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Новости Война
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Рискованно обсуждать мирные планы, не имея Путина за столом переговоров, - Рютте

Марка Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что прежде всего нужно обеспечить сильную переговорную позицию Украины, а не предлагать мирные инициативы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в четверг во время публичной дискуссии в Брюсселе.

Рютте отметил, что на Западе сейчас очень открыто обсуждают то, как бы должно было выглядеть мирное соглашение между Украиной и Россией.

"Мы делаем это публично и открыто, и это наша сильная сторона. Но здесь также есть маленькая проблема. Я вижу все это в прессе: гарантии, членство (Украины - Ред.) в НАТО - за и против, соглашаться или нет Украине на сдачу земель... Если бы я сейчас сидел в Кремле и меня бы звали Владимир Владимирович Путин, я бы сказал: "Все движется для меня очень позитивно! А я даже не за столом переговоров", - сказал он.

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Также генсек призвал к большей сдержанности в обсуждениях и взамен призвал сделать так, чтобы Украина участвовала в потенциальных переговорах с позиции силы.

Он вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский отказался покидать страну, зато призвал союзников предоставить оружие.

"Сейчас он не нуждается в большем количестве планов, он снова нуждается в большем количестве амуниции, ПВО и так далее", - подчеркнул Рютте.

"Очень важно, чтобы любое соглашение было хорошим... Но опять же, для того, чтобы начать обсуждать это, мы ведем своеобразные дебаты между собой, в рамках Альянса, с нашими европейскими партнерами, не имея Путина за столом переговоров, а это рискованно", - пояснил генеральный секретарь Альянса.

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Автор: 

Рютте Марк (350) переговоры с Россией (960) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+7
"...не маючи Путіна за столом переговорів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3524824

Що, не вистачає купи лайна посеред столу, яку путлєр накладе і скаже, що то - "вєто"? Невже ще не зрозуміли, що всі потуги до перемовин з Кремля зараз йдуть на зняття санкцій, бо економіці настають кранти? Після зняття санкцій вони відновлять виробництво зброї, а потім знову нападуть. Вивчайте історію! Найостанніший приклад - дві Чеченські війни.
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12.12.2024 20:15
+6
А ничего что путлера должны арестовать в любой стране, которая считает себя адекватной?
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12.12.2024 20:04
+6
Ризиковано залишати виродка ***** живим.
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12.12.2024 20:06
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За столом Гааги.
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12.12.2024 19:55 Ответить
краще обговорюйте як валити рашку
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12.12.2024 19:57 Ответить
Дійшло-про плешивого.
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12.12.2024 19:57 Ответить
Діишло! - а то вже рік талдичать за мирні плани а рашки за столом немає
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12.12.2024 19:57 Ответить
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12.12.2024 19:57 Ответить
Ну от жодна паскуда реально про це не думала!
Зате миротворців і остановітєлєй війни навкруги ******* *****. Вони і парішають і здадуть країну без нашої згоди двадцять раз до інавгурації трампакса. Ера ********** якась. І зе! звичайно не відстає.
Респект тобі, чуваче! Здорова думка!
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12.12.2024 20:00 Ответить
А ничего что путлера должны арестовать в любой стране, которая считает себя адекватной?
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12.12.2024 20:04 Ответить
Ризиковано залишати виродка ***** живим.
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12.12.2024 20:06 Ответить
Шо кацап, твого ************ образив?
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12.12.2024 20:16 Ответить
Довбень, де ти прочитав, шо я обіцяв його знищити? Ти знову косячок курнув, чи на таблєтках сидиш?
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12.12.2024 20:49 Ответить
А у тебе є чим розуиіти?
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12.12.2024 21:13 Ответить
мирні плани ризиковано обговорювати і маючи карліка - душогуба за столом переговорів.
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12.12.2024 20:06 Ответить
Оце відкриття, почало доходити що тиснути потрібно й на росію, а не тільки Україну. А то склалось враження ніби Україна напала сама на себе, а всі Світові ЗМІ вигадують, щоб таке вчинити аби посадити її за стіл переговорів.
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12.12.2024 20:08 Ответить
Я хочу переговорів, але чи хоче переговорів путін? Те що на росії декларують про бажання миру, так вони й війну розпочинали під гаслом "зупинимо війну"(вибачаюсь за каламбур).
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12.12.2024 20:20 Ответить
Стало ЗРОЗУМІЛО. Що в Європі тисячі чемберленів, і ні жодного Черчилля. Всі хочуть чергового диктатора умовити зупинитись, продавши українські інтереси і її території. Гер гітлер зупинився ? Відомо це новим чемберленам. Ще б пак. Вони всі ж родом з тих країн, які гер гітлер анексував, відчувши слабину позицій Європи. В чому сила України ? Відповідь. В сильній Європі. Яка спільно з Україною спинить диктатора на полі бою. А не за столом.
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12.12.2024 20:11 Ответить
Так, він на фронті, а ти де, в Шарія на дачі в Іспанії, задаєш тут йому "вопроси". Бо байстрюків Муравйова пустили до Європи, бо подумали, що вони українці.
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12.12.2024 20:20 Ответить
Чесно. Ні. Бажання було. А ти сподівався почути щось інше ?
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12.12.2024 20:22 Ответить
А этот умник вступит в переговоры с убийцей его детей?
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12.12.2024 20:11 Ответить
"...не маючи Путіна за столом переговорів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3524824

Що, не вистачає купи лайна посеред столу, яку путлєр накладе і скаже, що то - "вєто"? Невже ще не зрозуміли, що всі потуги до перемовин з Кремля зараз йдуть на зняття санкцій, бо економіці настають кранти? Після зняття санкцій вони відновлять виробництво зброї, а потім знову нападуть. Вивчайте історію! Найостанніший приклад - дві Чеченські війни.
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12.12.2024 20:15 Ответить
А фашисти.хiба виконують домовоенностi?
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12.12.2024 20:21 Ответить
А хіба ***** не зможе підпісати і не виконувати?Згадайте Будапешт!Кацапам ніколи НІКОЛИ не можна довіряти!Кацапи - самі подлі істоти на Землі!
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12.12.2024 20:24 Ответить
Если вы сели за за стол играть с шулером- значит вы уже проиграли, какие бы вы там себе планы не строили. Так же и здесь, сесть за стол переговоров с ****** который в своей жизни ниодного договора не соблюдал ето как договориться с циганами чтобы посторожили ваш кошелек.
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12.12.2024 20:28 Ответить
Ризиковано для кого?Для політиків ,бо не оберуться потім?))Скажіть вголос,що путін *****,й побачити що нічого ризикованого не відбудеться)
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12.12.2024 20:34 Ответить
Так Орбан ***** маляву відтарабанить, якщо питання виникнуть.
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12.12.2024 21:33 Ответить
Самий найбільший ризик зробити із рашистського злочинця- вбивці ,ангелом миротворцем це посадити його за стіл переговорів.а не за грати.а ще краще на електричний стілець...Подібно, що цього "шефа" з НАТО,куйло теж прикупив , як і норвежського вчителя Столтенберга...?
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12.12.2024 21:38 Ответить
Краще ≫ під столом.
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12.12.2024 21:49 Ответить
Пан Рютте має рацію !
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12.12.2024 22:09 Ответить
Присутність х*йла з любих "переговорів" робить виїздні гастролі довбо*бічних блазнів!
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12.12.2024 22:21 Ответить
З Путіним можливі переговори лише тоді, коли він буде у психлікарні в отій рубашці, що зв'язані рукава.
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13.12.2024 03:23 Ответить
 
 