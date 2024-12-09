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Новости Война в Сирии
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Режим Асада в Сирии пал, потому что все российские войска находятся в Украине, - Зеленский

президент України Зеленський

Режим Башара Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тыс. российских военных находятся в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим, что режим Асада пал. Почему? Потому что там нет настоящих российских войск. Давайте будем честными. И не только из-за сил повстанцев и тех, кто их поддерживает, но и потому, что там нет настоящих российских войск", - сказал Зеленский.

По словам президента, почти 800 тыс. российских военных находятся в Украине.

"Это означает, что вся армия великой псевдоимперии воюет против украинского народа. То же самое происходит и в Африке. Мы знаем, что там были "вагнеры", - добавил Зеленский.

Он отметил, что в РФ хотят влиять на африканский континент.

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Зеленский подчеркнул, что если Украина упадет, "Путин вернется в Сирию, Африку и многие другие страны".

Президент считает, что для предотвращения этого должен быть понятен успех всего мира в объединении вокруг Украины.

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил. По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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Автор: 

армия РФ (19197) Зеленский Владимир (20343) Сирия (3146) война в Украине (3804)


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Топ комментарии
+17
Мітить Лідор не тільки в захисники європи а і в захисники арабів😂😂😂
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09.12.2024 17:38
+11
Це він так дійсно вважає чи це йому дЕрьмаковськи спічрайтери навалили до залишків мозоку?
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09.12.2024 17:40
+11
Всьо, Блазень переміг в Сирії: *****, Іран, ІДІЛ та Асада...
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09.12.2024 17:43
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Правила форума Совет форумчан
С сегодняшнего дня Сирией руководит временное правительство которое будет выполнять свои функции 18 месяцев, включая шесть месяцев не подготовку конституции, в состав также входят христиане, алявиты и друзы, это пугалки кремля что это терористы, у них все были террористами а как власть взяли стали вооруженной оппозицией, оппозиция дала три дня на отчаливание с тартуса и Латакии их силам, будут вопросы пишите, я в курсе происходящего, всім терпіння і наснаги.
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09.12.2024 17:38 Ответить
новий уряд Сирії захоплене кацапсько-асадівське озброєння (бойові літаки, пускові, арту, бк) Україні передасть/продасть?
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09.12.2024 17:57 Ответить
Напишу об этом господину Бутусову. Асадитское там старье никому не нужное, что касается кацапов, то как я понял что все что могли они забрали с собой на корабли а половина ушла в город камышлы ( курды контролируют)
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09.12.2024 18:06 Ответить
захоплені повстанцями L-39 були б в нагоді
в Сирії наразі пілотів та технарів, а також бази (після бігства кацапів) немає
на складах були снаряди 152 мм, а також міни 80 та 120, Ізраїль певно не все знищив
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09.12.2024 18:16 Ответить
Запчастини нам не завадять. Ніякого металобрухту.
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09.12.2024 18:34 Ответить
Там вже все знищує авіація Ізраїля
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09.12.2024 19:17 Ответить
Мітить Лідор не тільки в захисники європи а і в захисники арабів😂😂😂
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09.12.2024 17:38 Ответить
И Африки
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09.12.2024 17:47 Ответить
Негрів Лідор цицою годує
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09.12.2024 17:50 Ответить
зелю геть
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09.12.2024 17:38 Ответить
До Асада в сусіли
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09.12.2024 17:40 Ответить
Цікава логіка - так може і Північна Корея і Іран і Китай впасти, "всі російські війська перебувають в Україні".
Може, краще навпаки - щоб Росія впала!
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09.12.2024 17:40 Ответить
Хоча, найзручніше зараз - Молдова.

Щоб кацапня потім не смерділа по перемовинам.

І Трампу непоганий привід під Нобелівську премію миру - За об'єднання Молдови!

Для початку правління - непогано!
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09.12.2024 18:09 Ответить
За об'єднання Молдови. Це правильне гасло.
Більша частина історичної Молдови зараз перебуває у складі Румунії, включно із своєю старою столицею містом Ясси. Таким чином, бесарабська частина Молдови рано чи пізно має воз'єднатися зі своєю основною територією.

