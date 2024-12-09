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Новини Війна в Сирії
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Режим Асада в Сирії впав, тому що всі російські війська перебувають в Україні, - Зеленський

президент України Зеленський

Режим Башара Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тис. російських військових перебувають в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що режим Асада впав. Чому? Тому що там немає справжніх російських військ. Давайте будемо чесними. І не тільки через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ", - сказав Зеленський.

За словами президента, майже 800 тис. російських військових перебувають в Україні.

"Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те ж саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були "вагнери", - додав Зеленський.

Він зазначив, що у РФ хочуть впливати на африканський континент.

Також дивіться: Росія втратила Сирію: наслідки для України | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Зеленський наголосив, що якщо Україна впаде, "Путін повернеться в Сирію, Африку та багато інших країн".

Президент вважає, що для запобігання цьому має бути зрозумілий успіх усього світу в об'єднанні навколо України.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил. За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Також читайте: Падіння режиму Асада в Сирії: росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма, - ГУР. КАРТА

Автор: 

армія рф (17302) Зеленський Володимир (23764) Сирія (1857) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+17
Мітить Лідор не тільки в захисники європи а і в захисники арабів😂😂😂
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09.12.2024 17:38
+11
Це він так дійсно вважає чи це йому дЕрьмаковськи спічрайтери навалили до залишків мозоку?
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09.12.2024 17:40
+11
Всьо, Блазень переміг в Сирії: *****, Іран, ІДІЛ та Асада...
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09.12.2024 17:43
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С сегодняшнего дня Сирией руководит временное правительство которое будет выполнять свои функции 18 месяцев, включая шесть месяцев не подготовку конституции, в состав также входят христиане, алявиты и друзы, это пугалки кремля что это терористы, у них все были террористами а как власть взяли стали вооруженной оппозицией, оппозиция дала три дня на отчаливание с тартуса и Латакии их силам, будут вопросы пишите, я в курсе происходящего, всім терпіння і наснаги.
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09.12.2024 17:38 Відповісти
новий уряд Сирії захоплене кацапсько-асадівське озброєння (бойові літаки, пускові, арту, бк) Україні передасть/продасть?
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09.12.2024 17:57 Відповісти
Напишу об этом господину Бутусову. Асадитское там старье никому не нужное, что касается кацапов, то как я понял что все что могли они забрали с собой на корабли а половина ушла в город камышлы ( курды контролируют)
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09.12.2024 18:06 Відповісти
захоплені повстанцями L-39 були б в нагоді
в Сирії наразі пілотів та технарів, а також бази (після бігства кацапів) немає
на складах були снаряди 152 мм, а також міни 80 та 120, Ізраїль певно не все знищив
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09.12.2024 18:16 Відповісти
Запчастини нам не завадять. Ніякого металобрухту.
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09.12.2024 18:34 Відповісти
Там вже все знищує авіація Ізраїля
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09.12.2024 19:17 Відповісти
Мітить Лідор не тільки в захисники європи а і в захисники арабів😂😂😂
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09.12.2024 17:38 Відповісти
И Африки
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09.12.2024 17:47 Відповісти
Негрів Лідор цицою годує
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09.12.2024 17:50 Відповісти
зелю геть
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09.12.2024 17:38 Відповісти
До Асада в сусіли
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09.12.2024 17:40 Відповісти
Цікава логіка - так може і Північна Корея і Іран і Китай впасти, "всі російські війська перебувають в Україні".
Може, краще навпаки - щоб Росія впала!
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09.12.2024 17:40 Відповісти
Хоча, найзручніше зараз - Молдова.

Щоб кацапня потім не смерділа по перемовинам.

І Трампу непоганий привід під Нобелівську премію миру - За об'єднання Молдови!

Для початку правління - непогано!
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09.12.2024 18:09 Відповісти
За об'єднання Молдови. Це правильне гасло.
Більша частина історичної Молдови зараз перебуває у складі Румунії, включно із своєю старою столицею містом Ясси. Таким чином, бесарабська частина Молдови рано чи пізно має воз'єднатися зі своєю основною територією.

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09.12.2024 18:31 Відповісти
Молдову до Євросоюзу - теж правильно, але це другий крок, який важко прив'язати до Трампа.

