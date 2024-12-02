У Парижі та Лондоні ведуть розмови щодо розміщення своїх військ в Україні як гарантію безпеки, - ЗМІ

У Франції та Великій Британії розглядають можливість відправки військ у разі мирних переговорів України з Росією для гарантування безпеки Україні.

Про це з посиланням на анонімного чиновника НАТО пише Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Війська Франції і Великої Британії можуть розмістити на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню.

Зазначений чиновник зазначив, що ці розмови ведуться лише в окремих столицях, не на рівні НАТО. Париж і Лондон намагаються підготувати варіанти для різних сценаріїв розвитку подій, щоби в разі виникнення питання з боку нового керівництва США, як саме можуть включитися країни Європи, вони мали б готові варіанти підтримки Києва.

"Розробка конкретних пропозицій і варіантів підтримки необхідна також для того, щоб гарантувати участь союзників з Європи у мирних перемовинах України і Росії за посередництвом новообраного президентства США Дональда Трампа", - додав він.

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Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

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