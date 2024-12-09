НАТО будет следить за процессом передачи власти в Сирии, - Рютте

НАТО будет наблюдать за мирным переходом власти в Сирии. Повстанцы должны обеспечить верховенство права, защиту мирного населения и уважение к религиозным меньшинствам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте, текстом которого располагает Укринформ.

"Это момент радости, но также неопределенности для народа Сирии и этого региона. Мы надеемся на мирную передачу власти и на инклюзивный политический процесс в Сирии. Мы будем внимательно наблюдать, как будут вести себя лидеры повстанцев во время этой передачи. Они должны обеспечить верховенство права, защиту мирного населения и уважение к религиозным меньшинствам", - отметил руководитель НАТО.

Он отметил, что Россия и Иран больше всего поддерживали режим Асада, но бросили диктатора, когда он стал им ненужен.

"Россия и Иран были главными среди тех, кто поддерживал режим Асада, и они разделяют ответственность за преступления, совершенные против народа Сирии. Они также доказали, что являются ненадежными партнерами, которые бросили Асада, когда он перестал быть для них нужным", - отметил Рютте.

Напомним, накануне вечером российские государственные СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что Асад, который покинул Сирию после взятия повстанцами Дамаска и других крупных городов, прибыл в Россию, где получил убежище.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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