А якраз вирішити Придністров'я - саме те!

Ціна - майже 0, хайпу - багато!

Найважливіше, покаже Х-лу як треба у спецоперації!
Ну, і хто головний у світі - так, просто на здачу!
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09.12.2024 18:36 Відповісти
Це він так дійсно вважає чи це йому дЕрьмаковськи спічрайтери навалили до залишків мозоку?
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09.12.2024 17:40 Відповісти
Ну чого ж навалили? литвин старається як може
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09.12.2024 17:43 Відповісти
Аааа, то то він постарався навалити наймудрійшому, з гіркою.
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09.12.2024 17:50 Відповісти
Всьо, Блазень переміг в Сирії: *****, Іран, ІДІЛ та Асада...
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09.12.2024 17:43 Відповісти
хоче медальку від Трампа
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09.12.2024 19:00 Відповісти
головне морду на фото зробити героїчну зельону..і патріотично прогундосить ..і вмерти за Крим.
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09.12.2024 17:45 Відповісти
і спіднє вдіти "хакі" із .... Ладно, за тризуб не буду ...
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09.12.2024 19:01 Відповісти
абсолютно згоден!
тільки завдяки тому, що гундосий зе!лідор зціпився і перемагає абсолютне зло, падуть всі диктаторські режими!
дайте йому порулити ще одне президенство! ну будь ласка.....
трамп дай йому гарантії, що українці не розірвуть на шматки. дайте притулок по системі захисту свідків. зе!шмаркля все розкаже про коломойського.
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09.12.2024 17:46 Відповісти
Отакої! І це не просто якісь там словосполучення панича ЗЄльонського,а тонкій намьок на те,що він одна з главних фігур в геополітиці світу,а не какой то там дурачьок...)))
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09.12.2024 17:46 Відповісти
За листопад 2024 московіти окупували земель у 5 разів більше, ніж за ВЕСЬ 2023рік!
Патужна неzламність zeмародерні
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09.12.2024 17:48 Відповісти
"давайте будемо чесними" (боневтік).
Будь, якщо зможеш.
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09.12.2024 17:48 Відповісти
Сам додув - чи хтось підказав?
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09.12.2024 17:49 Відповісти
Байден
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09.12.2024 17:51 Відповісти
Асад впав , а підніжку підставив піаніст
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09.12.2024 17:50 Відповісти
Ох і ніфігасобі , яка глибока думка!))
Черчилль ти наш )))
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09.12.2024 17:53 Відповісти
А може тому що Ізраїль роз'їпав хезболу та наваляв ірану? про це лідору мабуть не сказали...
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09.12.2024 17:53 Відповісти
це було вже після
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09.12.2024 17:55 Відповісти
що було після чого?
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09.12.2024 17:57 Відповісти
Ізраіль бомбив коли Дамаск повстанці звільнили
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09.12.2024 18:03 Відповісти
з головою все нормально? Ізраїль майже на нуль помножив хезболу, якій стало не до сирії та асада! Ізраїль почав наносити удари по хезболі в Лівані 23 вересня, знесли всю верхівку, потім зайшли сухопутні війська в Південний Ліван, хезбола була змушена повернути свої сили з сирії до Лівану, Ізраїль змішав з цеглою та піском близько 5000 бойовиків, ще близько 10 тис. поранених, а це майже половина з усіх сил хезболи! їм стало не до сирії з асадом! здебільшого саме на піхоті хезболи та іранцях останнім часом асад і тримався! Ізраїль довбанув по ірану, закривши ракетну програму приблизно на рік, виніс іранське ППО вщент, попередив якщо іранські КВІР з'являться в сирії будуть одразу знищені! треба хоч щось розуміти в данному питанні, перед тим як щось писати, щоб не виглядати повним йолопом, краще не пиши нічого, не ганьбись!
P.S.: Ізраїль регулярно наносить удари по сирії, з 2011 року
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09.12.2024 18:36 Відповісти
у вас просто такого калєндаря нема.
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09.12.2024 18:32 Відповісти
в мене єврейський є, 8 Кислева 5785г.
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09.12.2024 18:40 Відповісти
о! у вас просто різні калєндарі, а от по російському календарю Ізраїль повинен був залишити ХТШ завод по виробництву хімічної зброї.
