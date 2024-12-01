П’ять депутатів Франції закликали міністра оборони відправити в Україну інструкторів

П'ятеро французьких депутатів від різних політичних груп направили лист міністру оборони Франції Себастьяну Лекорню із закликом відправити військових інструкторів в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний лист опублікував депутат Фредерік Петі.

"Жорсткість бойових дій і зростаючий тиск Росії на Донбасі змушують нас вважати, що навчання, яке зараз проводять військові у Франції та Польщі, має бути продовжене на українській землі. Ми підтримуємо пропозицію створити європейську коаліцію щодо направлення військових інструкторів в Україну. Сьогодні Франція може взяти на себе провідну роль у цій коаліції поряд із арміями Великої Британії, Польщі, країн Балтії та Скандинавії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Франція готова навчати ще більше українських військових, - міністр оборони Лекорню

Також зазначається, що в той час, коли РФ "закликає тисячі північнокорейських військовослужбовців битися проти української армії, нашою відповіддю має бути збільшення прямої підтримки України".

Наголошується, що Франція не має відправляти солдатів битися проти російської армії в Україні, але має відправити військових інструкторів для навчання солдатів на українській землі.

"Оскільки перспективи можливих переговорів стають більш ясними, Франція та європейські країни не повинні виявляти жодних ознак слабкості та не дозволяти, щоб їхня поведінка була продиктована червоними лініями, проведеними Кремлем", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франції не потрібна згода НАТО, щоб відправити свої війська до України, - посол Литви в НАТО Матульоніс







Також читайте: Настав час розглянути питання розміщення в Україні сил неядерного стримування, - Міноборони Франції

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.