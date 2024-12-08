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С начала вторжения Украина потеряла 43 тысячи воинов, - Зеленский

Втрати України у війні

С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 7 декабря 2024 года в Елисейском дворце состоялась его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом, который вскоре займет пост президента США.

"Мы обсудили важные вещи на поле боя в Украине и в глобальной ситуации - от нашего фронта до Северной Кореи.

Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже делали. Это понятно не только для нашей страны и региона. Мы видим, как сейчас Россия пытается подчинить Грузию после нескольких войн против этой страны. Россия до сих пор не отпускает Молдову. Сейчас россияне бегут из Сирии, но это не значит, что они не попытаются вновь сеять смерть там. Российское военное присутствие есть даже в Африке, и именно с целью дестабилизации", - отметил он.

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Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира. Украинцы больше всех хотят мира. Россия принесла войну на нашу землю. И именно Россия больше всех хочет сорвать возможность мира. Обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч их людей. Это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых", - добавил Зеленский.

Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас.

По словам Зеленского, с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.

"Одно из ключевых различий между российской армией и Силами обороны Украины - это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше. Мы в Украине благодарны за это каждому и каждой, кто помогает развивать медицину в нашей армии и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию.

С сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас. Так они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого.

Кроме того, не забываем о наших людях в российском плену - это тысячи людей, военных и гражданских, и часть из них в плену еще с 2014-го, когда началась оккупация. За время с 24 февраля 2022 года нам уже удалось вернуть из России 3935 наших людей: 3767 воинов и 168 гражданских. Мы должны вернуть всех, и это еще значительная работа. И мы должны установить правду обо всех без вести пропавших наших людях", - информирует Зеленский.

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Он также призвал не забывать и о депортированных Россией с украинской земли детей: россияне сами говорят, что таких украденных детей сотни тысяч, и Россия распыляет их по своей территории. Возвращать их - самое сложное. На оккупированной территории Украины остаются по меньшей мере несколько миллионов человек.

"Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию", - отметил глава государства.

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. Они потеряли 400 000 солдат и гораздо больше гражданских.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) потери (4381) Трамп Дональд (5194) Макрон Эмманюэль (1302)


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Топ комментарии
+43
Це він щойно сказав: "Трамп брехун"?
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08.12.2024 13:04
+26
Звісно віримо найчеснішому лідору
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08.12.2024 13:01
+26
Вован, ти ще розкажи про канєц епохі бєднасті та про вайни нє будєт, а будут шашличкі...
Тобі вже твоє відзеркалення не вірить, бо ти брешеш що дишиш...
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08.12.2024 13:10
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Для мене авторететна людина це журналіст Бутусов ,отже за його інформацією близько 70 тисяч наших воїнів загиблі і ще 35 тисяч пропавші безвісти.
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08.12.2024 14:42 Ответить
Омелян
100 градусів!
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08.12.2024 20:10 Ответить
Слова не варті уваги. Довіра - 37%
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08.12.2024 15:38 Ответить
Весь Світ вже почув про 400 тисяч від Трампа. Сталося це після потужної зустрічі у Парижі ЗЄ з Трампом.

І тут з під стола пискнув ЗЄ...
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08.12.2024 16:00 Ответить
Краще б ти мовчав бо в твою брехню навіть твої упороті фани вже починають не вірити
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08.12.2024 16:19 Ответить
На мвйдані за кожного загинувшого воїна приїждають і ставлять прапорець.. порахуй а потім *****. А ти ж не зможеш порахувати бо ти ванья з підорашки.
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08.12.2024 22:34 Ответить
А я іне сумнівався,що Владімір алєксандровіч говоріт правду. Брехню рудого діда викрито ! І МЗС України повинен висловити ноту протесту ганебній поведінці Трампошки-балабошки...
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08.12.2024 16:54 Ответить
Повна брехня.В містах невеликих, алеї слави налічують понад 100 героїв. А скільки таких міст? Нехай направить Єрмака на війну і подоляків. Зразу переможемо і корупцію, татарових і. т.д. А втрат стане на дві, три більше. Додайте шуарму з його 300ми мільйонами. Уявіть, як зросте матеріальне забезпечення. Додати ще Умєрова. От.
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08.12.2024 17:02 Ответить
@ "https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Тенденція просування підарів на Покровському напрямку надалі буде такою ж, якщо зараз не замінити піхоту, яка стоїть в обороні.

Питання не тільки у фізичній можливості людей, а і морально-психологічній складовій.
Солдат який звик під тиском відступати, знаючи що ворог постійно просувається і бере один за одним населені пункти, в обороні стояти не буде, навіть якщо цей тиск буде не такий сильний як раніше.
Це вже перевірено досвідом."
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08.12.2024 17:52 Ответить
Хай би мерзотники з Банкової , "слуги" і їхні посіпаки з місцевих адмініс(т)рацій пройшлися по цвинтарях наших міст і сіл. І побачили та порахували скільки там стало жовто-блакитних надгробків - вічних пам"ятників їхньому злочинному керівництву і командуванню.
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08.12.2024 17:56 Ответить
Декілька днів назад казав "80 тис.". Вже "40"? Повиколупуй коксові камінці з волохатого носа - ****** криворагульний.
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08.12.2024 17:57 Ответить
Не розумію, чому чоловіки бояться мобілізації. У нас мільонна армія і тільки 40 тис. вбитих за 3 роки. Тобто шанс загинути 1 до 25. Це мізер. В автотрощах гине більше людей.
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08.12.2024 18:15 Ответить
Мерзенний блазень-юдoмалорос - закрий свого смердючого брехливого рота!!!

На твоїх руках, ********, свята кров українського народу. До якого ти не маєш ніякого відношення. Ні по духу, ні по біологічному походженню.
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08.12.2024 18:17 Ответить
Вони всі були б живі,якби не зелена падла.
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08.12.2024 19:12 Ответить
Помножте на три кількість, озвучену верховним Зє- банашкою...
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08.12.2024 19:22 Ответить
ЯВНАЯ БРЕХНЯ !!! ПОТОМУ ЧТО РОВНОЕ ЧИСЛО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, А ЕСЛИ МОЖЕТ ТО С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 0.0001% !!!
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09.12.2024 03:15 Ответить
На корм свиням Кацапів - дегенератів, нашваберних рабів *****. Оце план.
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09.12.2024 09:26 Ответить
Співвідношення втрат 1 до 25. Які питання?
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09.12.2024 19:01 Ответить
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