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Новини Війна
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Втрати ЗСУ на війні набагато менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, - Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував втрати ЗСУ на війні

Кількість українських воїнів, загиблих за час повномасштабної війни, набагато менша, ніж та, про яку пишуть деякі американські ЗМІ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Kyodo News, інформує Цензор.НЕТ.

Дехто нещодавно, мені здається, в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні, менше, набагато менше", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський відмовився назвати точні дані щодо втрат.

Президент зауважив, що Україна не має точної інформації про кількість загиблих на тимчасово окупованих територіях.

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За його словами, це стосується як цивільного населення, так і військових, правоохоронців та представників місцевої влади.

"І скільки їх загинуло, скільки було їх втрачено, скільки закатовано в полоні — тут я не знаю. Тому я говорю тільки про фіксацію військових, які на нашій території, які контролюються нами", - додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно видання Economist підрахувало, що у війні в Україні загинули щонайменше 60-100 тисяч військових, а поранення зазнали до 400 тисяч.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) втрати (4386) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+44
Зеленський колись говорив правду, нагадайте?
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02.12.2024 22:56
+39
"Я ваш вирок..."
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02.12.2024 23:00
+38
Колись втомиться брехати?
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02.12.2024 22:56
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Колись втомиться брехати?
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02.12.2024 22:56 Відповісти
Йому не сняться загиблі в Маріуполі, Бучі, Бахмуті....?
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02.12.2024 23:38 Відповісти
Ні, Остапа несе стрімко.
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03.12.2024 06:48 Відповісти
Брехня на брехнi та брехнею погоняе...
Нi, не замориться зеля брехати-це його сущнiсть...
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03.12.2024 09:59 Відповісти
Або ******, або самодур
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03.12.2024 10:07 Відповісти
Зеленський колись говорив правду, нагадайте?
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02.12.2024 22:56 Відповісти
"Я ваш вирок..."
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02.12.2024 23:00 Відповісти
💯
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02.12.2024 23:14 Відповісти
При такій війні 80 тисяч військових,це просто дуже маленькі цифри.А він говорить українців.Тобто має на увазі всі втрати.
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02.12.2024 22:58 Відповісти
"І скільки їх загинуло, скільки було їх втрачено, скільки закатовано в полоні - тут я не знаю.
Яке зневажливе відношення до своїх людей,тільки вдумайтесь,він реально рахує всіх за гоїв.
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02.12.2024 22:59 Відповісти
Не можна вірити тому хто неодноразово казав не правду...
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02.12.2024 23:01 Відповісти
Так то постійно таке...досі не вийде з ролі...
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03.12.2024 02:47 Відповісти
До війни у мене в місті жило приблизно 60 тисяч населення. В цілому по Україні приблизно 40 млн. до війни.
На сьогодні, на цвинтарі у нашому місті поховано 165 загиблих воїна з нашого міста.
Якщо , скорелювати цю кількість загиблих на всю Україну, то вийде десь 110 тисяч загиблих воїнів.
А ще є безвісті пропавші, які в основному загиблі але їх ще не враховуть в статистику загиблих.
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02.12.2024 23:04 Відповісти
Є дуже великі кладовища.Поховання не рівномірно розкидані.
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02.12.2024 23:07 Відповісти
"Дехто нещодавно, мені здається"... - оце чіста канкрєтна...
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02.12.2024 23:04 Відповісти
Ми віримо Вам, пане ПреЗЕденте. Віримо навіть більше, ніж "миру в очах Путіна".
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02.12.2024 23:04 Відповісти
Пропавшие без вести-минус
Умершие в госпиталях-минус
Умершие"по санитарным причинам"-минус
Все это десятки тысяч человек, манипуляция цифрами "наше все" для просроченного режима.
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02.12.2024 23:06 Відповісти
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02.12.2024 23:11 Відповісти
Але це за місяць розрахунок, авжеж.
Якщо 30к набираємо щомісяця вже третій рік - то зєматематика ніхєра не сходиться.
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02.12.2024 23:16 Відповісти
БРЕХУН
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02.12.2024 23:24 Відповісти
Тут є два варіанти.
Або Зеленський дійсно генетичний брехун і бреше про цифри втрат, знаючи реальну цифру загиблих та зниклих без вісті.
Або він реальний дурік, якому брешуть генерали, применшуючи цифру загиблих а Зеля вірить їм та не хоче перевірити цифри загиблих з інших джерел.
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02.12.2024 23:30 Відповісти
Він дурік і генетичний брехун.
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03.12.2024 00:45 Відповісти
зе!падлу пофігу. Для нього загиблі - це просто цифри.

А для близьких - це біль.

