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Новости Война
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Потери сторон в войне в Украине составляют более миллиона человек, - Рютте

Рютте про втрати сторін у війні в Україні

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Путин пытается стереть Украину с карты, с февраля 2022 года потери в войне с обеих сторон превысили миллион человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Рютте сказал в своей речи в Брюсселе в четверг.

"Еженедельно более 10 тысяч (людей) убиты и ранены со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года. Путин пытается стереть Украину с карты", - подчеркнул он.

В то же время Рютте отметил, что при этом потери России достигли 700 тысяч человек.

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"Ситуация на фронте меняется медленно и за очень высокую цену для россиян. Они уже потеряли 700 тысяч человек (погибшими) и ранеными. Этот месяц - рекордный по количеству российских потерь", - добавил генсек НАТО.

Он отметил, что агрессия Путина происходит далеко не по новой схеме, но союзники по НАТО слишком долго на это не реагировали.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов.

Автор: 

потери (4380) Рютте Марк (350) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+10
а де люди зі сторони болотних істот?

поки ви бачите в них людей - ВИ ДЕБІЛИ!
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12.12.2024 17:52
+6
яких ***** сторін !..ви там взагалі *******

є одна сторона - Україна ..на яку напала ядерна держава болотних істот ..досить підміняти і вважати що там теж люди і є "хороші руські"

взагалі нема що казати про ЕС - вас раком поставим руснявий орбан..
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12.12.2024 17:54
+5
Підраховуйте далі, статистики чортові.
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12.12.2024 17:46
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Підраховуйте далі, статистики чортові.
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12.12.2024 17:46 Ответить
а де люди зі сторони болотних істот?

поки ви бачите в них людей - ВИ ДЕБІЛИ!
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12.12.2024 17:52 Ответить
Вони дебіли. А розумні докотилися до того, що воюють китайськими цивільними дронами
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12.12.2024 19:24 Ответить
Nu liudei tam toka s adnoi starani , i eta ni ruskie .....
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12.12.2024 17:53 Ответить
яких ***** сторін !..ви там взагалі *******

є одна сторона - Україна ..на яку напала ядерна держава болотних істот ..досить підміняти і вважати що там теж люди і є "хороші руські"

взагалі нема що казати про ЕС - вас раком поставим руснявий орбан..
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12.12.2024 17:54 Ответить
Черговий дебільний європейський троль.
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12.12.2024 18:21 Ответить
Щас выйдет ЛИДЕР СОВРЕМЕННОСТИ
И скажет : ВЫВСЕВРЕТЕ!
У нас потерь практически нет!!!!
Во как надо воевать!
Стесняюсь спросить
Никто не хочет забрать себе
НАШЕГО ГЕНЕРАЛИССИМУСА???
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12.12.2024 19:11 Ответить
Атдать шута взад
І вєрнуть
Сладкава папєрєдніка
І тагда
Ми заживьйом
Как нікаґда
Да етава
Нє жилі
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12.12.2024 19:28 Ответить
 
 