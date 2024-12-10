РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9510 посетителей онлайн
Новости Война
7 582 36

Генералы не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии столкновения, - комбат "Вовків Да Вінчі" Филимонов о Покровском направлении

Командир 108-го батальйону

Командир 108-го батальона "Вовки Да Вінчі" Сергей Филимонов назвал главную причину поражений украинских войск на Покровском направлении - некомпетентное управление войсками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Главная причина катастрофы на Покровском направлении - высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Генералы, которые не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии соприкосновения", - отметил военный.

комбат Філімонов про Покровський напрямок

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сложилась угроза быстрой потери Покровска из-за отсутствия дронов у нашей пехоты, - Бутусов просит срочно поддержать сбор

Автор: 

Бутусов Юрий (4354) 59 отдельная мотопехотная бригада (123) Александр Сырский (581) Покровск (586) Филимонов Сергей (15) война в Украине (3729)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Так🤡 говнокомандуючий, знає які хенерали треба ...ті шо стамбул 2022 р виконують ...
показать весь комментарий
10.12.2024 16:58
+19
А генералів зараз у нас нема. Генерала та його команду Зеленський прибрав майже як рік. Зараз Сирок та його команда сраколизів. А ще майже 70 комбригів змінив Вальодья. Ось такий потужний він, План перемоги Зеленського.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:06
+11
Як раніше казали- звання та знання величина постійна, чим вище звання тім нижче знання. А ******** генералам тільки подалі від фронту
показать весь комментарий
10.12.2024 16:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ура, ***...
показать весь комментарий
10.12.2024 16:55 Ответить
Так🤡 говнокомандуючий, знає які хенерали треба ...ті шо стамбул 2022 р виконують ...
показать весь комментарий
10.12.2024 16:58 Ответить
А це зовсім нонсенс як можна бути головнокомандуючим, який не служив даже рядовим. Може це для мирного часу і піде, а у воєнний час, це додатковий втрати воїнів
показать весь комментарий
10.12.2024 17:03 Ответить
Ще гірше якщо така особа уявляє себе воєначальником рівня Наполеону.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:29 Ответить
Пиджак.
Главнокомандующий. А именно эту должность ты упоминаешь стоптал сапог больше чем ты сигарет выкурил. Или мороженых съел.
Ты хоть разберись who is who
показать весь комментарий
10.12.2024 19:13 Ответить
Не стамбул, а оман...
показать весь комментарий
10.12.2024 19:51 Ответить
Оман то ще як підстраховка ,а в стамбулі був договорняк з підписами ...зеленської шобли
показать весь комментарий
10.12.2024 20:20 Ответить
Як раніше казали- звання та знання величина постійна, чим вище звання тім нижче знання. А ******** генералам тільки подалі від фронту
показать весь комментарий
10.12.2024 16:58 Ответить
А зеля обіцяв всіх хенералів в окопи відправити....
От вони і вилизують йому місце біля яйці по 17, щоб бути на КП в бункері і істи мівіну....
показать весь комментарий
10.12.2024 17:02 Ответить
цей балобол дохрена чого обвцяв, і серед них взяти автомат і йти в окопи з яких він вигоняв патріотів патріотів на Донеччині розоружая Україну. Лохі зеленськог тоді аплодували. А він зрадник. Треба ЗСУ не розповідати а знімати балбеса і брати владу у свої руки.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:21 Ответить
Там хіба генерали є ? Всюди вже квартал 95.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:06 Ответить
То точно, Квартал 95 із зеленим шмаркачем рулять!
показать весь комментарий
10.12.2024 17:10 Ответить
А генералів зараз у нас нема. Генерала та його команду Зеленський прибрав майже як рік. Зараз Сирок та його команда сраколизів. А ще майже 70 комбригів змінив Вальодья. Ось такий потужний він, План перемоги Зеленського.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:06 Ответить
Драпатий ще є...але його у тил засунули.
показать весь комментарий
10.12.2024 20:36 Ответить
Коли я пишу, що проблема в нас не в кількості снарядів, танків чи піхоти, а в IQ паркетних передпенсійних генералів, то а коментах починаються гнилі дискусії.
Ну ось вам недиванний, неіксперд каже...
показать весь комментарий
10.12.2024 17:06 Ответить
Давно сказано - краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти. Саботаж і пряме шкідництво "вищого військово-політичного" керівництва зелених гнид - зведе нанівець будь-які героїчні зусилля військових.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:14 Ответить
Проблема комплексна і самими генералами її не вирішити якщо не буде озброєння, більшість наших втрат від ворожої артилерії та авіації і що може нові генерали, нівелюють повну перевагу орків в повітрі та постріли 1 до 5 . В Давінчі краще забезпечення чим у інших підрозділів.

