Украина в следующем году получит $22 млрд от замороженных активов РФ, - Марченко
Из 50 миллиардов долларов, которые планируется привлечь за счет обездвиженных российских активов, первая часть в размере 22 миллиардов поступит в Украину в 2025 году.
Об этом во время пресс-конференции сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Марченко, остальные средства будут поступать в течение 2026-2027 годов. В то же время в случае возникновения дополнительных военных потребностей доля финансирования на 2025 год может быть существенно увеличена.
Механизм предоставления средств будет учтен при заключении конкретных кредитных договоров с учетом специфики каждого партнера.
"Некоторые партнеры часть своих средств дают конкретно на военные нужды. Некоторые партнеры категорически не могут финансировать эти расходы..." - объяснил Марченко.
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Просто вкотре нагадую чого варті всі ці помпезні промови...
У меня получилось без матюков
А у меня про президента вообще без матюков - не получается
Я так старалась....