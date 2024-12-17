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Россияне пытаются сжечь лица убитых северокорейских военных, чтобы скрыть потери, - Зеленский. ВИДЕО

Чтобы скрыть потери среди военных Северной Кореи россияне пытаются сжечь лица погибших.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже после лет войны, когда кажется, что большего цинизма от россиян уже не может быть, все равно видим что-то хуже. Россия не только привлекает северокорейских солдат к штурмам против украинских позиций, но и пытается скрыть потери этих людей", - сообщил Зеленский.

Наличие северокорейских военных старались держать в тайне, после их появления в составе российских войск всячески держали подальше от видеокамер.

"А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются... буквально сжечь лица убитых северокорейских военных. Это демонстрация пренебрежения, которое сейчас царит в России, - пренебрежения ко всему человечному", - отметил Зеленский.

"Нет ни одной причины, чтобы корейцы воевали и погибали за Путина. И даже после гибели их от России ожидает только издевательство. Это безумие надо остановить - остановить надежным и длительным миром и ответственностью России за эту циничную войну", - подчеркнул президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Северная Корея атаковала украинцев на Курщине | Юрий Бутусов ПРЯМОЙ ЭФИР. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
Та який лiсапет ???
Двi жменi рису i бiлi капцi.
Таки умiння ламати цеглу лобом мало допоможе проти касетних головок HIMARS.
Насипай, Кiме !
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17.12.2024 01:31
+20
Покажите ето римскому Папе как его любимые Достоевский, Пушкин и Лермонтов жарят людей. И вот с етими тварями Запад предлагает нам сесть за стол, сьесть коровай и пожать ихние окровавленные руки.
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17.12.2024 01:42
+13
кремлівський упирь і Кім Чен Ин - два виродка ,
яким начхати на своіх вояк , так як вони для цих воєнних
злочинців , звичайне сміття , а не люди !!
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17.12.2024 01:33
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Дружина загиблого корейця не отримає білий лісапет, бо "Ладу" в Північній Кореї ніхто не дасть
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17.12.2024 01:24 Ответить
Та який лiсапет ???
Двi жменi рису i бiлi капцi.
Таки умiння ламати цеглу лобом мало допоможе проти касетних головок HIMARS.
Насипай, Кiме !
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17.12.2024 01:31 Ответить
Нє, ну дві жмені рису якось малувато... Ну хоч дитячий триколісний білий лісапет
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17.12.2024 01:39 Ответить
Хер а не риса ей дадут. Скорее скажут чтобы срочно родила для Ына нового солдата.
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17.12.2024 01:45 Ответить
Тоді білого прутня їй
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17.12.2024 01:45 Ответить
штучного
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17.12.2024 08:31 Ответить
Кайло їй в руки дадуть і 25 років таборів...бо обличчя в жмура немає, де докази що що це саме він, а не втік і зрадив великого Ина..де докази що він не завербований Америкою?...От же дружина зрадника і ворога народу
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17.12.2024 11:52 Ответить
Якраз круто ! Цеж РИС !!!
Якась кореяйка з захопленням розповiдала, буцiм-то США така багата краiна, що там кожному жителю видають аж по ДВI чашки СПРАВЖНЬОГО рису на день!
Зазвичай кореяйцям видають на день чашку кукурудзи на дорослий органiзм , пiвчашки на дiтей.
Якщо вiдробив "трудодень" i нiде не схибив.
Розмели i приготуй сам.
Доправа - кiмчi . Квашена капуста з часником,зеленою цибулею, редькою i скаженим вмiстом гострого перцю.
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17.12.2024 04:56 Ответить
кiмчi . Квашена капуста з часником,зеленою цибулею, редькою i скаженим вмiстом гострого перцю - а це вже дуже дорого, це як премія на день народження того жирного.
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17.12.2024 08:32 Ответить
кремлівський упирь і Кім Чен Ин - два виродка ,
яким начхати на своіх вояк , так як вони для цих воєнних
злочинців , звичайне сміття , а не люди !!
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17.12.2024 01:33 Ответить
Так вони дiйсно СМIТТЯ, а не люди.
Людей там нема !
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17.12.2024 04:59 Ответить
Смажений кореєць, курка з майонезом...)))
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17.12.2024 01:41 Ответить
"У нас в Одессе ЭТО не едят !" (С)
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17.12.2024 05:00 Ответить
В оригинале еда.
Это о баклажанной икре.
Троюродная копия зернистой
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17.12.2024 08:43 Ответить
Покажите ето римскому Папе как его любимые Достоевский, Пушкин и Лермонтов жарят людей. И вот с етими тварями Запад предлагает нам сесть за стол, сьесть коровай и пожать ихние окровавленные руки.
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17.12.2024 01:42 Ответить
Это всё НАТО виновато!
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17.12.2024 01:49 Ответить
Той дебіл скаже що був двоюрідний брат, став троюрідний. Його могила виправити може. І то не гарантовано. Але скоро.
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17.12.2024 02:54 Ответить
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17.12.2024 02:03 Ответить
Фатажопп! Тока сам накабздон манса от ханта с бурьятом отличить на вкус смагёт!!! А уж Ын Чем-в-Спину - на глаз, лёхко.
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17.12.2024 02:04 Ответить
вже є наказ відрубувати вбитим корейцям голови і під розписку здавати у штаб.
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17.12.2024 02:15 Ответить
Учьот на вагу?)))
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17.12.2024 02:33 Ответить
нашо? це треба у штабі ваги тримати. Просто будуть поштучно рахувати і викреслювати згори списку особового складу, бо їбальники все одно у них однакові.
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17.12.2024 02:46 Ответить
Перше - скальп
Друге - вухо
Третє - ВУС
Ну 4,5,6... ВБ, смертничок, очі вузьки...
Ібальники у них страшні і однакови... Тоді військовий білет - песиків ще можу якось роспізнати, ублюдків з східу?... Боронь Боже!!!
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17.12.2024 03:10 Ответить
Тільки генетична експертиза і дослідження хімічного складу кісток... Але це - дороге задоволення...
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17.12.2024 09:13 Ответить
Зверху це не сєгрегація? Боронь Боже - рассізьм
..
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17.12.2024 03:20 Ответить
Начебто расизьм - це погано ???
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17.12.2024 05:03 Ответить
А що тут нового? Що одному ідіоту на людей "насрать" - що другому...

