Россия и Иран не смогли помочь Асаду, потому что ослаблены американской поддержкой Украины и Израиля, - Белый дом
Россия и Иран не смогли помочь режиму Асада в Сирии, потому что ослаблены из-за помощи, которую США предоставили Украине и Израилю.
Об этом заявил советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Я считаю безоговорочно правдой то, что большинство событий, которые мы видели в Сирии, являются следствием того факта, что крупнейшие сторонники Асада - Россия и Иран - сейчас значительно ослаблены, и это напрямую связано, как сказал президент, с неизменной поддержкой США Израиля в его борьбе против ХАМАСа и в попытках обеспечить прекращение огня с Хезболлой. И это абсолютно является следствием нашей поддержки Украины", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.
По словам Кирби, поддержка США последовательно ослабляла российские военные силы и заставила россиян переориентировать направление их военных усилий в сторону войны в Украине. "Просто невозможно иначе посмотреть на эти события", - подчеркнул Кирби.
Представитель Белого дома добавил, что оба режима должны были перенаправлять ресурсы и "значительно ослаблены усилиями на Ближнем Востоке и в Европе и американской поддержкой наших союзников".
"Это не просто так, - подчеркнул Кирби, - Россия и Иран не то чтобы не хотели помогать Асаду после 14 лет, они не смогли этого сделать, и Соединенные Штаты снова сыграли главную роль".
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танков 706шт, против 31. Из которых только Польша поставила 310шт
самолетов 61, против 0. Из которых только Польша поставила 18шт
В общем, все союзники поставили по технике примерно в 2 раза больше США.
Но "Соединенные Штаты снова сыграли главную роль"....
А математически по технике получается 33%
А если учесть, что техника без людей ничего сделать не может
Тогда как считать?
Войск не было предоставлено...
Согласно исследованиям проекта Costs of War, США потратили на войну в Афганистане около 2,26 триллиона долларов за 20 лет (2001-2021).
Передали много оружия афганской армии, потом когда "бежали" оставили также свое оружие.
Сравним с результатом, когда меньшее количество оружия передали Украине
Вот результят, теперь можно сказать "Соединенные Штаты снова сыграли главную роль"
А там результата нет...
Украина даже помогала "спасать" союзников США...
Получается, что оружие само по себе - не играет роли...
Главное в чьих оно руках
Было бы неплохо, если бы США сделали правильные выводы,
кого брать в союзники - раз уж результат показывают люди, а при наличии оружия, результат будет масштабирован в разы.
Вчора ворог вдароив ракетою по Запоріжжю, а позавчора КАБами, де загинуло дуже багато мирних, знищені будівлі і багатоквартирні будинки під час зими і звичайно в цьому виненр ворог, якого знають в світі, як росію, як нахабного терориста, але де були наші можливості і розум, щоб скасувати раніше підписані договори з турками на виробництво систем ППО малої, середньої і дальньої дії? Були б ці системи, та ще можливо наші "Кільчень", то змогли б літаки ворога підлітати на відстань скиду КАБів не тільки до Запоріжжя, а в Донецькій, Луганській областях, Сумах, Херсоні?