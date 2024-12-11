На Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником, - Сырский

Во время работы на Покровском направлении главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома.

"В настоящее время на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником. Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов.

Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск. Украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери", - сообщил Сырский.

По словам главкома ВСУ, в таких условиях главная задача - усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом.

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"Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения", - отметил Сырский.