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У Парижі та Лондоні ведуть розмови щодо розміщення своїх військ в Україні як гарантію безпеки, - ЗМІ

Франція та Британія обговорюють відправку військ в Україну

У Франції та Великій Британії розглядають можливість відправки військ у разі мирних переговорів України з Росією для гарантування безпеки Україні.

Про це з посиланням на анонімного чиновника НАТО пише Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Війська Франції і Великої Британії можуть розмістити на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню.

Зазначений чиновник зазначив, що ці розмови ведуться лише в окремих столицях, не на рівні НАТО. Париж і Лондон намагаються підготувати варіанти для різних сценаріїв розвитку подій, щоби в разі виникнення питання з боку нового керівництва США, як саме можуть включитися країни Європи, вони мали б готові варіанти підтримки Києва.

"Розробка конкретних пропозицій і варіантів підтримки необхідна також для того, щоб гарантувати участь союзників з Європи у мирних перемовинах України і Росії за посередництвом новообраного президентства США Дональда Трампа", - додав він.

Також читайте: П’ять депутатів Франції закликали міністра оборони відправити в Україну інструкторів

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

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Автор: 

армія (3768) Велика Британія (5553) Франція (3049)


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Топ коментарі
+10
У нас зараз є кращі варіанти?
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02.12.2024 23:46
+9
щоб повернути ці території потрібно мати перевагу в 3,5-4 рази в усьому озброєнні і піхоті в тому числі, або застосувати зброю массового знищення. звідки це все взяти? неокупована Україна буде в НАТО, тільки коли? коли лінією розмежування буде річка Дніпро? Столтенберг цю ідею піднімав ще 1,5 роки тому назад, от чи послухав його хто? НАТО не є обмін на території, це порятунок держави Україна, чим швидше тим більшу площу вдасться врятувати.
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02.12.2024 23:54
+6
Да не смешите своими гарантиями. Все что ети фейковые войска будут делать так ето гарантировать рашистам что Украина не будет их обстреливать когда они будут скапливать по линии Днепра и вокруг наших границ 2-х миллионную армию. А когда двинут на Украину то все ети гидранты разбегутся как разбежались в Ливии или в Афганистане и оставят нас один на один с голой жопой против рашистов
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03.12.2024 00:23
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Стануть на лінії розмежування, щоб навіки закріпити втрату Україною частини своєї окупованої території рашистами.
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02.12.2024 23:43 Відповісти
У нас зараз є кращі варіанти?
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02.12.2024 23:46 Відповісти
Перемога... але у разі знищення всіх агентів пуйла та зрадників у вищому військово-політичному керівництві.
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02.12.2024 23:48 Відповісти
Прокинься! Навіть зєля казав що без допомоги США, це стовідсотково поразка. Ніяке Дніпро там вже не врятує. Європа зараз тільки себе швидко затарює, на Україну там тільки трохи йде. Вони самі готуються а ми їм просто даємо час.
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03.12.2024 02:54 Відповісти
Любой вариант лучше капитуляции. К сожалению у Украины есть только один выход ето воевать. Просить больше оружия у наших партнеров, самим производить оружие в особенности дальнобойное и воевать выматывая рашку. Сейчас рашка как порваный медведь не знает что делать и куда бежать. Но если дать Параше хоть пол года передышки никто уже нас не спасет. Да и Украина без Азовского и Черного морей, без ЗАЕС, без дамбаса, без своих портов и угольных шах долго не протянет даже без войны. ***** времени не будет терять, а поставит несколько миллионов армию вокруг наших границ и будет угрожать день и ночь нападением вынуждая бжеть и украинцев и бизнесменов и всех. А кто не убежит того ***** купит и начнет раскачивать изнутри как Грузию сейчас пока Европа скажет забирайте уже ето Украину. Не зря же Польша уже сейчас строит оборонительные сооружения на границе с Украиной
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03.12.2024 00:32 Відповісти
Дві ядерні держави Франція і Великобританія мають стати гарантами миру, це краще ніж НАТО з орбанами фіцо і іншими.
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03.12.2024 01:50 Відповісти
Уже было. Опять на те же грабли?
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03.12.2024 02:23 Відповісти
озвуч свій варіант...
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02.12.2024 23:49 Відповісти
щоб повернути ці території потрібно мати перевагу в 3,5-4 рази в усьому озброєнні і піхоті в тому числі, або застосувати зброю массового знищення. звідки це все взяти? неокупована Україна буде в НАТО, тільки коли? коли лінією розмежування буде річка Дніпро? Столтенберг цю ідею піднімав ще 1,5 роки тому назад, от чи послухав його хто? НАТО не є обмін на території, це порятунок держави Україна, чим швидше тим більшу площу вдасться врятувати.
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02.12.2024 23:54 Відповісти
От зараз гарний приклад Сирії.
Як малочисельним повстанцям в Сирії , фактично без важкого озброєння , вдається відтісняти набагато більш чисельну та більш озброєну регулярну армію Асада, яку ще й підтримують рашисти з повітря та іранці?
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03.12.2024 00:02 Відповісти
Володимир, ви десь літаєте в небесах. Ставайте реалістом. І приклад у вас ніяк не співставляється з війною в Україні
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03.12.2024 00:06 Відповісти
Тобто керівництву потрібно було слухати США в 2022, та тікати?

