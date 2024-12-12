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Новости Помощь Украине
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Байден утвердил новый пакет военной помощи для Украины, - Белый дом

Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України

В четверг, 12 декабря, президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи для Украины в сфере безопасности и обороны.

Об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня президент утвердил новый пакет помощи Украине в сфере безопасности, который обеспечит их дополнительными средствами ПВО, артиллерией, беспилотниками и бронетехникой", - отметил он.

Кирби отметил, что это уже 72-й пакет военной помощи, предоставляемой в рамках полномочий президента США по сокращениям, то есть оружие передается со складов американской армии.

"Мы продолжим предоставлять дополнительные пакеты помощи до завершения работы этой администрации", - добавил представитель Белого дома.

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Автор: 

Байден Джо (2789) помощь (7794) США (26583)


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Топ комментарии
+18
Дякуємо, Джо.
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12.12.2024 21:29
+11
Велике ДЯКУЮ Америці і Президенту Джозефу Байдену за допомогу без неї України вже не булоб
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12.12.2024 21:41
+8
Був вам поганий Джозеф Байден, то будете його ще згадувати. Трамп вже не приховує свого ставлення, в першу чергу до Вови.
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12.12.2024 21:35
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Лучше поздно чем никогда,проснулся дед.
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12.12.2024 21:24 Ответить
Дякуємо, Джо.
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12.12.2024 21:29 Ответить
Давай, діду... Бо скоро прийде непередбачуваний і хер знає шо буде...
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12.12.2024 21:31 Ответить
Джо закусил удила.
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12.12.2024 21:31 Ответить
Був вам поганий Джозеф Байден, то будете його ще згадувати. Трамп вже не приховує свого ставлення, в першу чергу до Вови.
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12.12.2024 21:35 Ответить
як до Вави - то *** з ним; бо головне, чого він хоче - капітуляції України.
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13.12.2024 00:54 Ответить
Велике ДЯКУЮ Америці і Президенту Джозефу Байдену за допомогу без неї України вже не булоб
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12.12.2024 21:41 Ответить
"БАЙДА" зроби добре діло.Візьми організуй для Неньки України НАТО, і куйло "трампліна" точно "новачком " пригостить
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12.12.2024 21:47 Ответить
Це мабудь останне..Від Трампа небуде нічого..Знов збираю рюкзачек..бо 25 діткам неможна..
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12.12.2024 22:10 Ответить
Байден затвердив новий пакет військової допомоги для України
...нє пріходя в сознаніє...
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12.12.2024 22:14 Ответить
От через таких паскуд ,як ти, я дійсно радітиму коли прийде трамп і ти вовком будеш вити "ПАЖИТЄ"
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12.12.2024 22:47 Ответить
Высрался? Легче стало??
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12.12.2024 23:45 Ответить
Ну не беруть Україну із зелеїрмаками в НАТО, Без них є шанс. Скільки вже говорилося на цю тему.
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12.12.2024 22:19 Ответить
 
 