Режим Асада в Сирії впав, тому що всі російські війська перебувають в Україні, - Зеленський
Режим Башара Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тис. російських військових перебувають в Україні.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми бачимо, що режим Асада впав. Чому? Тому що там немає справжніх російських військ. Давайте будемо чесними. І не тільки через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ", - сказав Зеленський.
За словами президента, майже 800 тис. російських військових перебувають в Україні.
"Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те ж саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були "вагнери", - додав Зеленський.
Він зазначив, що у РФ хочуть впливати на африканський континент.
Зеленський наголосив, що якщо Україна впаде, "Путін повернеться в Сирію, Африку та багато інших країн".
Президент вважає, що для запобігання цьому має бути зрозумілий успіх усього світу в об'єднанні навколо України.
Події в Сирії
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил. За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
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в Сирії наразі пілотів та технарів, а також бази (після бігства кацапів) немає
на складах були снаряди 152 мм, а також міни 80 та 120, Ізраїль певно не все знищив
Може, краще навпаки - щоб Росія впала!
Щоб кацапня потім не смерділа по перемовинам.
І Трампу непоганий привід під Нобелівську премію миру - За об'єднання Молдови!
Для початку правління - непогано!
Більша частина історичної Молдови зараз перебуває у складі Румунії, включно із своєю старою столицею містом Ясси. Таким чином, бесарабська частина Молдови рано чи пізно має воз'єднатися зі своєю основною територією.
А якраз вирішити Придністров'я - саме те!
Ціна - майже 0, хайпу - багато!
Найважливіше, покаже Х-лу як треба у спецоперації!
Ну, і хто головний у світі - так, просто на здачу!
тільки завдяки тому, що гундосий зе!лідор зціпився і перемагає абсолютне зло, падуть всі диктаторські режими!
дайте йому порулити ще одне президенство! ну будь ласка.....
трамп дай йому гарантії, що українці не розірвуть на шматки. дайте притулок по системі захисту свідків. зе!шмаркля все розкаже про коломойського.
Патужна неzламність zeмародерні
Будь, якщо зможеш.
Черчилль ти наш )))
P.S.: Ізраїль регулярно наносить удари по сирії, з 2011 року
Ти шо там Трампу наговорив у Парижі, "чесний"?
хоча - що там в Сирії?..
пересічного українця не дуже переймає..
І цей не вічний!