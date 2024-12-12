Польша пока не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.
По словам польского премьера, он хочет "положить конец спекуляциям на эту тему".
Решение относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем таких действий", - заявил Туск.
В свою очередь Макрон заявил, что Украина должна решать сама.
"Прочная безопасность в Украине - это прочная безопасность в Европе", - подчеркнул президент Франции, указав на необходимость предоставить Киеву реальные гарантии безопасности.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обговорит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
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