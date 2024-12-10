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Новости Война
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Макрон прибудет в Польшу, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии в Украине, - СМИ

Макрон їде в Польщу обговорити миротворчу місію

В четверг, 12 декабря, президент Франции Эманюэль Макрон посетит Польшу для того, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая может быть введена в Украину после завершения войны.

Об этом пишет Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже, 7 декабря, Макрон мог сказать, что Европа не может оставаться в стороне от переговоров между США и Россией, поскольку она имеет собственные интересы безопасности.

Суть французского предложения - миротворческая миссия, которая будет гарантировать, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения.

Издание напоминает, что еще в феврале Макрон впервые выдвинул идею отправки войск НАТО в Украину.

Над разработкой проекта такой миссии работает Французский институт международных отношений. Его эксперт Эли Тененбаум сообщила, что военный контингент может насчитывать пять бригад - это около 40 тысяч военнослужащих. Польша может взять на себя командование одной из бригад.

Издание пишет, что возможное участие Польши в миротворческой миссии в Украине имеет решающее значение из-за военного потенциала и географического положения.

Ранее сообщалось, что во Франции и Великобритании рассматривают возможность отправки войск в случае мирных переговоров Украины с Россией для обеспечения безопасности Украины.

Читайте также: Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО Украины и ускорение процесса передачи самолетов Mirage

Автор: 

миротворцы (1158) Польша (8407) Макрон Эмманюэль (1301) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+10
Нічого, це буде "справедливий мир". Не те що злочинні Мінські домовленості.
P.S. Про всяк випадок - це іронія. Або звернення, до тих 73%, що репетували щось таке в 2019, а тепер ховаються, прикидаючись патріотами, в т.ч. тут в коментарях, але періодично з них лізе щось зелене і вонюче, що їх видає. .
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10.12.2024 23:34
+8
Що значить "лінію розмежування"? Це ж державний кордон України, чи не так?

А що Макрон думає про те, що параша "інтегрувала" пʼять областей України у своє псевдо-"законодавство"?

Парашу за це з оон виженуть і терористкою оголосять, чи не так?
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10.12.2024 23:25
+4
Итоги правления Зеленского - сокращения населения в двое, потеря самых плодородных земель юга и самых экономически богатых на ископаемые. Рейтинг - 40 процентов одобрения. Что доказывает что телевизор заменяет мозг.
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11.12.2024 00:20
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10.12.2024 23:14 Ответить
Букву ,,б,, уберите в слове,бочка,. Так пикантней.
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11.12.2024 00:55 Ответить
путлєр хоче завершення віини?
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10.12.2024 23:19 Ответить
Ні. Просто Захід найкраще вміє проводити конхверенції і самміти. А мали б скористатися нагодою потренувати своє військо. Вони ідіоти.
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10.12.2024 23:22 Ответить
Одного разу вже нагарантували, тепер забрати останнє і ще раз остаточно загарантувати!!!
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10.12.2024 23:23 Ответить
Що значить "лінію розмежування"? Це ж державний кордон України, чи не так?

А що Макрон думає про те, що параша "інтегрувала" пʼять областей України у своє псевдо-"законодавство"?

Парашу за це з оон виженуть і терористкою оголосять, чи не так?
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10.12.2024 23:25 Ответить
а де отой українсько- польсько - прибалтійський батальйон ? Може його французи підсилять?
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10.12.2024 23:27 Ответить
Мадярскіе гусари !
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10.12.2024 23:28 Ответить
с дам-с не берут-с ! 😁
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11.12.2024 02:22 Ответить
Нічого, це буде "справедливий мир". Не те що злочинні Мінські домовленості.
P.S. Про всяк випадок - це іронія. Або звернення, до тих 73%, що репетували щось таке в 2019, а тепер ховаються, прикидаючись патріотами, в т.ч. тут в коментарях, але періодично з них лізе щось зелене і вонюче, що їх видає. .
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10.12.2024 23:34 Ответить
Це добре. Але спершу треба ввести цю "міссію" в курську область. Там очєнь ждут міра.
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10.12.2024 23:39 Ответить
Все більше на Зелю, як на повного профана, як у військовій, так і у державній справах, забивають великий пох.
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10.12.2024 23:50 Ответить
Ще один будапештський "гарант" вирішив поділити Україну
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10.12.2024 23:58 Ответить
Как они собираются охранять границы размером с половину Европы?
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11.12.2024 00:00 Ответить
да никто не собирается никакие границы охранять. Так написали да и все.
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11.12.2024 00:03 Ответить
Я о том же как бы. Все эти миротворцы это чушь собачья. У Украины были четкие границы в 14 году. Юг с Крыма заминирован, восток Донбасс весь в окопах. Единственный открытый регион был пустырь на Севере, но там такие расстояния, что это логистическая катастрофа. С Беларусью мы были в отношениях псевдодружеских.

