Більшість росіян, які потрапляють у полон, - колишні ув’язнені, - ОСУВ "Хортиця"

Більшість окупантів, які потрапляють у полон до ЗСУ, є колишніми в'язнями, які в обмін на амністію долучилися до російській армії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це під час телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Він розповів, що протягом останнього часу армія РФ нарощувала свою чисельність завдяки відкритій та прихованій мобілізації, також до лав окупаційного війська продовжують долучатися найманці.

"Більша частина тих, хто потрапляє у полон, - це колишні ув'язнені, які в обмін на амністію вибрали служити російській армії й обрали шлях вести бойові дії", - розповів Волошин.

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Крім того, він зауважив, що кілька разів у полон потрапляли й спецпризначенці.

Однак Волошин додав, що нині кількість ув'язнених росіян, які потрапляють у полон, починає зменшуватися. За його словами, зараз Сили оборони поповнюють обмінний фонд новомобілізованими, яких посилають у штурми для виявлення й проведення розвідки українських вогневих точок на лінії бойового зіткнення.

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Раніше повідомлялося, що на фронті фіксуються випадки, коли російські окупанти вкорочують собі віку, щоб не здаватися в полон, однак чимало із солдатів РФ віддають перевагу полону.