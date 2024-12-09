Режим Асада в Сирії впав, тому що всі російські війська перебувають в Україні, - Зеленський

Режим Башара Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тис. російських військових перебувають в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що режим Асада впав. Чому? Тому що там немає справжніх російських військ. Давайте будемо чесними. І не тільки через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ", - сказав Зеленський.

За словами президента, майже 800 тис. російських військових перебувають в Україні.

"Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те ж саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були "вагнери", - додав Зеленський.

Він зазначив, що у РФ хочуть впливати на африканський континент.

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Зеленський наголосив, що якщо Україна впаде, "Путін повернеться в Сирію, Африку та багато інших країн".

Президент вважає, що для запобігання цьому має бути зрозумілий успіх усього світу в об'єднанні навколо України.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил. За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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