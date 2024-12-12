Байден утвердил новый пакет военной помощи для Украины, - Белый дом

В четверг, 12 декабря, президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи для Украины в сфере безопасности и обороны.

Об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня президент утвердил новый пакет помощи Украине в сфере безопасности, который обеспечит их дополнительными средствами ПВО, артиллерией, беспилотниками и бронетехникой", - отметил он.

Кирби отметил, что это уже 72-й пакет военной помощи, предоставляемой в рамках полномочий президента США по сокращениям, то есть оружие передается со складов американской армии.

"Мы продолжим предоставлять дополнительные пакеты помощи до завершения работы этой администрации", - добавил представитель Белого дома.

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