Воно під коксом це не розуміє.
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02.12.2024 23:26 Відповісти
є закони війни наступ-захист на 3-4 двухсотих орків 1 наш Герой. Генштаб надає 700 000 здохлих пдрів ділим на 4 приблизно ..............НАШИХ ГЕРОЇВ
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02.12.2024 23:30 Відповісти
Мерзенне зебріхло.
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02.12.2024 23:41 Відповісти
тріпло
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02.12.2024 23:43 Відповісти
Мерзота брехлива! Ми що, сліпі по твоєму, лайно ти собаче! Втрати наших людей сотнями тисяч вже вимірюються, що ти нам тут висираєш, падло?!
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02.12.2024 23:54 Відповісти
Брехав Вован до 24 лютого 2022 року і зараз бреше! А нехай порахує кількість прапорів на цвинтарях в селах і містах!
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03.12.2024 00:15 Відповісти
Йдеться про офіційні підрахунки тих, кого вдалось ідентифікувати і захоронити. А уявіть скільки людей безвісти пропало? Так що там не 80 тисяч, а в декілька разів більше. В такій війні втрати приблизно 50 на 50.
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03.12.2024 00:17 Відповісти
Втiк через Тису i вже пропалий.
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03.12.2024 00:49 Відповісти
Втрат за 3 роки не більше 40 тис. Нарахування йде 1 до 15 москалів.
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03.12.2024 01:50 Відповісти
Що там про 50 тисяч в одному тільки Маріуполі? Брехня
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03.12.2024 10:10 Відповісти
Ага,колись теж казав-" не хвилюйтеся,готуйтеся до шашликів у травні"...і так переконливо,коли треба було терміново рити окопи та евакуювати людей...
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03.12.2024 02:42 Відповісти
Зате пишаються що на його тисячу вже 2 мільйони заявок...☹️
Державний бюджет легко роздавати...не свої ж...
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03.12.2024 02:45 Відповісти
У травні 23 Миколаївська місська рада прийняла рішення про будівництво троьх нових військових цвинтарів. І це тіки в одному місті України.
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03.12.2024 02:46 Відповісти
В моєму, середньо статистичному селі, вже поховано чотирьох хлопців, в одному лише селі....
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03.12.2024 06:19 Відповісти
дайте доступ до реєстру рацсів, я вам за 5 хвилин скажу реальні цифри
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03.12.2024 03:23 Відповісти
І в той же час, ця брехлива наркоманська ****** , постійно в своїх відосиках до українців наголошує про кратну а інколи й тотальну перевагу ворога в застосуванні рао, авіаційних б/п великої та надвеликої потужності, задіяної овт, о/с і відповідно його вогневої потуги.Яких тупих овець це брехливе ,обдовбане, одебілене одоробло намагається вчергове обманути, де воно їх тут знайшло.
.
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03.12.2024 03:46 Відповісти
Якби ти не ліз у справи військових то втрати були би меншими, а територій у нас більше
А так мовчи краще. Бо ж ми все дізнаємось. Молись щоб не було більше
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03.12.2024 06:06 Відповісти
Від 400 000 до 600 000. Це загиблі і скалічені.
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03.12.2024 07:16 Відповісти
Треба з жалем та білою це признати, ніколи ніхто не пробачить, всіх московитів- людожерів хай змиє погана вода в їхнє болото, амінь.
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03.12.2024 12:11 Відповісти
Найбільший брехун **********. То скільки в нас бригад є що без зброї?
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03.12.2024 07:25 Відповісти
Вєрім.
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03.12.2024 07:28 Відповісти
Та хто цьому безтолковому дегенерату вірить. Це чмо само не знає що меле. Що дєрмак підсуне, то воно і промимрить.
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03.12.2024 07:43 Відповісти
Між твердженням у "вайни нє будєт то всьо Амєріка нагнєтаєт" та "Амєріка врьот про наші втрати" відстань в сотні тисяч українських життів. ЗЕлена наволоч це проект по знищенню незалежної демократичної України.
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03.12.2024 07:53 Відповісти
Людей постійно не вистачає, так же нам говорять
Де вони?
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03.12.2024 08:11 Відповісти
Більше 60 тисяч тільки зниклих безвісти...
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03.12.2024 08:43 Відповісти
Цьому негіднику варто би пройтися по цвинтарях наших міст і сіл. По-перше, побачив би що цвинтарі уже наполовину жовто-блакитні, дякуючи його керуванню і командуванню. А, по-друге - люди б його розірвали на куски і не залишили б мокрого місця. І тим звільнили б Україну від найбільшої її біди.
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03.12.2024 08:57 Відповісти
*издить як Троцький. І даже не скривиться.
Зелю-геть!
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03.12.2024 09:14 Відповісти
Та ми вже давно знаємо, що ті американці вічно брешуть, а от Володя Боневтік завжди каже правду. Якщо хто не повірить, то вмикніть марафон.
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03.12.2024 09:21 Відповісти
Схоже,втрати обох сторін прибл.однакові,якщо брати по військових і цивільних: вбиті,поранені,полонені,пропавші безвісти.
Та і західні дані подають набагато менші втрати орків.
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03.12.2024 09:37 Відповісти
Набагато більші - ачипятка і лідора
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03.12.2024 09:56 Відповісти
Зє- πіzgьож.
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03.12.2024 10:03 Відповісти
А чі ти сам їх знаєшь? Тобі кажуть те що скаже Єрма
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03.12.2024 10:43 Відповісти
знову?

ти, курва, заспокоїшся вже чи ні?

якщо так мало втрат, то чому такий шалений некомплект, і дедалі жорсткіші дії тцк?
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03.12.2024 11:03 Відповісти
Ага , усі безсмертні ! А чому тоді усі військові говорять , що тих хто у 2022 пішов на фронт майже не лишилось ? Розбіглись? Чи може своїми тупими фортецями Северодонецьк, Соледар , Бахмут і так далі , та мішками та оточеннями без підтримки та боєкомплекту ти курва їх просто знищив? Чи усі розповіді про сточення підрозділів в ноль вороже ІПСО ? Чи може знайомі з фронту брешуть , а ти правду рубаєш? Тварюка!
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03.12.2024 11:22 Відповісти
на эту тему лучше бы молчал...
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03.12.2024 12:00 Відповісти
 
 