Падение преступного режима Асада знаменует исторический момент для сирийского народа, - Каллас
В Европейском Союзе, комментируя падение режима сирийского диктатора Башара Асада, заявили, что это "исторический момент" для народа, который пережил огромные страдания.
Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, сообщает Цензор.НЕТ.
В заявлении от имени ЕС Каллас подчеркивает поддержку всех сирийцев, как тех, кто оставался в стране, так и за рубежом.
Падение преступного режима Асада знаменует собой исторический момент для сирийского народа, который перенес огромные страдания и продемонстрировал чрезвычайную стойкость в своем стремлении к достоинству, свободе и справедливости", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается важность сохранить территориальную целостность Сирии, уважать ее независимость, суверенитет, государственные институты, а также отвергнуть все формы экстремизма.
Там призвали все стороны избегать дальнейшего насилия, обеспечивать защиту гражданского населения и соблюдать нормы международного права, включая международное гуманитарное право.
"Сейчас, как никогда ранее, необходимо, чтобы все заинтересованные стороны участвовали во всеобъемлющем диалоге по всем ключевым вопросам для обеспечения упорядоченной, мирной и инклюзивной передачи власти", - говорится в заявлении.
В ЕС добавили, что поддерживают сирийский народ и остаются в тесном контакте с партнерами в регионе и ключевыми международными партнерами.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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Все отметились. От НАТО до самих поляков.
Никто только не сказал:
Кто будет деньги новой стране давать? Сирия похожа еще на одну страну. Денег нет. Нефть не контролируется. Промышленности нет. Ничего нет. Только люди с оружием есть. В рядах Ирака и Ливии пополнение
Более того, я совершенно уверен, что, если вдруг этим "повстанцам" удастся свалить режим Асада, то следующими, на кого он обратят свой пылкий джихадистский взор - будем мы. Даром что-ли наш премьер собирает в шабат совещание по мотивам событий в Сирии.
Кстати, эти события лишний раз подчеркивают откровенный идиотизм того израильского деятеля, который придумал привлечь Россию к контролю над сирийско-ливанской границей, чтобы Хезболла не вооружалась.
Ауслендер