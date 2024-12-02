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В Париже и Лондоне ведут разговоры о размещении своих войск в Украине как гарантии безопасности, - СМИ

Франція та Британія обговорюють відправку військ в Україну

Во Франции и Великобритании рассматривают возможность отправки войск в случае мирных переговоров Украины с Россией для обеспечения безопасности Украины.

Об этом со ссылкой на анонимного чиновника НАТО пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Войска Франции и Великобритании могут разместить на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня.

Указанный чиновник отметил, что эти разговоры ведутся лишь в отдельных столицах, не на уровне НАТО. Париж и Лондон пытаются подготовить варианты для различных сценариев развития событий, чтобы в случае возникновения вопроса со стороны нового руководства США, как именно могут включиться страны Европы, они имели бы готовые варианты поддержки Киева.

"Разработка конкретных предложений и вариантов поддержки необходима также для того, чтобы гарантировать участие союзников из Европы в мирных переговорах Украины и России при посредничестве новоизбранного президентства США Дональда Трампа", - добавил он.

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Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

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Автор: 

армия (8495) Великобритания (4949) Франция (3505)


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Топ комментарии
+10
У нас зараз є кращі варіанти?
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02.12.2024 23:46
+9
щоб повернути ці території потрібно мати перевагу в 3,5-4 рази в усьому озброєнні і піхоті в тому числі, або застосувати зброю массового знищення. звідки це все взяти? неокупована Україна буде в НАТО, тільки коли? коли лінією розмежування буде річка Дніпро? Столтенберг цю ідею піднімав ще 1,5 роки тому назад, от чи послухав його хто? НАТО не є обмін на території, це порятунок держави Україна, чим швидше тим більшу площу вдасться врятувати.
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02.12.2024 23:54
+6
Да не смешите своими гарантиями. Все что ети фейковые войска будут делать так ето гарантировать рашистам что Украина не будет их обстреливать когда они будут скапливать по линии Днепра и вокруг наших границ 2-х миллионную армию. А когда двинут на Украину то все ети гидранты разбегутся как разбежались в Ливии или в Афганистане и оставят нас один на один с голой жопой против рашистов
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03.12.2024 00:23
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Правила форума Совет форумчан
Стануть на лінії розмежування, щоб навіки закріпити втрату Україною частини своєї окупованої території рашистами.
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02.12.2024 23:43 Ответить
У нас зараз є кращі варіанти?
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02.12.2024 23:46 Ответить
Перемога... але у разі знищення всіх агентів пуйла та зрадників у вищому військово-політичному керівництві.
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02.12.2024 23:48 Ответить
Прокинься! Навіть зєля казав що без допомоги США, це стовідсотково поразка. Ніяке Дніпро там вже не врятує. Європа зараз тільки себе швидко затарює, на Україну там тільки трохи йде. Вони самі готуються а ми їм просто даємо час.
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03.12.2024 02:54 Ответить
Любой вариант лучше капитуляции. К сожалению у Украины есть только один выход ето воевать. Просить больше оружия у наших партнеров, самим производить оружие в особенности дальнобойное и воевать выматывая рашку. Сейчас рашка как порваный медведь не знает что делать и куда бежать. Но если дать Параше хоть пол года передышки никто уже нас не спасет. Да и Украина без Азовского и Черного морей, без ЗАЕС, без дамбаса, без своих портов и угольных шах долго не протянет даже без войны. ***** времени не будет терять, а поставит несколько миллионов армию вокруг наших границ и будет угрожать день и ночь нападением вынуждая бжеть и украинцев и бизнесменов и всех. А кто не убежит того ***** купит и начнет раскачивать изнутри как Грузию сейчас пока Европа скажет забирайте уже ето Украину. Не зря же Польша уже сейчас строит оборонительные сооружения на границе с Украиной
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03.12.2024 00:32 Ответить
Дві ядерні держави Франція і Великобританія мають стати гарантами миру, це краще ніж НАТО з орбанами фіцо і іншими.
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03.12.2024 01:50 Ответить
Уже было. Опять на те же грабли?
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03.12.2024 02:23 Ответить
озвуч свій варіант...
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02.12.2024 23:49 Ответить
щоб повернути ці території потрібно мати перевагу в 3,5-4 рази в усьому озброєнні і піхоті в тому числі, або застосувати зброю массового знищення. звідки це все взяти? неокупована Україна буде в НАТО, тільки коли? коли лінією розмежування буде річка Дніпро? Столтенберг цю ідею піднімав ще 1,5 роки тому назад, от чи послухав його хто? НАТО не є обмін на території, це порятунок держави Україна, чим швидше тим більшу площу вдасться врятувати.
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02.12.2024 23:54 Ответить
От зараз гарний приклад Сирії.
Як малочисельним повстанцям в Сирії , фактично без важкого озброєння , вдається відтісняти набагато більш чисельну та більш озброєну регулярну армію Асада, яку ще й підтримують рашисти з повітря та іранці?
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03.12.2024 00:02 Ответить
Володимир, ви десь літаєте в небесах. Ставайте реалістом. І приклад у вас ніяк не співставляється з війною в Україні
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03.12.2024 00:06 Ответить
Тобто керівництву потрібно було слухати США в 2022, та тікати?

