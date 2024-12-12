Потери сторон в войне в Украине составляют более миллиона человек, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Путин пытается стереть Украину с карты, с февраля 2022 года потери в войне с обеих сторон превысили миллион человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Рютте сказал в своей речи в Брюсселе в четверг.
"Еженедельно более 10 тысяч (людей) убиты и ранены со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года. Путин пытается стереть Украину с карты", - подчеркнул он.
В то же время Рютте отметил, что при этом потери России достигли 700 тысяч человек.
"Ситуация на фронте меняется медленно и за очень высокую цену для россиян. Они уже потеряли 700 тысяч человек (погибшими) и ранеными. Этот месяц - рекордный по количеству российских потерь", - добавил генсек НАТО.
Он отметил, что агрессия Путина происходит далеко не по новой схеме, но союзники по НАТО слишком долго на это не реагировали.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов.
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поки ви бачите в них людей - ВИ ДЕБІЛИ!
є одна сторона - Україна ..на яку напала ядерна держава болотних істот ..досить підміняти і вважати що там теж люди і є "хороші руські"
взагалі нема що казати про ЕС - вас раком поставим руснявий орбан..
И скажет : ВЫВСЕВРЕТЕ!
У нас потерь практически нет!!!!
Во как надо воевать!
Стесняюсь спросить
Никто не хочет забрать себе
НАШЕГО ГЕНЕРАЛИССИМУСА???
І вєрнуть
Сладкава папєрєдніка
І тагда
Ми заживьйом
Как нікаґда
Да етава
Нє жилі