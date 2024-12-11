РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11095 посетителей онлайн
Новости Война
1 255 8

Макрон будет говорить с Туском о развертывании миротворческих сил в Украине, - Politico

Туск і Макрон говоритимуть про миротворців для України

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломата Европейского Союза и неназванного французского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломата ЕС спросили относительно сообщений польской газеты Rzeczpospolita о том, что Франция и Польша обсуждают потенциальную 40-тысячную миротворческую миссию для Украины, которая будет состоять из войск из других стран, дипломат ЕС сказал.

"Это правда", - ответил европейский дипломат.

В то же время он не уточнил, из каких именно стран могли бы прибыть военные в случае направления такой миротворческой миссии.

Высокопоставленный польский чиновник сказал, что они были удивлены предложением Макрона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон прибудет в Польшу, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии в Украине, - СМИ

Отмечается, что предложение по миротворческому контингенту отличается от предыдущей идеи Макрона отправить военных инструкторов в Украину.

Politico пишет, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский упоминал о таком плане во время встречи с Фридрихом Мерцом, вероятным следующим канцлером Германии.

"Я вам скажу откровенно, мы можем думать и работать над позицией Эмманюэля Макрона. Помните, он предлагал, чтобы войска той или иной страны присутствовали на некоторых территориях Украины, что гарантировало бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но перед этим мы должны иметь четкое понимание, когда Украина будет в ЕС, а когда Украина будет в НАТО", - цитирует издание заявление Зеленского.

Ранее польское издание Rzeczpospolita писало, что Макрон посетит Польшу для того, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая может быть введена в Украину после завершения войны.

Также читайте: Страны Европы могут отправить в Украину свои войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, - DW

Автор: 

миротворцы (1158) Туск Дональд (733) Макрон Эмманюэль (1302) война в Украине (3761)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще потрібно щоб наш бубочка погодився...
показать весь комментарий
11.12.2024 17:12 Ответить
бубочка не погодиться..це заважає його планам злити Україну
показать весь комментарий
11.12.2024 17:14 Ответить
дозволу у мафіі ніхто питати не буде.
показать весь комментарий
11.12.2024 17:19 Ответить
Макрон говоритиме з Туском

Говоритиме, говоритиме, говоритиме, говоритиме, говоритиме, говоритиме...
показать весь комментарий
11.12.2024 17:22 Ответить
40-тисячну миротворчу місію для України, це вже якісь реальні кроки, якщо вони будуть з ППО та літаками.
показать весь комментарий
11.12.2024 17:32 Ответить
Мова йде про 100тисячну місію. Сорок це від Франції і Польші. **** точно захоче ще яких-небудь закацапсинів на кшалт китайців чи індусів.
показать весь комментарий
11.12.2024 18:02 Ответить
подібно ,що буде втілюватися "трампонівський " план " замороженого воєнного конфлікту" за рахунок території суверенної України (буферна зона між НАТО І 3,14дерацією )на десятки років.При тому, що З неокупованої України , будуть робити "якусь нейтральну привабливу для майбутньої окупації куйлом" територію...?
показать весь комментарий
11.12.2024 17:38 Ответить
Ви вже три роки говорите,а нам треба зробити,а не талапати.
показать весь комментарий
11.12.2024 20:07 Ответить
 
 