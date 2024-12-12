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Новости Война
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Враг пытается взять в кольцо подразделения Сил обороны в районе Успеновки, - DeepState

Успенівський мішок

Ситуация вокруг "Успеновского мешка" все ухудшается, подразделения Сил обороны могут попасть в окружение.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Последние сообщения оттуда не очень утешительны и обстановка все больше ухудшается. Стоит выделить несколько ключевых мест в "мешке" - Елизаветовка-Романовка-Романовка-Веселый Гай-Ганновка, которые находятся непосредственно в нем и куда враг пробует прорваться без остановки, буквально, со всех сторон. А также Трудовое-Успеновка-Дальнее, которые играют основную роль удержания этого "мешка". Именно из Дальнего и Трудового кацапы лезут в Успеновку, где закрывается "мешок", - говорится в сообщении.

Осинтеры отметили, что враг неоднократно фиксировался в Успеновке и активно пытается ее штурмовать, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения селом полностью. Силы Обороны пытаются зачищать здания от врага, но это удается сделать не до конца. Количество пехоты только растет.

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Также, по информации DeepState, у врага есть возможность совершать маневры между Успеновкой и Анновкой, которые фактически отрезают группировку подразделений СОУ в "мешке".

Однако подтверждений закрепления врага там нет. Украинские военные так же ведут активную работу по стабилизации, поэтому есть вероятность, что врагу там закрепиться не дадут, время покажет.

"Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка", когда враг продолжает постепенного захватывать Курахово. Нынешняя обстановка является результатом бездействия или не совсем понятной деятельности ОТГ "Донецк". Враг занимает все большую территорию непосредственно в Успеновке, рискуя замкнуть кольцо и оставить подразделения Сил Обороны в Анновке, Успеновке, Трудовом, Веселой Роще и Романовке", - отмечают осинтеры.

Также, по информации проекта, полковник Александр Луценко был снят с поста командующего ОТГ "Донецк".

"В скором времени все будут слышать от следующего командующего ОТГ "отошли на подготовленные позиции", - резюмируют DeepState.

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Автор: 

окружение (46) Донецкая область (9612) Покровский район (540) Елизаветовка (3) Анновка (3) Веселый Гай (6) Дальнее (9) Трудовое (6) Успеновка (23) Романовка (2) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+20
гоВнокомандувач Сирський віддано працює на країну де народився. А ви наївні х%#ли вірте в перемогу.
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12.12.2024 22:27
+20
Офіцер+

В Успенівці реально хренові справи, хз що там в голові вищих чинів чим і як вони планують витягувати людей з того мішка, бо фактично прохід звідти через сіряк, виводити людей треба було давно або організувати наступальні дії ззовні для зрізання кліщів.

По командувачу ОТУ «Донецьк» я просто в ****, ну це так прям подобається мені типу «план Содоля»: натворив *****, вбив купу людей і спокійно пішов на іншу посаду…
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12.12.2024 22:34
+18
Коли приберуть зрадників з влади та війська
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12.12.2024 22:27
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Сирок доповідає Боневтіку про загальну ситуацію - йому не до цього ексцесу "місцевого значення"....
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12.12.2024 22:15 Ответить
Ні. Сирок вже доповідає напряму пуйлу, минаючи шістку пуйла Зелю.
Сирський, Зеля, Генштаб, Міноборони просто вчасно виконують всі вказівки та розпорядження пуйла, якому вони служать.
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12.12.2024 22:38 Ответить
Зе -зрадник, Сиркий- зрадник , вони набили кармани за продаж Вкраїни, а ми на грані катастрофи
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13.12.2024 22:57 Ответить
Ї*бучий бардак у командуванні….
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12.12.2024 22:17 Ответить
Генерал бухає, а служба іде.
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12.12.2024 22:36 Ответить
Умєров - де міни!
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12.12.2024 22:19 Ответить
Там же, де дрони!
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12.12.2024 22:20 Ответить
В опшорах
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12.12.2024 22:28 Ответить
"опшори" пишуть через "Ф", а професор пишуть із двома "ФФ"
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12.12.2024 22:33 Ответить
(жарт) але "подобається" натиснув
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12.12.2024 22:34 Ответить
Проиоб генералів? - чого допустили Успенівку - кацапи ж місяць туди перли - хто не бачив шо це "мішок"
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12.12.2024 22:20 Ответить
Коли вже ЗСУ будуть намагатися брати рашистів у "кільце"?
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12.12.2024 22:21 Ответить
Коли приберуть зрадників з влади та війська
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12.12.2024 22:27 Ответить
гоВнокомандувач Сирський віддано працює на країну де народився. А ви наївні х%#ли вірте в перемогу.
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12.12.2024 22:27 Ответить
😢😢😢
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12.12.2024 22:52 Ответить
Іловайск, Дебальцево, Авдіївка, Бахмут, тепер це, коли це закінчеться....
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13.12.2024 12:03 Ответить
Давно стоїть питання ХТО ВІДПОВІСТЬ а не коли закінчиться?
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13.12.2024 15:10 Ответить
Ублюдки зелені!
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12.12.2024 22:28 Ответить
Головне відосик щоб не забув записати сьогодня..Що все під потужним контролем крадеться...
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12.12.2024 22:33 Ответить
Офіцер+