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09.12.2024 18:53 Відповісти
точняк! скоро ж Ханука - Свято світла, Свято перемоги світла над пітьмою! Треба було на честь Ханукии зробити цим світлим, добрим людям подарунок - передати їм ще і ядерну зброю!
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09.12.2024 21:51 Відповісти
Ішак прийшов до тями після "потужних" переговорів в Парижі. Так буде правильніше, чи не так адмін.
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09.12.2024 17:54 Відповісти
"Давайте будемо чесними"..
Ти шо там Трампу наговорив у Парижі, "чесний"?
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09.12.2024 17:59 Відповісти
українському народові та ЗСУ - велика подяка..
хоча - що там в Сирії?..
пересічного українця не дуже переймає..
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09.12.2024 18:01 Відповісти
🤡 примазується ...давай андоній ...підземкою з під Ради ...готуй свої валізи, до Ростову !!!
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09.12.2024 18:19 Відповісти
там кімнати всі зайняті - десь за Урал!
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09.12.2024 19:02 Відповісти
Якщо Україна впаде, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку - Зеленський
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09.12.2024 18:26 Відповісти
А був би нормальний Президент, а не гундосе тупориле лайно, то війська б паРаші були деінде, але не в Україні. Ти не за Сирію думай, ***** гундосий, а за Україну!
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09.12.2024 18:27 Відповісти
це можно розцінювати як натяк на нагородження майбутнім сірійським орденом "За визволення Сірії"??
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09.12.2024 18:29 Відповісти
слово "посмертно" звучало би краще
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09.12.2024 19:03 Відповісти
хочете щоб зараз стефанчук керував?
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09.12.2024 19:07 Відповісти
всі люди смертні.... і той теж...
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09.12.2024 19:13 Відповісти
а що у нас у Конституції передбачено на такий випадок?
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09.12.2024 19:16 Відповісти
РОзумков де зараз....?
І цей не вічний!
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09.12.2024 19:21 Відповісти
у Конституції про разумкова нічого не написано. Це я знаю точно.
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09.12.2024 19:31 Відповісти
якщо свиню закрити в хліві і не давати їсти - вона дошки перегризе і спробує вийти на волю....
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09.12.2024 19:29 Відповісти
у мене труднощі з мовою Езопа. Це ви зараз стефанчука свинею назвали?
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09.12.2024 19:33 Відповісти
Про Израиль забыли? Хэзболла - вот кто по настоящему воевал в Сирии... Да и про иранцев забыли... Где они сейчас? Вот вам и ответ.
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09.12.2024 18:29 Відповісти
Така смерть і тебе, мразотина, чекає. Тілька ще обісрешся і обісцишся подорозі. Сцикливе чмо
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09.12.2024 18:44 Відповісти
дамаск - за три дні..
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09.12.2024 18:48 Відповісти
Це очевидно. Украіна фактично посприяла що руснявим було не до Сирії... Але краще б було якби свинособаче військо зняли з України та послали на війну в Сирію... . Але там все було дуже швидко. Можливо якби обидві сторони ув"язли в позиційній "штовханині" , тоді б і моцкальня туди поперлася з України ... А так маємо що маємо Тре вичавлювати все що можна з стратегічної поразки **** в Сирії.
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09.12.2024 18:55 Відповісти
Грузія нам може допомогти......
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09.12.2024 19:05 Відповісти
Усіх во всьому світі врятував! Вікликав усі російські війська на себе, найвеличнішого незламного потужніста!
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09.12.2024 19:15 Відповісти
Писяграй часто маячню говорит, но есть в этих его словах и доля правды. У трона Ассада было четыре ножки - хизбала, иран, сирийская армия, кацап. Хизбалу нахлобучил Израиль, ирану досталось и от того же Израиля и от повстанцев, сирийскую армию просто разогнали ссаными тряпками, а вот кацап на самом деле отвел вагнеров и часть авиации в том числе и из-за того, что его ****** в Украине.
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09.12.2024 20:04 Відповісти
 
 