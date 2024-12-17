Враг продолжает срезать Времевский выступ, ВСУ могут попасть в окружение у Великой Новоселки, - DeepState. КАРТА

Российские войска продолжают срезать Времевский выступ в Донецкой области. Это угрожает окружению украинских защитников в районе Великой Новоселки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DeepState.

Отмечается, что самая сложная ситуация в районе Большой Новоселки сейчас на отрезке Макаровка - Благодатное - Сторожевое.

"После захвата Благодатного противник постоянно стягивает пехоту в село малыми группами, а также продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой, чтобы отрезать последнее, ведь оно им никак не дается. Отдельно прослеживаются попытки заходить в само Сторожевое, чтобы там также занять позиции и закрепиться", - говорится в сообщении.

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В DeepState отметили, что все движения российских оккупантов направлены на оцепление Великой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации поселка.

В частности, несколько дней назад был совершен накат на Новый Комар и частично он был успешен, поскольку рашисты смогли засесть в селе.

В то же время аналитики считают, что сейчас наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки, что "может стать неприятным последствием".

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Напомним, 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили, что ситуация в районе "Успеновского мешка" (возле села Успеновка Кураховской громады Покровского района Донецкой области) продолжает ухудшаться. По их данным, подразделения Сил обороны могут попасть в окружение.

В DeepState обвиняют в бездействии оперативно-тактическую группировку "Донецк".

Там также заявили, что командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уже сняли с должности, но перевели на другую - в командовании Сухопутных войск.

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что подразделения Сил обороны Украины отражают штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка Трудовое, Романовка и противодействуют захвату или окружению этих населенных пунктов врагом.