Втрати ЗСУ на війні набагато менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський
Кількість українських воїнів, загиблих за час повномасштабної війни, набагато менша, ніж та, про яку пишуть деякі американські ЗМІ.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Kyodo News, інформує Цензор.НЕТ.
Дехто нещодавно, мені здається, в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше, набагато менше", - сказав глава держави.
Водночас Зеленський відмовився назвати точні дані щодо втрат.
Президент зауважив, що Україна не має точної інформації про кількість загиблих на тимчасово окупованих територіях.
За його словами, це стосується як цивільного населення, так і військових, правоохоронців та представників місцевої влади.
"І скільки їх загинуло, скільки було їх втрачено, скільки закатовано в полоні — тут я не знаю. Тому я говорю тільки про фіксацію військових, які на нашій території, які контролюються нами", - додав Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно видання Economist підрахувало, що у війні в Україні загинули щонайменше 60-100 тисяч військових, а поранення зазнали до 400 тисяч.
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Нi, не замориться зеля брехати-це його сущнiсть...
Яке зневажливе відношення до своїх людей,тільки вдумайтесь,він реально рахує всіх за гоїв.
На сьогодні, на цвинтарі у нашому місті поховано 165 загиблих воїна з нашого міста.
Якщо , скорелювати цю кількість загиблих на всю Україну, то вийде десь 110 тисяч загиблих воїнів.
А ще є безвісті пропавші, які в основному загиблі але їх ще не враховуть в статистику загиблих.
Умершие в госпиталях-минус
Умершие"по санитарным причинам"-минус
Все это десятки тысяч человек, манипуляция цифрами "наше все" для просроченного режима.
Якщо 30к набираємо щомісяця вже третій рік - то зєматематика ніхєра не сходиться.
Або Зеленський дійсно генетичний брехун і бреше про цифри втрат, знаючи реальну цифру загиблих та зниклих без вісті.
Або він реальний дурік, якому брешуть генерали, применшуючи цифру загиблих а Зеля вірить їм та не хоче перевірити цифри загиблих з інших джерел.
А для близьких - це біль.
Воно під коксом це не розуміє.
Державний бюджет легко роздавати...не свої ж...
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А так мовчи краще. Бо ж ми все дізнаємось. Молись щоб не було більше
Де вони?
Зелю-геть!
Та і західні дані подають набагато менші втрати орків.
ти, курва, заспокоїшся вже чи ні?
якщо так мало втрат, то чому такий шалений некомплект, і дедалі жорсткіші дії тцк?