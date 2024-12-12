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Новости Война
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Польша пока не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

По словам польского премьера, он хочет "положить конец спекуляциям на эту тему".

Решение относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем таких действий", - заявил Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спикер Сейма Польши Головня об отправке миротворцев в Украину: Только под эгидой НАТО

В свою очередь Макрон заявил, что Украина должна решать сама.

"Прочная безопасность в Украине - это прочная безопасность в Европе", - подчеркнул президент Франции, указав на необходимость предоставить Киеву реальные гарантии безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обговорит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск и Зеленский договорились о "визите и ответном визите" в начале 2025 года

Автор: 

миротворцы (1158) Польша (8408) Туск Дональд (733) военнослужащие (6129) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+13
Є такі собачки невеликі, які до забора підбігають і лають-лають-лають , яле якщо відкрити ворота,то вони не будуть виходить. Це я так просто.
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12.12.2024 15:35
+6
Вас і не кличуть-ваших "фермерів" було достатньо!
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12.12.2024 15:37
+5
А навіщо їм хвилюватись, хвермери надійно прикривають кордон ...
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12.12.2024 15:37
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Спостерігати за російськими ракетами зі тієї сторони якось безпечніше, ніж з цієї.
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12.12.2024 15:32 Ответить
Всі чекають поки гаряча фаза вляжеться і тоді можна відкривати військовий туризм...
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12.12.2024 15:32 Ответить
Є такі собачки невеликі, які до забора підбігають і лають-лають-лають , яле якщо відкрити ворота,то вони не будуть виходить. Це я так просто.
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12.12.2024 15:35 Ответить
Вас і не кличуть-ваших "фермерів" було достатньо!
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12.12.2024 15:37 Ответить
А навіщо їм хвилюватись, хвермери надійно прикривають кордон ...
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12.12.2024 15:37 Ответить
Нехай фермерів із свого кордону відправлять на кордон України і рфії....
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12.12.2024 15:37 Ответить
навіщо це повторювати по 10 разів? чи вже нічого сказати у всесвіт...
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12.12.2024 15:38 Ответить
Одне бла бла бла, а кацапи наступають.....
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12.12.2024 15:38 Ответить
Хто б сумнівався
вояки диванні
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12.12.2024 15:59 Ответить
Та ви ракету чи дрон нещасний боїтеся збити. Які війська???

Ваша спеціалізація це українське збіжжя. Тут вам немає рівних.
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12.12.2024 15:59 Ответить
Зрозуміло що вони розглядатимуть це питання, коли до кордону залишиться біля 100 км, що вести війну на наший території і не підпускати до своєї.
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12.12.2024 16:04 Ответить
Говорить реальні речі для своєї країни,а не презентує плани резламної пздатості
.
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12.12.2024 16:33 Ответить
Угу, вони можуть тількі блокувати українські кордони через якись контракти латиноамериканських кур
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12.12.2024 16:43 Ответить
 
 