В Успенівці реально хренові справи, хз що там в голові вищих чинів чим і як вони планують витягувати людей з того мішка, бо фактично прохід звідти через сіряк, виводити людей треба було давно або організувати наступальні дії ззовні для зрізання кліщів.

По командувачу ОТУ «Донецьк» я просто в ****, ну це так прям подобається мені типу «план Содоля»: натворив *****, вбив купу людей і спокійно пішов на іншу посаду…
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12.12.2024 22:34 Ответить
Ну у нас же ноют тут на Цензоре, что кацпапы каждый день что-то захватывают, а наши отступают, вот порудчик Сырскай почитал и сказал, нишагуназад блеать
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13.12.2024 09:29 Ответить
Якщо і вийдуть то далеко не всі. Вже який раз.
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12.12.2024 22:35 Ответить
Сирок работає.
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12.12.2024 23:00 Ответить
А Зеля командуючому ОТУ Донецьк Луценкові генеральске звання дав замість розжалування у рядові, яке цей гандон заслуговує....
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12.12.2024 22:36 Ответить
Вимальовується чітка тенденція - хто успішно воює, того звільняють з посади та переводять кудись перебирати папірці, а якщо "просираєш", бо я впевнений, що це робиться навмисно, то тобі дають медаль, підвищення та теплу посаду. Та навіть ті хто не закінчував військових вишів ще місяць тому бачив чим все це закінчиться, тому цю ситуацію було допущено навмисно.
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13.12.2024 09:02 Ответить
100%
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13.12.2024 10:49 Ответить
Ну что наши идиоты, вместо того чтобы думать как воевать и страну ставить на военные рельсы, они каждый день уже год только о переговорах мечтают как придет дедушка Тампон и все разрулит за 24 часа. А дедушка Тампон сказал что имел он всех ввиду и выживание Украины ето дело самой Украины ну еще Европа если хочет может вписаться.
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12.12.2024 22:50 Ответить
Може час президенту більш серьйозно віднестися до керівника армії?
Може час Прокопенку з Азову доручити рятувати фронт?
Результати наче саме до цього мають спіткати?
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12.12.2024 22:51 Ответить
Його все влаштовує. Літакі лєтять,будєм всєх бамбіть.
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13.12.2024 00:11 Ответить
Якщо б хоч так. Але думки що до цього більш сумнівні
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13.12.2024 08:47 Ответить
Якому з презедентів,єрмаку чи зелі? Не пешить дурніць,в Україні немає презедента,є зрадник,мородер який привів до влади цілу купу своїх друзів зрадників,корупціонерів,мародерів.
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13.12.2024 11:25 Ответить
Ким злиті ? 73%? Чому не уточнюєте?
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13.12.2024 06:03 Ответить
Та не соромся, так і пиши :
В усьому винен Порошенко!
Дивись, досі не прибрали чомусь.
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13.12.2024 09:57 Ответить
Для цього потрібна жорстка диктатура. Ви впевнені що цього хочете?
73%і без цього верищало, що Петро узурпував владу... Відчуйте тепер різницю!
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13.12.2024 10:00 Ответить
Злиті легітимною демократично обраною владою, яка відображує інтереси народу,
який є носієм влади згідно Конституції. Той хто голосував за ОПЗЖ є агресивно
налаштованим антиукраїнцем ("какаяразніци" та "зійтисьпосередині" отримали
своє представництво - яке, до речі, розгромно перемогло у 2019).
Ці люди і інтереси приблизно пропорційно представлені у місцевій владі,
державних органах (в тому числі силових), місцевому бізнесі;
звідти ж відсоток і якість місцевих інформаторів та диверсантів.
Про який опір окупації йде мова ? "Рятівники" на підході ...
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13.12.2024 06:17 Ответить
"Платформенщики за смерть"
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13.12.2024 09:30 Ответить
Якщо можуть, то обовʼязково візьмуть…, а з наказом на відхід будуть тягнути до останнього, коли вже край, а потім кинуть рятувати ситуацію який небудь боєздатний підрозділ й щоб там якнайбільше полягло…, а в оточенні будуть «наші герої, яки бились до останнього», тому що генералів у їхніх совкових вишах вчили ніколи не відступати , а тільки відновлювати втрачені позиції…
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12.12.2024 23:29 Ответить
Команда на вихід? А навіщо? Краще всіх злити,як ті укріплення під Покровськом. Ох і у@бани.
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13.12.2024 00:10 Ответить
Генерала Луценка звільнили з посади командувача ОТУ "Донецьк". Це стосується оборони всього Покровського та Курахівського напрямків, включно із захистом Покровська, а також протидії наступу росіян на Запоріжжя і Дніпро.
Тепер керувати буде генерал Тарнавський. Він не належить до нового покоління, але має досвід успішних Харківської та Херсонської наступальних операцій, а також провального південного контрнаступу 2023 року. У всіх цих операціях він обіймав провідні посади. У будь-якому разі це набагато більше досвіду і компетенції, ніж у попереднього "лівого" полковника, який очолював цей напрямок із весни з незрозумілих причин.
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13.12.2024 00:38 Ответить
Сирський - м'ясник і котлотворець. Зєлє це подобається.

