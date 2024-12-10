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Новости Война в Сирии
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Россия и Иран не смогли помочь Асаду, потому что ослаблены американской поддержкой Украины и Израиля, - Белый дом

кірбі

Россия и Иран не смогли помочь режиму Асада в Сирии, потому что ослаблены из-за помощи, которую США предоставили Украине и Израилю.

Об этом заявил советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я считаю безоговорочно правдой то, что большинство событий, которые мы видели в Сирии, являются следствием того факта, что крупнейшие сторонники Асада - Россия и Иран - сейчас значительно ослаблены, и это напрямую связано, как сказал президент, с неизменной поддержкой США Израиля в его борьбе против ХАМАСа и в попытках обеспечить прекращение огня с Хезболлой. И это абсолютно является следствием нашей поддержки Украины", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.

По словам Кирби, поддержка США последовательно ослабляла российские военные силы и заставила россиян переориентировать направление их военных усилий в сторону войны в Украине. "Просто невозможно иначе посмотреть на эти события", - подчеркнул Кирби.

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Представитель Белого дома добавил, что оба режима должны были перенаправлять ресурсы и "значительно ослаблены усилиями на Ближнем Востоке и в Европе и американской поддержкой наших союзников".

"Это не просто так, - подчеркнул Кирби, - Россия и Иран не то чтобы не хотели помогать Асаду после 14 лет, они не смогли этого сделать, и Соединенные Штаты снова сыграли главную роль".

Автор: 

Иран (1790) россия (95467) Сирия (3144) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+15
Парашу надо киздить всем миром, а не о мире с ней пытаться договариваться.
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10.12.2024 23:15
+14
сам себе не похвалиш - ніхто тебе не похвалить
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10.12.2024 23:22
+8
Невже? А що б ми робили у 2022-му році, якби не допомога США? А що б робив Ізраїхль, якби не допомога США? Це Ви хочете показати великі заслуги Зе і його команди? Не забулися про браковані міни і яйця по 17, а ті ракети і пускові, якими ми збиваємо все російське, що летить на нас американське і європейське?
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10.12.2024 23:43
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Це піпець! Хай трохи помовчить.
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10.12.2024 23:08 Ответить
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10.12.2024 23:13 Ответить
Парашу надо киздить всем миром, а не о мире с ней пытаться договариваться.
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10.12.2024 23:15 Ответить
сам себе не похвалиш - ніхто тебе не похвалить
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10.12.2024 23:22 Ответить
а хто ж їх похвалить - вони ведомі.
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11.12.2024 10:08 Ответить
Ай маладєц!!!
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10.12.2024 23:23 Ответить
Сам себе не похвалиш, то хто же похвалить?!
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10.12.2024 23:26 Ответить
Це ті що допомогу надають по краплинці в місяць.
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10.12.2024 23:34 Ответить
без цих "краплинок" жопа нам була б!!!
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10.12.2024 23:35 Ответить
Не приписуйте собі чужих заслуг!! Своїх у вас немає!
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10.12.2024 23:40 Ответить
Невже? А що б ми робили у 2022-му році, якби не допомога США? А що б робив Ізраїхль, якби не допомога США? Це Ви хочете показати великі заслуги Зе і його команди? Не забулися про браковані міни і яйця по 17, а ті ракети і пускові, якими ми збиваємо все російське, що летить на нас американське і європейське?
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10.12.2024 23:43 Ответить
потужна підтримка за 3 роки 30 Абрамсів і нуль літаків !
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10.12.2024 23:44 Ответить
А скільки танків та літаків виробила Україна?
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10.12.2024 23:55 Ответить
Розграбована, воююча з 2014 року і не захищена від російських ударів Україна мала виготовляти танки і літаки, в той же час перша економіка і армія світу, маючи це все тисячами і ні з ким не воюючи мала передавати Україні ручні гранатомети, гвинтівки і **********, які їм самим вже не потрібні.
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11.12.2024 00:08 Ответить
літаків нуль , а танків військова таємниця . може ви забули то я нагадаю , що США нам гарантували безпеку коли різали літаки і підривали ракетні шахти .
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11.12.2024 00:21 Ответить
Ви пишите неправду, бо майже всі кацапські ракети збиваються ракетами виробництва США, із їх систем ППО Петріоти, а інша частина європейськими Ірст та нашими старими С-300, що залишилися при розділі "совка", але ракети до них американські. Хаймерси - ракети до них, артилерія - снаряди до них, Бредлі, автомобілі, міномети, міни, дрони, РЕБи.... інша зброя і *********** на сотні мільярдів і допомога на сотні мільярдів доларів США, половину з якої розікрали гарні мальчікі від наріду.
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11.12.2024 10:03 Ответить
в чому неправда ? що 0 літаків і 30 Абрамсів ? я в 105 раз напишу що ППО війну не виграє , потрібні масовані ракетні удари по території ворога . чи достатньо 40 Хаймерсів на таку довжину фронту та чи вдосталь до них ракет ? якщо так багато зброї нам надають американці то на що тоді збирають Бутусов і Юсупова ? про стан техніки яку передають можно подивитись на каналі ДДК мотор Олег розповідає і показує в якому стані приходить техніка з США . може досить хвалити гарантів які капають допомогу та зривають строки поставок , змушують воювати автоматами проти КАБів , забороняють бити по території ворога , яким плювати на смерті українських солдат ? війну зі зв'язаними руками не виграти .
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11.12.2024 12:39 Ответить
Ми пахалі - я і трактор
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11.12.2024 00:05 Ответить
Не можу забути як спікери республіканської більшості у Нижній Палаті Конгресу США півроку блокували постачання зброї Україні, скільки ж х-уйловців завдяки цьому залишилися живими на нашій землі, і відповідно скількох захисників України вони завдяки цьому вбили? Що стосується Сирії, то у перемоги - сотні батьків, а поразка - завжди сирота.
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11.12.2024 00:47 Ответить
Такі вони погані спікери США, то мабуть наші великі керівники про це знали і наситили ЗСУ нашої, вітчизняною зброєю, чи влада вміє випускати тільки відломи і марафон? А якщо в січні Трамп відмовиться поставляти зброю і **********? Дуже гарну відшукали "відмазку" наші, що у всьому винні США і ні разу не ми, а ніби їх "простий народ"(від нашої влади) в інтернеті нав'язує цю хибну думку всьому суспільству? Так демате краще і це шлях до знищення ворога?
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11.12.2024 10:16 Ответить
Сильно выдал на последок салоиван! Окуеть не встать . По части помощи Украине. По Израилю ясно там. В том то и мразотность слов таких, абсолютно не возможное сравнение в одной куче слов.
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11.12.2024 00:52 Ответить
,,Как то текст по дебильному написан "
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11.12.2024 01:12 Ответить
А как же 50+ стран, которые поставили
танков 706шт, против 31. Из которых только Польша поставила 310шт
самолетов 61, против 0. Из которых только Польша поставила 18шт