Молдова, Грузія теж чомусь повстанцями не справились
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03.12.2024 01:06 Відповісти
Після того, як на всі попередження від США наші гниди посилали їх подалі, там зрозуміли, що гниди будуть здавати Україну. Не думаю, що без них було б гірше. Два місяці ця компашка сиділа в бункері-----90 м під землею. А ми давали відсіч ворогу.
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03.12.2024 10:30 Відповісти
Точно те ж саме писали на пропозицію ввести миротворців по лінії зіткнення між Україною і окупованою частиною Донбасу у 2014-2022. Кричали "ніяких миротворців, це закріпить втрату територій". Ну і докричались.
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03.12.2024 00:05 Відповісти
Та вроді в Україні навпаки просили ввести миротворців. Кацапи були тоді проти, а потрібна була згода двох сторін.
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03.12.2024 01:04 Відповісти
Ніхто не стане, побалакають і розійдуться
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02.12.2024 23:46 Відповісти
Ф16 надання та "атакамс" й "Storm Shadow" теж починалося з розмов-консультацій. Кацапи скажені верещали до вср4чки про "красниє лініі" та "нікогда такого нє будєт" й "єслі дадітє ф16 то ми ого-го".... й обісрались. Так що "ніколи не кажіть ніколи".
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03.12.2024 00:05 Відповісти
Нагадаю, що це гаранти територіальної цілісності України за Будапештським меморандумом в кордонах 1991 року. Ось такі "гаранти".
Де ще такого "лоха" знайдуть у світі, що відмовиться від ядерної зброї
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02.12.2024 23:55 Відповісти
''КОСТЕНКО: я вів ПЕРЕГОВОРИ ЗІ США! За цією схемою ЗДАЛИ УКРАЇНУ. Влада пішла ПРОТИ КОНСТИТУЦІЇ''----------------як комуняки з кравчуком роззброїли Україну
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03.12.2024 10:51 Відповісти
Да не смешите своими гарантиями. Все что ети фейковые войска будут делать так ето гарантировать рашистам что Украина не будет их обстреливать когда они будут скапливать по линии Днепра и вокруг наших границ 2-х миллионную армию. А когда двинут на Украину то все ети гидранты разбегутся как разбежались в Ливии или в Афганистане и оставят нас один на один с голой жопой против рашистов
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03.12.2024 00:23 Відповісти
буде обсє №2. Кацапів посмішити лише.
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03.12.2024 00:46 Відповісти
Все разбегутся и только отважные бусифицированные старперы побегут через минные поля сраковикина освобождать дамбас. Really?
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03.12.2024 02:27 Відповісти
Єрмак і Ко будуть стояти на смерть, але не допустять. Їм тікати тільки додому, на Кацапію. А тоді навіть туди не можна буде.
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03.12.2024 00:51 Відповісти
Ну это же филькина грамота же.
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03.12.2024 02:12 Відповісти
Стаття 111 , Державна зрада.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності,
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03.12.2024 06:56 Відповісти
+++
Осталось за малым. К Сырскому, Ермаку и клоуну привязать "умисно"
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03.12.2024 08:07 Відповісти
Це круто ! США, Канада та Австралія розглядали розміщення своїх військ у Франції чи срср під час Другої світової на "лінії розмежування" ? Мабуть, Черчилль переконав Рузвельта, що з гером гітлером такий фінт не прокатить. На борту лінкора біля вод Канади у 1941 році. Європі вже давно треба усвідомити, що з більшовиками треба воювати до перемоги, як і з гітлерівцями. Бо для більшовицького бидла немає слів про честь та порядність, про гуманність та принциповість. Вони - НЕГІДНИКИ від п'ятки до маківки.
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03.12.2024 08:04 Відповісти
 
 