Зєлю геть. Вибори(офлайн)
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13.12.2024 05:22 Ответить
Невже той виступ немає чим випалити, влаштувавши рашиствм мінікотел?
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13.12.2024 06:00 Ответить
В Омані про таке не домовлялись
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13.12.2024 06:32 Ответить
ПроСирська зараза виводь хлопців звідти поки не пізно!
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13.12.2024 08:16 Ответить
Мені це нагадує Дебальцеве, Бахмут, Авдіївку. Скільки можна набивати шишки ? Комбриг має відступати останнім.
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13.12.2024 08:41 Ответить
Чекати що хтось застрелиться марно я так розумію..
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13.12.2024 09:27 Ответить
таке командування у зелі чергові нагороди отримує за здобутки у від'ємному наступі.
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13.12.2024 11:00 Ответить
Лампаси необучаємі. Ціна цьому життя пересічних сіромах у військових одностроях.
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13.12.2024 09:59 Ответить
https://x.com/InfoSich_

InfoSich



https://x.com/InfoSich_

@InfoSich_

·https://x.com/InfoSich_/status/1867320036085375413 11 год

Андони Порошенку досі Іловайськом тикають. При Зеленському отака ***** стається кожні три тижні
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13.12.2024 10:59 Ответить
Докомандувався сирок кремлівський! Зливає всю лінію фронту!!!! Терміново повертайте Залужного!!!
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13.12.2024 13:23 Ответить
Судячі по карті ворог вже узяв у кільце наші підрозділи,і скільки там залишилось наших військових вже ніхто не взнає.Повторюся ще раз,цей *****...ць відбувається через безкарність командирів від ком взводу до ком бата,комбрига та іншої верхушки ціх " стратегів".
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13.12.2024 15:57 Ответить
Командование просто наблюдает как убивают воинов и забирают землю , чего ждут где помощь войскам
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14.12.2024 07:04 Ответить
 
 