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Польша готовит 46-й транш помощи Украине в январе, - Туск

Польща готує 46-й транш допомоги Україні у січні

Польша готовит новый транш помощи для Украины - 46-ю по счету донацию, которая будет готова уже в январе 2025 года

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы готовим следующую донацию", - сказал Туск, а позже уточнил, что речь идет о январе следующего года.

Также премьер Польши добавил, что рассматривается возможность передачи Украине необходимой техники совместно с другими международными партнерами.

По словам Туска, предыдущий, 45-й транш помощи для Украины составляет 100 миллионов евро.

Напомним, сегодня Дональд Туск отправился во Львов, где запланировал встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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На Украправді написали, що 55 відсотків поляків за поразку України тобто термінові перемовини навіть ціною втрати територій і навіть незалежності Україною. Типові мишебраття як і росіяни, тільки на Заході України.
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17.12.2024 17:48 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/17/7489537/
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17.12.2024 17:51 Ответить
зламати підтримку поляків україцям, міг тільки хто?
проводимо логічний ряд, якого відбулавили, хто?
пояснюю - американці...
ворог виявлен - можно далі і не перейматися...
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17.12.2024 17:53 Ответить
От жеж американці. Скрізь воду з крану випили.
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17.12.2024 17:58 Ответить
а хто щє?
ще були евреї на альтернативі, але ті програли, американцям всуху...
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17.12.2024 18:03 Ответить
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17.12.2024 17:48 Ответить
Кордони будуть не заблоковані? І то добре....
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17.12.2024 17:49 Ответить
Дякуємо полякам
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17.12.2024 17:52 Ответить
 
 