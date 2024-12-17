РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9737 посетителей онлайн
Новости Война
5 811 8
окружение (42) Донецкая область (8786) Волновахский район (39) Новоселовка (17) Макаровка (5) Сторожевое (9) Благодатное (2) Комар (13) война в Украине (1209)

Враг продолжает срезать Времевский выступ, ВСУ могут попасть в окружение у Великой Новоселки, - DeepState. КАРТА

Российские войска продолжают срезать Времевский выступ в Донецкой области. Это угрожает окружению украинских защитников в районе Великой Новоселки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DeepState.

Отмечается, что самая сложная ситуация в районе Большой Новоселки сейчас на отрезке Макаровка - Благодатное - Сторожевое.

"После захвата Благодатного противник постоянно стягивает пехоту в село малыми группами, а также продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой, чтобы отрезать последнее, ведь оно им никак не дается. Отдельно прослеживаются попытки заходить в само Сторожевое, чтобы там также занять позиции и закрепиться", - говорится в сообщении.

Читайте: В Украине создадут реестр в отношении детей, депортированных Россией: Зеленский подписал закон

В DeepState отметили, что все движения российских оккупантов направлены на оцепление Великой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации поселка.

В частности, несколько дней назад был совершен накат на Новый Комар и частично он был успешен, поскольку рашисты смогли засесть в селе.

В то же время аналитики считают, что сейчас наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки, что "может стать неприятным последствием".

ЗСУ можуть потрапити в оточення біля Великої Новосілки

Читайте: Объединенные экспедиционные силы предоставят Украине более 12 миллиардов евро военной помощи в 2025 году

Напомним, 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили, что ситуация в районе "Успеновского мешка" (возле села Успеновка Кураховской громады Покровского района Донецкой области) продолжает ухудшаться. По их данным, подразделения Сил обороны могут попасть в окружение.

В DeepState обвиняют в бездействии оперативно-тактическую группировку "Донецк".

Там также заявили, что командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уже сняли с должности, но перевели на другую - в командовании Сухопутных войск.

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что подразделения Сил обороны Украины отражают штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка Трудовое, Романовка и противодействуют захвату или окружению этих населенных пунктов врагом.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы это ВЕРХОВНОМУ скажите!!!!!!
Но он не любит плохих новостей
И наверное, в США намылился
Покрасоваться в новых трениках на инаугурации
А в армию он ездит редко
Знает - ему там не рады
показать весь комментарий
17.12.2024 18:23 Ответить
А ''головком'' ***** на піаніно грає. Йому не до того.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:24 Ответить
Пи*д*ц! В командовании ЗСУ теперь одни ставленники елдака.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:38 Ответить
якщо ГШ ,окупований рашистською агентурою , то все втілюється ними, і буде згідно планів куйла всія 3,14дерації по окупації української території.про котру домовлялися в омані...
показать весь комментарий
17.12.2024 18:49 Ответить
зате в опі лад і спокуй, тому, що POHUY!
показать весь комментарий
17.12.2024 18:56 Ответить
Це ІПСО. Послухайте веніславського. Він вам все розкаже.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:59 Ответить
Треба чесно сказати - Времівському виступу, якщо не буде істотного посилення ЗСУ на цьому відтинку фронту - найближчим часом - кирдик! Рівно як і взяттю у лещата Великої Новосілки, яку теж чекає невідворотня здача!
показать весь комментарий
17.12.2024 20:01 Ответить
Єрмак створив панятную єму і єво папє савецкую армію. Де все добре і всі слухняні. А Україна ще велика, що там декілька сіл !
показать весь комментарий
17.12.2024 21:18 Ответить
 
 