Враг пытается взять в кольцо подразделения Сил обороны в районе Успеновки, - DeepState
Ситуация вокруг "Успеновского мешка" все ухудшается, подразделения Сил обороны могут попасть в окружение.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Последние сообщения оттуда не очень утешительны и обстановка все больше ухудшается. Стоит выделить несколько ключевых мест в "мешке" - Елизаветовка-Романовка-Романовка-Веселый Гай-Ганновка, которые находятся непосредственно в нем и куда враг пробует прорваться без остановки, буквально, со всех сторон. А также Трудовое-Успеновка-Дальнее, которые играют основную роль удержания этого "мешка". Именно из Дальнего и Трудового кацапы лезут в Успеновку, где закрывается "мешок", - говорится в сообщении.
Осинтеры отметили, что враг неоднократно фиксировался в Успеновке и активно пытается ее штурмовать, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения селом полностью. Силы Обороны пытаются зачищать здания от врага, но это удается сделать не до конца. Количество пехоты только растет.
Также, по информации DeepState, у врага есть возможность совершать маневры между Успеновкой и Анновкой, которые фактически отрезают группировку подразделений СОУ в "мешке".
Однако подтверждений закрепления врага там нет. Украинские военные так же ведут активную работу по стабилизации, поэтому есть вероятность, что врагу там закрепиться не дадут, время покажет.
"Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка", когда враг продолжает постепенного захватывать Курахово. Нынешняя обстановка является результатом бездействия или не совсем понятной деятельности ОТГ "Донецк". Враг занимает все большую территорию непосредственно в Успеновке, рискуя замкнуть кольцо и оставить подразделения Сил Обороны в Анновке, Успеновке, Трудовом, Веселой Роще и Романовке", - отмечают осинтеры.
Также, по информации проекта, полковник Александр Луценко был снят с поста командующего ОТГ "Донецк".
"В скором времени все будут слышать от следующего командующего ОТГ "отошли на подготовленные позиции", - резюмируют DeepState.
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Сирський, Зеля, Генштаб, Міноборони просто вчасно виконують всі вказівки та розпорядження пуйла, якому вони служать.
В Успенівці реально хренові справи, хз що там в голові вищих чинів чим і як вони планують витягувати людей з того мішка, бо фактично прохід звідти через сіряк, виводити людей треба було давно або організувати наступальні дії ззовні для зрізання кліщів.
По командувачу ОТУ «Донецьк» я просто в ****, ну це так прям подобається мені типу «план Содоля»: натворив *****, вбив купу людей і спокійно пішов на іншу посаду…
Може час Прокопенку з Азову доручити рятувати фронт?
Результати наче саме до цього мають спіткати?
В усьому винен Порошенко!
Дивись, досі не прибрали чомусь.
73%і без цього верищало, що Петро узурпував владу... Відчуйте тепер різницю!
який є носієм влади згідно Конституції. Той хто голосував за ОПЗЖ є агресивно
налаштованим антиукраїнцем ("какаяразніци" та "зійтисьпосередині" отримали
своє представництво - яке, до речі, розгромно перемогло у 2019).
Ці люди і інтереси приблизно пропорційно представлені у місцевій владі,
державних органах (в тому числі силових), місцевому бізнесі;
звідти ж відсоток і якість місцевих інформаторів та диверсантів.
Про який опір окупації йде мова ? "Рятівники" на підході ...
Тепер керувати буде генерал Тарнавський. Він не належить до нового покоління, але має досвід успішних Харківської та Херсонської наступальних операцій, а також провального південного контрнаступу 2023 року. У всіх цих операціях він обіймав провідні посади. У будь-якому разі це набагато більше досвіду і компетенції, ніж у попереднього "лівого" полковника, який очолював цей напрямок із весни з незрозумілих причин.
Зєлю геть. Вибори(офлайн)
InfoSich
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@InfoSich_
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Андони Порошенку досі Іловайськом тикають. При Зеленському отака ***** стається кожні три тижні