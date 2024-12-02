Втрати ЗСУ на війні набагато менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський

Кількість українських воїнів, загиблих за час повномасштабної війни, набагато менша, ніж та, про яку пишуть деякі американські ЗМІ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Kyodo News, інформує Цензор.НЕТ.

Дехто нещодавно, мені здається, в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше, набагато менше", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський відмовився назвати точні дані щодо втрат.

Президент зауважив, що Україна не має точної інформації про кількість загиблих на тимчасово окупованих територіях.

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За його словами, це стосується як цивільного населення, так і військових, правоохоронців та представників місцевої влади.

"І скільки їх загинуло, скільки було їх втрачено, скільки закатовано в полоні — тут я не знаю. Тому я говорю тільки про фіксацію військових, які на нашій території, які контролюються нами", - додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно видання Economist підрахувало, що у війні в Україні загинули щонайменше 60-100 тисяч військових, а поранення зазнали до 400 тисяч.

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