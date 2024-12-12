Враг пытается взять в кольцо подразделения Сил обороны в районе Успеновки, - DeepState

Ситуация вокруг "Успеновского мешка" все ухудшается, подразделения Сил обороны могут попасть в окружение.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Последние сообщения оттуда не очень утешительны и обстановка все больше ухудшается. Стоит выделить несколько ключевых мест в "мешке" - Елизаветовка-Романовка-Романовка-Веселый Гай-Ганновка, которые находятся непосредственно в нем и куда враг пробует прорваться без остановки, буквально, со всех сторон. А также Трудовое-Успеновка-Дальнее, которые играют основную роль удержания этого "мешка". Именно из Дальнего и Трудового кацапы лезут в Успеновку, где закрывается "мешок", - говорится в сообщении.

Осинтеры отметили, что враг неоднократно фиксировался в Успеновке и активно пытается ее штурмовать, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения селом полностью. Силы Обороны пытаются зачищать здания от врага, но это удается сделать не до конца. Количество пехоты только растет.

Читайте также: На Покровском направлении готовимся к возможным действиям врага, потери РФ стабильно высоки, - Сырский

Также, по информации DeepState, у врага есть возможность совершать маневры между Успеновкой и Анновкой, которые фактически отрезают группировку подразделений СОУ в "мешке".

Однако подтверждений закрепления врага там нет. Украинские военные так же ведут активную работу по стабилизации, поэтому есть вероятность, что врагу там закрепиться не дадут, время покажет.

"Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка", когда враг продолжает постепенного захватывать Курахово. Нынешняя обстановка является результатом бездействия или не совсем понятной деятельности ОТГ "Донецк". Враг занимает все большую территорию непосредственно в Успеновке, рискуя замкнуть кольцо и оставить подразделения Сил Обороны в Анновке, Успеновке, Трудовом, Веселой Роще и Романовке", - отмечают осинтеры.

Также, по информации проекта, полковник Александр Луценко был снят с поста командующего ОТГ "Донецк".

"В скором времени все будут слышать от следующего командующего ОТГ "отошли на подготовленные позиции", - резюмируют DeepState.

Читайте также: Рискованно обсуждать мирные планы, не имея Путина за столом переговоров, - Рютте