Генералы не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии столкновения, - комбат "Вовків Да Вінчі" Филимонов о Покровском направлении

Командир 108-го батальона "Вовки Да Вінчі" Сергей Филимонов назвал главную причину поражений украинских войск на Покровском направлении - некомпетентное управление войсками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Главная причина катастрофы на Покровском направлении - высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Генералы, которые не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии соприкосновения", - отметил военный.

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