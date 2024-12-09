НАТО стежитиме за процесом передачі влади в Сирії, - Рютте

НАТО спостерігатиме за мирним переходом влади у Сирії. Повстанці мають забезпечити верховенство права, захист мирного населення та повагу до релігійних меншин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Марка Рютте, текст якої має у своєму розпорядженні Укрінформ.

"Це момент радості, але також невизначеності для народу Сирії та цього регіону. Ми сподіваємося на мирне передання влади та на інклюзивний політичний процес у Сирії. Ми будемо уважно спостерігати, як чинитимуть лідери повстанців під час цієї передачі. Вони мають забезпечити верховенство права, захист мирного населення та повагу до релігійних меншин", - зазначив керівник НАТО.

Він зауважив, що Росія і Іран найбільше підтримували режим Асада, але кинули диктатора, коли він став їм непотрібний.

"Росія й Іран були головними серед тих, хто підтримував режим Асада, і вони поділяють відповідальність за злочини, скоєні проти народу Сирії. Вони також довели, що є ненадійними партнерами, які кинули Асада, коли він перестав бути для них потрібним", - зазначив Рютте.

Нагадаємо, напередодні ввечері російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок.

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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