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Новини Війна в Сирії
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НАТО стежитиме за процесом передачі влади в Сирії, - Рютте

режим Асада повалено

НАТО спостерігатиме за мирним переходом влади у Сирії. Повстанці мають забезпечити верховенство права, захист мирного населення та повагу до релігійних меншин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Марка Рютте, текст якої має у своєму розпорядженні Укрінформ.

"Це момент радості, але також невизначеності для народу Сирії та цього регіону. Ми сподіваємося на мирне передання влади та на інклюзивний політичний процес у Сирії. Ми будемо уважно спостерігати, як чинитимуть лідери повстанців під час цієї передачі. Вони мають забезпечити верховенство права, захист мирного населення та повагу до релігійних меншин", - зазначив керівник НАТО.

Він зауважив, що Росія і Іран найбільше підтримували режим Асада, але кинули диктатора, коли він став їм непотрібний.

"Росія й Іран були головними серед тих, хто підтримував режим Асада, і вони поділяють відповідальність за злочини, скоєні проти народу Сирії. Вони також довели, що є ненадійними партнерами, які кинули Асада, коли він перестав бути для них потрібним", - зазначив Рютте.

Нагадаємо, напередодні ввечері російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін особисто вирішив надати політичний притулок Асаду та його родині, - Пєсков

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська Ізраїлю увійшли на територію Сирії, - NYT

Автор: 

НАТО (6436) Сирія (1857) Асад Башар (200) Рютте Марк (393)


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Топ коментарі
+8
НАТО на то і На ТО щоб спостерігати....
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09.12.2024 16:11
+5
спостерігати - це єдине, що нато вміє справно робити

інколи - занепокоюватись, але ніхто на це вже не зважає
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09.12.2024 16:35
+4
закупки підзорних труб на повістці дня.
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09.12.2024 16:21
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А НАТО повстанцев точно ни с кем не перепутало?Они,по сути,такие же Асады,только были без власти,а теперь получили ее.
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09.12.2024 16:08 Відповісти
А навіщо писати неправду? Ці повстанці не ідеальні, але вони воюють проти кацапів в тому числі, які знищували сирійських дітей і жінок і для нас вони молодці, а кацапи лайно.
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09.12.2024 16:31 Відповісти
А неправда в чем?То,что они бьют кацапов-молодцы,но они же не ради Украины стараются.Тоже будут вешать,только теперь сунниты будут вешать алавитов.Так что это жабогадюкинг,только прямо сейчас Украине сунниты выгоднее.А еще выгоднее было бы,если бы они не за неделю справились,а за этак полгода.
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09.12.2024 16:56 Відповісти
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09.12.2024 21:50 Відповісти
А же написав, що тут незрозумілого? Сирійська армія разом із кацапами, знищували свій народ, розносили міста і вбивали дітей та жінок заради того, щоб дупа асада була президентом, а кацапи не давали нормальним державам тягнути газопровід до Європи, щоб тримати хорошу ціну виключног для своєї вигоди. Вони вбивали і цих повстанців, то коли повсьтанці будуть вбивати кацапів, то це на цей час наші союзники, бо ми нищимо одного ворога.
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09.12.2024 23:16 Відповісти
Хутiн, што с лiцомм?
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09.12.2024 16:09 Відповісти
НАТО на то і На ТО щоб спостерігати....
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09.12.2024 16:11 Відповісти
Без стеження НАТО не НАТО
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09.12.2024 16:18 Відповісти
А що НАТО мало робити? Один член НАТО Турція робить свою справу бездоганно.
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09.12.2024 16:32 Відповісти
Що робити?
...це платна послуга!
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09.12.2024 16:35 Відповісти
Може НАТО зробить висновки з Лівіі?
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09.12.2024 16:18 Відповісти
Куколди - вони і в Сирії куколди.
Поки спостерігають, русня приймає активну участь.
Ну, просто зараз - пасивну. Це поки. Потім почне ще бодатись за Тартус, Хмеймім та Латакію.
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09.12.2024 16:18 Відповісти
Нату треба перейменувати((додати ще "обсервейшен")))
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09.12.2024 16:20 Відповісти
закупки підзорних труб на повістці дня.
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09.12.2024 16:21 Відповісти
Йдіть власні штанці прати,спостерігачі всраті.
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09.12.2024 16:29 Відповісти
Найбільш правильні "спостерігачі" зараз - ізраільтяни.
Доки ППО безхозна вони швиденько виносять з повітря
склади зброї (в тому числі у Латакії), радари,
інфраструктуру прилеглих аеродромів тощо.
Чим менше зброї (особливо високотехнологічної) у бородачів
будь якого відтінку - тим спокійніше.
Боротьба за мир здорової держави.
https://syria.liveuamap.com/
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09.12.2024 16:31 Відповісти
спостерігати - це єдине, що нато вміє справно робити

інколи - занепокоюватись, але ніхто на це вже не зважає
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09.12.2024 16:35 Відповісти
👀
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09.12.2024 16:46 Відповісти
 
 