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09.12.2024 18:31 Ответить
Молдову до Євросоюзу - теж правильно, але це другий крок, який важко прив'язати до Трампа.

А якраз вирішити Придністров'я - саме те!

Ціна - майже 0, хайпу - багато!

Найважливіше, покаже Х-лу як треба у спецоперації!
Ну, і хто головний у світі - так, просто на здачу!
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09.12.2024 18:36 Ответить
Це він так дійсно вважає чи це йому дЕрьмаковськи спічрайтери навалили до залишків мозоку?
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09.12.2024 17:40 Ответить
Ну чого ж навалили? литвин старається як може
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09.12.2024 17:43 Ответить
Аааа, то то він постарався навалити наймудрійшому, з гіркою.
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09.12.2024 17:50 Ответить
Всьо, Блазень переміг в Сирії: *****, Іран, ІДІЛ та Асада...
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09.12.2024 17:43 Ответить
хоче медальку від Трампа
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09.12.2024 19:00 Ответить
головне морду на фото зробити героїчну зельону..і патріотично прогундосить ..і вмерти за Крим.
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09.12.2024 17:45 Ответить
і спіднє вдіти "хакі" із .... Ладно, за тризуб не буду ...
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09.12.2024 19:01 Ответить
абсолютно згоден!
тільки завдяки тому, що гундосий зе!лідор зціпився і перемагає абсолютне зло, падуть всі диктаторські режими!
дайте йому порулити ще одне президенство! ну будь ласка.....
трамп дай йому гарантії, що українці не розірвуть на шматки. дайте притулок по системі захисту свідків. зе!шмаркля все розкаже про коломойського.
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09.12.2024 17:46 Ответить
Отакої! І це не просто якісь там словосполучення панича ЗЄльонського,а тонкій намьок на те,що він одна з главних фігур в геополітиці світу,а не какой то там дурачьок...)))
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09.12.2024 17:46 Ответить
За листопад 2024 московіти окупували земель у 5 разів більше, ніж за ВЕСЬ 2023рік!
Патужна неzламність zeмародерні
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09.12.2024 17:48 Ответить
"давайте будемо чесними" (боневтік).
Будь, якщо зможеш.
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09.12.2024 17:48 Ответить
Сам додув - чи хтось підказав?
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09.12.2024 17:49 Ответить
Байден
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09.12.2024 17:51 Ответить
Асад впав , а підніжку підставив піаніст
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09.12.2024 17:50 Ответить
Ох і ніфігасобі , яка глибока думка!))
Черчилль ти наш )))
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09.12.2024 17:53 Ответить
А може тому що Ізраїль роз'їпав хезболу та наваляв ірану? про це лідору мабуть не сказали...
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09.12.2024 17:53 Ответить
це було вже після
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09.12.2024 17:55 Ответить
що було після чого?
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09.12.2024 17:57 Ответить
Ізраіль бомбив коли Дамаск повстанці звільнили
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09.12.2024 18:03 Ответить
з головою все нормально? Ізраїль майже на нуль помножив хезболу, якій стало не до сирії та асада! Ізраїль почав наносити удари по хезболі в Лівані 23 вересня, знесли всю верхівку, потім зайшли сухопутні війська в Південний Ліван, хезбола була змушена повернути свої сили з сирії до Лівану, Ізраїль змішав з цеглою та піском близько 5000 бойовиків, ще близько 10 тис. поранених, а це майже половина з усіх сил хезболи! їм стало не до сирії з асадом! здебільшого саме на піхоті хезболи та іранцях останнім часом асад і тримався! Ізраїль довбанув по ірану, закривши ракетну програму приблизно на рік, виніс іранське ППО вщент, попередив якщо іранські КВІР з'являться в сирії будуть одразу знищені! треба хоч щось розуміти в данному питанні, перед тим як щось писати, щоб не виглядати повним йолопом, краще не пиши нічого, не ганьбись!
P.S.: Ізраїль регулярно наносить удари по сирії, з 2011 року
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09.12.2024 18:36 Ответить
у вас просто такого калєндаря нема.
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09.12.2024 18:32 Ответить
в мене єврейський є, 8 Кислева 5785г.
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09.12.2024 18:40 Ответить
