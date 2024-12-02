Втрати окупантів у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" в листопаді становлять 35 тис. осіб

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" армія РФ у листопаді втратила понад 35 тисяч військовослужбовців.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Колосальний за кількістю втрат — це листопад і, зокрема, в нашій операційній зоні ворог зазнав втрат — це понад 35 000 за місяць", — сказав Волошин.

За його словами, минулого тижня ворог здійснив 1156 штурмів позицій Сил оборони, тоді як тижнем раніше було 921 ворожа атака. Речник повідомив, що найактивніше минулого тижня ворог наступав на Покровському, Курахівському, Времівському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Зокрема, на Покровському напрямку ворог провів 342 атаки позицій українських військ, на Курахівському — 341, на Времівському — 126, на Куп’янському — 112.

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"Тактика в окупантів незмінна, це переважна більшість штурмів без залучення великої кількості бронетехніки. Ворог застосовує штурми в переважній більшості групами малими, мобільними, залучає і квадроцикли, мотоцикли", — сказав Волошин.

Крім того, ворог минулого тижня завдав по позиціях українських військ та об’єктах цивільної інфраструктури 12 ракетних ударів, випустивши 126 ракет. Ворожа авіація здійснила 327 авіаударів, скинувши 424 КАБи. Противник здійснив 31 тисячу обстрілів позицій українських військ.