В общем, все союзники поставили по технике примерно в 2 раза больше США.

Но "Соединенные Штаты снова сыграли главную роль"....
А математически по технике получается 33%

А если учесть, что техника без людей ничего сделать не может
Тогда как считать?
Войск не было предоставлено...
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11.12.2024 01:23 Ответить
Пример
Согласно исследованиям проекта Costs of War, США потратили на войну в Афганистане около 2,26 триллиона долларов за 20 лет (2001-2021).
Передали много оружия афганской армии, потом когда "бежали" оставили также свое оружие.

Сравним с результатом, когда меньшее количество оружия передали Украине
Вот результят, теперь можно сказать "Соединенные Штаты снова сыграли главную роль"

А там результата нет...
Украина даже помогала "спасать" союзников США...

Получается, что оружие само по себе - не играет роли...
Главное в чьих оно руках

Было бы неплохо, если бы США сделали правильные выводы,
кого брать в союзники - раз уж результат показывают люди, а при наличии оружия, результат будет масштабирован в разы.
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11.12.2024 02:24 Ответить
Здесь скорее применить слово ВОПРЕКИ а не БЛАГОДАРЯ. Если бы Израиль или Украина пристала на постоянное нытье Белого дома что не нужно стрелять а нужно попросить мира у диктаторов и террористов и капитулировать то уже небыло бы ни Израиля ни Украины
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11.12.2024 02:05 Ответить
Це ж треба таке пи₴донути. І головне, навіть не соромиться.
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11.12.2024 06:30 Ответить
Якось важко читати коментарі, які направлені не на забезпечення наших ЗСУ необхідним, а налаштувати нарід, що у всьому винні США, що в нас чогось немає. Невдячні, що влада, що народ. Замість подяки за допомогу - бруд і брехня. До нашої влади немає питань, де наша зброя? Коли більше 500 мільярдів гривень закопували під асфальт і виводили в офшори відсотки, то не кликали США давати чи не давати дозвіл?
Вчора ворог вдароив ракетою по Запоріжжю, а позавчора КАБами, де загинуло дуже багато мирних, знищені будівлі і багатоквартирні будинки під час зими і звичайно в цьому виненр ворог, якого знають в світі, як росію, як нахабного терориста, але де були наші можливості і розум, щоб скасувати раніше підписані договори з турками на виробництво систем ППО малої, середньої і дальньої дії? Були б ці системи, та ще можливо наші "Кільчень", то змогли б літаки ворога підлітати на відстань скиду КАБів не тільки до Запоріжжя, а в Донецькій, Луганській областях, Сумах, Херсоні?
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11.12.2024 10:32 Ответить
 
 