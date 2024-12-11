Туск и Зеленский договорились о "визите и ответном визите" в начале 2025 года

Премьер Польши Дональд Туск в начале 2025 года посетит Украину, после этого президент Владимир Зеленский совершит визит в Польшу.

Об этом он заявил после встречи со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я имел вчера более длинный разговор с президентом Зеленским. Мы договорились с украинским президентом о визите и ответном визите в ближайшие дни. Я буду в Украине в начале года. Президент Зеленский приедет к нам в этот важный момент, когда Польша начнет председательствовать в Совете ЕС", - сказал глава польского правительства.

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Туск и Михал обсуждали на встрече, в частности, вопросы безопасности и общее видение относительно окончания военных действий в Украине.

"Две наши страны очень активны в создании такого политического сценария, в котором будет возможно окончание войны справедливым способом, приемлемым для Украины и союзников. Таким образом, который прежде всего обеспечит наши интересы и нашу безопасность. Это очень важно, чтобы перед российской угрозой, продолжающейся войной, была солидарность с Украиной стран, которые хорошо и мудро строят будущее региона с точки зрения наших интересов и нашей безопасности", - добавил он.

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