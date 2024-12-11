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Туск и Зеленский договорились о "визите и ответном визите" в начале 2025 года

Зеленський відвідає Польщу, а Туск - Україну

Премьер Польши Дональд Туск в начале 2025 года посетит Украину, после этого президент Владимир Зеленский совершит визит в Польшу.

Об этом он заявил после встречи со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я имел вчера более длинный разговор с президентом Зеленским. Мы договорились с украинским президентом о визите и ответном визите в ближайшие дни. Я буду в Украине в начале года. Президент Зеленский приедет к нам в этот важный момент, когда Польша начнет председательствовать в Совете ЕС", - сказал глава польского правительства.

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Туск и Михал обсуждали на встрече, в частности, вопросы безопасности и общее видение относительно окончания военных действий в Украине.

"Две наши страны очень активны в создании такого политического сценария, в котором будет возможно окончание войны справедливым способом, приемлемым для Украины и союзников. Таким образом, который прежде всего обеспечит наши интересы и нашу безопасность. Это очень важно, чтобы перед российской угрозой, продолжающейся войной, была солидарность с Украиной стран, которые хорошо и мудро строят будущее региона с точки зрения наших интересов и нашей безопасности", - добавил он.

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Автор: 

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Якщо Зе "переселиться" із ОПою дЄрмака у Львів - можна хоч кожен день в Польщу їздити! Головне, щоб "Петріоти" в Львів привіз....
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11.12.2024 16:49 Ответить
А візит погодили з польськими фермерами на кордоні?
Адже можуть непустити ...
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11.12.2024 16:53 Ответить
через Бульбашостан проїдуть... Арахамія знає дорогу!
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11.12.2024 16:58 Ответить
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11.12.2024 17:16 Ответить
Це добре, нехай їздить, ще свою орду прислуги бере, може, коли не будуть мішати щось корисне станеться
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11.12.2024 17:23 Ответить
 
 