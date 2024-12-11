Макрон будет говорить с Туском о развертывании миротворческих сил в Украине, - Politico
Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломата Европейского Союза и неназванного французского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
Дипломата ЕС спросили относительно сообщений польской газеты Rzeczpospolita о том, что Франция и Польша обсуждают потенциальную 40-тысячную миротворческую миссию для Украины, которая будет состоять из войск из других стран, дипломат ЕС сказал.
"Это правда", - ответил европейский дипломат.
В то же время он не уточнил, из каких именно стран могли бы прибыть военные в случае направления такой миротворческой миссии.
Высокопоставленный польский чиновник сказал, что они были удивлены предложением Макрона.
Отмечается, что предложение по миротворческому контингенту отличается от предыдущей идеи Макрона отправить военных инструкторов в Украину.
Politico пишет, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский упоминал о таком плане во время встречи с Фридрихом Мерцом, вероятным следующим канцлером Германии.
"Я вам скажу откровенно, мы можем думать и работать над позицией Эмманюэля Макрона. Помните, он предлагал, чтобы войска той или иной страны присутствовали на некоторых территориях Украины, что гарантировало бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но перед этим мы должны иметь четкое понимание, когда Украина будет в ЕС, а когда Украина будет в НАТО", - цитирует издание заявление Зеленского.
Ранее польское издание Rzeczpospolita писало, что Макрон посетит Польшу для того, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая может быть введена в Украину после завершения войны.
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