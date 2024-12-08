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Новини
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Від початку вторгнення Україна втратила 43 тисячі воїнів, - Зеленський

Втрати України у війні

Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 7 грудня 2024 року в Єлисейському палаці відбулася його зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном та Дональдом Трампом, який невдовзі обійме пост президента США.

"Ми обговорили важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній ситуації - від нашого фронту до Північної Кореї.

Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили. Це зрозуміло не тільки для нашої країни й регіону. Ми бачимо, як зараз Росія намагається підкорити Грузію після кількох війн проти цієї країни. Росія досі не відпускає Молдову. Зараз росіяни втікають із Сирії, але це не значить, що вони не спробують знов сіяти смерть там. Російська військова присутність є навіть в Африці, і саме з метою дестабілізації", - зауважив він.

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Тому, коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру. Оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених", - додав Зеленський.

Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас.

За словами Зеленського, від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні.

"Одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України – це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному й кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію.

Із вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти 1 у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного.

Окрім того, не забуваємо про наших людей у російському полоні - це тисячі людей, військових та цивільних, і частина з них у полоні ще з 2014-го, коли почалась окупація. За час від 24 лютого 2022 року нам уже вдалося повернути з Росії 3935 наших людей: 3767 воїнів та 168 цивільних. Ми повинні повернути всіх, і це ще значна робота. І ми повинні встановити правду про всіх безвісти зниклих наших людей", - інформує Зеленський.

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Він також закликав не забувати і про депортованих Росією з української землі дітей: росіяни самі говорять, що таких украдених дітей сотні тисяч, і Росія розпорошує їх по своїй території. Повертати їх - найскладніше. На окупованій території України залишаються щонайменше кілька мільйонів людей.

"Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію", - зауважив глава держави.

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. За його словами, Україна втратила 400 000 солдатів і набагато більше цивільних.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) втрати (4394) Трамп Дональд (5576) Макрон Емманюель (1455)


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Топ коментарі
+43
Це він щойно сказав: "Трамп брехун"?
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08.12.2024 13:04
+26
Звісно віримо найчеснішому лідору
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08.12.2024 13:01
+26
Вован, ти ще розкажи про канєц епохі бєднасті та про вайни нє будєт, а будут шашличкі...
Тобі вже твоє відзеркалення не вірить, бо ти брешеш що дишиш...
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08.12.2024 13:10
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Сторінка 2 з 2
Для мене авторететна людина це журналіст Бутусов ,отже за його інформацією близько 70 тисяч наших воїнів загиблі і ще 35 тисяч пропавші безвісти.
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08.12.2024 14:42 Відповісти
Омелян
100 градусів!
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08.12.2024 20:10 Відповісти
Слова не варті уваги. Довіра - 37%
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08.12.2024 15:38 Відповісти
Весь Світ вже почув про 400 тисяч від Трампа. Сталося це після потужної зустрічі у Парижі ЗЄ з Трампом.

І тут з під стола пискнув ЗЄ...
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08.12.2024 16:00 Відповісти
Краще б ти мовчав бо в твою брехню навіть твої упороті фани вже починають не вірити
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08.12.2024 16:19 Відповісти
На мвйдані за кожного загинувшого воїна приїждають і ставлять прапорець.. порахуй а потім *****. А ти ж не зможеш порахувати бо ти ванья з підорашки.
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08.12.2024 22:34 Відповісти
А я іне сумнівався,що Владімір алєксандровіч говоріт правду. Брехню рудого діда викрито ! І МЗС України повинен висловити ноту протесту ганебній поведінці Трампошки-балабошки...
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08.12.2024 16:54 Відповісти
Повна брехня.В містах невеликих, алеї слави налічують понад 100 героїв. А скільки таких міст? Нехай направить Єрмака на війну і подоляків. Зразу переможемо і корупцію, татарових і. т.д. А втрат стане на дві, три більше. Додайте шуарму з його 300ми мільйонами. Уявіть, як зросте матеріальне забезпечення. Додати ще Умєрова. От.
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08.12.2024 17:02 Відповісти
@ "https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Тенденція просування підарів на Покровському напрямку надалі буде такою ж, якщо зараз не замінити піхоту, яка стоїть в обороні.

Питання не тільки у фізичній можливості людей, а і морально-психологічній складовій.
Солдат який звик під тиском відступати, знаючи що ворог постійно просувається і бере один за одним населені пункти, в обороні стояти не буде, навіть якщо цей тиск буде не такий сильний як раніше.
Це вже перевірено досвідом."
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08.12.2024 17:52 Відповісти
Хай би мерзотники з Банкової , "слуги" і їхні посіпаки з місцевих адмініс(т)рацій пройшлися по цвинтарях наших міст і сіл. І побачили та порахували скільки там стало жовто-блакитних надгробків - вічних пам"ятників їхньому злочинному керівництву і командуванню.
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08.12.2024 17:56 Відповісти
Декілька днів назад казав "80 тис.". Вже "40"? Повиколупуй коксові камінці з волохатого носа - ****** криворагульний.
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08.12.2024 17:57 Відповісти
Не розумію, чому чоловіки бояться мобілізації. У нас мільонна армія і тільки 40 тис. вбитих за 3 роки. Тобто шанс загинути 1 до 25. Це мізер. В автотрощах гине більше людей.
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08.12.2024 18:15 Відповісти
Мерзенний блазень-юдoмалорос - закрий свого смердючого брехливого рота!!!

На твоїх руках, ********, свята кров українського народу. До якого ти не маєш ніякого відношення. Ні по духу, ні по біологічному походженню.
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08.12.2024 18:17 Відповісти
Вони всі були б живі,якби не зелена падла.
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08.12.2024 19:12 Відповісти
Помножте на три кількість, озвучену верховним Зє- банашкою...
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08.12.2024 19:22 Відповісти
ЯВНАЯ БРЕХНЯ !!! ПОТОМУ ЧТО РОВНОЕ ЧИСЛО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, А ЕСЛИ МОЖЕТ ТО С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 0.0001% !!!
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09.12.2024 03:15 Відповісти
На корм свиням Кацапів - дегенератів, нашваберних рабів *****. Оце план.
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09.12.2024 09:26 Відповісти
Співвідношення втрат 1 до 25. Які питання?
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09.12.2024 19:01 Відповісти
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