Спикер Сейма Польши Головня об отправке миротворцев в Украину: Только под эгидой НАТО

Участие Польши в различных видах военных действий в Украине может происходить только под эгидой НАТО и в структурах НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita, об этом заявил спикер Сейма Шимон Головня.

"На мой взгляд, Польша должна в первую очередь защищать свои интересы в этом плане. И мы должны спрашивать, конечно, мы всегда спрашиваем, что хорошо для Украины, но сначала мы всегда должны спрашивать, что хорошо для Польши. С польской точки зрения, и мы об этом неоднократно говорили, наше участие в различных видах военных действий в Украине может происходить только под эгидой НАТО и в структурах НАТО", - сказал Головня по поводу того, стоит ли Польше отправлять миротворцев в Украину.

Также читайте: Страны Европы могут отправить в Украину свои войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, - DW

По его словам, есть много вещей, которые может комментировать только Украина. Однако, если рассматривать любое участие Польши на этом этапе, "нет другой формулы, кроме НАТО, чтобы это произошло".

"Нам просто нужна гарантия безопасности в таких ситуациях. Если это действительно механизм, который будет полезен Украине, который будет стабилизировать Украину, который будет открывать новые перспективы для Украины, он должен быть прочно укоренен на языке, который понимает Россия. Россия понимает один язык - язык силы. И именно здесь должен стоять весь Альянс НАТО. Россия сегодня, и это еще один фактор, который сегодня фигурирует во всех этих переговорах, находится в другой ситуации, чем это было неделю назад. Я имею в виду ситуацию в Сирии", - добавил Головня.

Читайте: Польша готова в случае прекращения огня направить в Украину миротворцев вместе с НАТО, - Дуда

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.