Але так, не може бути ситуації, коли два суміжні підрозідли, не мають між собою звязку і взагалі не орієнтуються, сусіди будуть штурмувати чи відступати заливши фланги оголені. Або відправляють штурмувати коли орки вже окопались і причому непонятно якими силами обороняються тому що розвідка не проведена.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:42 Ответить
Сегодня читал статью в «Слідство.Інфо» про 152 бригаду. Когда всех руководителей военкоматов год назад уволили, где они оказались? Правильно командирами в войсках. Так вот в 152 бригаде целых три воеенкома бывших руководят, оттуда ломятся офицеры
показать весь комментарий
10.12.2024 17:09 Ответить
Майже всі українські генерали це гниди, корупціонери, совкові , дибільні, не ініціативні, брехуни та навіть зрадники, які вміють тільки вилизувати задниці вищестоящому начальству, красти, розграбовувати армію та ставитися до солдат як до простого "м'яса" , не цінуючи життя солдат.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:28 Ответить
А найкращого "пожежного" генерала, який міг би налагодити управління, відіслали на тилову посаду, щоб гандон льодовий міг і далі продовжувати сточувати українські підрозділи і здавати міста.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:34 Ответить
більш за все дивує, що така ситуація не вчора склалась й навіть не позавчора..., а рахунок вже на місяці..., якщо б я чимось командувала, мені, як командувачу, було б просто цікаво, - а чому так вийшло?... а чому нічого не змінюється на краще вже стільки часу поспіль..., вже хтось би просто з цікавості почав би щось аналізувати та робити висновки.... але ніт..., нікому не цікаво й нікого не хвилює, окрім Бутусова, звичайно..., а чому ворог так стрімко просувається й чому його неможливо зупинити...
показать весь комментарий
10.12.2024 17:38 Ответить
Генералам по*уй. Гинуть не їхні діти.
показать весь комментарий
10.12.2024 17:47 Ответить
Цікаво чим займається генерал Віктор Ніколюк, який Чернігівщину боронив, генерал Забродський?
показать весь комментарий
10.12.2024 17:48 Ответить
Забродського разом з Залужним прибрав Зе .
показать весь комментарий
10.12.2024 17:58 Ответить
Тому що вони повертали наші території, тому що не по плану Оманському .
показать весь комментарий
10.12.2024 17:59 Ответить
Генерали загубили орієнтацію? - нігуя собі!
показать весь комментарий
10.12.2024 17:48 Ответить
Там не те що некомпетентність , там свідомий саботаж . Розповідає знайомий , каже - бачимо в посадці кучкуються підари для штурму , доповідаємо нагору , мовляв - насипте туди снарядів . Кажуть взяли до відома ,спостерігайте , чекайте . Через годину - півтори підари пішли на штурм - і зразу ж вдарила арта , вже по порожньому місці . пц
Починаються розбірки , питаємо в арти - чому пізно вдарили . Кажуть - вдарили зразу ж як тільки надійшла команда . Тобто дегенерали в штабі більше ГОДИНИ бл... - вирішували , чи стріляти по підарах чи ще зачекати . !!
Ну що це якщо не саботаж ? Як це ще назвати ?
показать весь комментарий
10.12.2024 17:53 Ответить
Зараз ще 18-річних пацанів підтягнуть, а тоді згадають що булиж і 14-річні "піонери-героі".
показать весь комментарий
10.12.2024 18:06 Ответить
Комбат Ролекс ріже правду-матку.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:24 Ответить
Это не Фейсбук. Тут большинство об этом не знает
показать весь комментарий
10.12.2024 20:24 Ответить
Нічого дивного. Якщо верховний головком - безтолковий ішак, то яке управління та керівництво може бути по драбині вниз. Переважно усіх успішних це чмо замінило на підлабузників.
показать весь комментарий
10.12.2024 18:35 Ответить
Вже з генералів можна окремий підрозділ сформувати і на передок в окопи - хай покажуть на що здатні. Все рівно вони усі плоди старої гнилої системи і вище своєї голови не здатні стрибнути. Хай дадуть дорогу молодшим офіцерам в управлінні, але тим,які пройшли окопи.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:17 Ответить
ПОка не станут генералами боевые офицеры а не эти паркетная сволочь времен Янека толку не будет.
показать весь комментарий
10.12.2024 19:41 Ответить
11 років війни , змінилось 3 президенти , а генерали й досі некомпетентні ?
показать весь комментарий
11.12.2024 16:16 Ответить
 
 