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Новости Война
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На Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником, - Сырский

головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Во время работы на Покровском направлении главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома.

"В настоящее время на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником. Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов.

Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск. Украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери", - сообщил Сырский.

По словам главкома ВСУ, в таких условиях главная задача - усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом.

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"Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения", - отметил Сырский.

Автор: 

Донецкая область (9612) Александр Сырский (583) Покровск (588) 38 отдельная бригада морской пехоты (28) Покровский район (540) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+20
Просирський з ермаком та буратіно розвалили фронт.
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11.12.2024 21:03
+18
Насапред ДЕ довгострокова фортифікація?
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11.12.2024 21:01
+16
з переважаючим, насамперед, у живій силі противником

Та ви шо???!!!
То у нас людей не вистачає?
Та от чому ЗЄ не хоче знижувати мобілізаційний вік...
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11.12.2024 21:01
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Бо рік назад один клоун кричав, заперечуючи Залужному, що не бачить потреби в додатковій мобілізації. А потім спустив з ланцюга бусифікацію.
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11.12.2024 21:58 Ответить
Зеленый петрушка до 20 січня треба здати більш територій по плану оману ось і пихтять та казки розказують
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11.12.2024 22:04 Ответить
Ну тепер вже точно поліцію на фронт мобілізують.
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11.12.2024 22:05 Ответить
Вангую: потім ***** кине Зеленського. Бо він завжди всіх кидає.
Виборів не буде, втрата половини України, а Зеленського замочать українці за таке.
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11.12.2024 22:16 Ответить
Коли Сирський, чи інші високі чини із ЗСУ говорять про "переважаючі сили прротивника", це свідчить, що можуть знову відступати. Тоді маленьке питаннячко: "а що ви робили, коли кацапи стягували великі сили?".
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11.12.2024 22:45 Ответить
то роби щось!........ ти головнокомандувач чи статист? А ні то сідай поруч з "найвеличнішим" і відосики запилюй. Він таку саму хєрню несе щовечора.
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11.12.2024 22:48 Ответить
Ну і що що переважають в силі ? Ми же на надійних заздалегідь побудованих рубежах! Чи лінія Сирського не настільки надійна як лінія Суровікіна?
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12.12.2024 08:46 Ответить
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