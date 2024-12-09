Режим Асада в Сирии пал, потому что все российские войска находятся в Украине, - Зеленский
Режим Башара Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тыс. российских военных находятся в Украине.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы видим, что режим Асада пал. Почему? Потому что там нет настоящих российских войск. Давайте будем честными. И не только из-за сил повстанцев и тех, кто их поддерживает, но и потому, что там нет настоящих российских войск", - сказал Зеленский.
По словам президента, почти 800 тыс. российских военных находятся в Украине.
"Это означает, что вся армия великой псевдоимперии воюет против украинского народа. То же самое происходит и в Африке. Мы знаем, что там были "вагнеры", - добавил Зеленский.
Он отметил, что в РФ хотят влиять на африканский континент.
Зеленский подчеркнул, что если Украина упадет, "Путин вернется в Сирию, Африку и многие другие страны".
Президент считает, что для предотвращения этого должен быть понятен успех всего мира в объединении вокруг Украины.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил. По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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в Сирії наразі пілотів та технарів, а також бази (після бігства кацапів) немає
на складах були снаряди 152 мм, а також міни 80 та 120, Ізраїль певно не все знищив
Може, краще навпаки - щоб Росія впала!
Щоб кацапня потім не смерділа по перемовинам.
І Трампу непоганий привід під Нобелівську премію миру - За об'єднання Молдови!
Для початку правління - непогано!
Більша частина історичної Молдови зараз перебуває у складі Румунії, включно із своєю старою столицею містом Ясси. Таким чином, бесарабська частина Молдови рано чи пізно має воз'єднатися зі своєю основною територією.
А якраз вирішити Придністров'я - саме те!
Ціна - майже 0, хайпу - багато!
Найважливіше, покаже Х-лу як треба у спецоперації!
Ну, і хто головний у світі - так, просто на здачу!
тільки завдяки тому, що гундосий зе!лідор зціпився і перемагає абсолютне зло, падуть всі диктаторські режими!
дайте йому порулити ще одне президенство! ну будь ласка.....
трамп дай йому гарантії, що українці не розірвуть на шматки. дайте притулок по системі захисту свідків. зе!шмаркля все розкаже про коломойського.
Патужна неzламність zeмародерні
Будь, якщо зможеш.
Черчилль ти наш )))
P.S.: Ізраїль регулярно наносить удари по сирії, з 2011 року
Ти шо там Трампу наговорив у Парижі, "чесний"?
хоча - що там в Сирії?..
пересічного українця не дуже переймає..
І цей не вічний!