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Новости Война в Сирии
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НАТО будет следить за процессом передачи власти в Сирии, - Рютте

режим Асада повалено

НАТО будет наблюдать за мирным переходом власти в Сирии. Повстанцы должны обеспечить верховенство права, защиту мирного населения и уважение к религиозным меньшинствам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте, текстом которого располагает Укринформ.

"Это момент радости, но также неопределенности для народа Сирии и этого региона. Мы надеемся на мирную передачу власти и на инклюзивный политический процесс в Сирии. Мы будем внимательно наблюдать, как будут вести себя лидеры повстанцев во время этой передачи. Они должны обеспечить верховенство права, защиту мирного населения и уважение к религиозным меньшинствам", - отметил руководитель НАТО.

Он отметил, что Россия и Иран больше всего поддерживали режим Асада, но бросили диктатора, когда он стал им ненужен.

"Россия и Иран были главными среди тех, кто поддерживал режим Асада, и они разделяют ответственность за преступления, совершенные против народа Сирии. Они также доказали, что являются ненадежными партнерами, которые бросили Асада, когда он перестал быть для них нужным", - отметил Рютте.

Напомним, накануне вечером российские государственные СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что Асад, который покинул Сирию после взятия повстанцами Дамаска и других крупных городов, прибыл в Россию, где получил убежище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин лично решил предоставить политическое убежище Асаду и его семье, - Песков

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска Израиля вошли на территорию Сирии, - NYT

Автор: 

НАТО (9980) Сирия (3146) Асад Башар (289) Рютте Марк (351)


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Топ комментарии
+8
НАТО на то і На ТО щоб спостерігати....
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09.12.2024 16:11
+5
спостерігати - це єдине, що нато вміє справно робити

інколи - занепокоюватись, але ніхто на це вже не зважає
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09.12.2024 16:35
+4
закупки підзорних труб на повістці дня.
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09.12.2024 16:21
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Правила форума Совет форумчан
А НАТО повстанцев точно ни с кем не перепутало?Они,по сути,такие же Асады,только были без власти,а теперь получили ее.
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09.12.2024 16:08 Ответить
А навіщо писати неправду? Ці повстанці не ідеальні, але вони воюють проти кацапів в тому числі, які знищували сирійських дітей і жінок і для нас вони молодці, а кацапи лайно.
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09.12.2024 16:31 Ответить
А неправда в чем?То,что они бьют кацапов-молодцы,но они же не ради Украины стараются.Тоже будут вешать,только теперь сунниты будут вешать алавитов.Так что это жабогадюкинг,только прямо сейчас Украине сунниты выгоднее.А еще выгоднее было бы,если бы они не за неделю справились,а за этак полгода.
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09.12.2024 16:56 Ответить
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09.12.2024 21:50 Ответить
А же написав, що тут незрозумілого? Сирійська армія разом із кацапами, знищували свій народ, розносили міста і вбивали дітей та жінок заради того, щоб дупа асада була президентом, а кацапи не давали нормальним державам тягнути газопровід до Європи, щоб тримати хорошу ціну виключног для своєї вигоди. Вони вбивали і цих повстанців, то коли повсьтанці будуть вбивати кацапів, то це на цей час наші союзники, бо ми нищимо одного ворога.
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09.12.2024 23:16 Ответить
Хутiн, што с лiцомм?
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09.12.2024 16:09 Ответить
НАТО на то і На ТО щоб спостерігати....
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09.12.2024 16:11 Ответить
Без стеження НАТО не НАТО
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09.12.2024 16:18 Ответить
А що НАТО мало робити? Один член НАТО Турція робить свою справу бездоганно.
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09.12.2024 16:32 Ответить
Що робити?
...це платна послуга!
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09.12.2024 16:35 Ответить
Може НАТО зробить висновки з Лівіі?
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09.12.2024 16:18 Ответить
Куколди - вони і в Сирії куколди.
Поки спостерігають, русня приймає активну участь.
Ну, просто зараз - пасивну. Це поки. Потім почне ще бодатись за Тартус, Хмеймім та Латакію.
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09.12.2024 16:18 Ответить
Нату треба перейменувати((додати ще "обсервейшен")))
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09.12.2024 16:20 Ответить
закупки підзорних труб на повістці дня.
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09.12.2024 16:21 Ответить
Йдіть власні штанці прати,спостерігачі всраті.
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09.12.2024 16:29 Ответить
Найбільш правильні "спостерігачі" зараз - ізраільтяни.
Доки ППО безхозна вони швиденько виносять з повітря
склади зброї (в тому числі у Латакії), радари,
інфраструктуру прилеглих аеродромів тощо.
Чим менше зброї (особливо високотехнологічної) у бородачів
будь якого відтінку - тим спокійніше.
Боротьба за мир здорової держави.
https://syria.liveuamap.com/
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09.12.2024 16:31 Ответить
спостерігати - це єдине, що нато вміє справно робити

інколи - занепокоюватись, але ніхто на це вже не зважає
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09.12.2024 16:35 Ответить
👀
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09.12.2024 16:46 Ответить
 
 