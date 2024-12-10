Россия и Иран не смогли помочь Асаду, потому что ослаблены американской поддержкой Украины и Израиля, - Белый дом

Россия и Иран не смогли помочь режиму Асада в Сирии, потому что ослаблены из-за помощи, которую США предоставили Украине и Израилю.

Об этом заявил советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я считаю безоговорочно правдой то, что большинство событий, которые мы видели в Сирии, являются следствием того факта, что крупнейшие сторонники Асада - Россия и Иран - сейчас значительно ослаблены, и это напрямую связано, как сказал президент, с неизменной поддержкой США Израиля в его борьбе против ХАМАСа и в попытках обеспечить прекращение огня с Хезболлой. И это абсолютно является следствием нашей поддержки Украины", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.

По словам Кирби, поддержка США последовательно ослабляла российские военные силы и заставила россиян переориентировать направление их военных усилий в сторону войны в Украине. "Просто невозможно иначе посмотреть на эти события", - подчеркнул Кирби.

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Представитель Белого дома добавил, что оба режима должны были перенаправлять ресурсы и "значительно ослаблены усилиями на Ближнем Востоке и в Европе и американской поддержкой наших союзников".

"Это не просто так, - подчеркнул Кирби, - Россия и Иран не то чтобы не хотели помогать Асаду после 14 лет, они не смогли этого сделать, и Соединенные Штаты снова сыграли главную роль".