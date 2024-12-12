Потери сторон в войне в Украине составляют более миллиона человек, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Путин пытается стереть Украину с карты, с февраля 2022 года потери в войне с обеих сторон превысили миллион человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Рютте сказал в своей речи в Брюсселе в четверг.

"Еженедельно более 10 тысяч (людей) убиты и ранены со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года. Путин пытается стереть Украину с карты", - подчеркнул он.

В то же время Рютте отметил, что при этом потери России достигли 700 тысяч человек.

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"Ситуация на фронте меняется медленно и за очень высокую цену для россиян. Они уже потеряли 700 тысяч человек (погибшими) и ранеными. Этот месяц - рекордный по количеству российских потерь", - добавил генсек НАТО.

Он отметил, что агрессия Путина происходит далеко не по новой схеме, но союзники по НАТО слишком долго на это не реагировали.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов.