Украина в следующем году получит $22 млрд от замороженных активов РФ, - Марченко

Из 50 миллиардов долларов, которые планируется привлечь за счет обездвиженных российских активов, первая часть в размере 22 миллиардов поступит в Украину в 2025 году.

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Марченко, остальные средства будут поступать в течение 2026-2027 годов. В то же время в случае возникновения дополнительных военных потребностей доля финансирования на 2025 год может быть существенно увеличена.

Читайте также: Европарламент призвал предоставить Украине Taurus и больше Patriot на фоне новой фазы в войне, - резолюция

Механизм предоставления средств будет учтен при заключении конкретных кредитных договоров с учетом специфики каждого партнера.

"Некоторые партнеры часть своих средств дают конкретно на военные нужды. Некоторые партнеры категорически не могут финансировать эти расходы..." - объяснил Марченко.