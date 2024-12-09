Падение преступного режима Асада знаменует исторический момент для сирийского народа, - Каллас

В Европейском Союзе, комментируя падение режима сирийского диктатора Башара Асада, заявили, что это "исторический момент" для народа, который пережил огромные страдания.

Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, сообщает Цензор.НЕТ.

В заявлении от имени ЕС Каллас подчеркивает поддержку всех сирийцев, как тех, кто оставался в стране, так и за рубежом.

Падение преступного режима Асада знаменует собой исторический момент для сирийского народа, который перенес огромные страдания и продемонстрировал чрезвычайную стойкость в своем стремлении к достоинству, свободе и справедливости", - говорится в заявлении.

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В заявлении отмечается важность сохранить территориальную целостность Сирии, уважать ее независимость, суверенитет, государственные институты, а также отвергнуть все формы экстремизма.

Там призвали все стороны избегать дальнейшего насилия, обеспечивать защиту гражданского населения и соблюдать нормы международного права, включая международное гуманитарное право.

"Сейчас, как никогда ранее, необходимо, чтобы все заинтересованные стороны участвовали во всеобъемлющем диалоге по всем ключевым вопросам для обеспечения упорядоченной, мирной и инклюзивной передачи власти", - говорится в заявлении.

В ЕС добавили, что поддерживают сирийский народ и остаются в тесном контакте с партнерами в регионе и ключевыми международными партнерами.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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