 19:18 Ответить
Згоден.Разом з тими грошима треба щоб їхала команда аудиторів,бо Зегевара зі своїми ефективними менеджерами розікраде їх за три дні.Смарагдове лайно,блт.
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04.12.2024 19:29 Ответить
До 20 січня встигнете?
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04.12.2024 19:41 Ответить
Спи@@ять все.
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04.12.2024 19:54 Ответить
Money missed
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04.12.2024 20:37 Ответить
 
 