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Новини Війна
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Більшість росіян, які потрапляють у полон, - колишні ув’язнені, - ОСУВ "Хортиця"

Більшість полонених росіян - колишні в'язні

Більшість окупантів, які потрапляють у полон до ЗСУ, є колишніми в'язнями, які в обмін на амністію долучилися до російській армії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це під час телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Він розповів, що протягом останнього часу армія РФ нарощувала свою чисельність завдяки відкритій та прихованій мобілізації, також до лав окупаційного війська продовжують долучатися найманці.

"Більша частина тих, хто потрапляє у полон, - це колишні ув'язнені, які в обмін на амністію вибрали служити російській армії й обрали шлях вести бойові дії", - розповів Волошин.

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Крім того, він зауважив, що кілька разів у полон потрапляли й спецпризначенці.

Однак Волошин додав, що нині кількість ув'язнених росіян, які потрапляють у полон, починає зменшуватися. За його словами, зараз Сили оборони поповнюють обмінний фонд новомобілізованими, яких посилають у штурми для виявлення й проведення розвідки українських вогневих точок на лінії бойового зіткнення.

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Раніше повідомлялося, що на фронті фіксуються випадки, коли російські окупанти вкорочують собі віку, щоб не здаватися в полон, однак чимало із солдатів РФ віддають перевагу полону.

Автор: 

армія рф (17160) ОСУВ Хортиця (333) полонені (2248) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+3
країна дурнів і злочинців. при3,14них імперців
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27.11.2024 13:48
+3
100% - в Українському полоні олів'є, а в кацапській тюрязі баланда.
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27.11.2024 14:19
+2
Треба віддати належне, росія дуже хитро, грамотно, ефективно підійшла до вирішення проблеми забезпечення своєї армії м'ясом.
І не треба шукати тут простих пояснень. Це досить складна система, з багатьма механізмами.
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27.11.2024 13:48
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країна дурнів і злочинців. при3,14них імперців
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27.11.2024 13:48 Відповісти
100% - в Українському полоні олів'є, а в кацапській тюрязі баланда.
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27.11.2024 14:19 Відповісти
Треба віддати належне, росія дуже хитро, грамотно, ефективно підійшла до вирішення проблеми забезпечення своєї армії м'ясом.
І не треба шукати тут простих пояснень. Це досить складна система, з багатьма механізмами.
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27.11.2024 13:48 Відповісти
Є зворотня сторона медалі - помирають відчайдухи чи по ідейним чи по фінансовим мотивам...
... але ЗАЛИШАЮТЬСЯ - ті хто не бажає воювати - і це люди майбутнього росії.
Тобто лілі-путін утилізує бажаючих помирати і залишає на розсплід - не бажаючих.
Подумай про це.
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27.11.2024 13:52 Відповісти
І тут є неоднозначний результат.
З одного боку, росія позбудеться людського баласту, підвищиться якість населення, бо буде менше алкашів та зеків.
З іншого, виживуть лише хитрі, яких на наступну війну лише батогом загнати можна, а вони пручатимуться з усіх сил.
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27.11.2024 13:55 Відповісти
Немає ніякої "мнагахадовочкі путіна" - зеків набирають за гроші бо ідейних більш немає.
Це провал - відсутність ідейно-мотивованих кацапів - про це говорять всі пропагандисти.
Друга проблема лілі-путіна - немає зеків - потрібно закривати порожні колонії та звільняти вертухаїв - що грозить бунтом вертухаїв.
Тому зараз набирають НЕ ВЖЕ засуджених, а тих хто під слідством - щоб не спорожнити під нуль колонії.
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27.11.2024 14:02 Відповісти
Там не тільки зєки на війну йдуть. Йдуть за кредити, за громадянство навіть. Тупо за гроші багато йде. Регулярно мобілізують бюджетників.
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27.11.2024 14:05 Відповісти
ВСІ йдуть за гроші.
Друга мобілізація у росії не об'являлась.
Без громадянства росії - на війну не приймають.
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27.11.2024 14:07 Відповісти
Хтось за зняття судимості, щоб до в'язниці не потрапити, навіть і вперше.
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27.11.2024 14:09 Відповісти
Саме так - про це я писав вище
Тому зараз набирають НЕ ВЖЕ засуджених, а тих хто під слідством - щоб не спорожнити під нуль колонії.
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27.11.2024 14:13 Відповісти
У них ще є чимало джерел поповнення м'яса.
Наприклад, дитячі будинки. Десятки тисяч абсолютно безправних молодиків, які знаходяться у повній власності держави.
Тому бусіки, як у нас, там будуть кататись лише за нелегалами-азєрбутамі. Щоб за прискореною процедурою надати громадянство і одразу - військовий квиток з мобілізаційною повісткою.
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27.11.2024 14:19 Відповісти
На це потрібен наказ путіна про другу хвилю мобілізації - якого немає
Азербутів та іншу діаспору - НЕ мобілізують - це крамола для лілі-путна.
За заклики призивати діаспору - багато кацапів відправили на мясо - це всім відомий факт.
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27.11.2024 14:23 Відповісти
Діаспора різна є. Хапають нелегалів, за якими люди не стоять.
Наказу на другу хвилю не треба. Достатньо розпорядження, навіть негласного. Всі приютські ставляться на військовий облік, а потім - ну так збіглось - всі отримують повістки, а там наполегливо порадять укласти контракт, і не відмовиш, бо з вовчим білетом по життю.
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27.11.2024 14:28 Відповісти
Друже - насправді ще ПЕРШУ мобілізацію у росії не відмінили - тому наказ про другу - НЕ потрібен.
Однак по-мобілізації навіть так НЕ НАБИРАЮТЬ.
З діаспори в росії залишилися лише заможні - а гастарбайтери давно втікли до Китаю бо на них тупо полюють російські нацики.
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27.11.2024 15:16 Відповісти
У ху.... лостані сидить спробували, бажають порівняти. Якщо в ху... лостані вони сиділи під шконкою, то тут будуть біля параші
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27.11.2024 14:09 Відповісти
Так у них колонії закривають бо немає зеків.
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27.11.2024 14:10 Відповісти
Справжніх ЗеКів (заключенний канало-армеец) вже 100 років немає! Але тюрми в ********** швидко заповнюються "нувоЗеКами", а їх "держдума" "нуворішами".
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27.11.2024 15:25 Відповісти
Оба на..міжнародні кримінальні договори ніхто не скасовував...от же мають до кінця відбувати термін, що недосиділи в рашці...і вже з нашими зеками на тих же умовах
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27.11.2024 14:47 Відповісти
Навіщо таке біосміття брати в полон і утримувати за кошти наших пенсіонерів?!
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27.11.2024 15:17 Відповісти
на видобуток урану їх! чи на шкідливі виробництва згодяться
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27.11.2024 17:28 Відповісти
 
 