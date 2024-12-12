Рискованно обсуждать мирные планы, не имея Путина за столом переговоров, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что прежде всего нужно обеспечить сильную переговорную позицию Украины, а не предлагать мирные инициативы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в четверг во время публичной дискуссии в Брюсселе.

Рютте отметил, что на Западе сейчас очень открыто обсуждают то, как бы должно было выглядеть мирное соглашение между Украиной и Россией.

"Мы делаем это публично и открыто, и это наша сильная сторона. Но здесь также есть маленькая проблема. Я вижу все это в прессе: гарантии, членство (Украины - Ред.) в НАТО - за и против, соглашаться или нет Украине на сдачу земель... Если бы я сейчас сидел в Кремле и меня бы звали Владимир Владимирович Путин, я бы сказал: "Все движется для меня очень позитивно! А я даже не за столом переговоров", - сказал он.

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Также генсек призвал к большей сдержанности в обсуждениях и взамен призвал сделать так, чтобы Украина участвовала в потенциальных переговорах с позиции силы.

Он вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский отказался покидать страну, зато призвал союзников предоставить оружие.

"Сейчас он не нуждается в большем количестве планов, он снова нуждается в большем количестве амуниции, ПВО и так далее", - подчеркнул Рютте.

"Очень важно, чтобы любое соглашение было хорошим... Но опять же, для того, чтобы начать обсуждать это, мы ведем своеобразные дебаты между собой, в рамках Альянса, с нашими европейскими партнерами, не имея Путина за столом переговоров, а это рискованно", - пояснил генеральный секретарь Альянса.

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