"26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования".
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17.12.2024 09:11 Ответить
"насрать на людей" - це взагалі притаманно людській істоті. Причому срать можуть і на самих себе. 2019 рік прекрасно це проілюстрував.
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17.12.2024 11:14 Ответить
А відбитки пальцєв?
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17.12.2024 02:31 Ответить
Відбитки - відбивати
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17.12.2024 02:36 Ответить
А пальці? Радужку очей - видавлювати?
Оце през дискуссію розпочав)))
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17.12.2024 03:23 Ответить
А голови пєсикам?
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17.12.2024 02:32 Ответить
Диким свиням !
Там усе буде : i вiдбитки, i радужка.
По кiзякам опiзнають.
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17.12.2024 05:06 Ответить
Який дурень95... Як потвору з вузське очі та собачкою в роті, якутскотським хвамілієм, можна сплутати з мкадною скотиною рязаньскою? Ще й чучхе на грудях наколото..
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17.12.2024 03:18 Ответить
Мені цікаво: крім Ина на кндр ще є пухленькі ?
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17.12.2024 04:31 Ответить
Щоб приховати втрати треба весь труп палити, а не саме обличчя. Так що... Подивився б я на сяюче неземною красою та неймовірно гарне обличчя нашого преЗЕдента після прильоту дрончика просто в їб...ник.
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17.12.2024 06:26 Ответить
- Бьется в тесной печурке Вань Чой,
На поленьях глаза, как слеза
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17.12.2024 06:44 Ответить
👍
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17.12.2024 07:25 Ответить
Дебіл ти вовочка 😀
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17.12.2024 07:56 Ответить
Наш вова спец на висловлювання, це те саме ,як про татарова і чеченців , радники у вови ,,супер" .
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17.12.2024 09:11 Ответить
так они ж все одинаковые)))
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17.12.2024 09:44 Ответить
Нездоровый фетиш с этими корейцами.
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17.12.2024 10:06 Ответить
Все одно можна визначити рассу загиблого,за допомогою голодної собаки. Якщо собака зі злістю
гризе тіло і щей при цьому річить ,то ймовірно кореець,ащо більш спокійно ,то бурят,ну а якщо
мляво і потихеньку пережовує ,то москаль.
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17.12.2024 11:29 Ответить
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17.12.2024 11:56 Ответить
Гмм - великий привіт Кім Членнину: - рашська собака корейську собаку з,їла...
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17.12.2024 16:38 Ответить
Китайці ведуть гібридну війну проти Заходу руками кацапів і північно-корейців. Боягузтво і самостриманність західних политиків призвела до того, що вся бидлота цієї планети згуртувалась проти Заходу. І їх на прорядок більше, ніж європейців і американців разом узятих. Все веде до того, що на кордоні Європи буде 2-х мільйонна китайська армія, переодягнена в корейців і бурятів. І коли товаріщ Сі вічливо попросить Шольца, запустити китайскі гроші в Європу , той вже не зможе відмовити. Після цього вже буде питянням часу коли роз'єднані улуси Європи будуть відправляти гонців в Китай, щоб отримати ярлик на княжіння. Щоб цього не сталось західний світ має знову стати агресивним, як це було колись.
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18.12.2024 01:19 Ответить
 
 