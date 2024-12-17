Россияне пытаются сжечь лица убитых северокорейских военных, чтобы скрыть потери, - Зеленский. ВИДЕО

Чтобы скрыть потери среди военных Северной Кореи россияне пытаются сжечь лица погибших.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже после лет войны, когда кажется, что большего цинизма от россиян уже не может быть, все равно видим что-то хуже. Россия не только привлекает северокорейских солдат к штурмам против украинских позиций, но и пытается скрыть потери этих людей", - сообщил Зеленский.

Наличие северокорейских военных старались держать в тайне, после их появления в составе российских войск всячески держали подальше от видеокамер.

"А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются... буквально сжечь лица убитых северокорейских военных. Это демонстрация пренебрежения, которое сейчас царит в России, - пренебрежения ко всему человечному", - отметил Зеленский.

"Нет ни одной причины, чтобы корейцы воевали и погибали за Путина. И даже после гибели их от России ожидает только издевательство. Это безумие надо остановить - остановить надежным и длительным миром и ответственностью России за эту циничную войну", - подчеркнул президент.

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