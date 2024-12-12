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Новости Война
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Спикер Сейма Польши Головня об отправке миротворцев в Украину: Только под эгидой НАТО

Головня про миротворців

Участие Польши в различных видах военных действий в Украине может происходить только под эгидой НАТО и в структурах НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita, об этом заявил спикер Сейма Шимон Головня.

"На мой взгляд, Польша должна в первую очередь защищать свои интересы в этом плане. И мы должны спрашивать, конечно, мы всегда спрашиваем, что хорошо для Украины, но сначала мы всегда должны спрашивать, что хорошо для Польши. С польской точки зрения, и мы об этом неоднократно говорили, наше участие в различных видах военных действий в Украине может происходить только под эгидой НАТО и в структурах НАТО", - сказал Головня по поводу того, стоит ли Польше отправлять миротворцев в Украину.

Также читайте: Страны Европы могут отправить в Украину свои войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, - DW

По его словам, есть много вещей, которые может комментировать только Украина. Однако, если рассматривать любое участие Польши на этом этапе, "нет другой формулы, кроме НАТО, чтобы это произошло".

"Нам просто нужна гарантия безопасности в таких ситуациях. Если это действительно механизм, который будет полезен Украине, который будет стабилизировать Украину, который будет открывать новые перспективы для Украины, он должен быть прочно укоренен на языке, который понимает Россия. Россия понимает один язык - язык силы. И именно здесь должен стоять весь Альянс НАТО. Россия сегодня, и это еще один фактор, который сегодня фигурирует во всех этих переговорах, находится в другой ситуации, чем это было неделю назад. Я имею в виду ситуацию в Сирии", - добавил Головня.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Автор: 

миротворцы (1158) Польша (8408) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+3
не те що хоробрі українці у 2019, коли ставили галочку за коміка.

Що там сцятись? Хіба може бути страшною ядерна країна з 140 млн населенням , безлімітною зброєю та грошима. Пф...
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12.12.2024 15:19
+2
Так, наче Польща нам щось винна. Типова "совкова" логіка. Не має сенсу щось доводити. Бо притомні люди, розуміють, що якби Польща відмовилася б бути хабом для нас - нам би вже давно хана була. Заладили цю "плітівку" - фермери, фермери. У них фермери, у на рейдери. Феремери це ж не вся країна
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12.12.2024 17:11
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Значить під егідою НАТО.
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12.12.2024 15:01 Ответить
Ви нічого не сплутали?
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12.12.2024 15:17 Ответить
Сцяться справжньої війни ?
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12.12.2024 15:15 Ответить
не те що хоробрі українці у 2019, коли ставили галочку за коміка.

Що там сцятись? Хіба може бути страшною ядерна країна з 140 млн населенням , безлімітною зброєю та грошима. Пф...
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12.12.2024 15:19 Ответить
Угу. Особливо коли проти цих 140 мільонів стоїть майже мільярд населення країн НАТО та ще й економікою раз в сто більшою.
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12.12.2024 15:22 Ответить
Так, наче Польща нам щось винна. Типова "совкова" логіка. Не має сенсу щось доводити. Бо притомні люди, розуміють, що якби Польща відмовилася б бути хабом для нас - нам би вже давно хана була. Заладили цю "плітівку" - фермери, фермери. У них фермери, у на рейдери. Феремери це ж не вся країна
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12.12.2024 17:11 Ответить
Він каже, що польським військам в Україні потрібна буде охорона НАТО. Так, але хто ж тоді буде охороняти саму НАТу? Мабуть це довірять українцям.
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12.12.2024 15:20 Ответить
Які бігають від ТЦК по всій країні
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12.12.2024 17:13 Ответить
Тобто - НІКОЛИ. Враховуючи фактичне право ВЕТО від Угорщини та Словаччини... За зразком ООН. НАТО, ЄС тощо... Х*йло купує одного найдешевшого ЧЛЕНА і паралізує всю роботу... Який ворог придумав обов'язковий 100% консенсус????????
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12.12.2024 15:25 Ответить
Як вони всі ******* розказувати про "встановлення справедливого миру в Україні" але бояться безпосередньо брати в цьому участь.
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12.12.2024 15:30 Ответить
Звичайно, ніякої присутності польських військ в Україні бути не може. Це очевидно з огляду на можливі пропагандистські операції путлерівців та їхні провокації, які проводяться протягом 30 років (це вже можна побачити на цьому форумі). Війська мають ввести ядерні країни НАТО - США, Велика Британія та Франція - тоді Путлер побоїться порушувати перемир'я. Польські війська повинні будувати оборонні рубежі на кордоні з Білорусією та Крулевецькою областю РФ.
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12.12.2024 15:59 Ответить
Если это будут такие "марнотворці", как в Ливане, которыми хезболла подтиралась и которых ЦАХАЛ погнал ссаными тряпками, то нах они нужны вообще?
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12.12.2024 17:53 Ответить
 
 