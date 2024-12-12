Байден утвердил новый пакет военной помощи для Украины, - Белый дом
В четверг, 12 декабря, президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи для Украины в сфере безопасности и обороны.
Об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня президент утвердил новый пакет помощи Украине в сфере безопасности, который обеспечит их дополнительными средствами ПВО, артиллерией, беспилотниками и бронетехникой", - отметил он.
Кирби отметил, что это уже 72-й пакет военной помощи, предоставляемой в рамках полномочий президента США по сокращениям, то есть оружие передается со складов американской армии.
"Мы продолжим предоставлять дополнительные пакеты помощи до завершения работы этой администрации", - добавил представитель Белого дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...нє пріходя в сознаніє...