Молдова, Грузія теж чомусь повстанцями не справились
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03.12.2024 01:06 Ответить
Після того, як на всі попередження від США наші гниди посилали їх подалі, там зрозуміли, що гниди будуть здавати Україну. Не думаю, що без них було б гірше. Два місяці ця компашка сиділа в бункері-----90 м під землею. А ми давали відсіч ворогу.
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03.12.2024 10:30 Ответить
Точно те ж саме писали на пропозицію ввести миротворців по лінії зіткнення між Україною і окупованою частиною Донбасу у 2014-2022. Кричали "ніяких миротворців, це закріпить втрату територій". Ну і докричались.
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03.12.2024 00:05 Ответить
Та вроді в Україні навпаки просили ввести миротворців. Кацапи були тоді проти, а потрібна була згода двох сторін.
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03.12.2024 01:04 Ответить
Ніхто не стане, побалакають і розійдуться
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02.12.2024 23:46 Ответить
Ф16 надання та "атакамс" й "Storm Shadow" теж починалося з розмов-консультацій. Кацапи скажені верещали до вср4чки про "красниє лініі" та "нікогда такого нє будєт" й "єслі дадітє ф16 то ми ого-го".... й обісрались. Так що "ніколи не кажіть ніколи".
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03.12.2024 00:05 Ответить
Нагадаю, що це гаранти територіальної цілісності України за Будапештським меморандумом в кордонах 1991 року. Ось такі "гаранти".
Де ще такого "лоха" знайдуть у світі, що відмовиться від ядерної зброї
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02.12.2024 23:55 Ответить
''КОСТЕНКО: я вів ПЕРЕГОВОРИ ЗІ США! За цією схемою ЗДАЛИ УКРАЇНУ. Влада пішла ПРОТИ КОНСТИТУЦІЇ''----------------як комуняки з кравчуком роззброїли Україну
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03.12.2024 10:51 Ответить
Да не смешите своими гарантиями. Все что ети фейковые войска будут делать так ето гарантировать рашистам что Украина не будет их обстреливать когда они будут скапливать по линии Днепра и вокруг наших границ 2-х миллионную армию. А когда двинут на Украину то все ети гидранты разбегутся как разбежались в Ливии или в Афганистане и оставят нас один на один с голой жопой против рашистов
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03.12.2024 00:23 Ответить
буде обсє №2. Кацапів посмішити лише.
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03.12.2024 00:46 Ответить
Все разбегутся и только отважные бусифицированные старперы побегут через минные поля сраковикина освобождать дамбас. Really?
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03.12.2024 02:27 Ответить
Єрмак і Ко будуть стояти на смерть, але не допустять. Їм тікати тільки додому, на Кацапію. А тоді навіть туди не можна буде.
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03.12.2024 00:51 Ответить
Ну это же филькина грамота же.
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03.12.2024 02:12 Ответить
Стаття 111 , Державна зрада.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності,
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03.12.2024 06:56 Ответить
+++
Осталось за малым. К Сырскому, Ермаку и клоуну привязать "умисно"
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03.12.2024 08:07 Ответить
Це круто ! США, Канада та Австралія розглядали розміщення своїх військ у Франції чи срср під час Другої світової на "лінії розмежування" ? Мабуть, Черчилль переконав Рузвельта, що з гером гітлером такий фінт не прокатить. На борту лінкора біля вод Канади у 1941 році. Європі вже давно треба усвідомити, що з більшовиками треба воювати до перемоги, як і з гітлерівцями. Бо для більшовицького бидла немає слів про честь та порядність, про гуманність та принциповість. Вони - НЕГІДНИКИ від п'ятки до маківки.
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03.12.2024 08:04 Ответить
 
 