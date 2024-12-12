На Покровском направлении готовимся к возможным действиям врага, потери РФ стабильно высоки, - Сырский

Уже несколько месяцев Покровское направление остается одним из самых сложных на передовой.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ВСУ просчитывают и готовятся ко всем возможным вариантам дальнейших действий российских оккупантов на этом направлении.

Благодарен военнослужащим за эффективную боевую работу. Потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие, особенно в живой силе", - подчеркнул главком.

Сырский добавил, что только в декабре противник в среднем за сутки подтверждено теряет около 400 солдат убитыми и ранеными.

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