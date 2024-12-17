Россияне пытаются сжечь лица убитых северокорейских военных, чтобы скрыть потери, - Зеленский. ВИДЕО
Чтобы скрыть потери среди военных Северной Кореи россияне пытаются сжечь лица погибших.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Даже после лет войны, когда кажется, что большего цинизма от россиян уже не может быть, все равно видим что-то хуже. Россия не только привлекает северокорейских солдат к штурмам против украинских позиций, но и пытается скрыть потери этих людей", - сообщил Зеленский.
Наличие северокорейских военных старались держать в тайне, после их появления в составе российских войск всячески держали подальше от видеокамер.
"А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются... буквально сжечь лица убитых северокорейских военных. Это демонстрация пренебрежения, которое сейчас царит в России, - пренебрежения ко всему человечному", - отметил Зеленский.
"Нет ни одной причины, чтобы корейцы воевали и погибали за Путина. И даже после гибели их от России ожидает только издевательство. Это безумие надо остановить - остановить надежным и длительным миром и ответственностью России за эту циничную войну", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Двi жменi рису i бiлi капцi.
Таки умiння ламати цеглу лобом мало допоможе проти касетних головок HIMARS.
Насипай, Кiме !
Якась кореяйка з захопленням розповiдала, буцiм-то США така багата краiна, що там кожному жителю видають аж по ДВI чашки СПРАВЖНЬОГО рису на день!
Зазвичай кореяйцям видають на день чашку кукурудзи на дорослий органiзм , пiвчашки на дiтей.
Якщо вiдробив "трудодень" i нiде не схибив.
Розмели i приготуй сам.
Доправа - кiмчi . Квашена капуста з часником,зеленою цибулею, редькою i скаженим вмiстом гострого перцю.
яким начхати на своіх вояк , так як вони для цих воєнних
злочинців , звичайне сміття , а не люди !!
Людей там нема !
Это о баклажанной икре.
Троюродная копия зернистой
Друге - вухо
Третє - ВУС
Ну 4,5,6... ВБ, смертничок, очі вузьки...
Ібальники у них страшні і однакови... Тоді військовий білет - песиків ще можу якось роспізнати, ублюдків з східу?... Боронь Боже!!!
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"26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования".
Оце през дискуссію розпочав)))
Там усе буде : i вiдбитки, i радужка.
По кiзякам опiзнають.
На поленьях глаза, как слеза
гризе тіло і щей при цьому річить ,то ймовірно кореець,ащо більш спокійно ,то бурят,ну а якщо
мляво і потихеньку пережовує ,то москаль.