Макрон прибудет в Польшу, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии в Украине, - СМИ
В четверг, 12 декабря, президент Франции Эманюэль Макрон посетит Польшу для того, чтобы обсудить план европейской миротворческой миссии, которая может быть введена в Украину после завершения войны.
Об этом пишет Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже, 7 декабря, Макрон мог сказать, что Европа не может оставаться в стороне от переговоров между США и Россией, поскольку она имеет собственные интересы безопасности.
Суть французского предложения - миротворческая миссия, которая будет гарантировать, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения.
Издание напоминает, что еще в феврале Макрон впервые выдвинул идею отправки войск НАТО в Украину.
Над разработкой проекта такой миссии работает Французский институт международных отношений. Его эксперт Эли Тененбаум сообщила, что военный контингент может насчитывать пять бригад - это около 40 тысяч военнослужащих. Польша может взять на себя командование одной из бригад.
Издание пишет, что возможное участие Польши в миротворческой миссии в Украине имеет решающее значение из-за военного потенциала и географического положения.
Ранее сообщалось, что во Франции и Великобритании рассматривают возможность отправки войск в случае мирных переговоров Украины с Россией для обеспечения безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А що Макрон думає про те, що параша "інтегрувала" пʼять областей України у своє псевдо-"законодавство"?
Парашу за це з оон виженуть і терористкою оголосять, чи не так?
P.S. Про всяк випадок - це іронія. Або звернення, до тих 73%, що репетували щось таке в 2019, а тепер ховаються, прикидаючись патріотами, в т.ч. тут в коментарях, але періодично з них лізе щось зелене і вонюче, що їх видає. .
Зеленский просрал нейтральность Беларуси и в итоге те оказались под Киевом. Юг успешно просран так что теперь вместо узкого перешейка в Крыму огромные пространства центральной Украины, а Донбасс с его плотной застройкой Россия сравняла с землей.
зара війна не така
треба гтс підривати на срасії а не міряти у кого більша територія та військо
економічно вбити срасію
Припустімо, що місія розміщена на парашинсько-Українському кордоні, що має довжину 2295 км -- від Сеньківки до Сєдового. Якщо ЄС посилає місію у кількості 41310 вояків, то виходить рівно по 18 солдатів на один кілометр кордону.
Отже, будується 2295 укріплених "дзотів" -- кожен кілометр. З'єднуються мережею дуже укріплених тунелів чи переходів. Завозиться багато зброї, а неподалік кордону ставиться десь 2000 систем типу Skynex, а ще далі від кордону -- сотня "Патріотів" і "Ірисів". Можна ще THAAD, якщо щось дуже важливе.
Строк реалізації проєкту -- 35 років, фінансування забезпечуватиме оборонний фонд ЄС.
Але це не точно.
Речь Посполитая окончательно признавала за Российским царством Смоленщину, Северскую землю и Левобережную Украину.
Правобережный Киев с небольшой прилегающей территорией до рек Ирпень и Стугна с городками Васильков, Стайки и Треполье, всё ещё остававшейся под российским контролем вопреки условиям Андрусовского перемирия, официально закреплялся за Россией.
Отменялось совместное владение Запорожской Сечью, которая впредь безраздельно принадлежала России.
ви ще не зрозуміли з ким маємо справу?
гопнікус вульгаріс