о! у вас просто різні калєндарі, а от по російському календарю Ізраїль повинен був залишити ХТШ завод по виробництву хімічної зброї.
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09.12.2024 18:53 Ответить
точняк! скоро ж Ханука - Свято світла, Свято перемоги світла над пітьмою! Треба було на честь Ханукии зробити цим світлим, добрим людям подарунок - передати їм ще і ядерну зброю!
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09.12.2024 21:51 Ответить
Ішак прийшов до тями після "потужних" переговорів в Парижі. Так буде правильніше, чи не так адмін.
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09.12.2024 17:54 Ответить
"Давайте будемо чесними"..
Ти шо там Трампу наговорив у Парижі, "чесний"?
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09.12.2024 17:59 Ответить
українському народові та ЗСУ - велика подяка..
хоча - що там в Сирії?..
пересічного українця не дуже переймає..
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09.12.2024 18:01 Ответить
🤡 примазується ...давай андоній ...підземкою з під Ради ...готуй свої валізи, до Ростову !!!
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09.12.2024 18:19 Ответить
там кімнати всі зайняті - десь за Урал!
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09.12.2024 19:02 Ответить
Якщо Україна впаде, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку - Зеленський
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09.12.2024 18:26 Ответить
А був би нормальний Президент, а не гундосе тупориле лайно, то війська б паРаші були деінде, але не в Україні. Ти не за Сирію думай, ***** гундосий, а за Україну!
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09.12.2024 18:27 Ответить
це можно розцінювати як натяк на нагородження майбутнім сірійським орденом "За визволення Сірії"??
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09.12.2024 18:29 Ответить
слово "посмертно" звучало би краще
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09.12.2024 19:03 Ответить
хочете щоб зараз стефанчук керував?
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09.12.2024 19:07 Ответить
всі люди смертні.... і той теж...
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09.12.2024 19:13 Ответить
а що у нас у Конституції передбачено на такий випадок?
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09.12.2024 19:16 Ответить
РОзумков де зараз....?
І цей не вічний!
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09.12.2024 19:21 Ответить
у Конституції про разумкова нічого не написано. Це я знаю точно.
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09.12.2024 19:31 Ответить
якщо свиню закрити в хліві і не давати їсти - вона дошки перегризе і спробує вийти на волю....
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09.12.2024 19:29 Ответить
у мене труднощі з мовою Езопа. Це ви зараз стефанчука свинею назвали?
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09.12.2024 19:33 Ответить
Про Израиль забыли? Хэзболла - вот кто по настоящему воевал в Сирии... Да и про иранцев забыли... Где они сейчас? Вот вам и ответ.
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09.12.2024 18:29 Ответить
Така смерть і тебе, мразотина, чекає. Тілька ще обісрешся і обісцишся подорозі. Сцикливе чмо
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09.12.2024 18:44 Ответить
дамаск - за три дні..
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09.12.2024 18:48 Ответить
Це очевидно. Украіна фактично посприяла що руснявим було не до Сирії... Але краще б було якби свинособаче військо зняли з України та послали на війну в Сирію... . Але там все було дуже швидко. Можливо якби обидві сторони ув"язли в позиційній "штовханині" , тоді б і моцкальня туди поперлася з України ... А так маємо що маємо Тре вичавлювати все що можна з стратегічної поразки **** в Сирії.
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09.12.2024 18:55 Ответить
Грузія нам може допомогти......
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09.12.2024 19:05 Ответить
Усіх во всьому світі врятував! Вікликав усі російські війська на себе, найвеличнішого незламного потужніста!
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09.12.2024 19:15 Ответить
Писяграй часто маячню говорит, но есть в этих его словах и доля правды. У трона Ассада было четыре ножки - хизбала, иран, сирийская армия, кацап. Хизбалу нахлобучил Израиль, ирану досталось и от того же Израиля и от повстанцев, сирийскую армию просто разогнали ссаными тряпками, а вот кацап на самом деле отвел вагнеров и часть авиации в том числе и из-за того, что его ****** в Украине.
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09.12.2024 20:04 Ответить
 
 