Зеленский просрал нейтральность Беларуси и в итоге те оказались под Киевом. Юг успешно просран так что теперь вместо узкого перешейка в Крыму огромные пространства центральной Украины, а Донбасс с его плотной застройкой Россия сравняла с землей.
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11.12.2024 00:07 Ответить
Следующий раз Россия просто накопит танки и артиллерию на Юге и в Донбассе, отрежет Днепр от Харькова и возьмет Киев. Это будет повторение 2022 года, только более продуманное и легче осуществляемое. Как миротворцы собираются справляться с 200000 солдат? Даже Беларуси не надо, хотя она и не помешает.
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11.12.2024 00:11 Ответить
Все это на ладони. Я не говорю что это произойдет через год-два, а даже через 20 лет. Вот что сделать чтобы это не произошло? Все их планы это бесполезный *******.
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11.12.2024 00:13 Ответить
И такие пространства не защитишь. Это практически нереально никак. Россия создала себе плацдарм, который неизбежно приводит к потери Киева.
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11.12.2024 00:14 Ответить
ви міркуєте ідеями 41 року
зара війна не така
треба гтс підривати на срасії а не міряти у кого більша територія та військо
економічно вбити срасію
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11.12.2024 02:24 Ответить
Мы видели какая война в последние два года.
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11.12.2024 12:12 Ответить
Недавно кто-то совместил карту Сирии с Украиной. Вся та Сирия помещается на нашей прифронтовой зоне.
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11.12.2024 00:01 Ответить
Зебидло, вас вже не прикриваючись вертять на х.. Зробили всіх разом. Під.. ри. Горіть у пеклі "уставшие от войны"
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11.12.2024 00:02 Ответить
А вам хтось "невтомленим від війни" забороняє чи заважає воювати до повної перемоги?
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11.12.2024 00:10 Ответить
Так! Заважає. Те неголоне бидло, яке зараз на Банковій разом з фсбшним кротом
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11.12.2024 00:37 Ответить
Тоді на майдан йдете, не знаєте що робити?
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11.12.2024 00:44 Ответить
А захищати мій дім ти будеш?
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11.12.2024 01:09 Ответить
Добровольці вже скінчилися щоб захищати твій дім.
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11.12.2024 01:47 Ответить
Тому доводиться самому, бо на тебе та тобі подібних "уставших от войны" немає сенсу сподіватися
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11.12.2024 01:56 Ответить
ви розумієте що не виграти зі зрадниками на чолі???
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11.12.2024 02:25 Ответить
Вообще кто-то приводил карту Украины на Европу и на США. В США Украина покрывает буквально всю Новую Англию(или как там назывались первые 13 колоний США), а в Европе чуть ли не половину Европы. Как они собираются охранять такую территорию?
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11.12.2024 00:05 Ответить
Ну, давайте порахуємо.

Припустімо, що місія розміщена на парашинсько-Українському кордоні, що має довжину 2295 км -- від Сеньківки до Сєдового. Якщо ЄС посилає місію у кількості 41310 вояків, то виходить рівно по 18 солдатів на один кілометр кордону.

Отже, будується 2295 укріплених "дзотів" -- кожен кілометр. З'єднуються мережею дуже укріплених тунелів чи переходів. Завозиться багато зброї, а неподалік кордону ставиться десь 2000 систем типу Skynex, а ще далі від кордону -- сотня "Патріотів" і "Ірисів". Можна ще THAAD, якщо щось дуже важливе.

Строк реалізації проєкту -- 35 років, фінансування забезпечуватиме оборонний фонд ЄС.

Але це не точно.
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11.12.2024 00:34 Ответить
Поки ***** буде просутватися хоч по 1м2 в день ніякого миру він не підпише
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11.12.2024 00:12 Ответить
Итоги правления Зеленского - сокращения населения в двое, потеря самых плодородных земель юга и самых экономически богатых на ископаемые. Рейтинг - 40 процентов одобрения. Что доказывает что телевизор заменяет мозг.
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11.12.2024 00:20 Ответить
«Ве́чный мир» (в польской историографии известен как «Мир Гжимултовского», пол. Pokój Grzymułtowskiego) - мирный договор между Российским царством и Речью Посполитой, заключённый в Москве 26 апреля (6 мая) 1686 года.

Речь Посполитая окончательно признавала за Российским царством Смоленщину, Северскую землю и Левобережную Украину.
Правобережный Киев с небольшой прилегающей территорией до рек Ирпень и Стугна с городками Васильков, Стайки и Треполье, всё ещё остававшейся под российским контролем вопреки условиям Андрусовского перемирия, официально закреплялся за Россией.
Отменялось совместное владение Запорожской Сечью, которая впредь безраздельно принадлежала России.
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11.12.2024 00:20 Ответить
Дай Бог буде, хоча б тимчасове перемир`я. Хоч щось зберегти. Все рівно з армією 50 річних навіть звучить дико, війна так чи інакше буде програна.
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11.12.2024 00:38 Ответить
Це вже оте "нічого без України'
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11.12.2024 00:46 Ответить
Цілі т.з. спецоперації росії, пуйло озвучив вони смішні, але справжню ціль пуйло боїться називати, бо це як голка в яйці кощія безсмертного. І це навіть не повалення української державності, просто досягнення цієї цілі, автоматично вирішує головну ціль, дуже болючу для пуйла і в цілому для рашистів. Він час від часу про неї говорить, але так щоб це не виглядало як головна ціль, а більше другорядна, але постійно тим чи іншим чином вона в нього випливає. "Нам не дают развиваться..." або згадаємо останній пункт стамбульських домовленостей, останній значить другорядний але він і є самим серйозним із всих дурних претензій пуйла. Бензоколонка не може розвиватись якщо в неї закінчується бензин, він заритий в їх недрах, але вони не можуть його звідти добути і "брати вузькоглазі" теж не можуть допомгти, не освоїли ці технології. Київ за 3 дня для рашистів вважався самим простим і легким варіантом досягнення цієї цілі, тепер же зрозуміло що викупити Крим в України перед війною було би більш дешевим способом позбутись санкцій.
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11.12.2024 01:01 Ответить
викупити то не по пацанські
ви ще не зрозуміли з ким маємо справу?
гопнікус вульгаріс
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11.12.2024 02:27 Ответить
 
 