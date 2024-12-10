Макрон прибудет в Польшу, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии в Украине, - СМИ

В четверг, 12 декабря, президент Франции Эманюэль Макрон посетит Польшу для того, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая может быть введена в Украину после завершения войны.

Об этом пишет Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже, 7 декабря, Макрон мог сказать, что Европа не может оставаться в стороне от переговоров между США и Россией, поскольку она имеет собственные интересы безопасности.

Суть французского предложения - миротворческая миссия, которая будет гарантировать, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения.

Издание напоминает, что еще в феврале Макрон впервые выдвинул идею отправки войск НАТО в Украину.

Над разработкой проекта такой миссии работает Французский институт международных отношений. Его эксперт Эли Тененбаум сообщила, что военный контингент может насчитывать пять бригад - это около 40 тысяч военнослужащих. Польша может взять на себя командование одной из бригад.

Издание пишет, что возможное участие Польши в миротворческой миссии в Украине имеет решающее значение из-за военного потенциала и географического положения.

Ранее сообщалось, что во Франции и Великобритании рассматривают возможность отправки войск в случае мирных переговоров Украины с Россией для обеспечения безопасности Украины.

Читайте также: Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО Украины и ускорение процесса передачи самолетов Mirage