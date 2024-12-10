Генералы не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии столкновения, - комбат "Вовків Да Вінчі" Филимонов о Покровском направлении
Командир 108-го батальона "Вовки Да Вінчі" Сергей Филимонов назвал главную причину поражений украинских войск на Покровском направлении - некомпетентное управление войсками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Главная причина катастрофы на Покровском направлении - высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Генералы, которые не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии соприкосновения", - отметил военный.
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+21 Luiza
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+19 Старый зольдат
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+11 Igor #591922
показать весь комментарий10.12.2024 16:58
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Главнокомандующий. А именно эту должность ты упоминаешь стоптал сапог больше чем ты сигарет выкурил. Или мороженых съел.
Ты хоть разберись who is who
От вони і вилизують йому місце біля яйці по 17, щоб бути на КП в бункері і істи мівіну....
Ну ось вам недиванний, неіксперд каже...
Але так, не може бути ситуації, коли два суміжні підрозідли, не мають між собою звязку і взагалі не орієнтуються, сусіди будуть штурмувати чи відступати заливши фланги оголені. Або відправляють штурмувати коли орки вже окопались і причому непонятно якими силами обороняються тому що розвідка не проведена.
Починаються розбірки , питаємо в арти - чому пізно вдарили . Кажуть - вдарили зразу ж як тільки надійшла команда . Тобто дегенерали в штабі більше ГОДИНИ бл... - вирішували , чи стріляти по підарах чи ще зачекати . !!
Ну що це якщо не саботаж ? Як це ще назвати ?