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Новости Помощь Украине
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Украина в следующем году получит $22 млрд от замороженных активов РФ, - Марченко

Сергій Марченко

Из 50 миллиардов долларов, которые планируется привлечь за счет обездвиженных российских активов, первая часть в размере 22 миллиардов поступит в Украину в 2025 году.

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Марченко, остальные средства будут поступать в течение 2026-2027 годов. В то же время в случае возникновения дополнительных военных потребностей доля финансирования на 2025 год может быть существенно увеличена.

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Механизм предоставления средств будет учтен при заключении конкретных кредитных договоров с учетом специфики каждого партнера.

"Некоторые партнеры часть своих средств дают конкретно на военные нужды. Некоторые партнеры категорически не могут финансировать эти расходы..." - объяснил Марченко.

Автор: 

помощь (7758) Марченко Сергей (298) замороженные активы (277)


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Топ комментарии
+7
О буде що зеленим красти!
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28.11.2024 19:16
+5
Украіна отримає чи влада?
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28.11.2024 19:17
+4
онукам точняк вистачить
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28.11.2024 19:13
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онукам точняк вистачить
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28.11.2024 19:13 Ответить
О буде що зеленим красти!
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28.11.2024 19:16 Ответить
Украіна отримає чи влада?
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28.11.2024 19:17 Ответить
така гарна вдоволена харя марченка (ще й онукам звездольоти куплю от ілона маска)
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28.11.2024 19:31 Ответить
Чому зелені припинили заздалегідь виграшні справи проти Газпрому в міжнародних судах одразу як прийшли до влади?
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28.11.2024 19:33 Ответить
це ж риторичне, так ? )
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28.11.2024 19:33 Ответить
На жаль
Просто вкотре нагадую чого варті всі ці помпезні промови...
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28.11.2024 19:42 Ответить
Дивіться на фото - яка задоволена фізія міністра. Буде що вкрасти...
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28.11.2024 19:51 Ответить
Це ж які фантастичні навички потрібні щоб витрачати й красти гроші які не заробив самостійно?
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28.11.2024 20:25 Ответить
Грубо і не на часі.
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28.11.2024 20:45 Ответить
Ну вы даёте!!!
У меня получилось без матюков
А у меня про президента вообще без матюков - не получается
Я так старалась....
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28.11.2024 20:49 Ответить
 
 