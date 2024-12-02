В Париже и Лондоне ведут разговоры о размещении своих войск в Украине как гарантии безопасности, - СМИ

Во Франции и Великобритании рассматривают возможность отправки войск в случае мирных переговоров Украины с Россией для обеспечения безопасности Украины.

Об этом со ссылкой на анонимного чиновника НАТО пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Войска Франции и Великобритании могут разместить на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня.

Указанный чиновник отметил, что эти разговоры ведутся лишь в отдельных столицах, не на уровне НАТО. Париж и Лондон пытаются подготовить варианты для различных сценариев развития событий, чтобы в случае возникновения вопроса со стороны нового руководства США, как именно могут включиться страны Европы, они имели бы готовые варианты поддержки Киева.

"Разработка конкретных предложений и вариантов поддержки необходима также для того, чтобы гарантировать участие союзников из Европы в мирных переговорах Украины и России при посредничестве новоизбранного президентства США Дональда Трампа", - добавил он.

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Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

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