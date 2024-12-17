Польша готовит 46-й транш помощи Украине в январе, - Туск

Польша готовит новый транш помощи для Украины - 46-ю по счету донацию, которая будет готова уже в январе 2025 года

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы готовим следующую донацию", - сказал Туск, а позже уточнил, что речь идет о январе следующего года.

Также премьер Польши добавил, что рассматривается возможность передачи Украине необходимой техники совместно с другими международными партнерами.

По словам Туска, предыдущий, 45-й транш помощи для Украины составляет 100 миллионов евро.

Напомним, сегодня Дональд Туск отправился во Львов, где запланировал встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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