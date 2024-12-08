С начала вторжения Украина потеряла 43 тысячи воинов, - Зеленский

С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 7 декабря 2024 года в Елисейском дворце состоялась его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом, который вскоре займет пост президента США.

"Мы обсудили важные вещи на поле боя в Украине и в глобальной ситуации - от нашего фронта до Северной Кореи.

Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже делали. Это понятно не только для нашей страны и региона. Мы видим, как сейчас Россия пытается подчинить Грузию после нескольких войн против этой страны. Россия до сих пор не отпускает Молдову. Сейчас россияне бегут из Сирии, но это не значит, что они не попытаются вновь сеять смерть там. Российское военное присутствие есть даже в Африке, и именно с целью дестабилизации", - отметил он.

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Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира. Украинцы больше всех хотят мира. Россия принесла войну на нашу землю. И именно Россия больше всех хочет сорвать возможность мира. Обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч их людей. Это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых", - добавил Зеленский.

Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас.

По словам Зеленского, с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.

"Одно из ключевых различий между российской армией и Силами обороны Украины - это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше. Мы в Украине благодарны за это каждому и каждой, кто помогает развивать медицину в нашей армии и спасает наших раненых, осуществляет реабилитацию.

С сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас. Так они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого.

Кроме того, не забываем о наших людях в российском плену - это тысячи людей, военных и гражданских, и часть из них в плену еще с 2014-го, когда началась оккупация. За время с 24 февраля 2022 года нам уже удалось вернуть из России 3935 наших людей: 3767 воинов и 168 гражданских. Мы должны вернуть всех, и это еще значительная работа. И мы должны установить правду обо всех без вести пропавших наших людях", - информирует Зеленский.

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Он также призвал не забывать и о депортированных Россией с украинской земли детей: россияне сами говорят, что таких украденных детей сотни тысяч, и Россия распыляет их по своей территории. Возвращать их - самое сложное. На оккупированной территории Украины остаются по меньшей мере несколько миллионов человек.

"Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию", - отметил глава государства.

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. Они потеряли 400 000 солдат и гораздо больше гражданских.