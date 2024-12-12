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Новости Война
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На Покровском направлении готовимся к возможным действиям врага, потери РФ стабильно высоки, - Сырский

Сирський: Готуємося до можливих дій ворога на Покровському напрямку

Уже несколько месяцев Покровское направление остается одним из самых сложных на передовой.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ВСУ просчитывают и готовятся ко всем возможным вариантам дальнейших действий российских оккупантов на этом направлении.

Благодарен военнослужащим за эффективную боевую работу. Потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие, особенно в живой силе", - подчеркнул главком.

Сырский добавил, что только в декабре противник в среднем за сутки подтверждено теряет около 400 солдат убитыми и ранеными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником, - Сырский

Автор: 

Донецкая область (9612) Александр Сырский (583) Покровск (588) Покровский район (540)


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Топ комментарии
+18
Пізно всрався, вже здали за проcто так ключовий укріп під Шевченко
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12.12.2024 17:46
+16
Нє, при Залужному Авдіївка була наша. Знали його за "президентський" рейтинг. А Авдіївку здали вже при Сирському, десь за 2 тижні після призначення.
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12.12.2024 17:57
+13
Іншими словами кажучи, гоВнокомандувач готується здати каzапам Покровськ.
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12.12.2024 17:53
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Заберіть мене з цієї довбаної ОМБр!!!!
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12.12.2024 18:50 Ответить
А українські втрати стабільно малі! Я все вірно зрозумів?
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12.12.2024 17:42 Ответить
Як у Афганістані,.... скількох убили нашіх, п'ять, а афганістанців? Точно не скажу, пишите двадцять
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12.12.2024 18:00 Ответить
Пізно всрався, вже здали за проcто так ключовий укріп під Шевченко
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12.12.2024 17:46 Ответить
так він не всрався..все прораховано..

сирок же кріт з батьками в русні
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12.12.2024 17:48 Ответить
Якось у Кисломолочного херувато виходить, нє?
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12.12.2024 17:46 Ответить
Це з якої країни на це дивитися !
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12.12.2024 18:51 Ответить
"За його словами, ЗСУ прораховують і готуються до всіх можливих варіантів подальших дій російських окупантів на цьому напрямку"

покидьок сирок прораховує де ще відвести(провести "ротацію") ЗСУ щоб русня зайшла у побудовані фортифікації без спротиву.
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12.12.2024 17:47 Ответить
Чергова чиновницька відписка.
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12.12.2024 17:51 Ответить
Залужного зняли лише за втрату Авдіївки. Після Авдіївки були Очеретине, Новогродівка, Вугледар, Селидове, Гірник, Курахівка, Цукурине, майже захоплене Курахове і ворог у Торецьку та Часовому Яру та на підступах до Покровська... І ніяких глобальних змін у керівництві.
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12.12.2024 17:51 Ответить
Нє, при Залужному Авдіївка була наша. Знали його за "президентський" рейтинг. А Авдіївку здали вже при Сирському, десь за 2 тижні після призначення.
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12.12.2024 17:57 Ответить
А ЗСУ стабільно відходить-проСирський рулить!
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12.12.2024 17:52 Ответить
Іншими словами кажучи, гоВнокомандувач готується здати каzапам Покровськ.
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12.12.2024 17:53 Ответить
Хіба тільки його !
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12.12.2024 18:53 Ответить
Ну і рожі у цих двох під@рів, які особисто здають Донецьку область пуйлу і працюють на рашку.
Сирський та нач. Генштабу Баргилевич .
Щоб ви покидьки пошвидше здохли, тоді б Україна мала шанс на перемогу над рашистами
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12.12.2024 17:55 Ответить
Мабуть заманюють до Дніпра-ріки. На правому березі виставлять багато унітазів та пральних машин. Кацапи будуть кидатись у воду і топитись, як лемінги.
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12.12.2024 18:00 Ответить
Факти цієї готовності говорять про себе...
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12.12.2024 18:13 Ответить
В них стабільно високі втрати, в нас стабільні втрати території. Така собі взаємно висока стабільність
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12.12.2024 18:15 Ответить
Невже, а на інших напрямах не треба готуватися? Чи потім розповім, не можна відразу, можу зап...тися
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12.12.2024 18:22 Ответить
Тут так дороги розвезло, що ні пішки, ні на техніці не пропхаєшся! Які можуть бути ще дії?
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12.12.2024 18:49 Ответить
Відосіки клепать.
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12.12.2024 19:28 Ответить
Та ні, вийшов з хати, грязюка почала замерзати. Дійсно треба щось робити!
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12.12.2024 19:42 Ответить
як тільки "вво"(випадково виконуючий обов'язки ) президента агент єрмак ,через свого "зезедента " в Україні, призначив "сирого" головнокомандувачем ЗСУ- втрати територіїУкраїни,а чи то рашистська її окупація, стали стабільно високими...
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12.12.2024 18:53 Ответить
Як тільки зрадник-популіст вигнав воєнкомів, які зганяли пацюків на війну, одразу з'явилась зайва військова техніка, бо не стало кому на ній воювати...
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12.12.2024 19:00 Ответить
якщо дядьки,котрих спіймали на фермі,або на пасовиську "пацюки",тоді хто ті, що їх спімали ???
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12.12.2024 19:04 Ответить
Як хто! Щуролови.
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12.12.2024 19:24 Ответить
Містер очевидність(((створили проблеми ,а тепер успішно їх долати((тобто,успішно їх долати усно((відосик ще забацай,як твій шеф(((
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12.12.2024 19:16 Ответить
Ну, на кінець почали готуватись. Не зарано?
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12.12.2024 19:20 Ответить
Це коли до Покровська залишилось 3 (ТРИ) км!
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12.12.2024 19:27 Ответить
Укріплення будуйте на Дніпропретровщині терміново! Поки що у Дніпрі з подвоєною енергією плитку тротуарну перекладають...
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12.12.2024 19:21 Ответить
Чепуха зелёная.
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12.12.2024 22:10 Ответить
Зелень йде до плісняви. Зрада влади на кожному кроці:зняття Залужного, відмивання агентів ярмака в Міноборони (яйця по 17 за кілограм, куртки, снаряди, міни на понад 40 млрд.), неадекватні призначення (своїх людей) в військах, корупція там же з виплатами за передок, виплатами за знищення техніки, відправка на передок пілотів дронів, ппо, медиків). І повна безвідповідальність. Буде страшна біда, коли фронт посиплеться, військові візьмуть правосуддя в свої руки. Дочекаєтья ця влада.
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14.12.2024 04:59 Ответить
 
 