Більшість росіян, які потрапляють у полон, - колишні ув’язнені, - ОСУВ "Хортиця"
Більшість окупантів, які потрапляють у полон до ЗСУ, є колишніми в'язнями, які в обмін на амністію долучилися до російській армії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це під час телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
Він розповів, що протягом останнього часу армія РФ нарощувала свою чисельність завдяки відкритій та прихованій мобілізації, також до лав окупаційного війська продовжують долучатися найманці.
"Більша частина тих, хто потрапляє у полон, - це колишні ув'язнені, які в обмін на амністію вибрали служити російській армії й обрали шлях вести бойові дії", - розповів Волошин.
Крім того, він зауважив, що кілька разів у полон потрапляли й спецпризначенці.
Однак Волошин додав, що нині кількість ув'язнених росіян, які потрапляють у полон, починає зменшуватися. За його словами, зараз Сили оборони поповнюють обмінний фонд новомобілізованими, яких посилають у штурми для виявлення й проведення розвідки українських вогневих точок на лінії бойового зіткнення.
Раніше повідомлялося, що на фронті фіксуються випадки, коли російські окупанти вкорочують собі віку, щоб не здаватися в полон, однак чимало із солдатів РФ віддають перевагу полону.
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І не треба шукати тут простих пояснень. Це досить складна система, з багатьма механізмами.
... але ЗАЛИШАЮТЬСЯ - ті хто не бажає воювати - і це люди майбутнього росії.
Тобто лілі-путін утилізує бажаючих помирати і залишає на розсплід - не бажаючих.
Подумай про це.
З одного боку, росія позбудеться людського баласту, підвищиться якість населення, бо буде менше алкашів та зеків.
З іншого, виживуть лише хитрі, яких на наступну війну лише батогом загнати можна, а вони пручатимуться з усіх сил.
Це провал - відсутність ідейно-мотивованих кацапів - про це говорять всі пропагандисти.
Друга проблема лілі-путіна - немає зеків - потрібно закривати порожні колонії та звільняти вертухаїв - що грозить бунтом вертухаїв.
Тому зараз набирають НЕ ВЖЕ засуджених, а тих хто під слідством - щоб не спорожнити під нуль колонії.
Друга мобілізація у росії не об'являлась.
Без громадянства росії - на війну не приймають.
Тому зараз набирають НЕ ВЖЕ засуджених, а тих хто під слідством - щоб не спорожнити під нуль колонії.
Наприклад, дитячі будинки. Десятки тисяч абсолютно безправних молодиків, які знаходяться у повній власності держави.
Тому бусіки, як у нас, там будуть кататись лише за нелегалами-азєрбутамі. Щоб за прискореною процедурою надати громадянство і одразу - військовий квиток з мобілізаційною повісткою.
Азербутів та іншу діаспору - НЕ мобілізують - це крамола для лілі-путна.
За заклики призивати діаспору - багато кацапів відправили на мясо - це всім відомий факт.
Наказу на другу хвилю не треба. Достатньо розпорядження, навіть негласного. Всі приютські ставляться на військовий облік, а потім - ну так збіглось - всі отримують повістки, а там наполегливо порадять укласти контракт, і не відмовиш, бо з вовчим білетом по життю.
Однак по-мобілізації навіть так НЕ НАБИРАЮТЬ.
З діаспори в росії залишилися лише заможні - а гастарбайтери давно втікли до Китаю бо на них тупо полюють російські нацики.